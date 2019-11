Risultato Arsenal 3-0 Manchester City in Community Shield 2014

18.05 - Arteta solleva al cielo lo scudo, il tredicesimo per i Gunners. E noi vi salutiamo così: un grazie da Giorgio Dusi, a risentirci presto su Vavel.

18.04 - A premiare i giocatori c'è Pat Rice, leggenda dell'Arsenal, sia da giocatore che da allenatore.

18.03 - In corso ora la premiazione: i giocatori dell'Arsenal salgono a ritirare le medaglie, guidati da capitan Arteta.

18.00 - Ecco gli Highlights del match:

17.55 - Partita senza storia: primo tempo quasi a senso unico, mentre nel secondo la reazione del City è stata bloccata subito dal super gol di Olivier Giroud.

17.54 - Tredicesimo scudo che finisce nella bacheca dei Gunners e secondo trofeo in tre mesi, per una squadra che, prima della FA Cup di Maggio, non vinceva qualcosa dal 2005.

17.52 - FINISCE QUI!!!! L'ARSENAL VINCE IL COMMUNITY SHIELD!!

90+1' - Uscita pazza di Szczesny, di testa fuori area: contrasto con Sinclair, con il polacco che ha avuto la peggio.

90' - Tre minuti di recupero.

88' - Debuchy chiude sul cross di Sinclair, che rasoterra cercava Silva a centro area. Sul corner, Boyata va più in alto di tutti a prender la palla ma non trova la porta.

Ecco il gol di Olivier Giroud:

86' - Dentro Sinclair per Navas nel City, mentre Wenger regala qualche minuto a Joel Campbell. Gli lascia il posto Aaron Ramsey, con il pubblico tutto in piedi ad applaudire.

83' - L'Arsenal gestisce il risultato e le proprie forze, mentre il City cerca uno sterile giropalla, ma appare spenta.

77' - Silva prova a far filtrare per Milner, ma è ottima l'uscita bassa di Szczesny, che neutralizza.

76' - Quarto cambio per il Manchester City: Richards prende il posto di Kolarov.

74' - Fase di stanca della gara, la squadra di Pellegrini sembra non crederci più.

70' - Dentro anche Rosicky, standing ovation per Santi Cazorla che gli lascia il campo.

68' - Un ottimo Wilshere lascia il posto a Flamini. Quarto cambio per Wenger.

67' - Brutto scontro tra Zuculini e Szczesny, con il polacco in uscita alta: il numero 1 dell'Arsenal si rialza e sembra poter continuare.

65' - Jovetic prova la rovesciata, ma la colpisce malissimo e la manda alle stelle.

63' - Nel momento migliore del City, probabilmente il gol che sbatte la porta in faccia alla squadra di Pellegrini, che ora non ha nemmeno più Dzeko in campo e nessun attaccante in panchina. Pazzesco Arsenal.

62' - Dai 25 metri difende palla, si gira ed esplode un mancino che si infila alle spalle di Caballero. Gol splendido dell'attaccante francese!

61' - OLIVIEEEEEEEEER GIROOOOOOOUUUUUUDDDDD!!! UNA MAGIA DAL NULLA!!!

60' - Doppio cambio per il City: dentro Zuculini e Milner, fuori Tourè e Dzeko.

56' - SZCZESNY SU JOVETIC! Destro da fuori del numero 35, il portiere polacco però intuisce alla grande e copre sulla sua destra. Azione viziata però da un pallone che aveva oltrepassato la linea laterale.

52' - SBAGLIA JOVETIC! Prima di testa su cross di Navas trova Szczesny che respinge male con l'aiuto del palo, poi defilato non trova la porta. Reazione degli sky blues.

51' - Primo giallo della gara per Fernando, che stende Wilshere lanciato in contropiede. Ammonizione giusta, fallo tattico.

50' - Terza copertura in cinque minuti di Monreal, che seppur adattato se la sta cavando bene.

49' - Ci provano i Citizens in questo inizio, ma c'è tanta imprecisione. Wenger gioca con due terzini al centro della difesa: Chambers e Monreal.

