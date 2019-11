Live Roma - Inter, Guinness International Champions Cup in Diretta

21.05 - Per questa sera è tutto da Vincenzo Esposito e Vavel Italia. Grazie per aver seguito in nostra compagnia la partita tra Roma ed Inter, valevole per la terza giornata della Guinness International Champions Cup.

L'Inter festeggia la vittoria.





21.00 - Vince l'Inter in questo antipasto di Serie A. I nerazzurri hanno vinto meritatamente su una Roma apparsa stanca e senza idee. Partita di tanto sacrificio per gli uomini di Mazzarri, che hanno pressato altissimi e hanno cercato con maggior vigore i 3 punti. Ottima prestazione per Vidic e Dodò, di sicuro i migliori in campo. Da rivedere M'Vila, poco sicuro in fase di possesso palla.

Garcia non sarà di sicuro contento della prestazione dei suoi, apparsi stanchi e con poche idee. Vistoso il ritardo di forma di De Rossi, da rivedere Emanuelson e Iturbe, ancora non inseriti appieno negli schemi del tecnico Francesce.

Nulla di fatto nei minuto di recupero e l'arbitro Gamble fischia la fine del match. Vittoria meritata per l'Inter che adesso aspetta il risultato della partita tra Real Madrid e Manchester United per sapere se riuscirà ad approdare in Finale.

Sono 4 i minuti di recupero.

90'- La partita scivola verso la fine. Ammonito Balasa per fallo su Kovacic.

85'- Totti lancia Sanabria che a tu-per-tu con Carizzo calcia adosso al portiere, lasciandosi ipnotizzare.

82'- Esce Vidic tra gli applausi, ottima prestazione per lui; entra Silvestre. Esce anche Icardi ed al suo posto entra il giovanissimo Bonazzoli.

81'- D'Ambrosio va via sull'out sinistro prova il cross che viene deviato in angolo da Balasa. Nulla di fatto sugli sviluppo del corner.

78'- Ultimi cambi per la Roma. Entrano i giovani Balasa, Calabresi e Paredes, ed escono Nainggolan, Florenzi e Astori.

77'- Bell'azione di Guarin che conclude però debolmente.

76'- Mazzarri effettua altri due cambi; entrano Ranocchia e Mbaye ed escono Nagatomo ed Andreolli.

Ecco la rete del raddoppio di Yuto Nagatomo.

72'- Secondo Time-out dell'incontro. Altri cambi per Rudi Garcia. Escono Benatia, Iturbe e Ljajic ed entrano Romagnoli, Sanabria e Borriello.

Leggittima il vantaggio l'Inter segnando la rete del 2-0. Sembra più pronta a livello fisico la squadra di Walter Mazzarri.

69'- Raddoppio dell'Inter. Nagatomooooooooooooooooooo.

Il terzino Giapponese tutto solo in area, raccoglie una palla vagante e conclude di potenza sotto la traversa. Non può nulla Skorupski.

65'- Arrivano anche i cambi di Mazzarri.

Dentro Carizzo, Laxalt, Guarin, Kovacic, D'Ambrosio e Krhin. Escono invece Handanovic, Botta, Kuzamnovic, M'Vila, Jonathan e Dodò.

63' - Numero di Dodò che via sull'out sinistro, Astori mette in corner. Sugli sviluppi del corner, tiro alto di Vidic.

61'- Inizia la giostra dei cambi.

Garcia manda in campo Uçan, Totti, Cole e Keita al posto di De Rossi, Pjanic, Emanuelson e Destro.

60'- Iturbe prova ad inventare ma sbaglia l'assist per Destro.

58'- Leggerezza di Juan Jesus, che con un retropassaggio serve Iturbe. L'attaccante argentino prova a saltare Vidic, che lo chiude; la palla termina tra i piedi di Nainggolan, che porva il tiro. Palla di poco a lato.

56'- Ci prova Florenzi, ma il suo cross è troppo lungo.

I capitani cercano di spronare i loro compagni.







53'- Ammonito Destro per una brutta entrata su M'Vila.

52'- La Roma è più propositiva in questa ripresa, e va alla ricerca del pareggio.

50'- Benatia mette in difficoltà Skorupski che non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Si difende bene la Roma.

47'- Clamorosa occasione per la Roma. Cosa si è mangiato Destro. Iturbe apre sulla fascia destra per Florenzi, che mette un cross al bacio per Destro, che tutto solo manda inspiegabilmente a lato.

