Live Napoli - Athletic Bilbao in del preliminare di Champions League

Per la diretta live dal San Paolo è davvero tutto. Napoli ed Athletic Bilbao hanno pareggiato 1-1 rimandando di 8 giorni il verdetto per la qualificazione. Sarà una bella partita, molto aperta. Da Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia è tutto. Grazie per la cortese attenzione, buonanotte.

Il gol del vantaggio di Muniain dopo la sgroppata di De Marcos

Ecco il gol del pareggio di Higuain

Sugli scudi, per la squadra di Benitez, il solito Higuain che si è caricato la squadra sulle spalle nel momento del bisogno. Eccellente Gargano, straordinario ed instancabile lavoratore e recuperatore di palloni in mezzo al campo. Buone le prove di Jorginho e Koulibaly, all'esordio in Champions. In ombra Insigne, forse il peggiore degli azzurri, in polemica con il pubblico al momento della sostituzione. Incolori le prestazioni di Callejon, Hamsik e Britos, che non hanno brillato. Soprattutto dallo spagnolo ci si aspettava qualcosa in più.

Higuain a fine partita : "Non ho molta voglia di parlare. Dobbiamo riposare e pensare a mercoledi. Napoli merita la Champions League. Dobbiamo andare li per vincere e possiamo farlo". Strana reazione del pipita. La paura di uscire e la frustrazione del finale di gara può aver influito sul suo morale a fie gara.

Buon Napoli nella ripresa. Forcing nell'ultima mezz'ora, in particolare negli ultimi 10 minuti dove le palle gol sono state almeno 4 e una più clamorosa dell'altra. Due le parate miracolose di Iraizoz che hanno salvato i baschi. Clamoroso l'errore di Callejon subito dopo il gol del pareggio di Higuain. Lo spagnolo, solo davanti al portiere spagnolo si è fatto ipnotizzare fallendo un'occasione incredibile. Nonostante un primo tempo tutto di marca ospite, la reazione c'è stata. Importante non uscire sconfitti dalla gara d'andata per come s'era messa la sfida. A San Mames, mercoledi prossimo sarà un'altra battaglia. Ma il Napoli dell'ultima mezz'ora può andare a fare risultato in Spagna.

FISCHIO FINALE! IL PRIMO ATTO AL SAN PAOLO SI CHIUDE 1-1!

93' Fallo su Mertens. Ultima occasione.

92' Altro angolo per i baschi, libera Albiol.

91' Riparte l'Athletic. Angolo guadagnato da Muniain. Para Rafael.

89' Callejon largo sulla sinistra si accentra e crossa. Facile uscita di Iraizoz.

88' Ancora una palla recuperata da Gargano! Ovazione al San Paolo. Esce Iturraspe, entra Moran

86' ANCORA NAPOLI! ANCORA HIGUAIN! CROSS FORTUNOSO DI BRITOS, IL PIPITA SOLO ALZA SOPRA LA TRAVERSA!

85' INCREDIBILE IRAIZOZ! MIRACOLO SU HIGUAIN! CLAMOROSA PARATA!

Soffre tanto l'Athletic. Non esce più dall'area di rigore.

83' MERTENS VICINO AL GOL! TIRO A GIRO PERFETTO! IRAIZOZ ALTRETTANTO!

81' CLAMOROSA OCCASIONE PER IL NAPOLI! Michu invece di calciare da solo in porta serve Callejon. Assurdo!

79' Maggio dentro per Michu. Palla a lato. Fuori Susaeta dentro Gomez.

77' Entra anche Michu, esce Hamsik.

74' Angolo Napoli. Libera Laporte. Esce Benat, entra Sanjose. Difensore centrale per un centrocampista offensivo.

73' Il Napoli continua a spingere, l'Athletic un pò irretito dalla pressione degli azzurri.

70' CLAMOROSO L'ERRORE DI CALLEJON! SOLO DAVANTI ALLA PORTA SBAGLIA CLAMOROSAMENTE!

Nell'azione di Higuain, tutte le difficoltà del Napoli. Uno contro 4, il pipita a fatica li supera tutti e con un diagonale pazzesco batte Iraizoz. Impazzisce il San Paolo.

HIGUAIIIINNNN HIGUAIIIINNN 1-1 NAPOLI! UN GOL PAZZESCO!

67' Il San Paolo prova a spingere il Napoli verso il pareggio. Difficoltà estreme per gli azzurri ad avvicinarsi dalle parti di Iraizoz.

65' Pressione del Napoli. Jorginho vede il taglio di Higuain. Ancora una volta fuorigioco

63' Ancora Athletic. Benat indemoniato mette in mezzo per Aduriz che cicca il cross. Libera Britos.

