Ligue 1: il PSG non va oltre lo 0-0 contro l'Evian TG

Continua il mal di trasferta per il Paris Saint Germain, che nell'anticipo della 3^giornata di Ligue 1, viene bloccato dall'Evian TG sullo 0-0. I Campioni di Francia, orfani di Ibrahimovic e Thiago Silva, sono stati protagonisti di una partita davvero opaca, complice anche lo schieramento estremamente difensivo dei padroni di casa. Decisiva l'espulsione di Cabaye, che ha impedito alla squadra di Blanc di giocare l'ultima mezz'ora in parità numerica.

La Cronaca

Dupraz schiera la migliore formazione possibile, cercando di interrompere la striscia negativa delle prime due partite di Campionato. Questi gli 11 scelti dall'allenatore dell'Evian TG: Hansen; Abdallah, J.Mensah, Angoula, Sabaly; N'Sikulu, D.Koné, Sorlin, Wass; G.Bruno, N.Nielsen.

Blanc, orfano degli infortunati Thiago Silva e Ibrahimovic, lascia in panchina Lavezzi preferendogli Pastore. Questi gli 11 scelti dall'ex allenatore della Nazionale Francesce: Sirigu; Aurier, Marquinhos, David Luiz, Digne; Verratti, Cabaye, Matuidi; Lucas Moura, Pastore; Cavani.

Partita molto spezzettata nei primi 10 minuti, con il PSG che tiene il possesso palla, ma che non riesce ad essere mai pericolodo. L'Evian, dopo le due sconfitte maturate nelle prime due giornate di Campionato, bada soprattutto a non prenderle, e si rintana nella propria metà campo. Cavani prova a farsi vedere in varie occasioni, ma è mal supportato da Lucas e Pastore, autore di una prestazione davvero deludente. L'unica occasione degna di nota del primo tempo capita sui piedi del Matador, che però pecca di precisione.

La ripresa inizia come era terminata la prima frazione, possesso palla continuato dei Campioni di Francia, ed Evian TG che si limita a difendere il risultato. La prima occasione del secondo tempo capita sui piedi di Lucas, che tutto solo in area non trova lo specchio della porta. Il PSG non carbura, e resta addirittura in 10 uomini per l'espulsione di Cabaye, che si fa buttare fuori per doppia ammonizione. Partita che si trascina verso il 90° minuto, quando i padroni di casa iniziano a crederci e sfiorano l'impresa. E' Sirigu a salvare il PSG con una parata straordinaria su un tiro a colpo sicuro di Benezet. I ragazzi di Blanc resistono al forcing finale dell'Evian, che non riesce nell'impresa. Finisce 0-0 al Parc des Sports di Annecy l'anticipo tra Evian TG e PSG. Migliore in campo Wass; peggiore in campo Cabaye.