46'- A sorpresa sia Garcia che Mazzarri non effettuano nessun cambio.

20.06 - Comincia la ripresa. Primo pallone giocato dalla Roma.

20.04 - Le squadre stanno per rientrare in campo. Ricordiamo che gli allenatori possono effettuare 11 cambi.

20.00 - Ecco il Goal di Nemanja Vidic.



19.55 - Partita davvero interessante tra Roma ed Inter. Nonostante siamo agli inizi di Agosto, la partita è giocata da entrambe le squadre a ritmi molto elevati. La Roma prova a fare la partita tenendo il possesso palla, ma l'Inter non le dà tregua con un pressing asfissiante. Forse il risultato più giusto sarebbe il pareggio, ma l'Inter ha trovato il vantaggio allo scadere del primo tempo con Vidic, autore di uno stacco imperioso su cross di Dodò.

19.50 - Dopo 2 minuti di recupero l'arbitro Gamble manda tutti negli spogliatoi. E'arrivato all'ultimo minuto il goal del vantaggio per l'Inter, con il neo-acquisto Vidic.

Terzo tempo perfetto di Nemanja Vidic sul cross di Dodò. Stacco imperioso del difensore centrale ex United e Skorupski battuto.

45'- Goalllllllllllllllllllll. Vidiccccccccccccccccccc.

45'- Fallo ingenuo di Florenzi su Kuzmanovic.

43'- Ci prova ancora Iturbe, che viene chiuso in corner.

40'- Continua il pressing altissimo della squadra di Mazzari.

38'- Rischia tantissimo Pjanic, che perde palla al limite dell'area giallorossa; Botta, poco lucido, non riesce ad approfittarne.

37'- Ci prova Nainggolan dal limite, para centralmente in due tempo Handaonovic.

36'- Iturbe va via velocissimo sulla fascia destra, supera M'Vila e Juan Jesus, che commette fallo. La palla finisce in corner sugli sviluppi della punizione.

35'- Fallo di Vidic. Ljajic crossa in area ma Handonovic anticipa tutti. Il guardalinee aveva anche sbandierato un fuorigioco di Destro.

34'- Kuzmanovic mette la palla in area, ma Benatia ci arriva prima di tutti. Jonathan recuper palla sulla 3/4 romanista, la rimette al centro, Icardi colpisce di testa tutto solo, ma non riesce ad angolare; para Skorupski facilmente.

33'- Altro fallo di Benatia, questa volta su Mauro Icardi.

32'- E' calato notevolemente il ritmo del match. Azioni sporadiche di entrambe le squadre.

30'- Un pò impacciato M'Vila in questi minuti, si inizia a sentire la stanchezza.

27'- Altra palla persa dalla Roma. Imposta Jonathan che allarga sulla destra per Nagatomo, che crossa al centro; bravissimo Florenzi ad anticipare Icardi.

23'- L'arbitro Gamble concede il time-out alla metà della prima frazione. Partita interessante, con la Roma che sta uscendo fuori sulla distanza. Ottima prova in fase di interdizione dell'Inter.

22'- Bel movimento di Destro che va via a Dodò, prova il cross a centro area per Iturbe, ma si chiude bene la difesa interista.

Nonostante le squadre siano in piena preparazione atletica giocano a ritmi davvero molto elevati.

20'- Grande azione della Roma. Emanuelson trova il fondo e mette la palla al centro, ci prova Iturbe ma salva tutto Juan Jesus deviando in corner. Niente da segnalare sugli sviluppi dell'angolo.

17'- Ottima giocata di Kuzmanovic che di tacco trova l'inserimento di Dodò, davvero molto propositivo. L'esterno sinistro va via a Benatia che è costretto al fallo.

15'- Molti errori per entrambe le squadre in fase di impostazione.

Sembra più grave del previsto l'infortunio di Castan.





14'- Garcia cambia idea e manda in campo Benatia e non Romagnoli. Ci prova Kuzmanovic con un tiro potente e centrale.

Ecco il campo da gioco del Lincoln Field.



11'- Durante lo sviluppo dell'azione, Castan ha chiesto il cambio. Probabile risentimento muscolare per lui. Si scalda Romagnoli, con Benatia ancora in panchina.

10'- Ennesimo recupero da parte dell'Inter. Funziona il pressing nerazzurro. Icardi serve Botta che mette in mezzo; libera la difesa giallorossa.

