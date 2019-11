Live Borussia Dortmund - Bayern Monaco, Supercoppa di Germania in Diretta

20.15 - Per questa sera è tutto. Grazie da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia per aver seguito in nostra compagnia la diretta scritta della Supercoppa di Germania tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

E' festa al Signal-Iduna Park di Dortmund



E' la quinta DFL-SuperCup per il Borussia Dortmund, che super il Bayern Monaco che si è fermato a quota 4, diventando così la squadra ad aver vinto più volte questo trofeo.

Prestazione irroconoscibile per il Bayern Monaco. Va detto che le assenze erano tante e che molti giocatori sono da poco rientrati dalle vacanze post Mondiali, però ci si aspettava qualcosa in più dai ragazzi di Pep Guardiola. Fa discutere il modulo con il quale l'ex tecnico del Barcellona ha schierato i suoi giocatori, un 3-5-2 davvero mal assortito. Si è visto qualcosa di meglio nella ripresa con il ritorno alla difesa a 4, ma Langerak è stato impensierito soltanto una volta da Lewandowski. L'attaccante polacco ha probabilmente pagato l'emozione alla prima da ex nello stadio in cui ha vinto due stagioni fa il titolo di Germania. A rincarare la dose il probabile infortunio al legamento crociato per Javi Martinez. Sono davvero tanti i problemi che dovrà risolvere Guardiola in vista dell'esordio in Campionato di venerdì prossimo.



Il Borussia Dortmund si porta a casa la seconda Supercoppa di Germania consecutiva. Ottima prestazione dei ragazzi di Klopp, che a fine gara è apparso davvero molto soddisfatto. Grandissima prestazione di Mkhitaryan e di Piszczek. Prima partita davvero volenterosa di Immobile davanti al suo nuovo pubblico.

Arriva il fischio finale di Gagelmann. Il Borussia si aggiudica meritatemente la Supercoppa di Germania con il risultato di 2-0.

Decisive le reti di Mkhitaryan e Aubamejang.

91'- Vicino al terzo goal il Borussia. Neuer salva in uscita.

Soltanto 1 minuto di recupero, nonostante i tanti cambi.

89'- Brutto intervento di Mkhitaryan su Rode, che però si alza senza conseguenze.

Sembra più grave del previsto l'infortunio di Javi Martinez. Si parla di un interessamento del legamento crociato.

87'- Borussia vicino al terzo goal. Bellissima azione sull'asse Immobile Hofmann, che di tacco serve Bender; di poco a lato il suo diagonale. Applaude anche Klopp.

84'- Terzo ed ultimo cambio per Klopp. Entra Bender ed esce Kirch, applaudito da tutto lo stadio.

83'- Il Bayern tiene il possesso palla ma fatica a trovare spazio. Appare evidente lo scarso stato di forma di tantissimi dei giocatori in campo con la maglia del Bayern.

81'- Vola Langerak su una bellissima punizione di Alaba. Sulla ripartenza del Borussia fallo di Lahm che si becca il giallo.

79'- Bel tiro di Mkhitaryan che termina di pochissimo a lato.

78'- Ancora Immobile che vuole il goal a tutti i costi. Questa volta conclude malamente, con un compagno libero sulla sinistra. Un pò egoista questa volta l'ex capocannoniere della Serie A.

76'- Immobile va via da solo superando in dribbling Boateng, arriva davanti a Neuer, ma a corto di fiato conclude debolmente.

75'- E' un muro questo pomeriggio la difesa del Borussia. Grande prestazione di Piszczeke e Ginter.

73'- Secondo ammonito dell'incontro. Questa volta è Boateng a meritarsi il cartellino giallo.

72'- Si fa pizzicare ancora una volta in fuorigioco Lewandowski.

70'- Perplessi in panchina Sammer e Guardiola.

La strana esultanza di Pierre Aubamejang.



68'- Si fa vedere in avanti il Bayern, ma senza Robben e Ribery è davvero difficile dare a Lewandowski palloni giocabili.

65'- Fanno festa i tifosi del Borussia.





