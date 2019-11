Championship review, day 2: giornata di riprese

Seconda giornata di rivincite nella Championship dove in molti casi i team sconfitti nello scorso turno hanno cancellato lo “zero” dal tabellino dei punti.



Un inedito ed inaspettato duo apre la seconda serie professionistica inglese con solo Bournemouth e Millwall capaci di bissare il successo della prima giornata, battendo 1-0 rispettivamente il Brentford tra le mura amiche ed il Fulham a domicilio. Cottagers a sorpresa ancora a bocca secca. Ben sette le inseguitrici a quota 4 punti. Tra queste il pareggio frena Derby e Sheffield Wednesday, 0-0 ad Hillsborough, ed il Forest che impatta 2-2 al Reebok Stadium di Bolton in una partita decisa nella prima frazione di gioco. Sempre a 4 punti il Charlton che all’ultimo respiro supera i Latics del Wigan per 2-1; passa anche il Reading, 1-0 sull’Ipswich domatore del Fulham al primo turno. Nel lunch match è tempo di prima vittoria anche per il Leeds italiano di Cellino che batte 1-0 il Middlesbrough di Karanka con un gol all’88’ di “fox in the box” Billy Sharp, neo-acquisto con gol al debutto ad Elland Road. Inciampa invece l’altra squadra italiana, il Watford di Pozzo, che ne prende 3 a Carrow Road da un Norwich in grande spolvero ma favorito dall’inferiorità numerica degli Hornets già dal terzo minuto. Vittoria anche per il Birmingham che supera per 1-0 un Brighton in difficoltà e che rimane anch’esso inchiodato a zero punti, mentre, nello scontro tra matricole, il Rotherham ha la meglio al NY Stadium sul Wolverhampton grazie al gol di Ryan Hall. Continua il periodo buio in fondo alla classifica per il Blackpool, sconfitto anche tra le mura amiche dal Blackburn, al Bloomfield Road è 1-2 per i Rovers. Chiude la classifica all’ultimo posto per differenza reti un brutto Huddersfield. Il Cardiff passeggia 3-1 al debutto casalingo e getta ombre poco rassicuranti sul futuro di stagione dei Terriers.



Qui il tabellino della giornata:



Leeds United – Middlesbrough 1-0 (88’ Sharp)



Bournemouth – Brentford 1-0 (72’ Stanislas)



Birmingham City – Brighton 1-0 (49’ Thomas)



Blackpool – Blackburn 1-2 (53’ Cywka – 26’, 47’ Gestede)



Bolton – Nottm Forest 2-2 (4’ Mason, 29’ Wheater – 27’, 35’(pen) Assombalonga)



Cardiff City – Huddersfield 3-1 (28’ Whittingham, 35’, 56’ Jones – 45’ Wallace)



Charlton – Wigan 2-1 (8’ Cousins, 94’ Moussa - 22’ McManaman)



Fulham – Millwall 0-1 (12’ Woolford)



Norwich – Watford 3-0 (32’ Johnson, 60’ Grabban, 61’ Tettey)



Reading – Ipswich 1-0 (Taylor 26’)



Rotherham – Wolverhampton 1-0 (76’ Hall)



Sheffield Wednesday – Derby County 0-0

La classifica: