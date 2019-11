Live Real Madrid - Atlético Madrid in Supercoppa di Spagna

01:17 - Partita nel complesso molto equilibrata e giusto il risultato di 1-1, entrambe le squadre sono sembrate impacciate sin dall'inizio e solo due giocate fortuite han sbloccato il risultato. Difficile pronosticare un ritorno differente da quanto visto oggi dato che si scende in campo dopo soli tre giorni. Nel Real Madrid deludono e non poco Ramos, Pepe e Kroos (in chiaroscuro Ronaldo, partito bene ma poi uscito per infortunio), mentre si spiccano le prestazioni di Bale e Carvajal. Per l'Atlético prova super della solita coppia centrale Godín-Miranda, oltre a Koke e all'autore del gol del pareggio, Raúl García, sottono il nuovo acquisto Siqueira e Mario Suárez, apparso sempre fuori dal gioco per tutta la durata dell'incontro. Per questo live è tutto, grazie per aver seguito la diretta su VAVEL, un saluto ed un ringraziamento da parte di Rubens Mari.

01:05 - Ecco a voi i video dei gol realizzati!!

Primissime indiscrezioni sull'uscita di CR7, il fuoriclasse portoghese avrebbe rimediato l'ennesimo stiramento al ginocchio sinistro

01:01 - Commento a caldo dell'autore del gol del pareggio Raúl García: "Il mio gol è il premio al lavoro svolto da tutta la squadra, siamo fiduciosi per venerdì, vogliamo giocare davanti ai nostri tifosi e cercheremo di portare loro un altro titolo"

00:54 - E finisce qui!! La finale d'andata tra le due compagini più gloriose di Madrid finisce 1-1!! Entrambi i gol sono stati siglati negli ultimi 10', ritorno previsto venerdì alle 22:30, tutto ancora in bilico!!

90' - Clamoroso!!! Rigore negato ai padroni di casa, Mario Suárez aveva chiaramente deviato il pallone con la mano una conclusione ravvicinata di Carvajal!! L'arbitro concede il corner, dati 3' di recupero

88' - PAREGGIO DEI COLCHONEROS!!!!!!! RAUL GARCIA LASCIATO SOLISSIMO IN MEZZO ALL'AREA PICCOLA E' LIBERO DI INSACCARE, GRAVE ERRORE SIA DI CARVAJAL CHE DI CASILLAS, GRANDE CUORE DELLA BANDA DI SIMEONE!!

82' - Clamorosa doppia occasione per l'Atlético Madrid!!! Prima Koke con un gran tiro da fuori area impegna Casillas, poi sugli sviluppi del calcio d'angolo successivo Miranda non arriva per pochissimo sul pallone che avrebbe immediatamente segnato il punteggio sull'1-1!!

81' - GOL DEL REAL MADRID!!!!!! REALIZZA JAMES RODRIGUEZ!!! IL COLOMBIANO E' IL PIU' VELOCE SUL PALLONE VAGANTE IN MEZZO ALL'AREA E, COMPLICE UNA DEVIAZIONE DI ANSALDI, INSACCA IN RETE

78' - Terzo ed ultimo cambio per i Rojiblancos, esce un esausto Mario Mandžukić per far spazio a Raúl Jimenéz. Per il Real Madrid entra Di María, esce Luka Modrić.

69' - Occasione d'oro per il Real!!! Bale trova un sinistro potente che c'entra in pieno Moyà, quando il tutto sembra presagire un facile tap-in Kroos colpisce male e spedisce alto sopra la traversa, grave errore del tedesco!!

68' - Ramos prova il tiro a giro, di poco alto!!! Ammonito Raúl García per essersi mosso in anticipo, punizione da rifare

67' - James si procura astutamente un calcio di punizione, da posizione interessantissima, leggermente defilata sulla sinistra

64' - Ramos effettua un altro fallo ai danni di Mandžukić, deve calmarsi o rischia il rosso

63' - Deviazione aerea di Sergio Ramos, palla di poco alla sinistra di Moyà. Cambio nei Colchoneros, Ansaldi debutta prendendo il posto di Siqueira

60' - Doppia ammonizione per Ramos e Mandžukić, vedendo il replay il madridista sembra aver dato il colpo più pesante

58' - Fallo tattico di Mario Suárez, che viene giustamente punito con il cartellino giallo

57' - Antoine Griezmann rileva Saúl, si tratta del debutto con la nuova maglia per lui