Piszczek mette in mezzo un cross al bacio per Aubamejang, che anticipa Boateng e mette in rete con un perfetto colpo di testa. Dopo la rete l'attaccante francese lascia il campo ed entra Adrian Ramos.

62'- Pierre Aubamejangggggggggg. Raddoppio del Borussia Dortmund.

61'- Bella azione di Immobile e Mkhitaryan, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Brutta entrata di Lahm sul trequartista armeno.

59'- Entra tra i fischi dei suoi ex tifosi Mario Gotze, il giocatore che ha deciso con una sua rete il Mondiale brasiliano. Esce il giovanissimo Hojbjerg.

58'- Ancora poco incisivo Robert Lewandowski. L'attaccante polacco non riesce ad impensierire la difesa del Dortmund.

Bella partita in questi minuti. Entrambe le squadre non si risparmiano e cercano una il raddoppio e l'altra il pareggio. Grande spettacolo al Signal-Iduna Park di Dortmund.

53'- Immobile va via sulla fascia e serve Mkhitaryan centralmente, rimpallato il tiro del giocatore armeno. Sulla respinta si avventa Ginter che tira centralmente.

50'- Ginter commette fallo su Shaqiri. Punizione da zona pericolosa. Bravissimo Immobile ad allontanare.

49'- Altro angolo conquistato da Aubamejang. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

Con l'inserimento di Lahm, il Bayern è tornato a giocare finalmente con la difesa a 4. Davvero incomprensibile lo schieramento iniziale.

46'- Langerak salva i suoi. Lewandowski tutto solo davanti all'estremo difensore del Borussia si lascia ipnotizzare.

19.05 - L'arbitro Glagermann dà inizio al secondo tempo. Primo pallone giocato dal Borussia.

19.04 - Le squadre si apprestano a rientrare in campo per la seconda frazione. Cambio per Klopp, fuori Schmelzer dentro Durm. Un cambio anche per guardiola; fuori Muller, davvero invisibile, entra Lahm.

18.58 - Klopp può essere davvero soddisfatto per quanto fatto vedere dai suoi ragazzi fino alla fine della prima frazione. Tanto pressing e tanta voglia di vincere. Guardiola invece dovrà cambiare tante cose per cercare di impensierire la difesa del Borussia. A partire dal modulo; sembra davvero inefficace il 3-4-2-1 con Alaba sacrificato nel ruolo di centrale difensivo. Opaca la prova dei neo-acquisti Lewanodwski e Bernat. Prova di grande sacrificio per Immobile.

Chi riuscirà ad alzare la Coppa? Sicuramente il Borussia ha fatto vedere qualcosa in più rispetto ad un Bayern apparso davvero opaco.



18.55 - La rete di Mkhitaryan che per adesso decide l'incontro.

18.50 - Gagelmann fischia la fine della prima frazione. Borussia Dortmund in vantaggio sul Bayern Monaco per 1-0. Decide una rete di Mkhitaryan.

Viene segnalato un minuto di recupero. Guardiola guarda con ansia l'orologio, deve riorganizzare al più presto i suoi.

45'- E' Hojbjerg il primo ammonito del match. Fallo netto su Aubamejang, che poi batte malissimo la punizione.

43'- Neuer ancora lui. Il portiere della nazionale tedesca tiene ancora a galla i suoi. Salva prima sul tiro di Hofmann e poi su quello di Kehl.

41'- Neuer salva ancora una volta i suoi. Sugli sviluppi di un corner, è bravissimo Kehl a girare di sinistro; ma Neuer è un muro.

40'- Aubamejang è scatenato. Mette in costante difficoltà la retroguardia bavarese.

39'- Si abbassa notevolmente il ritmo del match. Giusto il vantaggio dei giallo-neri che hanno cercato con più insistenza l'azione del vantaggio.

36'- Il Dortmund amministra il vantaggio, mentre il Bayern non riesce a creare occasioni.

33'- Si fa vedere ancora Hofmann che prova il tiro dalla distanza. Nessun problema per Neuer.

31'- Entra Dante per sostituire l'infortunato Martinez.



L'esultanza di Immobile e compagni.



E' più grave del previsto l'infortunio a Javi Martinez, che è costretto ad uscire. Si scalda Dante.

