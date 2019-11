Live Besiktas - Arsenal in del preliminare di Champions League

22.43 - Per questa sera è tutto, tra 8 giorni all'Emirates il ritorno tra Arsenal e Besiktas. Per questa diretta live è tutto, grazie da Giorgio Dusi.

22.40 - Risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo. I turchi hanno forse avuto le occasioni migliori, ma l'Arsenal non meritava comunque di perdere, nonostante la poca brillantezza. Si decide tutto tra 8 giorni all'Emirates.

22.38 - FINISCE QUI! 0-0.

90+4' - Espulso pure Bilic per proteste. Ingenuo l'allenatore del Besiktas.

90+2' - Motta colpisce Flamini in pieno torace con una pallonata: un po' di finzione del centrocampista ex Milan.

90' - Quattro minuti di recupero.

90' - Rosicky per Cazorla in questo finale.

89' - PALO DI CHAMBERLAIN!!!!!! Kavlak gli regala la palla, rientra sul sinistro e va di potenza: Zengin la sfiora quanto basta per deviarla sul legno, poi spazza Gulum! CLAMOROSO!

88' - Ultimo cambio nel Besiktas: fuori Pektemek, dentro Tosun.

86' - Chambers su corner colpisce appena la palla e non riesce a indirizzarla verso la porta. Buona occasione.

84' - Motta cerca il cross in area ma la colpisce malissimo: palla direttamente sul fondo.

81' - Dentro Kerim Frei al posto di un ottimo Ozyakup.

80' - ESPULSO RAMSEY! Ingenuo, stende Ozyakup dopo che gli ha rubato il pallone. Secondo giallo e rosso inevitabile.

80' - Zengin in due tempi! Cazorla la batte bassa e rimbalza davanti al portiere che comunque riesce a tenerla lì.

78' - Monreal steso da Koybasi ai 20 metri: buona occasione per l'Arsenal.

75' - Discussione accesa in campo per un contatto tra Motta e Ramsey, subito sedata.

73' - Cambio anche per i turchi: dentro Tore al posto di Sahan.

72' - Ramsey ruba palla a Motta e prova a involarsi, ma l'arbitro ferma tutto per un contrasto iniziale. Dento Chamberlain al posto di uno spento Alexis. Bene nel primo tempo il cileno, meno bene nella ripresa.

70' - Ancora una volta Koybasi da fuori: stavolta trova la potenza, ma non la porta.

68' - CI prova l'Arsenal: Sanchez imbuca in area Debuchy, che cerca rasoterra in area Giroud, ma l'ex Montpellier non trova la palla. Pessima serata per il numero 12 in rosso.

66' - Ancora un cartellino giallo: stavolta è per Monreal, che ha steso Pektemek.

64' - Ancora fase lenta nella gara, che vive di fiammate.

60' - Prova ancora Koybasi col sinistro, come nel primo tempo: una telefonata a Szczesny.

57' - Cazorla prova a servire Monreal in profondità, ma sbaglia la misura: male fin'ora l'ex Malaga e Villarreal.

55' - Terzo giallo in tre minuti, incredibile: stavolta tocca a Flamini per una gamba troppo alta.

54' - Ramsey ingenuamente si fa aggirare e poi trattiene Necip: giallo anche per lui.

53' - Motta stende Sanchez lanciato sulla fascia: primo giallo del match per il terzino del Besiktas.

50' - Arteta deve lasciare il campo per infortunio, brutta notizia per Wenger. Dentro Flamini.

47' - Sahan vicinissimo al gol! Serie di rimpalli che libera Ozyakup, che pesca Sahan: se la porta per il destro a giro, ma la palla sfiora il palo. Occasione altrettanto clamorosa.

46' - CHE OCCASIONE PER RAMSEY! Gulum si fa portar via palla, il gallese può andare in porta ma cerca un dribbling anzichè concludere, perdendo palla.

21.48 - SI RIPRENDE A GIOCARE! Nessun cambio.

21.47 - Le squadre rientrano in campo.

21.34 - Partita vivace all'inizio e alla fine, con una pausa lunghissima in mezzo in cui non è successo praticamente nulla. Sugli scudi Ba per i turchi, che proprio con il senegalese hanno avuto le occasioni migliori. Per l'Arsenal bene Chambers fino al 44', da rivedere Giroud e complessivamente il gioco, troppi errori in fase d'impostazione.