54' - Real senze idee, Atlético che tiene bene il campo in questo inizio di ripresa

47' - Gran botta di Bale col destro, risponde bene Moyà

46' - Entra James Rodríguez, esce clamorosamente Cristiano Ronaldo

23:50 - E finisce qui un primo tempo notevolemente sotto le aspettative, entrambe le squadre sentono la pressione e pensano prima a non scoprirsi piuttosto che segnare. Per i padroni di casa da rivedere il reparto offensivo formato dalla coppia Pepe-Ramos e la BBC. Per gli uomini di Simeone buon impatto a livello emotivo, da rivedere le posizioni dietro all'unica punta Mandžukić, apparso decisamente troppo solo.

43' - Brutto errore in fase difensiva di Pepe, che spizza involontariamente verso Saúl, che non c'entra la porta

41' - Stacco imperioso di Ronaldo che manda il pallone sul fondo

39' - Ammonizione anche per Xabi Alonso, che commette fallo su Koke

34' - Clamorosa uscita a vuoto di Casillas, Raúl García non ne approfitta

27' - Sugli spalti è presente Rafael Nadal, fedele sostenitore dei Blancos

25' - Ritmi leggermente calati, fase di studio per entrambe le compagini

18' - Clima rovente al Bernabéu, Simeone decide di giocarsela fisicamente

15' - Erroraccio di Ramos che regala palla a Saúl, il giovane talento spagnolo è troppo lento a controllare e tira debolmente addosso a Casillas

13' - Primo tiro in porta della partita, Mandžukić calcia addosso a Casillas, che para in due tempi

12' - Secondo giallo per gli ospiti, bruttissima entrata di Siqueira su Bale

11' - Prima occasione del match che capita sui piedi di Gareth Bale, il gallese colpisce male il pallone dal limite dell'area

8' - Blancos in totale controllo del gioco, Atlético in palese difficoltà in queste prime battute

7' - Buona trama di Carvajal che trova Benzema in area, il francese viene fermato agevolmente

5' - Brutta entrata di Koke su Pepe, è giallo

4' - Ronaldo punta Juanfran, che lo ferma senza problemi

1' - Inizio piuttosto blando per i padroni di casa

23:00 - Doveroso omaggio alla leggenda madridista Alfredo Di Stéfano prima dell'inizio della partita

22:51 - Favoloso come sempre il colpo d'occhio con il Santiago Bernabéu

22:31 - Decisamente meno famosa quella dei Colchoneros, da non sottovalure: Oblak, Gimenéz, Ansaldi, Tiago, Rodríguez, Griezmann, R.Jimenéz

22:23 - Panchina stellare come al solito per le Merengues: Navas, Varane, Coentrão, Arbeloa, Di María, Isco, James

22:19 - Stupisce anche Simeone che esclude dagli 11 titolari Tiago Mendes ma soprattutto Antoine Griezmann, preferendo loro Mario Suárez e Saúl Ñíguez Esclápez, scegliendo un accorto 4-1-4-1: Moyà, Juanfran, Godín, Miranda, Siqueira, Raúl García, Mario Suárez, Gabi, Saúl, Koke, Mandžukić

22:11 - Diramati i titolari di Ancelotti, che rinuncia sia ad James Rodríguez sia ad Ángel Di María per far spazio a Xabi Alonso, e a sorpresa esclude Coentrão per inserire Marcelo: Casillas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, X.Alonso, Modrić, Kroos, Bale, Benzema, Ronaldo

21:55 - Atlético Madrid già in campo per una perlustrazione del manto erboso..

21:50 - Buonasera e benvenuti da VAVEL Italia e da Rubens Mari alla diretta live della finale d'andata della Supercoppa di Spagna, tra Real Madrid ed Atlético Madrid. La partita si svolgerà nel leggendario Santiago Bernabéu, a partire dalle 23:00 italiane (ritorno previsto alle 22:30 di venerdì al Vicente Calderón).

21:40 - Desiderosi di riprendere il cammino della scorsa annata, sia i Blancos sia i Colchoneros daranno battaglia per contedersi il primo titolo della stagione, la Supercoppa spagnola. Il trofeo, giunto alla 29esima edizione, vede il Real Madrid vittorioso 9 volte (potrebbe essere Decima anche qui), mentre l'Atlético vanta solo un successo, datato 1985.