60' Ancora Bilbao. Benat per De Marcos. Destro a lato.

Entra Mertens nel Napoli. Esce Insigne. Impalpabile.

57' Hamsik cambia gioco per Callejon. Balenciaga in fallo laterale.

55' Gargano recupera palla e serve Hamsik. Dentro per Callejon che crossa basso. Facile per Iraizoz.

Athletic padrone del campo, Napoli in difficoltà ancora una volta.

53' Koulibaly per Higuain, ancora in offside.

51' Due clamorosi errori per Callejon favoriscono Muniain. Il cross è buono ma nessun compagno ne approfitta.

51' Buona trama sulla sinistra per i baschi, Maggio chiude in angolo

50' Insigne dentro per Hamsik. Palla leggermente lunga. Esce Iraizoz

ANCORA PERICOLOSO L'ATHLETIC. Riko da fuori area, devia Aduriz in posizione regolare. Palla di poco a lato.

49' Jorginho per Higuain. Fuorigioco per il pipita

48' Riparte l'Athletic, Muniain sulla destra si accentra e calcia di destro. Palla a lato.

47' Break di Hamsik, chiuso da De Marcos.

INIZIA IL SECONDO TEMPO! NESSUN CAMBIO PER I DUE ALLENATORI!

Buon inizio del Napoli nel primo quarto d'ora, che confeziona due palle gol con Hamsik ed Insigne. L'Athletic si riposiziona in campo, guadagnando metri con il passare dei minuti. Messa benissimo in campo, la squadra di Valverde ha iniziato a macinare anche gioco, creando due nitidissime palle gol, con Aduriz e Laporte. E' il preludio al gol dei baschi, che arriva al 41' con Muniain. Troppo facile la discesa di De Marcos sulla destra, incontrastato. Altrettanto facile il controllo ed il tiro di Muniain. Bilbao in vantaggio meritatamente. Al Napoli serve una rimonta nella ripresa.

Eriksson fischia la fine del primo tempo. Bilbao in vantaggio. Il gol è di Muniain.

1 minuto di recupero.

44' Napoli stordito dal vantaggio spagnolo. Non c'è reazione. Athletic che controlla il campo.

Napoli che sembra in difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico.

De Marcos va via ad Insigne sulla destra. Cross precisissimo al centro per Muniain che stoppa e piazza alla sinistra di Rafael. 0-1

41' MUNIAIN! ATHLETIC IN VANTAGGIO!!!

38' Ci prova il Napoli sulla destra. Maggio trova il calcio d'angolo.

Nel frattempo 2-2 a Copenaghen. Il Salisburgo è in vantaggio contro il Malmo. 0-0 nelle altre due sfide (rigore sbagliato dallo Steaua).

34' Si rivede il Napoli. Cross di Maggio, respinge ancora Iraizoz.

33' OCCASIONE ATHLETIC! Cross di Benat e colpo di testa di Aduriz! Para Rafael

31' Messo meglio l'Athletic. Fa fatica il Napoli.

29' Palla dentro per l'inserimento di Maggio. Esce bene Iraizoz.

Clamorosa occasione per Laporte. Palla di poco a lato.

27' Ripartenza basca. Chiude ancora Gargano. Ancolo per l'Athletic

26' Ritmi calati rispetto ad un inizio più veemente da entrambe le parti.

25' Angolo per il Napoli. Esce Iraizoz

23' Gargano recupera l'ennesimo pallone. Ovazione del San Paolo.

20' Higuain guadagna una punizione sulla fascia destra.

18' Punizione Athletic. Fallo di Koulibaly. Libera Higuain di testa

16' Cross perfetto di Callejon. Britos sfiora soltanto.

15' Punizione dal limite per il Napoli. Fallo di mano di Balenciaga.

14' Forcing Bilbao. Balenciaga dalla distanza. Alto anche il suo tiro.

13' Tiro dalla distanza di Riko. Altissimo

11' Ammonito Jorginho per una trattenuta su Muniain

9' Palla lunga per Aduriz. Prova il tiro, ma è troppo defilato e calcia a lato.

8' Angolo Bilbao. Esce Rafael

7' Jorginho delizioso per Insigne che tutto solo invece di stoppare prova il tiro a volo, non trovando l'impatto col pallone.

7' Pressing feroce del Napoli che prova a ripartire. Il cambio di gioco di Higuain non è preciso.

5' E' partito fortissimo il Napoli. 2 occasioni nei primi 5 minuti. L'athletic per il momento non riesce a giocare la palla.