21.32 - Senza recupero, FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45' - SE LO MANGIA ANCHE GIROUD, INCREDIBILE! Ramsey serve una palla con un mini-cucchiaio delizioso, ma il francese non la trova in area! Che occasione!

44' - OCCASIONISSIMA PER DEMBA BA! Prima incertezza di Chambers che non riesce a spazzare il pallone, il senegalese ci si avventa e prova a piazzarla sul primo palo dal limite dell'area, ma sfiora solo il legno. Szczesny graziato.

43' - Bruttissimo intervento di Franco su Giroud: il francese resta a terra dopo lo scontro areo, ma si rialza subito.

42' - Giroud cerca di lanciare Wilshere, ma il centrocampista non si inserisce nello spazio. Malinteso tra i due.

40' - Koybasi con il mancino dai 25 metri trova un tiro molle e centrale, facilissimo per Szczesny.

39' - Kavlak ci riprova da fuori, ma la palla esce e non di poco.

38' - Wilshere cerca di piazzare la palla sotto l'incrocio con l'interno sinistro, ma è bravissimo ancora Zengin a parare in ottimo stile.

37' - Sanchez al cross non trova Giroud nell'area piccola: presa facile di Zengin.

35' - Chambers chiude ancora Demba Ba: al suo debutto europeo, l'ex Southampton sta giocando una grandissima partita.

32' - Kavlak dai 20 metri di potenza: Szczesny in presa facile. Tiro troppo centrale.

29' - Chambers chiude su Kavlak che si inseriva: timide proteste, ma non c'erano gli estremi per il penalty.

28' - Entrambe le squadre fanno possesso palla senza cercare di scoprirsi troppo. Partita bloccata in questa fase.

25' - Gran cross di Giroud dopo un dribbling su Gulum, ma è bravissimo Motta a tenere la posizione anticipando Sanchez.

21' - Progressione di Giroud, chiuso bene da Motta.

20' - Sta calando ora l'intensità della gara, dopo un inizio molto vivo.

16' - Sul calcio d'angolo va Giroud a colpir sopra a tutti, ma non trova la porta.

15' - Ancora Sanchez in slalom sulla fascia, chiuso in corner.

14' - Il campo in pessime condizioni non favorisce sicuramente il gioco palla a terra dei Gunners, che faticano nell'impostazione dell'azione e si affidano alle individualità.

13' - Ancora Arsenal con Cazorla! Si allarga bene sulla destra ma strozza troppo il diagonale col destro. Palla fuori.

12' - Partita maschia, i turchi non tirano mai indietro la gamba nei contrasti.

10' - SI SALVA IL BESIKTAS! Sanchez va in progressione sulla fascia e mette al centro per Giroud, che spalle alla porta prova a girarsi e prima manca la palla, poi il suo tiro vien respinto dalla difesa. Che occasione!

9' - Ancora Ba ci prova! Sinistro al volo innescato da Ismail, ma Szczesny c'è ancora una volta.

7' - Uysal abbatte Debuchy: l'arbitro lo grazia, ma ci stava il giallo.

5' - Soffre l'Arsenal, Besiktas che preme in quest'inizio.

3' - Prova Sahan a raggiungere Pektemek con un cross dalla trequarti, esce bene Szczesny.

1' - SUBITO DEMBA BA! Dopo 4 secondi ci prova da casa sua il Senegalese, ci mette una pezza Szczesny. Che inizio!

20.47 - SI COMINCIA!

20.46 - Tutto pronto, calcio d'inizio dei Gunners.

20.45 - Un minuto di silenzio per ricordare Seba, dirigente del Besiktas scomparso lo scorso 13 agosto.

20.42 - Parte l'inno della Champions all'Ataturk.

20.41 - Squadre in campo!

20.38 - Arsenal e Besiktas sono nel tunnel. Lo stadio è già una bolgia.

20.33 - Le squadre rientrano negli spogliatoi. 12 minuti al calcio d'inizio.

20.27 - Alexis Sanchez da vero leader ha guidato i compagni in campo per il riscaldamento.

20.22 - Se l'Arsenal dovesse qualificarsi, sarebbe la diciannovesima partecipazione alla fase finale. Da quando c'è Wenger su quella panchina, i Gunners sono sempre entrati nelle top-four di Premier League.