21:25 - Carlo Ancelotti scioglie ogni tipo di dubbio e conferma lo spagnolo Casillas titolare (dopo le ultime prestazioni tutt'altro che rassicuranti, specie contro i cugini), non risparmia un commento anche su Di María, sempre più in rotta con Florentino Pérez (che non ha ancora digerito il gesto dello scorso gennaio e non intende ritoccargli l'ingaggio, preferendogli il nuovo acquisto James Rodríguez): "Domani partirà in porta Casillas, per quanto riguarda venerdì e lunedì in Liga non ho ancora deciso, il nostro modulo di gioco sarà il 4-3-3, non voglio entrare in merito alla questione Di María perché non voglio perdere la concentrazione per la sfida di domani, dove affronteremo una squadra competitiva come l'Atlético. Non so cosa ha deciso di fare, so solo che lui è pronto per giocare. Fino al 31 agosto sarà qui, se poi resterà o andrà via ci penseremo più tardi”.

21:15 - Anche lo sfidante, il "Cholo" Diego Pablo Simeone, ha voluto dire la sua, desideroso di ripartire alla grande dopo una stagione, la 2013-2014, rivelatasi comunque eccezionale per la sua squadra; non manca una pesante critica alla tipologia di mercato portata avanti dalle Merengues: "Noi con 95 milioni di euro compriamo 7/8 giocatori, loro due. E' questa la differenza tra noi e loro, noi puntiamo a costruire gruppi solidi e vincenti, partendo da giovani ragazzi con tanta voglia di fare bene, loro preferiscono affidarsi a gente affermata, già esplosa in altre squadre, abbiamo due visioni differenti. Il Real Madrid è una squadra che ha sempre puntato a rafforzarsi sul mercato spendendo cifre importanti, sono migliorati rispetto alla passata stagione, hanno preso un giovane che ha fatto bene al Mondiale come James e han preso anche Kroos, uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Certamente loro sono favoriti per questo trofeo. Riguardo a noi, manca ancora qualcosa alla nostra rosa, rispetto all'anno scorso siamo cambiati, qualcuno è partito, qualcuno è arrivato, stiamo costruendo un nuovo gruppo, ma l'aggressività rimarrà la stessa della passata stagione. Riguardo all'assegnazione del trofeo, per me una finale è una partita singola, non un doppio confronto. Probabilmente per una questione di diritti conviene di più giocare due partite, ma a mio avviso una finale si disputa in uno scontro secco"

21:10 - In linea con il pensiero del suo allenatore il capitano Gabi: "La partita di domani non sarà una rivincita della finale di Champions, sarà solo un'altra occasione per vincere un trofeo, arriviamo a giocarci la Supercoppa per i successi in Liga e in Copa del Rey, la Champions non c'entra. Loro partono favoriti dopo la campagna acquisti, ma noi faremo di tutto per ribaltare i pronostici."

21:00 - Riguardo alle formazioni, solo due assenze da segnalare, una per parte (nei Blancos sarà indisponibile Jesé Rodríguez, a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, mentre nei Colchoneros mancherà il turco Arda Turan, che soffre di una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra), pochi dubbi su chi scenderà in campo, per il Real Madrid c'è solo un ballotaggio, inerente il terzo di centrocampo, dove sono in tre per un posto: Di María, James Rodriguez e Xabi Alonso, con l'argentino favorito per volere del tecnico italiano. Gli altri reparti son già decisi, oltre al solito Casillas in porta, difesa a quattro riconfermata dopo l'ottimo avvio in Supercoppa UEFA (Carvajal-Pepe-Ramos-Coentrão), così come il croato Modrić ed il tedesco Kroos in mezzo al campo, oltre alla solita ed insostituibile BBC in attacco, Bale-Benzema-C.Ronaldo. Discorso simile per i Rojiblancos, con un solo nodo da risolvere, il terzino sinistro (con Siqueira favorito su Ansaldi), per il resto squadra affidata a Moyà tra i pali, Juanfran-Miranda-Godín in difesa, Koke-Tiago-Gabi-Griezmann a centrocampo, con Raúl García che agirà alle spalle dell'unica punta Mandžukić, arrivato per sostituire la pesante eredità lasciata da Diego Costa, passato al Chelsea. A livello di pronostico consigliamo un 1 fisso del Real Madrid a 1.58, accompagnato se possibile da Cristiano Ronaldo marcatore (diventerebbe il miglior realizzatore ogni epoca nel principale Derby di Madrid).