9'- Ci prova Iturbe. Va via in velocità l'attaccante argentino, ma la sua conclusione è centrale.

8'- De Rossi cerca Iturbe con un lancio d'esterno, ma Dodò è attentissimo e devia in fallo laterale.

Si inizia ad intravedere la chiave tattica del match. Solito lungo fraseggio per la Roma, altissimo pressing e ripartenza veloce per l'Inter.

5'- Ci prova l'Inter, che ruba palla sui 25 metri. Kuzamnovic, un pò egoista, tira a lato e spreca tutto. C'era Botta libero.

3'- Bella giocata di tacco per Botta, palla a Jonathan che però spreca.

2'- Fallo al limite su Nainggolan, Ljajic si incarica della battuta. Palla sulla barriera.

1'- Non sarà facile per i giocatori di entrambe le squadre destreggiarsi in un campo da Football, con le linee che segnalano le Yard visibili.

19.01 - L'arbitro Gamble fischia il calcio d'inizio. Primo pallone giocato dall'Inter.

18.59 - Roma e Inter sono schierate al centro del campo. Manca pochissimo al calcio d'inizio.

18.57 - Le squadre sono pronte per l'ingresso in campo guidate dai loro capitano: Nagatomo per l'Inter e De Rossi per la Roma.

18.55 - Diamo un'occhiata agli schieramenti tattici di entrambe le squadre.





18.50 - Mancano 10 minuti all'inzio del match al Lincoln Financial Field, e le squadre rientrano negli spogliatoi dopo il riscaldamento.





18.45 - Anche i tifosi di Inter e Roma sono pronto a tifare per i loro beniamini.



18.43 - Siamo in pieno agosto ed impazza il mercato estivo. Sia Roma che Inter si sono già mosse sul mercato, rinforzando, e non poco, le loro squadre. La Roma si è assicurata gli acquisti di Ashley Cole, Uçan, Astori, Keita, Emanuelson e il grande talento argentino Iturbe. E non sembra volersi fermare qui la squadra giallorossa, che sembra aver messo nel mirino il terzino della Nazionale, Matteo Darmian.

E anche l'Inter non è stata a guardare; sono già arrivati M'Vila e Vidic e sono in arrivo Osvaldo e Medel. Ma sembra che Thorir abbia in canna un colpo nascosto per fare una sopresa a tutti i tifosi nerazzurri.

18.34 - Una notizia ha scosso in settimana la Tournèe negli States della Roma, sembrerebbe che i giallorossi non abbiano rispettato il Fair Play finanziario. Per ripianare i conti della squadra giallorossa, nei giorni scorsi il Presidente Pallotta ha completato con successo un aumento di capitale pari a 100 milioni. Sembrerebbe tutto in regola, ma invece, come espressamente previsto dalla norma, l’aumento di capitale non può essere considerato nella normativa UEFA e quindi non risolve il problema del clubcon il FPF. Il Fair Play Finanziario prevede che nella prima fase, quella che termina nel 2015, i club per accedere alle competizioni europee non debbano avere perdite nell’ultimo triennio superiori ai 5 milioni di euro, e che non può essere un aumento di capitale a ripianare il debito. Dovrà essere quindi una cessione a ripianare l’attuale rosso di 45 milioni di €. chi sarà ceduto quindi per risolvere il problema del fair play finanziario?Destro o Ljajic?

18.31 - In campo anche i nerazzurri.





18.28 - La Roma scende in campo per il riscaldamento.

18.22 - “Sarà come rivedere un’ex fidanzata” , sono queste le parole del neo-acquisto Interista Dodò prima del confronto con la sua ex squadra. Ha sposato pienamente la nuova causa il terzino sinistro brasiliano, ma nei suoi occhi si vede ancora quanto sia legato alla squadra giallorossa. Dodò si è poi soffermato sulle differenze tra il suo nuovo allenatore, Walter Mazzarri, e l’ex Rudi Garcia: “ ognuno ha il suo modo di lavorare. A Roma Garcia non parlava bene l'italiano ed era alla sua prima esperienza in Italia, ma è stato molto bravo a portarci al secondo posto. Mazzarri invece conosce bene il calcio italiano e alla seconda stagione all'Inter e ci da ogni giorno molti consigli”. Infine un commento sul nuovo ruolo e sul nuovo modulo di gioco: “Non avevo mai giocato con una difesa a tre nella mia carriera; ma mi sto abituando e sto imparando. Devo giocare un po' piu' basso, e' vero; ma se i compagni mi aiutano posso fare bene anche con questo modulo, pur avendo giocato sempre con la difesa a quattro”.

