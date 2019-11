Live Newcastle United - Manchester City, Premier League in diretta

Gara molto frammentata con diverse pause da parte di entrambe le formazioni, vittoria del City complessivamente meritata per i valori visti in campo. Migliore in campo il bosniaco Edin Džeko, che anche senza segnare sa sempre rivelarsi decisivo per la propria squadra, fornendo a D.Silva un cioccolatino di tacco pronto da scartare davanti alla porta. Delude e anche tanto Nasri, apparso diverse svolte spaesato in campo e fuori dal gioco dei Citizens, tuttavia Pellegrini può consolarsi con i 3 punti e l'importante recupero (con gol) di Agüero. Difficile da analizzare la gara dei Magpies, sempre molto volenterosi ma poco precisi sotto porta. Ottimi gli innesti di Janmaat, Cabella (nuovo idolo dei tifosi) e Rivière, apparsi subito brillanti, male invece Gouffran. Il prossimo appuntamento con il calcio inglese su Vavel è fissato a domani, con il Monday Night tra Burnley e Chelsea, per questo live è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte di Rubens Mari.

18:55 E finisce qui la partita! Gran vittoria del Manchester City che dimostra di saper soffrire e di saper punire, risultato forse leggermente immeritato per il Newcastle, che un gol poteva farlo

92' RADDOPPIO DEL MANCHESTER CITY!!! EL KUN AGUERO PUNTA LA PORTA E SPARA SUL PRIMO PALO, PALLONE RIBATTUTO DA KRUL, MA L'ARGENTINO E' VELOCISSIMO A RIALZARSI E APPOGGIARE SUL SECONDO PALO: GAME, SET AND MATCH PER IL CITY!!

90' 4 minuti di recupero a St. James' Park, Sissoko prova la gran botta dal limite dell'aria ma spara alto!!

87' Giallo per Fernando che abbatte Sissoko in mezzo al campo

86' Ritmi a dir poco infuocati a St. James' Park, complici i nuovi cambi e il tempo che scorre velocemente, i padroni di casa stan gettando il cuore oltre l'ostacolo per cercare di pareggiare!!

84' Occasionissima per il nuovo entrato Ayoze Pérez che rientra e calcia a botta sicura, palla deviata a fuori di un soffio!!!

83' Fuori Džeko, autore di una prova eccezionale, dentro Sergio Agüero per il City. Fuori un esausto Rivière, dentro Ayoze Pérez per il Newcastle

77' Brutto intervento in ritardo di Janmaat su Fernandinho, giallo anche per l'olandese. Fuori un altalenante Nasri per far spazio a Milner

74' Colback pressa Fernandinho e affronta Kompany, che lo stende e riceve il giallo: punizione interessante per i padroni di casa

73' Dopo un nulla di fatto con la punizione di Y.Touré, Alan Pardew richiama in panchina uno spento Gouffran per schierare il prodotto del vivavio Aarons

72' Dopo un'interminabile azione del Manchester City, Džeko conquista un'interessante punizione dal limite dell'area, nel frattempo dentro Fernandinho, fuori Jovetić

71' Ritmo decisamente più blando per entrambe le squadre, con il City che tenta di addormentare la partita andando di possesso palla

65' Su assist di Jovetić Džeko impatta di testa ma il pallone finisce di poco alto alle spalle di Krul

63' Sosituzione per i Magpies, esce Anita, dentro Obertan

60' Grande occasione per Jovetić che aggancia e arriva a tu per tu con Krul, ma Coloccini arriva in scivolata e mura il tiro

58' Calcio di punizione per il Newcastle da posizione defilata: in area Dummett anticipa Hart di testa ma non riesce a centrare lo specchio della porta

57' Cartellino giallo anche per Kolarov, l'ex terzino della Lazio viene beffato da Rivière che lo costringe al fallo e alla sanzione

56' L'ex attaccante della Fiorentina Jovetić evita Anita ma chiude troppo il destro, che si spegne sul fondo

54' Cabella punta Demichelis e lo salta dopo un doppio passo, l'argentino non può contenerlo e lo stende, giallo per lui

50' Ghiotta occasione per il Newcastle con Sissoko che evita due uomini e serve Cabella, il francese però viene infastidito da Fernando e calcia malamente a tu per tu con Hart

49' Buono l'atteggiamento dei Magpies in avvio di ripresa, che con Gouffran vanno vicinissimi al pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo!!