27'- Bella azione di Bernat che va via sulla corsia di sinistra e costringe Piszczek al fallo. Sugli sviluppi della punizione resta a terra Martinez, ma non ci sono i presupposti per il fallo.

Bella azione orchestrata proprio da Mkhitaryan, che approfitta poi di un rimpallo in area, e dal limite fa partire un bolide sul Neuer non ha potuto nulla.

23'- Mkhitaryannnnnnnnn. Dortmund in vantaggio. E' ancora una volta il fuoriclasse armeno a fare la differenza.

21'- Aubamejang va via in velocità e conquista il corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, attentissimo Neuer sul colpo di testa di Ginter.

Davvero inconsistente il Bayern in questi primi 20 minuti. Davvero strano il 3-5-2 schierato da Guardiola.

17'- Si fa avanti il Borussia. Neuer salva due volte i bavaresi. Prima su una quasi autorete, poi su un ottimo tiro di Kirch.

15'- Partita bloccata a centrocampo. I giallo-neri provano a colpire in contropiede. In ogni caso molto equilibrata la partita.

Alza il baricentro il Borussia Dortmund, che si fa più intraprendente. Qualche fischio per Lewandowski.

10'- Ancora Immobile che prova la conclusione da fuori. Attenta la difesa del Bayern.

9'- Ci prova Immobile, ma Alaba fa buona guardia.

Inzio con molta personalità per il giovanissimo Gaudino. Il ragazzo, classe 1996, gestisce quasi ogni pallone del Bayern.

6'- Bella azione tra Aubamejang e Kirch, con l'attaccante francesce che egoisticamente anticipa un compagno di squadra e spreca tutto.

4'- Ritmi altissimi in questo inizio di partita.

3'- Primo brivido del match. Shaqiri va via da solo, tira dal limite ma Langerak è bravissimo a deviare.

1'- Subito un fallo del Borussia. Si fanno sentire i ragazzi di Klopp.

18.02 - Gagelmann dà inizio al match. Primo pallone giocato dal Bayern.

18.00 - Finalmente in campo anche i giocatori. Manca pochissimo al fischio d'inizio.

17.55 - Tutto pronto per la cerimonia pre-partita.



17.50 - Prontissimi anche i supporters del Bayern Monaco.





17.45 - Ecco invece come schiera i suoi Jurgen Klopp.



17.43 - Ecco come dovrebbe schierarsi in campo il Bayern di Pep Guardiola.



17.41 - Mancano meno di 20 minuti all'inizio della prima gara ufficiale in Germania. Fra 9 giorni i campioni in carica del Bayern Monaco, daranno inizio alla Bundesliga



17.35 - Ennesimo riconoscimento per la splendida stagione vissuta da Manuel Neuer; sarà lui il capitano stasera.



Manuel Neuer, oltre ad essere stato uno degli artefici per la vittoria del Mondiale da parte della Germania, è stato da poco votato miglior giocatore Tedesco dell’anno. Il portiere saracinesca si è detto felicissimo del premio, affermando che senza il contributo dei suoi compagni di squadra, sia del Bayern che della Nazionale, sarebbe stato impossibile vincere questo riconoscimento. “Sono felicissimo e anche un po’ sorpreso di aver vinto questo premio prestigioso. Sicuramente ho collezionato delle ottime prestazioni, sia in campionato che al mondiale, ma non pensavo di vincere questo premio. Dopo la vittoria della Coppa del Mondo, è la ciliegina sulla torta”.









A fare compagnia nella top ten della classifica ci sono altri 4 compagni di squadra di Neuer; Muller, Robben, Lahm e Schweinsteiger. Il portiere del Bayern ha battuto Marco Reus per soli 9 voti.

17.30 - Il Borussia scende in campo per il riscaldamento.

17.25 - Già gremita la curva del Borussia Dortmund.





17.20 - Poche le sorprese nelle formazioni titolari. Guardiola, come previsto, preferisce Neuer a Reina e manda in campo i neo-acquisti Bernat e Rode. Sorprende la presenza dal primo minuto di Gaudino e del giovanissimo Hojbjerg. Klopp conferma quasi totalmente le indiscrezioni del pre-partita. Sarà Langerak a difendere la porta dei giallo-neri. Subotic non ha recuperato e va in panchina. Il Borussia dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 con Aubameyang, Mkhitaryan e Immobile nel terzetto d'attacco.