18.14 - Roma, 4-3-3 : Skorupski; Florenzi, Astori, Castan, Emanuelson; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Iturbe, Destro, Ljajic.

18.13 - Inter, 3-5-2 : Handanovic; Andreolli, Vidic, Juan Jesus; Nagatomo, Jonathan, M'Vila, Kuzmanovic, Dodò; Botta, Icardi.

18.12 - Sono state diramate le formazioni ufficiali. Qualche sorpresa nella Roma. Esordio da titolare con la maglia giallorossa per Astori, Emanuelson prende il posto di Ashley Cole e Florenzi viene confermato nel ruolo di terzino destro. Esordio dal primo minuto anche per De Rossi, in attacco altra chance per Destro e Ljajic.

Per l’Inter nessuna sorpresa. Andreolli vince il ballottaggio con Ranocchia e Nagotomo quello con D’Ambrosio, per il resto tutto confermato, con Botta ed Icardi in attacco.

18.10 - Entrambe le squadre sono arrivate al Lincoln Financial Field di Philadelphia.





18.00 - Buona sera da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia. Seguiremo insieme la diretta scritta live e online della partita tra Roma e Inter, valida per la terza ed ultima giornata della Guinness International Champions Cup.

17.50 - Roma e Inter appaiate a 3 punti nel girone, devono per forza vincere per sperare nella qualificazione alla finale di Miami, e sperare che il Real batta lo United nei 90 minuti regolamentari. Ecco le proababili formazioni:





Mazzarri è intenzionato a schierare la solita difesa a 3 con Andreolli che scalpita per un posto da titolare. Centrocampo confermato con Jonathan che agirà nuovamente da interno di centrocampo, e ballottaggio tra D'ambrosio e Nagatomo per un posto sull'out destro. In avanti confermati Botta ed Icardi.



Garcia è intenzionato a schierare il suo solito 4-3-3 confermando Florenzi nel ruolo di terzino destro. Ballotaggio al centro della difesa tra Romagnoli e Castan. Si potrebbe rivedere nel posto di regista Daniele De Rossi, coadiuvato da Pjanic e Nainggolan. In avanti ultime chance di farsi notare per Destro e Ljajic, entrambi in lista di sbarco.

Live Guinness International Champions Cup

17.35 - Nella giornata di ieri Walter Mazzarri ha analizzato ai microfoni di Inter Channel la Tournèe Americana e il ritiro precampionato: " qui in America le cose sono andate davvero bene, sia a livello di organizzazione che di preparazione. I ragazzi si sono allenati nel migliore dei modi e hanno risposto alla grande. Sono molto contento dei miei ragazzi. Nel calcio moderno bisogna avere motivazioni forti e finora ho visto tutti i ragazzi che hanno voglia di meritarsi questa maglia e di ottenre risultati importanti. Credo che ci siano tutti i presupposti per fare bene". In merito alla partita con i giallorossi: " dobbiamo guardare la nostra crescita e la nostra preprazione, non il risultato della partita. La Roma è una squadra fortissima e si è anche rinforzata. Questo incontro sarà un buon test per capire a che punto siamo. Mi aspetto un'ulteriore conferma di ciò che abbiamo fatto vedere nelle prime due gare. Dobbiamo continuare così e non accontentarci mai e cercare di fare sempre qualcosa in più".

17. 20 - Rudi Garcia arriva in conferenza stampa con la sua solita decisione, e prima di parlare della sua Roma, lancia un messaggio al movimento calcistico italiano: " se vogliamo che le nostre squadre tornino competitive in Europa, bisogna modificare il calendario. Capisco che in Italia il mese di agosto sia particolare, ma non è possibile che la Serie A cominci dopo tutti gli altri campionati Europei; è assurdo che si debba giocare la prima partita di Champions con una sola partita di campionato nelle gambe". Si è soffermato poi sul lavoro dei ragazzi: " siamo ancora in corsa per la Finale di Miami, e ciò ci gratifica. Abbiamo valorizzato dei giovani e giocato partite contro avversari di spessore, che servono soprattutto per accumulare esperienza, anche in vista della Champions". Poi il tecnico giallorossi cerca di placare gli animi, forse un pò troppo euforici: " la vita è strana. La scorsa estate sembrava di vivere una catastrofe, ora c'è un'euforia incredibile; io preferisco le vie di mezzo. E' giusto avere ambizioni, ma non ci si può dimenticare della Juve, che ha vinto 3 scudetti di fila e ha preso giocatori di valore, come Evra, Morata, Pereyra e Romulo". Infine una stoccata a Tavecchio: " il razzismo va combattuto ad ogni livello. E devono essere i dirigenti in primis a dare il giusto esempio...".