17.04 - SI RICOMINCIA! 2-0 per i Gunners al termine del primo tempo.

17.02 - Squadre in campo per il secondo tempo con tante novità: dentro David Silva e fuori Nasri per il City, mentre nell'Arsenal entrano Chamberlain, Giroud e Monreal al posto di Sanchez, Sanogo e Koscielny.

16.53 - Questo è il gol di Ramsey, il 2-0:

16.51 - Gunners a dir poco travolgenti nel primo tempo: in contropiede fanno sempre paura, Sanchez è una spina nel fianco. Bene anche Ramsey, così così Sanogo. Per il City un disastro: si vive di fiammate dei singoli, anche se le assenze pesano davvero parecchio. Si attende una reazione.

16.46 - Finisce 2-0 il primo tempo dopo un minuto di recupero. CHE ARSENAL!

45' - CABALLERO ALLA NEUER!!! Stavolta Sanogo trova Sanchez a meraviglia sulla corsa, il portiere del Malaga esce in scivolata e riesce ad anticipare. Chiusura che vale un gol.

44' - Sanogo rovina tutto! Sanchez e il francese si son trovati 2 contro 2 in contropiede, ma l'attaccante ex Auxerre sbaglia il movimento e complica la vita anche al cileno, che viene fermato.

42' - Contropiede a dir poco perfetto dei Gunners: Sanchez accelera e va sulla destra dopo una palla recuperata da Ramsey, verticalizzazione per Sanogo che pesca proprio il gallese al centro. Finta e destro sul secondo palo: è 2-0! CHE ARSENAL!

42' - RAMBOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! SEMPRE AAAARON RAMSEY A WEMBLEY!!!!!!

41' - Dzeko prova lo sfondamento! Sulla sua palla al centro però non c'è nessuno. Ora il City è Vivo!

38' - Brivido per l'Arsenal! Nasri tutto solo in area non riesce a mettere in porta un pallone servitogli a meraviglia da Kolarov dopo un no-look di Jovetic. Gran transizione, ma nulla di fatto.

34' - Chambers con un retropassaggio pericoloso testa i riflessi di Szczesny, sotto la pressione di Navas. Il portiere polacco se la cava, rischiando parecchio.

33' - Cross abbastanza non-sense dalla destra del City, che sembra sentire le assenze delle proprie stelle. L'Arsenal sta avendo vita piuttosto facile per ora.

Ecco il gol di Cazorla:

30' - Sanogo va più alto di tutti, ma la colpisce male di testa: facile per Caballero, ma l'attaccante ex Auxerre era tutto solo.

30' - Transizione dell'Arsenal da corner: Cazorla va col destro da fuori ma Boyata la mette in corner.

28' - City frastornato da questa prima mezz'ora, prova la reazione quasi rabbiosa, ma fa fatica. Ora corner.

25' - SANOGO VICINISSIMO AL RADDOPPIO! Palla tutta in verticale, Sanogo la riceve sulla corsa e prova a piazzarla anche lui in diagonale col sinistro, ma la palla esce di poco, con Caballero una statua di sale a guardare il pallone.

21' - Il mancino diabolico dello spagnolo! Sanogo la tocca lateralmente, Boyata non la spazza e Cazorla la controlla al limite dell'area, poi col mancino va in diagonale e con precisione chirurgica batte Caballero. Gunners meritatamente in vantaggio.

21' - SAAAAAAANTIIIII CAAAAAAAAAZORLAAAAAAAA!!!! COLPO DI BILIARDO E ARSENAL IN VANTAGGIOOOOO!!!!

20' - L'Arsenal insiste alla grande sul suo possesso palla, il City aspetta troppo schiacciato e si prende tanti rischi: stavolta Debuchy viene pescato in fuorigioco di pochissimo.

18' - Ancora Clichy che chiude! Gibbs dopo un bell'uno-due arriva a calciare in area, ma l'ex di giornata è ancora una volta bravissimo.

16' - Contrasto duro, ma involontario, tra Gibbs e Clichy: il francese ha la peggio, ma riprende subito la sua posizione in campo.