4' ANCORA HAMSIK! Insigne centralmente per il capitano slovacco. Sinistro di poco a lato!

3' Subito Napoli! Higuain va via sulla destra, mette in mezzo per Hamsik che impatta di testa. Di poco alto sulla traversa!

2' Napoli in possesso palla, Britos guadagna una punizione sulla sinistra.

20.45 Eriksson da il via alla sfida! PARTITI!

SPETTACOLARE COREOGRAFIA DELLA CURVA B! Sfondo azzurro e scritta in bianco per Ciro Esposito!

20.42 Spettacolare il colpo d'occhio del San Paolo all'ingresso delle squadre in campo. CI SIAMO! Tutto pronto per l'inno della Champions.

20.35 Le squadre rientrano negli spogliatoi per prepararsi all'ingresso in campo. Atmosfera bollente al San Paolo, esaurito in ogni ordine di posti.

20.30 Squadre in campo per il riscaldamento. Fischi assordanti per i baschi. Boato, altrettanto assordante, per gli azzurri.

20.25 Tutto pronto anche negli spogliatoi del Napoli. Ecco la maglia di Callejon, rigorosamente a maniche lunghe.

20.20 In contemporanea anche altre quattro sfide dei preliminari. Sempre su Vavel potete seguire il live di Besiktas - Arsenal con Giorgio Dusi. Ecco tutte le gare della serata :

Besiktas - Arsenal ; Copenaghen - Bayer Leverkusen ; Steaua Bucarest - Ludogorets ; Salisburgo - Malmo. Vi terremo informati anche sui risultati di queste gare!

20.10 Muniain è una delle stelle basche, assieme ad Aduriz e Laporte. Sui primi due dovrà essere altissima la concentrazione dei difensori azzurri. L’ala basca è pronta a sfidare il Napoli: "Giochiamo contro un rivale che ha già esperienza in questa competizione - dice l'esterno dell'Athletic Bilbao in conferenza stampa - ma noi sappiamo cosa possiamo fare. Nella scorsa stagione abbiamo già disputato partite contro grandi squadre e abbiamo vinto, io credo che sarà una sfida abbastanza equilibrata Loro sono un grande club con tanti giocatori fortissimi, una squadra stupenda, un rivale molto difficile da battere, ma noi cercheremo di rendergli difficile passare il turno. Non era la squadra che desideravamo incontrare, penso che il Napoli e l'Arsenal erano le due squadre che dovevamo evitare, ma ci tocca il Napoli e faremo di tutto per batterla”.

20.05 Tutto confermato nell'Athletic. Nessuna novità di formazione per Valverde!

19.55 Esordio europeo assoluto in casa Napoli per il centrocampista italo – brasiliano Jorge Luiz Frello, meglio conosciuto come Jorginho. Il talentuoso centrocampista è stato acquistato dal Napoli nella sessione di calciomercato invernale la scorsa stagione dal Verona, dove aveva disputato un ottimo inizio di campionato. Destò scalpore la decisione di Benitez di lasciare Jorginho fuori dalla lista Uefa alla vigilia della doppia sfida con lo Swansea. Sei mesi d’attesa per Jorginho per esordire in Europa. E che esordio. A differenza di Inler, che ha svolto parte della preparazione, e di Gargano e Dzemaili, in odore di partenza, Jorginho sarà nel pieno della forma per stasera. Benitez si aspetta tanto da lui e gli affida le chiavi del centrocampo azzurro.

19.45 FORMAZIONE UFFICIALE DEL NAPOLI : due sorprese negli azzurri scelti da Benitez. A sinistra c'è Britos e non Ghoulam. A centrocampo con Jorginho c'è Gargano al posto di Inler.

19.40 Tutti baschi, o quasi. Come da tradizione, la squadra basca è formata e composta da giocatori di sola nazionalità basca. Rarissime, o del tutto assenti, presenze straniere in terra basca. Una di queste è quella di Laporte, forte difensore centrale che è il pilastro della retroguardia di Valverde. Aymeric Laporte è francese di nascita, ma nato in territorio basco. La cittadina di Agen, dov’è nato nel maggio del 94 si trova nella regione di Iparralde, ovvero nei paesi baschi francesi. Straniero, quindi, ma non troppo.

​

19.35 Tutto pronto al San Paolo. Lo stadio inizia a riempirsi. E' previsto il tutto esaurito a Fuorigrotta.

19.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei preliminari di Champions League 2014-2015 tra Napoli ed Athletic Bilbao. Scende in campo la prima squadra italiana impegnata nelle qualificazioni ai gironi della massima competizione europea : il Napoli. La squadra di Rafa Benitez, al San Paolo, affronta l'Athletic Bilbao di Valverde. I baschi, dopo quasi vent'anni tornano in Champions League. Napoli - Athletic vuol dire tanto, soprattutto per gli azzurri, che aspettano questa partita da un anno, dopo la cocente eliminazione dello scorso anno contro l'Arsenal.

