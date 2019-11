Live Burnley - Chelsea, Premier League in diretta

Gara molto interessante nel primo tempo, decisamente meno nella ripresa. Il Chelsea batte con estrema facilità il neopromosso Burnley, che esce sconfitto con gli onori delle armi. I Claret infatti trovano subito il vantaggio con un bel destro di Arfield ma non riescono a tenere il passo dei Blues con il passare dei minuti. Per i padroni di casa positive le prestazioni dell'autore del gol Arfield e di Taylor, mentre per la banda di Mourinho da segnalare le prove di Fàbregas, Schürrle ed Ivanović, positivo anche Diego Costa, che firma subito con una rete il suo debutto con il club londinese. Non mancano alcuni difetti nella squadra di Mourinho, su tutti il reparto difensivo, apparso diverse volte ballerino, e le posizioni di Hazard ed Oscar, spesso troppo isolati dal fulcro del gioco. Anche per questo live è tutto, grazie per aver seguito la diretta su Vavel, un saluto ed un ringraziamento da parte di Rubens Mari.

22:52 - E finisce qui, il Chelsea batte 1-3 il Burnley ed espugna il Turf Moor, grazie alle reti di D.Costa, Schürrle ed Ivanović, che rispondono alla rete iniziale di Arfield

88' - Grande stop al volo dell'ivoriano che strozza troppo la conclusione da fuori area, che si perde sul fondo

87' - Durissimo intervento di Sordell su Terry, evitabilissimo, Oliver non ha dubbi: è giallo

84' - Ecco il momento tanto atteso, Drogba rileva Hazard e (ri)debutta con la maglia del Chelsea!!

82' - Termina anche la partita di Oscar, al suo posto John Obi Mikel, per il Burnley fuori Ings, dentro Sordell

78' - Prima sostituzione anche per Mourinho, che toglie Schürrle per far spazio a Willian

70' - Primi due cambi per Dyche, dentro Barnes per Jutkiewicz e Kightly, che rileva un ottimo Taylor

66' - Standing ovation per Didier Drogba, alzatosi dalla panchina per iniziare il riscaldamento

64' - Coraggioso il tipo di gara condotto dagli uomini di Dyche, caratterizzato da vere ed autentiche fiammate in grado di rianimare gli spettatori sugli spalti

60' - Squadra di Mourinho che ritorna ad avere il pallino del gioco, cercando di addormentare l'incontro con un lungo possesso palla

57' - Prevedibile il dato sul possesso palla: 40%-60% Chelsea

54' - Grande azione palla al piede di Hazard che costringe al fallo Jones: il belga coi piedi fa quello che vuole in ogni parte del campo

52' - Pericoloso il rientro del Burnley dagli spogliatoi, il Chelsea è in palese difficoltà, possibile che abbiano già considerato la gara chiusa? Mourinho non sarà affatto soddisfatto di questo atteggiamento...

49' - Grandissimo tiro a giro di Scott Arfield, prontissima la reazione di Courtois!!

46' - Buona occasione per Ings che spreca sul fondo alla sinistra di Courtois

21:47 - Finisce un primo tempo (dopo 2' di recupero) con ben quattro reti, Chelsea in totale controllo della partita, Burnley bene nei primi 20', salvo poi cedere a lungo andare

39' - Buona azione dei Claret che arrivano bene sul fondo, ma la deviazione di Ings è poco precisa

37' - Nuova azione pericolosa dei Blues con Schürrle che però non riesce a finalizzare a tu per tu con Heaton

34' - GOL DEL CHELSEA!!! SU ANGOLO DALLA SINISTRA SBUCA IN MEZZO ALL'AREA IVANOVIC CHE DA DUE PASSI NON PUO' FAR ALTRO CHE REALIZZARE!!

30' - Giallo a Diego Costa per simulazione, decisamente leggero il contatto con Heaton per stenderlo

29' - Azione confusionaria dei Claret che arrivano nell'area avversaria, provvidenziale il salvataggio di Terry

27' - Entrambe le squadre rifiatano un attimo, con il Burnley che sembra aver accusato il colpo

21' - VANTAGGIO DEL CHELSEA!! AZIONE MERAVIGLIOSA DEI BLUES CON HAZARD CHE PARTE VIA IN SERPENTINA, ALLARGA PER IVANOVIC CHE SERVE FABREGAS, LO SPAGNOLO MANDA IN PORTA DELIZIOSAMENTE SCHURRLE CHE DAVANTI AD HEATON FA 1-2!!!

17' - PAREGGIO IMMEDIATO DEL CHELSEA!! GRANDE AZIONE CORALE DELLA SQUADRA DI MOURINHO, CHE IN UN PRIMO MOMENTO TROVA IL PALO, MA DIEGO COSTA E' PRONTISSIMO AD INSACCARE DA POCHI METRI!!

14' - GOL DEL BURNLEY!! TAYLOR TROVA INTELLIGENTEMENTE ARFIELD CHE STOPPA E INSACCA CON UN BOLIDE CHE SFRECCIA ALLA DESTRA DI COURTOIS!!!

