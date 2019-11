Live Atletico Madrid - Real Madrid in Supercoppa di Spagna 2014

Finisce qui il live del match. L'Atletico vince per 1-0 contro il Real per un gol in apertura di Mandzukic e vince la sua seconda Supercoppa spagnola. Grazie per aver seguito la partita in nostra compagnia. Continuate a visitare il nostro giornale e seguiteci sui vari social network. Una buona notte e un saluto da Andrea Panzeri e da VAVEL Italia. Alla prossima!

Chissà se Florentino Perez lascerà partire due grandi giocatori come Sami Khedira e Angel Di Maria dopo l'opaca prestazione di questa sera del suo Real. La corsa al titolo sembrava una gara a due con i bianchi di Madrid favoriti sul Barcellona, ma quanto visto in queste due partite cambia molto i pronostici della Liga.

Mandzukic non ha perdonato. L'Atletico festeggia e il Real Madrid si lecca le ferite. Blancos ridimensionati dopo questo doppio confronto? Forse ora risulterà chiaro che non sempre bastano grandissimi campioni per vincere le partite. Nella partita di questa sera il Real ha stentato in tutti i reparti: la difesa è stata a tratti imbarazzante, il centrocampo è stato completamente schiacciato e l'attacco è sembrato senza munizioni. Anche gli strapagati Cristiano Ronaldo, Bale e James Rodriguez non hanno potuto nulla contro l'organizzazione difensiva di Godin e compagni.

E' difficile vincere ma ripetersi lo è ancora di più! L'Atletico inizia però alla grande la stagione con un trionfo. Un pareggio convincente e una vittoria meritata nella doppia sfida contro il Real Madrid, non male per essere solo a fine agosto. E' presto per fare proclami, ma l'Atletico Madrid può puntare a una storica doppietta nella Liga! Real e Barcellona sono avvisate.

GABI ALZA LA SUPERCOPPA DI SPAGNA 2014 !!! I TIFOSI DELL'ATLETICO MADRID FANNO FESTA, AL VICENTE CALDERON SI CANTA E SI BALLA. SFUMA IL SEXTETE PER IL REAL MADRID E I GIOCATORI IN MAGLIA BIANCA SI AVVIANO SCONSOLATI NEGLI SPOGLIATOI MENTRE L'ATLETICO SI FA SCATTARE LA FOTO DI GRUPPO CON LA COPPA.

E l'Atletico Madrid vince ancora! Dopo un'annata favolosa, fantastica, indimenticabile culminata con il trionfo nella Liga, i Colchoneros sembravano uscire ridimensionati dal calciomercato dopo le cessioni illustri. Lo spirito di questa squadra però non è cambiato e il primo trofeo spagnolo della stagione è dell'Atletico.

Florentino Perez squote la testa, il presidente delle Merengues non si capacita della sconfitta del suo Real. Saranno i cugini dell'Atletico ad alzare la Supercoppa. Forse aveva ragione Simeone: non sono i soldi a fare grande una squadra!

FT - E' FINITA! E' FINITA AL VICENTE CALDERON!!! L'ATLETICO MADRID PUO' FARE FESTA, LA SQUADRA DI SIMEONE BATTE IL REAL 1-0 NEL DERBY DI MADRID E SI AGGIUDICA LA SUPERCOPPA SPAGNOLA 2014 !! PER I COLCHONEROS E' LA SECONDA SUPERCOPPA NAZIONALE DELLA STORIA.

95' - Moya si rialza ma ormai la partita è agli sgoccioli. Atletico vicinissimo alla vittoria!

94' - Pallone in mezzo, esce in presa alta Moya e Cristiano Ronaldo colpisce il portiere dell'Atletico con una gomitata. Ammonito anche CR7.

94' - Ultima occasione per il Real Madrid: calcio d'angolo, tutti in area, anche Casillas!