19.20 Il San Paolo, invece, come abbiamo riportato in settimana, sembra un fortino inespugnabile. Gli spettatori partenopei non hanno mai assistito ad una sconfitta azzurra nei suoi dieci precedenti tra le mura amiche. Sette vittorie e tre pareggi a Fuorigrotta. Partendo dalle sfide dell’epoca di Maradona per chiudere con i gol di Cavani ed Higuain. Di seguito tutte le sfide al San Paolo :

Sedicesimi di finale 87-88, 30-9-87 : Napoli – Real Madrid, 1-1, Francini, Butragueno Sedicesimi di finale 90-91, 19-9-90 : Napoli – Ujpest Dozsa, 3-0, Baroni, Maradona, Maradona Ottavi di finale 90-91, 24-10-90 : Napoli – Spartak Mosca, 0-0 Fase a gironi 11-12, 27-9-11 : Napoli – Villarreal, 2-0, Hamsik, Cavani Fase a gironi 11-12, 18-10-11 : Napoli – Bayern Monaco, 1-1, Kroos, Badstuber (aut) Fase a gironi 11-12, 22-11-11 : Napoli – Manchester City, 2-1, Cavani, Cavani, Balotelli Ottavi di finale 11-12, 21-2-12 : Napoli – Chelsea, 3-1, Mata, Lavezzi, Lavezzi, Cavani Fase a gironi 13-14, 18-9-13 : Napoli – Borussia Dortmund, 2-1, Higuain, Insigne, Zuniga (aut) Fase a gironi 13-14, 6-11-13 : Napoli – Marsiglia, 3-2, Ayew, Inler, Higuain, Thauvin, Higuain Fase a gironi 13-14, 11-12-13 : Napoli – Arsenal, 2-0, Higuain, Callejon.

19.10 I TALISMANI – Benitez ed il San Paolo, binomio perfetto. La storia e la cabala sono dalla parte degli azzurri. L’allenatore spagnolo per 6 volte ha affrontato avversarie del suo paese, qualificandosi e battendole ben 5 volte, tutte con il Liverpool. L’unica a batterlo fu l’Atletico Madrid, quando Rafa era alla guida dell’Inter. Nella supercoppa del 2010 i biancorossi superarono i nerazzurri per 2-0. Deportivo, Betis, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, invece, non riuscirono a superare i reds di Rafa. Clamoroso il 5-0 complessivo degli ottavi di Champions del 2009 contro il Real, 0-1 a Madrid e poker ad Anfield.

19.00 Dopo la delusione Mondiale e quella dell’eliminazione dalla Champions dello scorso anno, per Higuain quella di questa sera sarà una sfida speciale. La aspetta da tempo, da quel pianto di quella notte di Novembre. Nonostante una condizione non perfetta, il pipita azzurro sarà regolarmente in campo, voglioso di aggiornare il suo score personale contro i baschi : 8 gol in 10 partite con i blancos. Un gol a partita, quello che si augura l’argentino di segnare sia al San Paolo che a San Mames.

18.50 Il “caso Zuniga” – Tre i non convocati eccellenti per Rafa Benitez. Fuori dalla lista per la gara di questa sera ci sono Dzemaili, Vargas, Henrique e, soprattutto, Zuniga. Se per i primi due, che sono in partenza, e per Henrique la spiegazione è valida e comprensibile, più difficile la posizione del colombiano. Arrivato a Castelvolturno quasi venti giorni fa con Mertens, Zuniga non è ancora considerato in perfetta forma. Strano, considerando che Higuain sarà regolarmente in campo, cosi come Mertens, anche se il belga dovrebbe partire dalla panchina. Tanti i dubbi che aleggiano sulla situazione del colombiano. Alcune voci lo danno in partenza, altre parlano di malumori con Benitez e un mal di pancia che è presente solo quando veste l’azzurro.

18.40 Probabili formazioni – Benitez dovrebbe preferire Maggio a destra mentre a sinistra Ghoulam si gioca una maglia con Britos (che si fa preferire per limitare i baschi sul gioco aereo sulle palle inattive). Al centro nessun dubbio su Albiol e Koulibaly. In mediana Jorginho dovrebbe far coppia con un Inler ancora lontano dalla migliore condizione mentre in attacco Callejon, Hamsik ed Insigne (favorito su Mertens) dietro un Higuain all'80%.

