Mutch firma per il QPR

E' divenuto ieri ufficiale l'acquisto da parte del Queens Park Rangers del centrocampista Jordon Mutch dal Cardiff. Il prezzo che i londinesi pagano ai gallesi ammonta a 6 milioni di sterline. Somma che permetterà al 22enne inglese di fare ritorno in Premier League dove l'anno scorso aveva impressionato, mettendo a segno 7 reti e regalando 5 assist.

Capace di giocare sia centrocampista centrale che trequartista, Jordon è il secondo mediano a partire dal Cardiff in pochi giorni dopo Medel. Al Cardiff il suo posto verrà preso da Kadisho Dikgacoi, acquistato dal Crystal Palace a parametro zero. Una discreta plusvalenza per il Cardiff: dai 6 milioni (prezzo a cui hanno venduto il centrocampista) ai 2 (prezzo per il quale lo avevano acquistato dal Birmingham due estati fa). Bravo ad inserirsi e con una discreta visione di gioco, dovrebbe affiancare Joey Barton nel cuore del 4-4-2 di Redknapp.

Il giocatore interessava anche al Sunderland, defilatosi però dopo l'acquisto di Rodwell. Si tratta del terzo acquisto oneroso del QPR in quest'estate dopo i due centrali difensivi Caulker (anche lui dal Cardiff) e Rio Ferdinand. Da ponderare bene invece quale destino accoglierà i giocatori tornati dai prestiti come Taarabt, Remy e Julio Cesar. Firma un contratto di 4 anni con il QPR.

Queste le parole di Redknapp:

"Jordon è un giovane interessante, con un grandissimo futuro. Ha già mostrato cosa può fare a questo livello con il Cardiff la scorsa stagione, con una discreta somma gol accumulata. Questo trasferimento gli garantirà una grande piazza dove portare il suo livello di gioco al livello successivo. Vuole imparare e migliorare. E' un buon professionista con grande dedizione e questa al QPR è una grande opportunità per lui."

Questo invece il virgolettato del calciatore:

"Sono davvero contento di essere qui, di ritorno in Premier League. Non c'è posto migliore che il QPR per me al momento. Il club si sta muovendo nella giusta direzione e sono eccitato riguardo alla prossima stagione. Penso di aver avuto una buona prima stagione in Premier League l'anno scorso con il Cardiff quindi sono stato molto contento quando il QPR è venuto a cercarmi e mi ha offerto un volo di ritorno nella massima categoria."