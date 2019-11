Ancelotti rivela: "Di Maria e Khedira hanno chiesto di essere ceduti"

Il tecnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha fatto ufficialmente chiarezza sul fronte mercato in uscita: "Di Maria ha chiesto di andare via. Sia lui che Khedira hanno rifiutato il rinnovo". Sull'argentino ha precisamente detto che "Ha rifiutato una proposta di rinnovo ed ha chiesto che venga trovata per lui una nuova sistemazione. Ma se dovesse rimanere alla fine del mercato, continuerà a lavorare con noi e non ci saranno problemi". Il Manchester United sta corteggiando il Fideo da molto tempo ma non bisogna sottovalutare un altro possibile assalto del Paris Saint Germain (che prima, però, deve vendere).

Ma perché Di Maria vuole andare via dal Real? E' questa la domanda che si fanno a Madrid ed altrove. La risposta più ovvia ha il nome di James Rodriguez. Il capocannoniere del Mondiale è arrivato nella sessione di mercato estiva ed ha rubato il palcoscenico all'argentino. Ma, c'è un grosso ma. Il mal di pancia di Di Maria è cominciato prima della venuta del Diez colombiano, nella seconda decade di Luglio. Come una pioggia improvvisa d'estate, Di Maria ha espresso la volontà di andar via. Ma come? Dopo l'agognata Decima conquistata, dopo una stagione da co-protagonista con le altre star dei blancos in cui ha giocato anche a centrocampo con Xabi Alonso e Modric (ma ora anche quel posto è occupato perché é arrivato anche Kroos) per lasciar spazio a Bale e alla nascita della BBC? In realtà, una ragione - secondo i giornali spagnoli - c'è: a fine stagione Di Maria aveva chiesto un aumento di stipendio ma la risposta di Florentino Perez (che non è mai stato troppo restio a spendere qualche milioncino) è stata, sorprendentemente, negativa. I suoi compagni di squadra, specialmente Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos stanno spingendo per far sì che il presidente madridista non lasci partite il gioiello argentino ma Florentino non è intenzionato a trattenerlo.

Diverso, ma non troppo, il discorso per Khedira. Dopo il Mondiale si era parlato di un suo trasferimento in Inghilterra, al Chelsea o all'Arsenal (dove si sarebbe riunito con alcuni suoi compagni di Nazionale e con l'ex compagno di squadra del Real, Mesut Ozil) ma nessuna squadra si è mossa concretamente. Oggi, Ancelotti, invece, ha affermato che "Abbiamo proposto il rinnovo di contratto anche a Khedira ma lui ha rifiutato". In questo caso, però, los compañeros di squadra stanno esercitando meno pressione sul presidente blanco per bloccare la cessione...