93' - Occasione Real! Tutti in avanti, cross di Carvajal e Sergio Ramos che sfiora il colpo di testa per pochi millimetri. Ultime fievole speranze per i Blancos.

91' - Fallo di Modric su C.Rodriguez e secondo cartellino giallo per il croato. ESPULSO il centrocampista del Real!

90' - 4 minuti di recupero

90' - Ultima sostituzione per l'Atletico: esce uno stremato Raul Garcia ed entra Saul Niguez. Ovazione per l'attaccante che lascia il campo.

89' - Ammonito anche Sergio Ramos. Altra ingenuità commessa dal difensore spagnolo. Non proprio la sua migliore prestazione...

88' - Disperati tentativi del Real Madrid che non riesce a trovare la via del gol quando manca pochissimo al fischio finale!

87' - Prova a trovare un pertugio Cristiano Ronaldo. Il tiro col mancino del portoghese va a sbattere contro il muro difensivo dell'Atletico.

86' - Grande intervento di Godin in chiusura su Bale che si stava involando verso la porta avversaria.

85' - Cambio per l'Atletico: fuori Mandzukic, man of the match fino a questo momento, e al suo posto un centrocampista, Cristian Rodriguez.

84' - Prova l'azione di sfondamento centrale Gabi che va a sbattere contro Sergio Ramos.

83' - Tiro al volo senza pretese di Bale. L'Atletico non lascia spazi e obbliga il Real a giocate difficilissime. La condizione fisica dei Colchoneros è spaventosa!

81' - Ancelotti è perplesso in panchina. Impassibile e chiaramente preoccupato l'allenatore italiano. Il suo Real rischia di vedere sfumare già al primo appuntamento il "sextete".

80' - Cross pericoloso di Carvajal ma Bale non ci arriva per un nulla. Palla tra le braccia del portiere dell'Atletico.

79' - Simeone dà indicazioni al suo secondo dalla tribuna. Il Cholo è nervoso e continua a camminare avanti e indietro dietro la panchina.

78' - Ammonito Isco. Fallaccio del neo-entrato su Raul Jimenez. Molti gli interventi duri questa sera e sette cartellini gialli distribuiti per ora.

77' - La punizione non sortisce nessun effetto. Il Real può imbastire una nuova manovra ma deve accelerare: manca meno di un quarto d'ora alla fine della gara.

76' - Si distende in contropiede l'Atletico Madrid che guadagna un calcio di punizione in zona offensiva grazie a Siqueira.

74' - Anche Raul Garcia finisce sul taccuino del direttore di gara. Altra ammonizione.

73' - Prima sostituzione per l'Atletico: esce Griezmann ed entra Raul Jimenez. Una partita in chiaroscuro per l'esterno francese.

72' - Pasticcio di Sergio Ramos che perde un pallone sanguinoso. Griezmann ne approfitta e cerca la gloria personale con un diagonale che finisce però fuori di poco. In mezzo all'area era ben appostato Mandzukic che si arrabbia con il compagno.

71' - Legnata di Koke che sfiora l'incrocio dei pali più lontano a Casillas battuto! Sarebbe stato un grandissimo gol.

70' - Ultimo cambio per Carlo Ancelotti: esce Fabio Coentrao, in difficoltà su quella fascia in tutte e due le fasi, ed entra Marcelo.

69' - Punizione di Cristiano Ronaldo dai 25 metri che si infrange contro la barriera. Nulla di fatto.

68' - Ammonito Griezmann. L'ex Real Sociedad ferma da dietro Benzema pronto a sparare verso la porta. Sacrosanto il cartellino.

67' - Il Vicente Calderon applaude ogni giocata dell'Atletico ma i padroni di casa sono calati leggermente per intensità. Il Real prova a crescere.

65' - Sostituzione nel Real Madrid: esce clamorosamente James Rodriguez e al suo posto dentro Isco. Fischi per il giocatore del Real al momento della sua uscita dal campo.