Live Roma - Inter, Guinness Cup in Diretta

17.05 - I Precedenti tra Garcia e Mazzarri



Belle partite tra Roma ed Inter nella stagione passata. All'andata la squadra di Garcia si impose a Milano contro i nerazzurri per 3 reti a 0, portando a 7 vittorie consecutive il bottino da inizio campionato. I giallorossi si fermeranno poi a 10 vittorie consecutive stabilendo il record per il campionato a 20 squadre. Fu una vittoria schiacciante quella della Roma che riuscì a concludere la prima frazione già sul 3 a 0.



Tutt'altra partita nel girone di ritorno. Un Inter in netta ripresa schiantò la Roma sullo 0-0 rallentando la corsa scudetto della squadra di Garcia. La squadra di Mazzarri è stata una delle pochissime squadre ad uscire inviolata dall'Olimpico di Roma.

16.55 - Il Cammino in Guinnes Cup



Inter - Nelle prime due giornate della Guinness Cup l’Inter ha totalizzato 3 punti. Nella prima sfida la squadra di Walter Mazzarri ha avuto la meglio sul Real Madrid di Carlo Ancellotti in una partita molto bella e spettacolare. Il match si era concluso 1-1 con le reti di Bale ed Icardi, e per decretare il vincitore dell’incontro si era dovuto ricorrere ai calci di rigore. Decisivo per i nerazzurri il portiere argentino Carizzo che riuscì a neutralizzare due calci di rigore. Davvero una buona prova per l’Inter contro i campioni d’Europa in carica.







Nella seconda sfida i nerazzurri se la sono vista contro il Manchester United di Van Gaal riuscendo a reggere per tutti i 90 minuti di gioco il ritmo elevato dei diavoli rossi, nonostante il ritardo di preparazione. I tempi regolamentari si sono conclusi a reti inviolate con un Vidic migliore in campo. Questa volta Carizzo non è riuscito a fare la differenza dagli 11 metri e l’errore di Andreolli ha permesso allo United di avere la meglio.

Live Guinness International Champions Cup

16.50 - Roma – La squadra di Garcia arriva alla partita contro l’Inter avendo totalizzato 3 punti e con ancora la speranza di centrare la finale. Non era andata bene la prima partita della Roma, che aveva avuto la peggio contro il Manchester United. Complici i tanti giovani e lo scarso stato di forma, lo United, con un Rooney sugli scudi, aveva surclassato i giallorossi nella prima frazione mettendo a segno ben 3 reti. Nella ripresa la Roma, stravolta dal tecnico durante l’intervallo, era riuscita ad accorciare le distanze, prima con uno spettacolare goal di Pjanic, e poi con un rigore di Totti.





Tutt’altra cosa la seconda partita dei giallorossi, che sono riusciti a sovvertire i pronostici e battere il Real Madrid. Bella prestazione della Roma, che nella prima frazione si era limitata a difendere in maniera ordinata e a cercare la ripartenza, offrendo poche palle goal ai Campioni d’Europa. Più intraprendenti nella ripresa i ragazzi di Garcia, che sono riusciti a trovare la rete della vittoria con una bellissima azione finalizzata dal capitano Francesco Totti.

Partita Roma - Inter

Questa la situazione del Gruppo A.



16.45 - Questa sera Roma ed Inter si sfideranno al Lincoln Financial Field di Philadelphia per la terza ed ultima giornata della Guinness International Champions Cup. Da questa sfida e dall’altra partita del Girone A ( Manchester United - Real Madrid), uscirà la squadra che sfiderà la vincente del Girone B composto da Milan, Olympiacos, Liverpool e Manchester City.

Sia i giallorossi che i nerazzurri hanno la possibilità di arrivare in Finale, ma servirà la vittoria nei tempi regolamentari, e nell’altro match lo United non dovrà ottenere nessun punto.