17.15 - Ecco le formazioni ufficiali.



Bayern: Neuer, Martínez, Lewandowski, Shaqiri, Gaudino, Boateng, Bernat, Rode, Müller, Alaba, Hojbjerg.



Borussia: Langerak, Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer, Hofmann, Kehl, Kirch, Mkhitaryan, Aubameyang, Immobile



17.05 - La sfida nella sfida di oggi è quella tra i due nuovi acquisti delle rispettive squadre. Lewandovski, ex della gara per il Bayern ed il "nostro" Ciro Immobile nelle fila del Borussia che dovrebbe partire titolare, preferito ad Adrian Ramos, in ritardo di condizione. Restiamo in attesa delle formazioni ufficiali.





16.55 - Quella tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco è una sfida che va anche oltre il campo da gioco. Le schermaglia tra i dirigenti sono continue; dalle litigate per l’acquisto di Lewandowski allo scippo di Mario Gotze. E’ scoppiato proprio la settimana scorsa il caso che riguarda Marco Reus, attaccante del Dortmund infortunatosi poco prima dell’inizio dei Mondiali. Ad accendere la polemica è stato l’amministratore delegato del Bayern, Karl Heinz Rummenigge. L’ex campione tedesco ha affermato che per Reus c’è una clausola rescissoria che scade nel 2015 di 25 milioni di €. Questa affermazione ha scatenato l’ira dei dirigenti giallo-neri: "Prendiamo atto, con una certa irritazione, che Rummenigge parla di questioni interne al nostro club sui giornali ogni tre giorni. Siamo sicuri che chiunque si interessi di calcio sappia quali erano le intenzioni di quell'affermazione. Attraverso la sua condotta, Rummenigge contribuisce a far sì che la relazione fra i nostri due club, già tesa, venga ulteriormente danneggiata”. Insomma si prospetta un altro scippo stile Gotze per il Bayern.

16.45 - Probabili Formazioni



Bayern- Guardiola è intenzionato a riproporre il 3-5-2 utilizzato nel precampionato. Oltre all'infortunato Ribery, non saranno del match Reina, arrivato da pochissimi giorni in Baviera, e Rafinha alle prese con un problema muscolare. Al centro della difesa dovrebbe giocare Javi Martinez, con Badstuber e Dante al suo fianco. Partiranno dal primo minuto i neo-acquisti Bernat e Rode, con Lewandowski alla prima sfida da ex contro i suoi ex compagni di squadra



Dortmund- Tante le assenze tra le fila del Borussia Dortmund. Klopp deve rinunciare a Resu, infortunatosi prima del Mondiale, Gundogan, Hummels e Nuri Sahin. Buona notizie arrivano invece dalla difesa; Subotic e Blaszczykowski sono rientrati in gruppo, e quasi sicuramente partiranno titolari. In avanti spazio al neo-acquisto Ciro Immobile, coadiuvato da Mkhitaryan e Aubemeyang; Ramos partirà invece dalla panchina.





16.30 - L'allenatore del Bayern, Pep Guardiola, ha fatto eco al collega Klopp, sottolineando l'importanza della partita di oggi pomeriggio che si giocherà al Signal-Iduna Park: "Una finale non è un'amichevole pre-campionato, giochiamo assolutamente per portare la vittoria a casa ".

E' rilassato come sempre il tecnico spagnolo, che negli ultimi giorni ha mantenuto alti i livelli di allenamento in vista della finale della Supercoppa; Guardiola non vuole lasciare niente al caso, vuole assolutamente vendicarsi della sconfitta della scorsa stagione. Brucia ancora al tecnico Spagnolo aver fallito l'unico trofeo sui tre a disposizione. "Andiamo a Dortmund con la consapevolezza di essere una grande squadra. Rispettiamo l'avversario ma vogliamo la vittoria a tutti i costi". "Probabilmente il Borussia arriva alla partita con qualche defezione e qualche giocatore in meno rispetto alla scorsa stagione, ma sono sempre una squadra temibile e difficile da affrontare. In più hanno dalla loro il tifo di tutto lo stadio; non sarà assolutamente una partita scontata".