E di seguito l'istante del gol di David Silva...

Ecco l'occasione avuta dopo pochi minuti da Džeko...

17:50 Finisce il primo tempo dell'ultima partita domenicale di questo turno di Premier, che vede i ragazzi di Pellegrini prevalere senza troppa difficoltà sulla squadra di Pardew, incapace di concludere in porta complici le prestazioni tutt'altro che esaltanti in cabina di regia. Cabella e Rivière troppo abbandonati al loro destino in attacco, serve più sostegno. Buono l'atteggiamento degli Sky Blues, sempre attenti a ragionare e ad aiutarsi a vicenda, da rivedere l'aggressività in area di rigore avversaria.

45' Buona occasione per il raddoppio del City, Nasri da posizione defilata cerca il passaggio in mezzo ma il pallone viene deviato in angolo, segnalati 2' di recupero

43' Doccia gelida il gol di D.Silva che ha spezzato le gambe alla formazione del St. James' Park

38' SPLENDIDO GOL DEL MANCHESTER CITY!!! LANCIO CHILOMETRICO PERFETTO DI Y.TOURE' CHE TROVA DZEKO, IL BOSNIACO CON LA CODA DELL'OCCHIO VEDE SILVA E LO SERVE CON UN DELIZIOSO COLPO DI TACCO, LO SPAGNOLO E' DUNQUE LIBERO DI INSACCARE DAVANTI A KRUL!!!

37' Gara molto frammanetata in questo frangente, entrambe le squadre faticano e non poco ad arrivare al tiro

35' Buona giocata di Rivière che si libera di fisico di Kompany, completamente da dimenticare la scelta di servire Gouffran con un tirocross molto teso

34' Giallo per D.Silva che commette fallo su Anita dopo un contropiede sprecato

32' Delizioso cross a giro di Janmaat che indirizza il pallone sui piedi di Rivière, decisivo l'intervento di Kompany che allontana

29' Il Newcastle prova ad alzare il ritmo ma sbaglia sempre l'ultimo passaggio, buoni i movimenti di Rivière anche se è solo in attacco contro tutta la difesa azzurra

25' Sguardo non troppo convinto di Džeko nei confronti di Silva, che spreca in malomodo una possibile buona ripartenza dei Citizens

23' Sontuoso stop di Rivière che resiste a due uomini e parte in progressione palla al piede, ma spreca tutto calciando malamente sul fondo da lontano

21' Interessante notare come i nuovi acquisti di Pardew si siano già pienamente inseriti nella dimensione dei Magpies, squadra con forti influenze francesi

17' Lungo e commovente applauso per i ragazzi morti il 17 luglio 2014, gran bel gesto di tutto lo stadio

16' Interessante dialogo tra Sissoko e Cabella, il transalpino da fuori area cerca il pallonetto ma sbaglia a fare i conti: il pallone si perde sul fondo

14' Macchinosa la manovra corale dei Magpies, diametralmente opposta quella dei Citizens, già con il pallino del gioco in mano

12' Grande trama del City con Kolarov che trova Nasri, il francese lascia partire un bel tiro da fuori area ma Krul si fa trovare pronto

11' Squadre abbastanza allungate dopo soli pochi minuti, padroni di casa che si affidano all'estro di Cabella e alla strapotenza fisica di Sissoko, per il City buoni i movimenti di Silva e di Džeko

5' Atmosfera rovente al St. James' Park, con i Citizens già padroni del campo e il Newcastle pronto a ripartire in contropiede