12' - Entrambe le formazioni cercano di alzare la palla per guadagnare metri preziosi, gioco molto fisico

9' - Di nuovo una combinazione spagnolo-tedesca per i Blues, ma Schürrle spreca il timing per calciare

8' - La pioggia si fa battente ed il campo inizia a risentirne

6' - Buona trama offensiva dei padroni di casa, ma Jutkiewicz che da posizione defilata e in condizioni precarie spedisce sul fondo

4' - Interessante azione del Chelsea, con Fàbregas che trova Schürrle, il tiro del tedesco esce di poco in seguito ad una deviazione

2' - Buonissima la partenza dei Claret che fan subito capire di volersela giocare a viso aperto, senza timori

21:00 - Tutto pronto a Turf Moor, si comincia!!

E dei Blues: Čech, Zouma, F.Luís, Obi Mikel, Willian, Torres, Drogba

20:44 - Ufficiali anche i sostituti, ecco quelli dei Claret: Gilks, Dummigan, Long, Wallace, Kightly, Sordell, Barnes

20:37 - Tutto pronto per il Monday Night, squadre già in campo per il consueto riscaldamento

20:34 - Mourinho spegne subito qualsiasi tipo di molemica e spiega la scelta: "Ho rivelato ad entrambi i portieri stamattina la mia scelta per la gara contro il Burnley, Courtois sarà il mio numero uno per stasera, ma non è una decisione definitiva"

20:32 - Drogba recupera dall'infortunio e andrà in panchina: possibile (ri)debutto oggi per il #11 dei Blues?

20:28 - Squadre già arrivate allo stadio, ecco il Chelsea

20:18 - Diramate le formazioni ufficiali, Dyche conferma le attese della vigilia e inserisce solamente Marney per Kightly, Mourinho si affida invece ad Azpilicueta sull'out di sinistra (lasciando dunque F.Luís in panchina) e a Schürrle, che prende il posto di Willian

20:00 - Buonasera e benvenuti da VAVEL Italia e da Rubens Mari alla diretta live della partita di prima giornata di Premier League, Burnley - Chelsea, primo Monday Night della stagione. La partita si svolgerà al Turf Moor a partire dalle 21:00 italiane.

19:56 - Interessanti ed abbastanza equilibrati i precedenti tra le due compagini, che si sono affrontate 45 volte (in tutte le competizioni): 15 vittorie del Burnley, 8 pareggi e 22 vittorie del Chelsea.

19:49 - Gli obbiettivi dichiarati dagli allenatori sono diamentralmente opposti: doveroso puntare alla salvezza per i Claret, leggittimo mirare al Double per i Blues, dopo l'annata amara appena passata. Per i padroni di casa da segnalare gli arrivi di Ward, Jutkiewicz, Sordell e Gilks e le cessioni di Baird, Edgar e Stanislas. Per gli ospiti invece campagna acquisti in grande stile con numerosi colpi, da Courtois a Drogba, passando per Fabregas, Zouma, Diego Costa e Filipe Luis, mentre han salutato Stamford Bridge David Luiz, Ashley Cole, Lampard, Ba e Lukaku (oltre ai giovani in prestito).

19:42 - Più pungente ma allo stesso tempo carico lo Special One: "Il club ha svolto un lavoro eccezionale sul mercato, tuttavia per queste prime giornate non abbiamo ancora i giocatori al top della loro forma, e mi riferisco quelli che sono arrivati alla fase finale della Coppa del Mondo. Dovremo lavorare intelligentemente, soprattutto come squadra perché non sarà facile iniziare fuoricasa, probabile che in campo scenda il blocco delle prime 2-3 amichevoli (possibile Mind Game?)"

19:35 - Alla vigilia della sfida entrambi i manager han voluto caricare l'ambiente a modo loro. Più diplomatico Dyche: "Non sarà un esordio semplice e lo sappiamo, ma il fatto di debuttare a casa nostra, con la pressione tutta sulle spalle del Chelsea può toglierci qualche insicurezza. Mi aspetto un gran supporto dei tifosi, proprio come l'anno scorso. E' vero, partiamo da underdog, ma abbiamo svolto una buona preparazione per permettere a questa realtà di affrontare sfide impegnative come questa"

19:28 - Per i Claret peserà l'assenza dell'attaccante Sam Vokes (infortunato al crociato, dovrebbe saltare i primi due mesi di campionato), mentre nessun problema serio per i Blues (da valutare se Drogba riuscirà a recuperare, in caso di responso negativo pronto comunque F.Torres).

19:24 - Ed ecco ora le probabili formazioni, con Dyche che dovrebbe affidarsi ad un 4-4-1-1 e Mourinho ad un 4-3-3, pronto all'occorrenza a diventare un 4-2-3-1. Per i pronostici puntiamo su un 2 del Chelsea dato a 1.40, in alternativa interessanti l'Over 2.5 a 1.80 e il gol di Diego Costa a 1.90.