16.20 - L'allenatore del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, è intervenuto in conferenza stampa per raccontare tutta l'importanza della sfida di questo pomeriggio.L'allenatore 47enne si è detto pronto alla sfida e felice di riabbracciare l'ex attaccante giallo-nero Robert Lewandowski .

"La Supercoppa significa molto" ha spiegato Klopp,"Stiamo prendendo davvero sul serio la partita di domani(oggi, n.d.r.) e abbiamo una voglia incredibile di vincere. Le partite contro il Bayern sono sempre speciali, loro sono una delle migliori squadre del mondo". Klopp infine, anche se non saranno della partita, si è detto felice dei recuperi di Reus e Hummels, che sarà il nuovo capitano del Borussia Dortmund.



16.10 - E' la terza Supercoppa di Germania consecutiva che vede sfidarsi Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Nella scorsa stagione abbiamo assistito ad una partita bellissima e ricca di emozioni; ad alzare la Coppa fu infine il Borussia, con il rotondo risultato di 4-2. Mattatore della partita fu Marco Reus, autore di una doppietta, il grande assente della giornata.







16.00 - La Storia



Bayern e Dortmund sono le due squadre di maggior successo nella storia della Supercoppa, con quattro titoli ciascuno. Il Dortmund ha vinto il titolo nel 1989, 1995, 1996 e 2013.il Bayern ha sollevato il trofeo nel 1987, 1990, 2010 e il 2012; l'ultima vittoria della squadra bavarese risale al 2012, quando il Bayern, allenato da Heynckes, sconfisse i rivali giallo-neri all'Allianz Arena per 2-1.

Risultato Borussia Dortmund - BayernMonaco, Supercoppa di Germania in Diretta

15.50 - Il Mercato



E’ stato un mercato davvero movimentato quello del Borussia Dortmund. All’addio annunciato a gennaio di Robert Lewandowski, Klopp ha risposto con gli acquisti di Ciro Immobile, Adrian Ramos, Dong-Won Ji, Matthias Ginter e con il riscatto del centrocampista turco Sahin. I nuovi innesti iniziano ad integrarsi, ma l’assenza di un’attaccante del calibro di Lewandowski si farà sicuramente sentire, vista anche l’assenza di Marco Reus.





Molto movimentato anche il mercato del Bayern. I bavaresi a gennaio si erano assicurati le prestazioni di Robert Lewandowski, prelevandolo in scadenza di contratto dai rivali della Ruhr. A far parlare tantissimo è stata la cessione di Toni Kroos al Real Madrid. Il centrocampista neo-campione del Mondo è passato ai Blancos per 30 milioni di € scatenando le ire dei tifosi. Per sopperire alla partenza di Kroos sono stati acquistati Juan Bernat dal Valencia e Sebastian Rode dal Francoforte.

Live Borussia Dortmund - Bayern Monaco

15.45 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della finale di Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. A 9 giorni dall’inizio della Bundesliga, i Campioni di Germania del Bayern sfidano il Borussia Dortmund, arrivato secondo nella Coppa di Germania, proprio contro i bavaresi. Una vittoria per il Bayern e una per il Dortmund negli ultimi due anni: oggi pomeriggio la squadra di Klopp e quella di Guardiola si giocano la 'bella' al Signal-Iduna Park, dove tornerà per la prima volta da avversario Robert Lewandowski. In palio c'è la Supercoppa, il trofeo che inaugura la stagione calcistica in Germania.

Pronostico



Le sfide tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono sempre indecifrabili. E questa lo è ancora di più, soprattutto se andiamo a vedere le amichevoli percampionato di entrambe le formazioni. Le quote vedono il Bayern leggermente favorito a 2.20 con la vittoria del Dortmund quotata a 2.90; molto alta la quota del pareggio, 3.60. Sarà difficile centrare il pronostico, quindi vi consigliamo la combo goal+over 2.5 e Lewandowski primo marcatore.