64' - Entrata durissima e pericolosissima di Tiago sul limite del lato corto dell'area di rigore in scivolata su Bale. A velocità normale sembrava un fallo netto ma l'arbitro decide di non sanzionare l'intervento. Il replay però non da ragione al direttore di gara.

63' - Cinturato Cristiano Ronaldo al limite dell'area di rigore da Godin. CR7 chiede il fallo ma l'arbitro fa proseguire.

62' - Dai e vai tra Cristiano Ronaldo e Benzema e destro da 25 metri di collo pieno del portoghese. Il tiro è forte ma centrale. Para senza troppi problemi Moya.

61' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo cross di James Rodriguez e colpo di testa di Varane largo sul fondo.

59' - Assedio Atletico! Il Real non riesce a uscire dalla propria metà campo e dare sfogo all'incredibile potenza del suo poker offensivo. Carlo Ancelotti è pronto a fare una nuova sostituzione.

58' - Le telecamere pescano continuamente il Cholo Simeone che, da dietro la panchina, vive la partita come se fosse uno dei giocatori in campo e prova a dare indicazioni ai suoi.

57' - Gran botta ancora di Raul Garcia! Il tiro del giocatore dell'Atletico finisce di poco lontano dall'incrocio dei pali. Brivido.

55' - La partita si fa ancora più nervosa. Le squadre continuano a lamentarsi con l'arbitro per ogni contatto o intervento aggressivo.

53' - Provvidenziale diagonale difensiva di Carvajal che salva il Real. Griezmann se n'era andato sulla destra e aveva messo in mezzo per un liberissimo Raul Garcia. Il difensore evita guai e spara via dopo aver anticipato l'attaccante avversario.

52' - Duro scontro frontale tra Xabi Alonso e Raul Garcia a centrocampo. Il giocatore dell'Atletico ha la peggio e rimane contuso a terra.

50' - Fallo tattico di Koke su Modric e ammonizione anche per lui

49' - GOL FANTASMA AL VICENTE CALDERON! Raul Garcia gira di sinistro su un cross dalla trequarti, il pallone batte sulla parte interna della traversa e finisce sulla linea di porta dando l'illusione del gol a velocità normale. Casillas poi con un guizzo riesce a togliere il portiere dalla porta prima che Mandzukic possa avventarsi sulla sfera.

48' - Cartellino giallo per Modric. Il centrocampista croato stende Siqueira che lo aveva saltato in velocità. Secondo ammonito del match, uno per parte.

46' - Ci prova subito Cristiano Ronaldo con un'incursione sulla sinistra. Il portoghese viene fermato ma il Real sembra essere entrato in campo con un altro spirito!

Tutto pronto per il secondo tempo! Ed ecco il cambio tanto atteso: esce un impalpabile Kroos ed entra Cristiano Ronaldo.

Il gol di Mandzukic ha tagliato le gambe al Real Madrid. Un vero fulmine a ciel sereno la girata volante del bomber croato che ha fulminato Casillas. Errore però della difesa, soprattutto Sergio Ramos e Varane si sono fatti superare nello stacco aereo da Griezmann (non proprio un colosso). L'Atletico ha avuto l'opportunità di gestire il match anche se il Real ha avuto un paio di occasioni per pareggiare. Vedremo se, sotto di un gol, Ancelotti rischierà Cristiano Ronaldo nella ripresa.

HT - Finisce il primo tempo al Vicente Calderon. All'intervallo della gara di ritorno valevole per la Supercoppa spagnola 2014, l'Atletico Madrid conduce per 1-0 sul Real grazie a un gol in apertura di Mandzukic. Il Real ha provato a reagire e ha avuto qualche buona occasione ma il pressing e la dinamicità dei Colchoneros ha messo in seria difficoltà gli uomini di Ancelotti. Le migliori occasioni per gli ospiti sono capitate sui piedi di Bale e James Rodriguez mentre vicino al gol del raddoppio l'eroe dell'andata Raul Garcia. Da riportare l'espulsione del Cholo Simeone per proteste contro l'arbitro.

