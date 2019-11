Bundesliga, al Bayer Leverkusen bastano 8 secondi per sbancare Dortmund

Bastano soltanto otto, si proprio otto, secondi al Bayer Leverkusen per passare in vantaggio (con annesso record di gol più veloce di tutti i tempi in Bundes). Tre passaggi ed una scivolata (nella foto) vincente di Bellarabi sono sufficienti a scioccare l’intero Westfalenstadion ed i padroni di casa del Borussia Dortmund.

Era preventivabile, alla vigilia, una partita difficile contro una squadra più avanti nella preparazione a causa dei preliminari di Champions, ma non cosi tanto. La supremazia fisica degli ospiti è imbarazzante. Pressano in sei, altissimi, non permettendo al Dortmund di rifiatare ed uscire con facilità dalla propria trequarti difensiva. La brillantezza e la velocità degli uomini d’attacco di Schmidt mettono sotto scacco continuo la difesa di Klopp che non sembra trovare contromisure per la prima mezz’ora. Nonostante l’imprevedibilità e la facilità di corsa di Bellarabi e Son, il talento cristallino in continua ascesa di Calhanoglu e il sempre utilissimo apporto in fase di manovra e di finalizzazione di Kiessling, il Bayer non riesce a raddoppiare. Ci va vicino in più occasioni, da fermo con Calhanoglu e in un paio di occasioni, attraverso manovre in velocità ed in contropiede, con Son e Bellarabi ancora, ma il Borussia e Langerak resistono. La manovra dei neo campioni della Supercoppa tedesca escono dall’empasse iniziale e carburano dopo la mezz’ora. Kehl e Jojic iniziano a smistare meglio il gioco, sfruttando la velocità di Reus e Mkhitaryan. Sterile però la pressione dei padroni di casa che riescono ad impensierire l’organizzazione difensiva del Bayer soltanto sul finire di primo tempo con Immobile.

Dopo un primo tempo non soddisfacente Klopp ritorna al più classico 4-2-3-1 con Aubameyang che torna sulla fascia destra e Reus dalla parte opposta. Immobile torna prima punta ma svaria su tutto il fronte offensivo. Il tema della partita non cambia e la prima occasione della ripresa è sempre per gli ospiti. Son avrebbe la possibilità per il raddoppio ma perde l’attimo ed il suo tiro viene respinto dalla difesa. Il Broussia torna in pressione, sfruttando le doti da velocista di Aubameyang sulla destra, senza dubbio più a suo agio rispetto al primo tempo. Alla squadra di Klopp mancano però i lampi di un Marco Reus troppo fuori dal gioco, ancora in non perfette condizioni fisiche dopo l’infortunio di inizio estate. Klopp pesca dalla panchina con Hofmann e Grosskreutz a venti dalla fine ma non cambia molto. Il Bayer riesce a disinnescare con tranquillità le manovre avversari. L’occasione più importante per il pareggio è sulla testa di Ginter a dieci dal termine. Leno, nonostante un pomeriggio senza un solo intervento, si fa trovare pronto e respinge. Il forcing finale dei padroni di casa è veemente. Prima Aubameyang, poi Hofmann, ma il risultato non cambia. Immobile ha una grande occasione di testa, ma ancora Leno gli nega il primo gol tedesco. Nel recupero ancora Aubameyang avrebbe il pallone del pareggio ma spreca addormentandosi dopo il controllo. Gol mangiato, gol subito. Contropiede fulminante e Kiessling mette la firma e la parola fine alla gara.

Festeggiano i tifosi del Bayer accorsi al Westfalenstadion. Il Bayer Leverkusen conferma il suo ottimo stato di forma vincendo a Dortmund in casa del Borussia di Klopp, apparso più indietro con la preparazione rispetto alla squadra di Schmidt. Si chiude cosi il primo sabato di Bundesliga, di seguito l'elenco completo dei risultati del pomeriggio.

Bundesliga, prima giornata :

Bayern Monaco - Wolfsburg = 2-1 (giocata ieri)

Colonia - Amburgo = 0-0

Hannover - Schalke 04 = 2-1

Hertha Berlino - Werder Brema = 2-2

Hoffenheim - Augsburg = 2-0

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen = 0-2

Paderborn - Mainz e Moenchengladbach - Stoccarda chiudono la prima giornata domani.