14' - SALVA TUTTO DEBUCHY!! Nasri in area calcia sul cross basso di Navas, ma il terzino con il petto si immola e salva i suoi. Partita subito infuocata.

12' - Sanogo prova a incrociare col destro, ma chiude bene Nastasic. Bel pallone in imbucata servito da Sanchez.

11' - Il City fa fatica a uscire in questo inizio di partita, i Gunners pressano molto e anticipano. Benissimo a destra la squadra di Wenger, coi due nuovi: Debuchy e Sanchez.

8' - Quasi assedio Arsenal! Sul cross di Debuchy ottima diagonale di Clichy, che anticipa Sanogo. Che inizio dei Gunners!

5' - Piovono fischi per Nasri, ex dal dente parecchio avvelenato.

3' - Ramsey prova a sfondare in area entrando da sinistra, il suo passaggio però viene intercettato.

2' - Sanchez prova a innescare l'inserimento di Wilshere, ma chiude la difesa.

16.00 - SI COMINCIA! Parte la stagione in Inghilterra.

15.59 - Il calcio d'inizio sarà del Manchester City.

15.55 - Dopo i brividi dell'inno nazionale inglese, ora la parola passa al campo.

15.53 - Squadre in campo!

15.51 - Squadre nel tunnel. Entrano in campo i trofei: FA Cup per i Gunners e Premier League per i Citizens, insieme ovviamente allo Scudo della comunità.

15.49 - Le squadre rientrano negli spogliatoi. Mancano circa 10 minuti all'inizio della stagione di calcio Inglese.

15.47 - Uno dei grandi assenti è sicuramente Aguero, che però è a bordocampo con i suoi compagni. Ecco una foto dal suo profilo Twitter ufficiale.

15.43 - Sono cinque gli esordienti nella gara di oggi: per l'Arsenal sarà la prima volta per Chambers, Debuchy e Sanchez con la divisa in rosso. Dall'altra parte i nuovi arrivi estivi che giocheranno dal primo minuto sono Fernando e Caballero.

15.39 - Ricordiamo che l'Arsenal non vince il Community Shield dal 2005, mentre il Manchester City ha alzato lo scudo per l'ultima volta nel 2012.

15.37 - Nel frattempo, Wenger in panchina parla con Kompany, oggi nemmeno in panchina.

15.35 - Squadre in campo per il riscaldamento.

15.34 - Anche il neo acquisto dei Citizens, Frank Lampard, arriva a Wembley per assistere alla gara.

15.30 - I portieri del City stanno entrando in campo per il riscaldamento.

15.27 - Comunichiamo anche la composizione delle panchine delle due squadre: l'Arsenal ha a disposizione il secondo portiere Martinez, poi Monreal, Flamini, Campbell, Chamberlain, Rosicky e Giroud. Manchester City che invece può disporre di Hart, Richards, Rekik, Milner, Sinclair, David Silva e Zuculini.

15.23 - Ricordiamo che la partita di oggi si disputa a Wembley Stadium, si attende il tutto esaurito per la prima gara della stagione di calcio inglese.

15.20 - Correzione in corsa: tra i pali del Manchester City ci sarà Willy Caballero, non Joe Hart.

15.17 - Immagini anche dallo spogliatoio del City: questo il gagliardetto per la gara di oggi.

15.14 - Ecco lo spogliatoio dell'Arsenal. Oggi "debutta" il nuovo sponsor tecnico Puma, che ha sostituito Nike dopo 20 anni.

15.10 - Qui l'allenatore dei Gunners Arsène Wenger, che arriva a Wembley.

15.08 - Ballottaggio tutto spagnolo invece per il Manchester City, che schiera sulla destra Jesus Navas e non David Silva. Per il resto, tutto confermato: (4-2-2-2): Hart; Kolarov, Boyata, Nastasić, Clichy; Touré, Fernando; Jesus Navas, Nasri; Jovetić, Džeko. All.: Pellegrini.

15.05 - Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre: partiamo dall'Arsenal, che conferma in toto gli undici annunciati alla vigilia: (4-3-3) Szczęsny; Debuchy, Chambers, Koscielny, Gibbs; Ramsey, Arteta, Wilshere; Sanchez, Sanogo, Cazorla. All.: Wenger.

