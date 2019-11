Diego Costa e Fabregas regalano i 3 punti al Chelsea

Doveva essere una partita dall'esito scontata quella tra Burnley e Chelsea, e lo è stata. Vittoria netta e meritata per i ragazzi di Jose Mourinho, che hanno sofferto soltanto nel primo quarto d'ora. I Blues hanno meritato ampiamente la vittoria giocando un ottimo calcio e surclassando in tutti i fondamentali i neo-promossi del Burnley. Ottimi gli esordi con la maglia del Chelsea per Diego Costa e Fabregas. L'avversario non era di certo probante, ma i ragazzi di Mourinho hanno stupito tutti per la forza e la maturità dimostrata.

Pochissime sorprese nell'11 che manda in campo Jose Mourinho. Il tecnico portoghese scioglie i dubbi della vigilia e manda in campo a difendere la porta dei Blues Courtois; difesa confermata con Azipilicueta preferito a Filipe Luis. A centrocampo esordio dal primo minuto per Fabregas, con Oscar e Matic a completare il reparto. Esordio anche per Diego Costa, che viene supportato da Schurrle e Hazard.

Sean Mark Dyche si affida ad un difensivo 4-5-1 per cercare di colmare l'immenso gap che c'è tra la sua squadra e gli avversari di questa sera. Confermata la formazione della vigilia con Ings prima punta e Marney preferito a Kightly.

Il primo tempo inzia con il Burnley che non ti aspetti. Dyche ha preprato benissimo la partita, facendo pressare altissimi i suoi e concedendo davvero pochissimo spazio ai Blues. Sono proprio i Claret a passare in vantaggio, cogliendo tutti di sorpresa. Taylor sfonda a sinistra e crossa per Arfield, che al limite controlla e scarica un piazzato imparabile per Courtois. Il Chelsea non ci sta e ci mette soltanto 3 minuti per recuperare lo svantaggio. Bellissima azione dei Blues che viene finalizzata con un tap-in vincente da Diego Costa; esordio con goal per lui in Premier League. Il Burnley fatica, e in soltanto 5 minuti si ritrova in svantaggio. Questa volta è Schurrle ad andare a segno, concludendo con freddezza un'azione sontuosa orchestrata da Fabregas ed Hazard. L'uno-due del Chelsea tramortisce i Claret che non riescono neanche ad impensierire Courtois. Passano dieci minuti ed i Blues mettono in ghiaccio la partita. Corner dalla sinistra e solito perentorio stacco di Ivanovic che anticipa tutti e batte Heaton. Burnley - Chelsea 1-3. Il primo tempo termina con i Blues che amministrano il vantaggio senza correre rischi.

Nella ripresa sono davvero pochissime le emozioni. Il Chelsea da grande squadra amministra il vantaggio senza soffrire. Il Burnley ci prova, ma la differenza con i Blues è davvero troppa. Da segnalare nella ripresa il "nuovo" esordio con il Chelsea di Didier Drogba.

Diamo uno sguardo alla Classifica al termine della prima giornata di Premier League. Rispettati i pronostici che hanno visto tutte le big vincere all'esordio. Tutte tranne lo United di Van Gaal apparso ancora in ritardo di forma. Ottime vittorie per Aston Villa, Swansea e Hull City. Buon pareggio per il neo-promosso Leicster che impatta 2-2 contro l'Everton.

Da non perdere nel prossimo week-end il big match tra Manchester City e Liverpool.