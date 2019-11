Si rinforza il Southampton: rinnovato Fonte, fatta per Forster

Estate a due facce quella del Southampton del nuovo allenatore Koeman. Fino a fine Luglio ogni pensiero è stato concentrato sulle illusti cessioni delle stelle che tanto avevano brillato la scorsa stagione. Da allora in poi è partita la campagna di rafforzamento, leggermente accennata ad inizio calciomercato quando erano stati acquistati Tadic e Pellé ed era ripartita qualche giorno fa con l'arrivo di Taider.

Nella giornata di ieri è stato infatti blindato il difensore centrale Fonte, imprescindibile ora che Lovren ha fatto le valigie. Il 30 enne portoghese in forza ai Saints da quattro estati ha firmato un triennale. Il giocatore si tratterrà al St.Mary's fino al 2017, quindi, ed inoltre riceve la promozione a capitano della squadra dopo la dipartita di Lallana.

Presente 25 volte l'anno passato, Fonte ha sposato la causa Southampton sin dalla League One ed ha risalito la china in contemporanea con la sua squadra, che intanto collezionava promozioni. Il giocatore si è detto: "Eccitato di firmare questo nuovo contratto. Qui è dove mi sento a casa. Ho avuto successi con questa squadra negli ultimi cinque anni, quindi è stata una facile decisione da prendere". Per il centrale qualche parola anche sul suo copagno di squadra Morgan Scheniderlin, corteggiato da mezza Premier League: "Semplice: Schneiderlin è uno dei migliori centrocampisti della Premier League. In qualità di compagno di squadra mi piace averlo difronte a me, è un grande giocatore. Lo vogliamo in squadra."

Il difensore centrale dovrà quest'anno fare coppia con Yoshida e non con Lovren a meno che il Southampton non completi l'acquisto della coppia del Celtic messa nel mirino da mezzo mese: trattasi di van Dijk (centrale che sostituirebbe il serbo partito per Liverpool) e Forster. Molto più in fase avanzata la trattativa per il portiere che secondo SkySports.Uk sarebbe a Southampton per fare le visite mediche.

Portiere in forza, come suddetto, al Celtic, Forster ha superato il record di Bobby Clark (Aberdeen) mantenendo inviolata la propria porta per 13 partite e 1256 minuti nel campionato scozzese. Le sue prestazioni tanto buone hanno convinto Hodgson a portarselo con sè in Brasile. Ad ore dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del Southampton. Si giocherebbe il posto da titolare con l'ex Fiorentina Boruc ed arriverebbe al St.Mary's per una cifra non ancora identificata