45' + 1 - Lampo di James Rodriguez! L'ex Monaco prova un tiro a giro col mancino dai 20 metri e il pallone finisce di poco fuori. Moya non ci sarebbe mai potuto arrivare.

45' - Occasione Atletico Madrid! Sul corner il pallone arriva all'altezza del dischetto del rigore dove arriva Raul Garcia coi tempi giusti. Il colpo di testa del numero 8 però finisce alto sopra la traversa.

44' - Raul Garcia ci prova con una gran sventola da 30 metri e Casillas deve tuffarsi per evitare un granddismo gol. Palla in calcio d'angolo quando manca solo 1 minuto alla fine del primo tempo.

41' - Palleggio a centrocampo dell'Atletico, poi Tiago spara in tribuna per evitare complicazioni dopo un passaggio sbagliato da Griezmann.

40' - 5 minuti alla fine del primo tempo. Il Real prova a spingere ma il muro dei Colchonerso regge. Ci prova allora Varane con un tiraccio da 35 metri.

38' - Tocco di James Rodriguez per Bale. Il gallese si sistema la palla sul sinistro con grande rapidità e dal limite dell'area lascia partire un sinistro che sfiora il palo a Moya battuto. Occasione Real Madrid!

36' - Palla tagliata in mezzo dalla sinistra di Modric che trova la girata di testa di James Rodriguez che sfiora il palo più lontano. Il Real prova a crescere e mettere paura all'Atletico.

35' - Abbastanza impalpabile Griezmann mentre Mandzukic fa reparto da solo. Dall'altra parte Benzema prova a venire a prendersi il pallone e subisce fallo sulla trequarti.

33' - Insiste il Real nonostante il pressing totale dell'Atletico ma per ora le sortite offensive dei Blancos procurano solo alcuni corner non sfruttati.

31' - In grande spolvero Mario Mandzukic. A parte il gol, l'attaccante croato è su tutti i palloni. Varane è chiamato a una marcatura strettissima

29' - Prova a spingere il Real. Ci prova sempre dalla fascia di destra la squadra di Ancelotti ma l'Atletico regge l'urto senza problemi.

26' - Espulso Diego Simeone! Il Cholo si infuria con l'arbitro perchè non permetteva a un giocatore dell'Atletico di rientrare dopo le cure mediche ricevute. Simeone, prima di andare negli spogliatoi, applaude ironicamente il direttore di gara e incita la folla del Vicente Calderon!

25' - Occasionissima Real Madrid! Grande palla dentro di Carvajal per James Rodriguez che defilatissimo prova un tiro-cross. Moya interviene e nessun giocatore del Real è pronto a ribattere in rete la respinta del portiere dell'Atletico.

23' - Prova il numero Bale vicino alla bandierina ma viene chiuso da 2 giocatori dell'Atletico che mettono la palla in corner.

20' - Cross lungo che attraversa l'area di rigore del Real e spiove sul secondo palo. Il pallone trova Miranda in proiezione offensiva che, al posto che calciare a rete al volo, prova a rimettere in mezzo il pallone peccando di altruismo. Sfera che finisce alta sul fondo.

19' - Si accendono gli animi al Vicente Calderon! Scontro aereo tra Sergio Ramos e Mandzukic. I giocatori finiscono a terra e le due squadre si riversano sull'arbitro per protestare. La partita è vivissima!

18' - Ammonito Tiago per proteste. Il Real chiedeva un calcio di rigore per una caduta in mischia su calcio di punizione poi il giocatore dell'Atletico si lamenta con l'arbitro e si becca il cartellino giallo.

17' - Brutto fallo di Koke su Bale. Il Real chiede il giallo ma l'arbitro richiama solo verbalmente il centrocampista.

15' - Mandzukic riesce a vincere un rimpallo e a liberarsi per il tiro. Pallone deviato in corner.