20.17 - Ecco come sarà composta la panchina dell'Arsenal, squadra molto rimaneggiata: Martinez, Bellerin, Miquel, Flamini, Campbell, Chamberlain, Rosicky.

20.12 - All'Ataturk Arena le squadre sono in campo per il riscaldamento. Lo stadio va riempiendosi.

20.08 - Arriva anche l'undici del Besiktas, che cambia rispetto alla formazione che vi avevamo comunicato in precedenza. Gioca dal primo minuto Ozyakup, mentre non ce la fa Hutchinson. Queste le scelte nel dettaglio: (4-4-2) Tolga Zengin; İsmail Koybasi, Ersan Gulum, Pedro Franco, Ramon Motta; Olcay Sahan, Veli Kavlak, Necip Uysal, Ozyakup; Mustafa Pektemek, Demba Ba.

20.05 - Ecco la formazione ufficiale dell'Arsenal, che conferma in toto le previsioni della vigilia: (4-2-3-1) Szczęsny; Debuchy, Chambers, Koscielny, Monreal; Arteta, Wilshere; Sanchez, Ramsey, Cazorla; Giroud.

20.00 - Buonasera da Vavel e Giorgio Dusi, e benvenuti a questa Diretta Live dei preliminari di Champions League. In questa gara d'andata si sfidano Besiktas e Arsenal, e si gioca in Turchia, allo stadio Ataturk di Istanbul.

Per la seconda stagione consecutiva, la prima avversaria europea dei Gunners è una squadra turca, ancora della capitale: lo scorso anno fu il Fenerbahce, liquidato senza problemi con un 3-0 all'andata e un 2-0 all'Emirates al ritorno.

19.50 - L'Arsenal ha fin'ora sfruttato alla grande la finestra di mercato, inserendo in rosa quattro giocatori, e tre di questi hanno già disputato le prime due gare stagionali. Sono Debuchy, Chambers e Sanchez: il primo, terzino destro, è pronto al grande salto dopo tanti anni in "seconda fascia", il secondo sta dimostrando di poter diventare uno dei migliori difensori al mondo, mentre il terzo è il giocatore che serve per fare il definitivo salto di qualità. Il quarto innesto è il portiere Ospina, vice Szczesny, che per infortunio non è ancora andato mai nemmeno in panchina. In totale fin'ora Wenger ha speso circa 80 milioni di euro.

Diverso il discorso per il Besiktas, che ha sì inserito Demba Ba dal Chelsea (6 milioni per lui) e riscattato Ramon Motta dal Corinthians e Gokhan Tore dal Rubin Kazan, ma ha perso pezzi importantissimi: tra tutti i due portoghesi Manuel Fernandes e Hugo Almeida, il padrone del centrocampo e il bomber della squadra. Sono partiti anche due giocatori d'esperienza come Escudè e Jermaine Jones, oltre che a Nounkeu, rientrato al Galatasaray dopo il prestito.

19.40 - Nonostante le diverse perdite, i turchi arrivano da una vittoria di prestigio nello scorso turno preliminare: ha infatti eliminato il Feyenoord, vincendo 2-1 all'andata e anche 3-1 al ritorno. Grande protagonista è stato il neo-acquisto Demba Ba, sicuramente la stella più luminosa di questo Besiktas, autore di 3 gol in 2 partite. Queste sono le uniche due gare ufficiali disputate dalle Aquile nere in stagione, visto che il campionato turco comincerà venerdì 29 agosto: la squadra di Bilic giocherà la prima partita sabato 30, in trasferta, sul campo del Mersin.

Anche l'Arsenal ha vissuto un inizio di stagione brillante, grazie soprattutto alla vittoria per 3-0 nel Community Shield contro il Manchester City. Più sofferto invece il 2-1 casalingo contro il Crystal Palace, ottenuto grazie a un gol di Ramsey nei minuti finali di partita. Il Gallese sta subito dimostrando di poter ancora essere l'uomo in più per i londinesi, e ha già segnato due gol in due partite. L'inserimento di Sanchez sta riuscendo alla perfezione: potrebbe essere lui l'uomo in più di Wenger per questa gara, che si preannuncia comunque difficile sulla carta, visto il calore che il pubblico turco riserva abitualmente alle proprie squadre.

