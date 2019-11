Sunderland, arriva Rodwell. Pressing su Borini

Basta aspettare! L'ha fatto capire chiaramente Gus Poyet un paio di giorni fa alzando la voce con la dirigenza. Il Sunderland ha bisogno di nuova gente dopo gli addii di Colback, Bardsley, Borini, Marcos Alonso e Ki Sung su tutti.

Coperte le falle in difesa con van Aanholt e Billy Jones, ed acquistato Jordi Gomez per far sentire meno la mancanza dell'architetto Ki Sung, il Sunderland è ora più che vicino a firmare il suo secondo centrocampista dell'estate. Trattasi di Jack Rodwell, eterna promessa mai esplosa. Rodwell, molto quotato in Inghilterra, è un centrocampista senza punti deboli, completo e capace di agire sia da regista che da mediano. Purtroppo per lui la scelta di firmare per il Manchester City per 15 milioni due estati fa non è stata delle migliori. Undici presenze e 2 reti nella Premier 2012/13, 5 e nemmeno un gol lo scorso anno sempre in PL chiuso da Yaya Touré, Fernandinho, Javi Garcia e de Jong (due stagioni fa).

Ora che, nella trincea di mezzo, al City, sono arrivati anche Frank Lampard (prestito di 6 mesi dal Ney York City), Zuculini (2.5 milioni dal Racing di Avellaneda) e Fernando (dal Porto per 15 milioni) gli spazi si sono ulteriormente ristretti (anche se Zuculini dovrebbe essere prestato in Spagna, al Valencia, dove cercano un rimpiazzo per Romeu). Così, Jack, ha accettato le avances di Poyet e del Sunderland ed è vicinissimo a firmare con i Black Cats a titolo definitivo. Al City 10 milioni di sterline, l'equivalente di quasi 13 milioni di euro.

Ieri il giocatore è stato avvistato al campo di allenamento del Sunderland ed ad ore dovrebbe arrivare l'ufficialità a patto che il centrocampisti accettiun taglio al lauto stipendio. Intanto la squadra della contea di Tyne and Wear ha raggiunto l'accordo per il secondo prestito annuale di Santiago Vergini dall'Estudiantres e pressa Borini, ancora indeciso se provare a giocarsi le sue chances sul palcoscenico europeo di Liverpool o tornare al Sunderland da principale terminale offensivo.

Ecco come potrebbe essere disegnato in campo il Sunderland con Rodwell.