14' - Cross di James Rodriguez che attraversa tutta l'area di rigore e si spegne sul fondo.

12' - Il pressing asfissiante dell'Atletico inizia già fuori dall'area del Real. I difensori centrali della squadra di Ancelotti non hanno il tempo di impostare la manovra.

10' - Cross dalla trequarti sinistra di Fabio Coentrao che finisce altissimo sopra la traversa della porta difesa da Moya. Problemi per l'arbitro che deve farsi aggiustare l'auricolare.

8' - Il Real fa girare il pallone e prova ad accelerare ma l'Atletico non va mai in affanno.

6' - Il Real prova a farsi vedere nella metà campo dell'Atletico ma il pressing dei padroni di casa non lascia spazi e tempi di giocata ai Blancos. In difficoltà il Real Madrid!

4' - Che partenza dei Colchoneros! Terribile il gol a freddo dell'attaccante ex Bayern Monaco. La partita è infuocata e il Real Madrid è frastornato. L'Atletico ci prova ancora e domina incontrastato per tutto il campo.

2' - GOOOOOOOOLLLLLLL !!!! Incredibileeeeeeeeeee!!! Dopo 1 minuto e 37 secondi l'Atletico Madrid è in vantaggio! RETE DI MANDZUKIC che batte Casillas con un diagonale al volo dal limite dell'area sulla sponda aerea di Griezmann che salta in mezzo a tre maglie bianche. L'azione era partita da un rinvio del portiere Moya.

1' - Subito brivido per il Real Madrid! Scappa Mandzukic che viene fermato al limite dell'area da Varane ultimo uomo. Che partenza per gli uomini del Cholo Simeone.

22.29 - Tutto pronto al Vicente Calderon. Atletico da sinistra e Real a destra dei teleschermi. Si parte!

22.27 - I 22 titolari fanno il loro ingresso in campo! Grande entusiasmo sugli spalti di un Vicente Calderon gremito. Si riparte dopo l' 1-1 dell'andata al Santiago Bernabeu con le reti di James Rodriguez e Raul Garcia.

22.25 - Squadre nel tunnel. Sta per assegnarsi la Supercoppa spagnola 2014! L'Atlético non vince il titolo dal 1985 mentre l'ultima Supercoppa di Spagna del Real Madrid risale solo al 2012.

22.22 - Grandissimi campioni in campo sul rettangolo verde tra poco al Vicente Calderon ma grandi giocatori anche nelle rispettive panchine. Ecco gli esclusi dal primo minuto, pronti a subentrare a gara in corso. Per l'Atletico Madrid: Oblak, Ansaldi, Giménez, Mario Suárez, Saúl Niguez e Raul Jiménez. Sulla panchina del Real Madrid: Keylor Navas, Pepe, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Arbeloa, Isco e Illarramendi.

22.15 - Ancelotti, incassato il forfait di Cristiano Ronaldo, schiera il suo Real con: Carvajal, Varane, Ramos, Coentrao, Alonso, Kroos, Modric, James Rodriguez, Bale, Benzema. Rispetto alla partita del Bernabeu, Varane prende il posto di Pepe al centro della difesa, Fabio Coentrao sostituisce Marcelo sulla sinistra e James Rodriguez parte dal primo minuto (per la gioia del presidente Florentino Perez).

22.10 - Ecco la formazione ufficiale dell'Atletico Madrid: Moya, Juanfran, Godin, Miranda, Siqueira, Gabi, Tiago, Raul García, Koke, Griezmann, Mandzukic. Due i cambi rispetto all'andata: Tiago al posto di Mario Suarez e Griezmann dal 1' al posto di Saul Niguez. Simeone ripropone sulla sinistra Siqueira quando alla vigilia sembrava potesse giocare Ansaldi.