3' Grande occasione per il City!! Jovetić trova Džeko con un delizioso pallone a scavalcare la difesa ma il bosniaco non riesce ad indirizzare il pallone con decisione

17:00 Prima del calcio d'inizio ricordo alla memoria dei due ragazzi, John Alder e Liam Sweeney, morti in aereo (abbattuto da un missile terra-aria) mentre si stavano recando in Nuova Zelanda a seguire il precampionato del Newcastle

Diramate anche le scelte di Pellegrini, che decide di affidarsi ad un 4-2-2-2: Hart, Clichy, Kompany, Demichelis, Kolarov, Fernando, Y.Touré, D.Silva, Nasri, Jovetić, Džeko

16:45 Ecco gli 11 titolari di Pardew, che schiera un 4-2-3-1: Krul, Janmaat, Williamson, Coloccini, Dummet, Anita, Colback, Sissoko, Cabella, Gouffran, Rivière

15:55 Diversa la situazione per Pellegrini, costretto a rinunciare a Sergio "El Kun" Agüero e al nuovo acquisto Eliaquim Mangala, possibile i debutti di Bacary Sagna sull'out di destra e di Fernando in mediana

15:50 Formazione quasi obbligata quella di Pardew, che molto probabilmente opterà per un 4-3-2-1 con Gouffran e Cabella subito dietro al talento ex Monaco Rivière

15:45 Diverse le assenze importanti, come quelle di Tioté, Cissé e de Jong per i padroni di casa, e di Agüero e Mangala per la corazzata di Pellegrini. Suggeriamo dunque a livello di pronostico la vittoria dei Citizens data a 1.66, in alternativa interessante l'Over 2.5 a 1.60.

15:40 Tutt'altro discorso per i campioni d'Inghilterra, che quest'anno han mirato a puntellare una rosa già molto completa come quella della passata stagione. Han lasciato l'Etihad Stadium il centrale Lescott (giocherà nel WBA), il mediano Javi García (ufficializzato dallo Zenit) ed il giovane Rodwell (preso dal Sunderland). Non sono ovviamente mancati i colpi in entrata, da segnalare il prestito di 6 mesi di un certo Frank Lampard (che ad occhio e croce sarebbe una bandiera dei rivali del Chelsea), senza dimenticare il francese Mangala (pagato a peso d'oro dal Porto), il francese Sagna (arrivato a parametro zero), gli argentini Zuculini e Caballero (presi per una cifra complessiva inferiore ai 5 mln) ed il brasiliano Fernando (pagato 15 mln di euro, sempre dal Porto).

Diretta Newcastle United-Manchester City

15:35 Per i padroni di casa la rosa di quest'anno è stata notevolmente rieditata, tra gli acquisti di maggior rilievo spiccano sicuramente gli olandesi Janmaat e De Jong (prelevati da Feyenoord e Ajax) e i francesi Rivière, che ha ben impressionato nella passata stagione, e Cabella (presi dal Monaco e dal Montpellier). Non mancano tuttavia alcune cessioni importanti, su tutti gli addii di Debuchy (passato all'Arsenal), de Jong (accasatosi al Borussia Mönchengladbach) e Rémy (nuovo giocatore del QPR).

I Magpies sono fiduciosi per questo inizio di stagione, che vede come obiettivo prefissato l'accesso alla prossima Europa League, per farlo occorrerà tuttavia fare molto di più dell'onesto decimo posto della passata stagione. Gli Sky Blues hanno invece mete più difficili da raggiungere, portare a casa almeno uno dei Big Two Trophies, Premier League e/o, possibilmente, Champions League.

15:30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di questa prima giornata di Premier League, dove seguiremo l'incontro tra Newcastle United e Manchester City. La partita si svolgerà al St. James' Park (fortino difficile da espugnare) a partire dalle 17:00 italiane. L'anno scorso i Citizens riuscirono comunque a battere la formazione di Pardew sia all'andata che al ritorno, rispettivamente 4-0 e 0-2.