19.30 - Le difficoltà sono alimentate dalle tante, solite assenze: le indisponibilità maggiori sono quelle di Gibbs, infortunatosi nel match di sabato (ne avrà per tre settimane) e dei tre campioni del mondo Podolski, Mertesacker e Ozil, ancora in enorme ritardo di condizione, essendo rientrati tardi dalle vacanze post-mondiale. Fuori anche Yaya Sanogo per questa partita.

Wenger decide dunque per il classico 4-2-3-1, confermando nove degli undici uomini che hanno fatto parte degli Starting XI nelle prime due partite: unici cambi obbligati quelli di Gibbs e Sanogo, rimpiazzati da Monreal e Giroud. Per il resto tutto uguale, con Szczesny tra i pali, Debuchy terzino destro, con Chambers ancora al centro della difesa a fianco di Koscielny, e Monreal appunto terzino sinistro. In mediana Arteta e Wilshere, con Ramsey avanzato sulla trequarti, affiancato da Sanchez e Cazorla; i tre agiscono alle spalle dell'unica punta Giroud. Prima presenza da titolare per il francese.

19.20 - Anche i turchi però non possono sorridere: le assenze di Gokhan Tore e Atiba Hutchinson rischiano di pesare parecchio. Il primo, esterno-fantasista, è stato uno dei grandi trascinatori della squadra nella scorsa stagione e su di lui ci sono gli occhi di diversi club europei, mentre il secondo, mediano canadese roccioso, è la spalla ideale dell'austriaco Kavlak. Se l'assenza di Tore è sicura, quella di Hutchinson è ancora incerta, ma difficilmente lo vedremo in campo.

Opta quindi per il 4-4-2 Slaven Bilic, variabile in 4-2-3-1 a seconda della posizione di partenza di Demba Ba rispetto al compagno d'attacco Pektemek. Tra i pali il numero uno Tolga Zengin, coppia di centrali con Gulum e Pedro Franco, a sinistra sicuro del posto Ramon Motta, mentre a destra ballottaggio tra Kurtulus e Uysal. In mediana sicuramente ci sarà Kavlak, da vedere se Hutchinson sarà a disposizione: in caso di forfait, pronto ad avanzare Uysal, mentre sembra destinato alla panchina l'ex di turno Ozyakup. Sulle fasce Sahan a sinistra e Kerim Frei a destra, con la coppia d'attacco già citata composta da Ba e Pektemek.

19.10 - Entrambi gli allenatori sanno che sarà una sfida difficile. Ecco come l'ha presentata Wenger: "E' un grande test. La preparazione è stata breve e abbiamo tre partite importanti in una settimana. Battere una squadra turca in trasferta è sempre difficile, ma siamo pronti a dare il nostro meglio. Loro sono reduci da un ottimo risultato contro il Feyenoord. Io ho esperienza in UEFA Champions League e so che bisogna essere pragmatici e realistici, pensando una gara alla volta. Non possiamo pensare ad altro prima di aver superato il Besiktas."

Vena ironica per Slaven Bilic, ex allenatore della nazionale Croata, che sottolinea come "Noi non siamo qui per scambiare magliette e scattarci selfie. Sappiamo bene chi stiamo per affrontare e siamo pronti a lottare fino alla fine. E' una grande sfida, l'Arsenal è certamente una delle migliori squadre d'Europa ma noi abbiamo un obiettivo e vogliamo riuscire a raggiungerlo. L'Arsenal si farà trovare pronto. Gli inglesi hanno segnato un gol allo scadere sabato nella prima partita di campionato. Non potranno contare sui calciatori tedeschi presenti al Mondiali, ma sono comunque una squadra di elevate qualità."

19.00 - Tra le due squadre esiste un solo precedente, e nemmeno ufficiale: bisogna tornare al maggio 1966, quando venne organizzata un'amichevole in Turchia. Finì con la vittoria del Besiktas per 2-0. Uno dei protagonisti delle Acquile Nere di quegli anni, Sanlı Sarıalioğlu (315 gare disputate dal 1961 al 1975), ricorda così la vittoria a Uefa.com: "è stata una partita organizzata appositamente per Recep Adanır, che aveva una grande tecnica e un buon tiro. Purtroppo non c'ero perché ero infortunato. Anche se era un'amichevole, il Beşiktaş è stato nettamente superiore all'Arsenal. Non credo che quella vittoria possa ispirare i giocatori di oggi, ma dimostra che nel calcio non bisogna mai avere pregiudizi. Oggi, le squadre turche non hanno niente da temere, neanche contro le più forti d'Europa."