22.05 - Cristiano Ronaldo parte dalla panchina! Il campione portoghese non recupera in tempo dall'affaticamento muscolare patito nella gara di andata e viene escluso dall'undici titolare del Real Madrid. Carlo Ancelotti preferisce non rischiare il suo numero 7 ma lo porta in panchina per un'eventuale sostituzione a partita in corso.

22.00 - I giocatori scendono sul terreno di gioco per il riscaldamento! I beniamini di casa dell'Atletico sono stati accolti da un boato. I tifosi dei Colchoneros credono nella vittoria della Supercopa!

21.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Atletico Madrid - Real Madrid. Dal Vicente Calderon la diretta della gara di ritorno della Supercoppa di Spagna. Da una parte l'Atletico, detentore della Liga, dall'altra il Real, campione d'Europa. 90 minuti non sono bastati a dirimere la questione. Si riparte dalla parità del Bernabeu.

21.30 - Ancelotti pensa a riproporre lo stesso modulo scelto all'andata. Non tre uomini alle spalle di Benzema quindi, ma un più coperto 4-3-3, per evitare di esporsi eccessivamente alle folate biancorosse. Favorito ancora Xabi Alonso, anche se in panchina scalpita James Rodriguez. Il colombiano, decisivo all'andata, cerca un posto tra gli undici e il presidente Florentino Perez punta a vedere il giovane campione in campo. Carletto rischierà, optando per un Rodriguez in mediana? In difesa possibile la presenza di Varane, con Pepe out.

21.15 - Il Cholo si prepara dunque a creare la solita ragnatela per imbrigliare la manovra del Real. Il gol di Raul Garcia consente all'Atletico di rintanarsi in attesa di spazi utili e avere la possibilità di colpire in contropiede. Toccherà ai bianchi di Madrid prendere in mano il pallino del gioco. Alcune differenze rispetto ai primi novanta minuti. Saul Niguez lascia il posto a Griezmann, talento francese prelevato dalla Real Sociedad e partito dalla panchina al Bernabeu. Chance dal 1' anche per Tiago e Ansaldi al posto di Mario Suarez e Siqueira.

21.00 - L'Atletico Madrid, dopo la prestazione del Bernabeu, si è guadagnato i favori di bookmakers per la vittoria finale della coppa. I Colchoneros sono stati protagonisti di una gara quasi perfetta martedì sera e sono chiamati a ripetersi anche tra le mura amiche. Solidità, grinta e sacrificio sono le richieste di Diego Simeone, voglioso di fare uno sgambetto ai cugini e portare l'Atletico alla vittoria del secondo titolo della sua gestione. L'impresa non sarà facile ma la spinta del Vicente Calderon potrebbe essere decisiva!

20.45 - In casa Real Madrid preoccupano le condizioni di Cristiano Ronaldo, sostituito nell'intervallo della gara di andata per un problema muscolare. Carlo Ancelotti spera che l'affaticamento possa permettere al campione portoghese di scendere comunque in campo questa sera contro l'Atletico. Il Real avrà bisogno di tutto il suo potenziale offensivo per abbattere la solidità difensiva degli uomini di Simeone e ribaltare il risultato dell'andata.

20.35 - Il derby si giocherà alle ore 22.30 e la messa in onda verrà garantita da La7, esattamente come all’andata. Per il Live del match seguiteci invece qui, su VAVEL per non perdere nemmeno un secondo della partita valida per l'assegnazione del primo trofeo spagnolo della stagione.

20.20 - La notte della verità. Questa sera al Vicente Calderon l’Atletico Madrid detentore della Liga potrebbe alzare un nuovo trofeo, forte del pareggio per 1-1 al Santiago Bernabeu. I ragazzi del Cholo Simeone hanno fermato il Real Madrid di Carlo Ancelotti e ora sono i favoriti per la vittoria della Supercoppa spagnola 2014. Nella gara di andata Raul Garcia ha vanificato il vantaggio dei Blancos siglato dal neo-acquisto James Rodriguez. Tra qualche ora il verdetto finale!