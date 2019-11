West Ham - Diafra Sakho , affare fatto

La cifra non è ancora stata resa nota ma il passaggio dell'attaccante 24enne Diafra Sakho dal Metz al West Ham è cosa fatta, dopo i dubbi dei giorni appena trascorsi, nei quali lo società francese aveva dichiarato come gli Hammers avessero cambiato le carte in tavola, puntando su un prestito annuale dopo le prime avvisaglie di acquisto definitivo.

Sakho giocava nella Lorena dal 2009 e nei 5 anni passati fra le fila granata ha vissuto anche una breve parentesi in prestito al Boulogne viste le difficoltà ad esplodere al Metz. Nemmeno il prestito (7 partite e 0 gol) del 2012 però gli ha concesso le luci della ribalta. Luci che si sono accese nella stagione 2013-14 quando Diafra è finalmente esploso mettendo a segno 20 reti in 38 match, grazie al posto da titolare finalmente conquistato.

Il senegalese che ha all'attivo due presenze ed un centro con la Nazionale si giocherà il posto da centravanti con Modibo Maiga e Carlton Cole. Queste le parole del nuovo giocatore di Sam Allardyce: "E' un giorno di cui andare orgogliosi, questo in cui ho firmato per il West Ham. Amo il calcio inglese ed ho sempre sognato di venire a giocare per un grande club inglese. Oggi, il West Ham, mi ha dato un'opportunità ed io non ho esitato ad accettare. Il mio obiettivo è quello di giocare. E' più di un mese che mi sto allenando per questo, adesso penso di essere pronto a vestire i colori del club. Sono venuto qui per continuare ad essere ciò che ero al Metz. Darò tutto."

Adesso si spengono i rumors che volevano Peter Crouch rincalzo numero 1 al West Ham per sopperire all'assenza di Carroll.