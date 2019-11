Napoli - Athletic Bilbao: il giorno della verità

Ci siamo, questa sera in una sfida al cardiopalmo Napoli ed Athletic Bilbao si giocheranno uno degli ultimi 10 posti rimasti per partecipare alla Champions League 2014/2015. Una sfida che nessuna delle due squadre vorrebbe giocare, una sfida che entrambe le squadre meriterebbero di vincere. Soprattutto dopo la scorsa stagione, dove il Napoli e il Bilbao hanno fatto il massimo per poter conquistare la qualificazione diretta. I Partenopei si sono classificati al 3° posto dietro una Roma stratosferica e una Juve che ha superato quota 100 punti. I Baschi hanno conquistato il 4° posto in un campionato dove Real, Barca e Atletico di Madrid sono state imprendibili.

La speranza dell’Athletic Bilbao è quella di emulare la Real Sociedad, che nella passata stagione era riuscita ad avere la meglio sui favoriti francesi del Lione, riuscendo a raggiungere tra lo stupore generale la qualificazione ai Gruppi della Champions. Invece il Napoli, reduce da un’ottima figura nella recente Champions, ha dalla sua l’esperienza di queste sfide; infatti i Partenopei possono contare su un allenatore che nel passato ha già alzato la Coppa dalle grandi orecchie, e sul fattore campo, che in queste grandi sfide non è mai venuto meno. Sono infatti 10 partite che il Napoli non perde al San Paolo in Champions League. Il ritorno si giocherà mercoledì 27 in Spagna.

Il Precampionato

Entrambe le squadre hanno programmato il precampionato in vista del preliminare di Champions. Il Napoli ha disputato soltanto 5 amichevoli in questo mese e mezzo che ha preceduto la sfida contro i baschi, dedicandosi soprattutto al lavoro di squadra. Molto importanti gli ultimi due test con Barcellona e PSG, che hanno dato un’ottima impressione della squadra di Benitez, nonostante la sconfitta nell’ultima gara. L’Athletic, a differenza degli Azzurri, ha disputato ben 9 partite, giocando con squadre di ottima levatura. I bianco-rossi hanno perso soltanto con il Tolosa e l’Osasuna, dimostrando di essere in un ottimo stato di forma.

Precampionato Napoli Partite Risultati Napoli - FelarpìSalo 2-0 Napoli - Kalloni 3-1 Napoli - Paok Salonicco 2-0 Napoli - Barcellona 1-0 Napoli - PSG 1-2



Precampionato Athletic Bilbao Partite Risultati Athletic - Selezione Getxo 4-0 Al Hilal Riyadh - Athletic 0-3 Paderborn - Athletic 1-2 Werder Brema - Athletic 2-2 Benfica - Athletic 0-2 Toulouse - Athletic 2-0 Osasuna - Athletic 3-1 Mönchengladbach-Athletic 1-3

Benitez contro Valverde

L’esperienza di Benitez contro l’estro e la spensieratezza di Valverde. Tanto diversi ma tanto simili gli allenatori delle due squadre che scenderanno in campo questa sera al San Paolo. Una cosa che sicuramente li accomuna è la voglia di proporre un gioco spettacolare votato all’attacco. Entrambi gli allenatori hanno come schema di riferimento il 4-2-3-1 e non amano il catenaccio; ciò sarà un biglietto da visita per una partita che si prospetta a dir poco spettacolare. Benitez ha dalla sua l’esperienza; ha partecipato alla Champions League alla guida di Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea e Napoli, riuscendo a vincere la competizione con gli Inglesi in una finale memorabile. Invece Txingurri ha partecipato 4 volte alla Champions(3 volte con l’Olympiacos e 1 con il Valencia), senza però lasciare mai il segno.

Probabili Formazioni.

Mister Benitez dovrebbe schierare la migliore formazione possibile visti i convocati. Gli ultimi dubbi riguardano il ruolo di terzino sinistro, dove si giocano un posto Ghoulam e Britos, ed il ruolo di ala, dove saranno Insigne e Mertens in ballottaggio per un posto da titolare. Probabile l'impiego di Higuain dal primo minuto. Valverde, che predilige il 4-2-3-1, questa sera potrebbe optare per un 4-3-3 in modo da coprire in maniera efficace le corsie esterne. Formazione tipo per el Txingurri che ha pochissimi dubbi. Tutto confermato in difesa con Gurpegui e Laporte centrali con Balenziaga a sinistra, e De Marcos ed Iraola che si giocano un posto sulla fascia destra. A centrocampo confermati Rico, Iturraspe e Benat, con Muniain e Susaeta a supporto di Aduriz.