18.30 Anche il Bilbao giocherà con il 4-2-3-1, Valverde sembra avere le idee piuttosto chiare. In difesa De Marcos sull'out destro (in vantaggio su Iraola), a sinistra Balenziaga mentre Gurpegi e Laporte (completamente recuperato) saranno i centrali. Mikel Rico ed Iturraspe a centrocampo ed in attacco Susaeta, Benat e Muniain supporteranno la punta Aduriz.

18.20 Tutte le attenzioni, ovviamente, saranno sulla gara contro il Bilbao. Pre e post partita, però, condizionati dalle voci di mercato che affollano le giornate partenopee. La trattativa per de Guzman è praticamente conclusa, con l’olandese che nella giornata di domani dovrebbe effettuare le visite mediche. Controlli di rito che sono stati già effettuati da Fernandez in Galles, ma manca ancora l’ufficialità. In Premier League giocherà anche Edu Vargas. In queste ore, infatti, si è concluso l’affare con il Qpr. Il cileno giocherà un altro anno in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Fondamentale, ai fini della scelta, la presenza del connazionale Isla in squadra. Il Milan si è fiondato su Pandev e Dzemaili ed entro fine mese, i calciatori potrebbero trasferirsi alla corte di Inzaghi. Sempre calda la pista che porta a Fellaini. Trattativa che però sarà legata all’esito del preliminare di Champions.

18.10 Nella conferenza prepartita di ieri, assieme a Benitez, c’era Marek Hamsik. Importanti parole per il capitano azzurro che ha voluto caricare squadra e ambiente : "E' una partita importante per noi, la viviamo senza tensioni e paure, la squadra è pronta, anche se ci sono stati i mondiali e tanti giocatori arrivati in ritardo. Siamo carichi per domani. La fascia è sempre una responsabilità, ma l'importante è il gruppo che deve dimostrare che può battere l'Athletic. Il San Paolo è sempre stato un fattore, può darci una mano ed essere il dodicesimo uomo in campo. Negli ultimi anni abbiamo fatto bene in Champions, vogliamo farlo anche quest'anno, ma affrontiamo una squadra forte e prima dobbiamo vincere questo confronto".

18.00 Conferenza stampa anche per i baschi. Valverde non si nasconde, ma la preoccupazione è tanta : "La sfida varrà molto per il club, ci sono delle partite che possono cambiarti la carriera ma spero che il risultato che cambi sia a favore della squadra e non personale. È possibile che possa essere un vantaggio, mi sarebbe piaciuto avere però 10-12 giocatori al Mondiale. Higuain però non ha fatto la preparazione e dopo 5 minuti col PSG ha segnato. Sappiamo quanto vale segnare fuori casa, non pensiamo al ritorno perché non sappiamo come andrà la partita di domani. Cercheremo però di segnare, senza dubbio. Non possiamo conservare le nostre carte fino alla partita del San Mames. Il Napoli è forte. Cercheremo di essere equilibrati, cercando di stare attenti ai punti di forza del Napoli. Sappiamo che hanno giocatori molto veloci in attacco come Mertens e Callejon sulle fasce, ma mi preoccupa anche il fatto che sappiano giocare anche in modo alternativo. Sanno giocare il pallone oltre ad andare bene in contropiede”.

17.50 Cinque le amichevoli del Napoli per arrivare al meglio a questa sfida : 4 vittorie e una sola sconfitta. Dopo le vittorie contro FeralpiSalo (2-0), Kalloni (3-1), Paok Salonicco (2-0) e Barcellona (1-0) è arrivata la sconfitta lunedi scorso contro il Psg per 2-1.

17.40 Nove invece le partite precampionato degli spagnoli, con risultati alterni : 5 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte. Alle facili vittorie contro Arenas Club, Al-Hilal e Paderborn, sono arrivate quelle più convincenti contro Moenchengladbach (3-1) e Benfica (2-0). Pareggi contro Werder Brema (2-2) e Olympiacos (0-0).Sconfitte contro Osasuna (3-1) e Tolosa (2-0).

17.30 Arbitro della serata sarà lo svedese Eriksson. Non un comune arbitro, ma un miliardario. Lo svedese ha incassato circa 10 milioni di euro dalla vendita nel 2007 di una start-up nata dal nulla, diventata poi un colosso mondiale. Nonostante tutto la sua passione da quando era bambino, arbitrare, resta la cosa più bella della sua vita. Non per soldi, ma per amore. Unico precedente con gli azzurri, a Manchester, contro il City. 1-1 il risultato finale, con i gol di Cavani e Kolarov.