14.00 - Buonasera da Vavel e Giorgio Dusi, e benvenuti a questa prima diretta stagionale di calcio inglese. Tutto pronto per il calcio d'inizio ufficiale della stagione, fissato per oggi alle 16.00 italiane nel tempio di Wembley.

In palio il FA Community Shield, che vede scontrarsi il Manchester City di Manuel Pellegrini, vincitore della Barclays Premier League al fotofinish contro Liverpool e Chelsea, e l'Arsenal del sempreverde Arsène Wenger, reduce dal trionfo in FA Cup contro l'Hull City lo scorso 17 maggio, al termine di una gara a dir poco rocambolesca, finita 3-2 in rimonta.

14.10 - L'albo d'oro in questa competizione vede l'Arsenal predominare con 12 successi (1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004) sul Manchester City, fermo a quota 4 (1937, 1968, 1972, 2012).

L'arbitro della contesa sarà il giovane Michael Oliver (29 anni), che avrà come assistenti Stuart Burt e Darren England e come quarto uomo Jon Moss, l'assistente di riserva sarà Harry Lennard.

14.20 - Entrambe le compagini avranno diversi assenti, i Citizens dovranno rinunciare a ben otto giocatori (tra cui Martìn Demichelis, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Bacary Sagna, Frank Lampard, Sergio Aguero e l'infortunato Alvaro Negredo), mentre i Gunners dovranno fare a meno dei campioni del mondo Mesut Özil, Per Mertesacker e Lukas Podolski.

Le condizioni delle due squadre per ovvi motivi non saranno al 100% (come ammesso dagli stessi allenatori) ed il trofeo in palio non è di primo piano, questo è vero, ma vincere significherebbe per entrambe partire con una marcia in più, soprattutto a livello mentale, in vista di una Premier League che le vedrà come protagoniste.

14.35 - Manuel Pellegrini deve affidarsi ad una formazione inedita per lui viste le numerose assenze: in porta Joe Hart dovrebbe prevalere su Willy Caballero, difesa a 4 composta da Aleksandar Kolarov a destra (già impiegato nelle tournèe estive), coppia centrale formata da Matija Nastasić e dal giovane Dedryck Boyata, mentre a sinistra agirà Gaël Clichy. Nel duo di centrocampo presenzieranno il monumentale Yaya Touré e il neoacquisto Fernando, prelevato dal Porto. Dietro le due punte (che saranno Edin Džeko e Stevan Jovetić) agiranno Samir Nasri e David Silva.

Manchester City (4-2-2-2): Hart; Kolarov, Boyata, Nastasić, Clichy; Touré, Fernando; David Silva, Nasri; Jovetić, Džeko. Allenatore: Pellegrini.

14.50 - Gli unici ballotaggi per Wenger riguardano l'attacco, con Yaya Sanogo/Olivier Giroud (favorito il primo viste le condizioni del francese, apparso leggermente indietro nella preparazione) nel caso voglia affidarsi ad un centravanti, o con Alexis Sanchez prima punta se parte con l'intento di non volere dare punti di riferimento alla difesa avversaria, con relativo inserimento di Alex Oxlade-Chamberlain/Joel Campbell nello Starting XI come ala destra. A centrocampo gli uomini sono contati ed i titolari saranno Mikel Arteta davanti alla difesa, con Aaron Ramsey e Jack Wilshere leggermente avanti liberi di inventare, difesa obbligata con l'ottimo Mathieu Debuchy a destra, la coppia di centrali Calum Chambers e Laurent Koscielny (vista l'imminente partenza di Thomas Vermaelen al Barcellona e l'assenza di Per Mertesacker) e con Kieran Gibbs a sinistra, in porta ci sarà Wojciech Szczęsny.

Arsenal (4-3-3): Szczęsny; Debuchy, Chambers, Koscielny, Gibbs; Ramsey, Arteta, Wilshere; Sanchez, Sanogo, Cazorla. All.: Wenger.