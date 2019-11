Il Psg si libera facilmente del Bastia : 2-0

Torna alla vittoria il Paris Saint Germain. Lo fa in casa contro un modesto Bastia, domato con un gol per tempo. Quello di Lucas nel primo e la magia di Cavani nella ripresa.

Apre le porte il Parco dei Principi ai beniamini di casa che presentano la supercoppa francese conquistata due settimane fa a Pechino. E' già tempo di turnover in casa parigina, dove Blanc è costretto a rinunciare a Thiago Silva (dovrà farlo per circa un mese) per infortunio e lancia Marquinhos - David Luiz come coppia di centrali difensivi. Buona la loro prova, coadiuvata anche dalle poche occasioni che crea il Bastia dalle parti di un inoperoso Sirigu. Quasi mai Brandao e Maboulou impensieriscono la coppia di brasiliani. Per l'ex Chelsea esordio assoluto in casa. A centrocampo, assieme all'onnipresente Verratti, autore di una prova superlativa, ci sono Thiago Motta e Pastore. A riposo Cabaye e Matuidi. Grande attesa c'era per Zlatan Ibrahimovic, assoluto protagonista dell'inizio di stagione dei parigini. Tutti suoi i quattro gol della squadra di Blanc nelle prime due uscite ufficiali. La sua partita, però, dura soltanto un quarto d'ora. Al suo posto Lavezzi.

Il "pocho" è subito decisivo, assieme ad un Lucas Moura finalmente incisivo. I due, assieme alle giocate di un ritrovato Pastore, mettono sotto pressione costante la non perfetta difesa del Bastia. Makelèlè non riesce a trovare le contromisure alle offensive dei padroni di casa e non ci riuscirà per l'intera durata del match. Troppo blanda e sterile la pressione dei suoi. Rispetto alla gara d'esordio della settimana precedente, la squadra di Blanc ha dimostrato di aver registrato meglio i movimenti difensivi, complice anche la pochezza degli isolani. Il centrocampo dei parigini sembra più in partita rispetto all'esordio, dove avevano dovuto far fronte all'impeto ed alla foga del Reims. Verratti e Thiago Motta hanno gestito perfettamente per tutta la gara i ritmi della squadra, permettendo spesso ai quattro funamboli d'attacco di creare occasioni da gol. Verratti è oramai padrone assoluto del centrocampo, idolo indiscusso del popolo parigino. Il Parco dei Principi accompagna ogni sua giocata con gli applausi.

LAMPI DI GENIO - Come spesso accade da queste parti, a decidere le gare sono le giocate dei singoli. A prendersi il proscenio, in mancanza del mago Ibra, sono stati Lucas, Verratti e Cavani. La costante del gioco parigino, lo scorso anno come quest'oggi, sono state le scorribande sulle fasce di Digne e Van der Wiel. Proprio da un cross del terzino olandese, nasce il gol del vantaggio. Il destinatario del cross è Lucas, lasciato completamente solo dalla difesa del Bastia sul secondo palo. Clamorosa dimenticanza che costa lo svantaggio agli uomini di Makelèlè. Piatto destro al volo e 1-0. Non è finita. La delizia di giornata la confeziona Marco Verratti. Dopo aver subito fallo a centrocampo, chiama con gli occhi il movimento di Cavani tra i difensori avversari, incomprensibilmente in pausa di riflessione. Il cioccolatino che il centrocampista italiano confeziona per l'uruguagio è delizioso. Non da meno lo stop del "matador" e la conclusione in mezza rovesciata. 2-0 e partita in ghiaccio. Standing ovation del Parco dei Prinicpi per i due campioni.

Dopo il gol del raddoppio, il Psg gestisce facilmente i ritmi del finale di gara, provando ad incrementare il vantaggio con le accelerazioni di Cabaye, Cavani e Pastore. Nonostante le numerose occasioni, il Bastia riesce a contenere il passivo. Blanc si gode il suo Psg, in attesa di test più probanti.