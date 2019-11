Southampton alla riscossa: Taider, Schelotto, A.Young, Chicharito, Zaha, van Dijk, Forster...

Entrare in un negozio con il portafoglio pieno zeppo di banconote è infinitamente appagante. E' questa la sensazione che starà provando in questo momento il Southampton che dopo le cessioni di Shaw, Lallana, Lambert, Chambers e Lovren ora può sbizzarrirsi. Sono 70 i milioni pronti ad essere spesi.

Dalla cessione di Osvaldo arriveranno presumibilmente in cambio Taider e Schelotto. L'algerino infoltirà il centrocampo a disposizione di Koeman e sarebbe il giocatore di qualità capace di permettere ai Saints di passare ad un 4-3-3 spregiudicato con Ward-Prowse e Saphir stesso mezzali. Schelotto invece arriverebbe per fare la quarta ala dopo il nuovo acquisto Tadic, il trattenuto Jay Rodriguez e l'ex Bologna Gaston Ramirez, in realtà capace di giocare anche come trequartista. Presumibilmente i due nerazzurri arriveranno in prestito con diritto di riscatto.

I nomi nuovi sono invece tre giocatori in uscita dal Manchester United. L'estrema necessità di giocatori offensivi ha portato Koeman a puntare il mirino verso Ashley Young e/o Wilfried Zaha (entrambi esterni d'attacco, il primo preferisce l'out mancino, il secondo quello destro) e - udite, udite - Chicharito Hernandez. Il Southampton avrebbe adocchiato questo tris di esuberi anche se pare difficile un arrivo di Young o Zaha combinato a quello di Schelotto. Hernandez invece non potrebbe che avere il posto da titolare nel 4-2-3-1 del St.Mary's. Il nome per sostituire Lovren è invece quello di van Dijk.

Ecco come potrebbe apparire il Southampton il prossimo anno: