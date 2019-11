Live Chelsea - Leicester City, Premier League in diretta

18:02 - Gara sofferta per il Chelsea di José Mourinho, che prevale faticando parecchio contro un ottimo Leicester, che bissa a livello di prestazione il buon esordio di sabato scorso contro l'Everton. Tutte le occasioni si verificano nel secondo tempo, sopratutto nei primi 15', con i padroni di casa che colpiscono un palo e con i Foxes che sprecano un'occasione irripetibile con Nugent lanciato da solo a rete. Nel complesso vittoria meritata per i Blues, che ora possono guardare le altre big dall'alto della classifica in attesa dei duo match di cartello: Everton-Arsenal e Manchester City-Liverpool. Da rivedere la tenuta difensiva, troppe volte son capitate chance clamorose agli uomini di Pearson, contro un'avversaria più cinica poteva essere sicuramente diverso il risultato. A livello di singoli bene Courtois, Fabregas e Diego Costa, anche se il premio di MOTM (Man on the Match) spetta di diritto ad Ivanović. Nel Leicester si segnalano le ottime prove di Schlupp, King e Konchesky, che formano un asse ben assortito, ma soprattutto del portiere Schmeichel. Deludono e non poco invece Oscar, Azpilicueta Nugent e Mahrez, troppo discontinui e autori di scelte quantomeno rivedibili. Anche per questo live di VAVEL Italia è tutto, un saluto ed un ringraziamento da parte di Rubens Mari.

17:55 - Ecco a voi i video dei gol realizzati!

17:50 - Termina 2-0 l'esordio casalingo del Chelsea, il risultato poteva essere ben diverso, considerando le diverse occasioni avute sia dai padroni di casa sia dal Leicester

89' - Interessante accelerazione di Willian che carica il destro ma Schmeichel manda in angolo

85' - Altra occasione per il Chelsea, il colpo di testa di Ivanović finisce di poco alto

84' - Ultimo cambio per il Leicester, esce Ulloa per far spazio a Wood

83' - Conclusione dalla destra di Albrighton, Courtois bravo a bloccare la sfera

80' - E' il momento di Didier Drogba!! Ritorna da giocatore del Chelsea a Stamford Bridge!!! Esce Diego Costa, autore di una buona gara!

77' - GRAN GOL DI HAZARD!! NE SALTA DUE PARTENDO DA SINISTRA, SI ACCENTRA E CON IL DESTRO SCARAVENTA IN RETE IL PALLONE!!

76' - Diego Costa spreca tutto!! Poteva mandare in porta Ivanović e restituire l'assist ma passa male con il sinistro!!

73' - Secondo cambio per Pearson, esce uno spento Hammond, dentro Taylor-Fletcher

70' - Fuori Oscar, dentro Willian, non cambia nulla di fatto nello scacchiere di Mourinho

69' - Hazard potrebbe raddoppiare, ma spreca tutto calciando centrale addosso a Schmeichel

68' - Prima sostituzione anche per i Foxes, fuori Mahres, dentro Albrighton, proveniente dall'Aston Villa

67' - Male Mason, più volte lascia correre quando non deve, mentre in questo frangente poteva evitare di fischiare su Oscar

64' - Prima sosituzione per il Chelsea, Ramires rileva Schürrle, dolorante dopo l'entrata di Hammond

63' - GOL DEL CHELSEA!!! ANCORA UNA VOLTA DIEGO COSTA!!! CI PENSA LO SPAGNOLO A SEGNARE DOPO UNA STUPENDA AZIONE DI IVANOVIC CHE SCEGLIE DI SERVIRE IL COMPAGNO!!

59' - Ancora una volta Fàbregas arriva al tiro ma la sua conclusione è centrale

57' - Schmeichel dice di no a Fàbregas!!! Il catalano prova il tocco di fino ma il portiere manda in angolo, occasione da una parte e dall'altra in questi minuti!!

55' - Salvataggio incredibile di Courtois che manda in angolo un tiro a tu per tu con Nugent dopo un contropiede micidiale!!! Che occasione per il Leicester, che gara ora!!

54' - Schmeichel compie l'ennesimo miracolo sulla gran botta da fuori di Ivanović, in precedenza sospetto fallo di mano di Moore, ma l'arbitro per la seconda volta grazia gli ospiti da un rigore che poteva starci

53' - Schürrle prova un gran tiro a giro ma il pallone si perde di poco sopra la traversa!! Che intensità per entrambe le squadre in questo izizio di secondo tempo

52' - Occasione pazzesca per il Leicester con Nugent ma Courtois reattivo a parare col piede sinistro!!

51' - Ammonizione per Hammond dopo una brutta entrata su Schürrle

48' - Palo clamoroso di Oscar e colpo di testa di Ivanović!!! Il brasiliano dal limite dell'area fa partire un sinistro a giro bellissimo che si infrange sul legno!! Sul proseguimento dell'azione su cross di Azpilicueta Ivanović stacca più in alto di tutti ma Schmeichel gli dice di no!!

41604 spettatori a Stamford Bridge quest'oggi, quasi tutto esaurito per il debutto casalingo dei Blues

Secondo le indiscrezioni Didier Drogba potrebbe giocare al fianco di Diego Costa, attacco pesante per Mourinho

16:46 - Finisce un primo tempo abbastanza anonimo a livello di occasioni, buonissimo approccio del Leicester, che ha rischiato di passare in vantaggio, Chelsea sottotono, Mourinho per niente soddisfatto, da rivedere ancora una volta le posizioni di Hazard e Oscar, apparsi più volte spaesati

45' - Palla geniale di Fàbregas per Schürrle, ma il tedesco era in fuorigioco

44' - Gran numero di Hazard che crossa di Trivela, nessuno in area pronto ad approfittarne

40' - Giallo non dato a De Laet, il belga trattiene il pallone e interrompe l'azione avversaria

38' - Contatto dubbioso su Diego Costa che cade in area, la marea blu chiede il rigore!!

36' - Buona tenuta difensiva di Azplicueta, che chiude su Mahrez in area, sul ribaltamento di fronte tiro a incrociare di Diego Costa che viene deviato e finisce sul fondo

32' - Gran tiro da fuori di Mahrez, respinge bene Courtois!! Subito dopo Schlupp da fuori, palla a lato di un soffio!!! Leicester City molto determinato!!

29' - Insidioso cross di Hazard per Schürrle, ma il tedesco colpisce male di testa

27' - Da segnalare l'ottimo avvio del Leicester, i due attaccanti, Nugent e Ulloa, stanno tenendo alta la squadra

24' - Ancora male Oscar in questa seconda partita (anche se siamo solo all'inizio), sembra lontano dal fulcro del gioco dei Blues

22' - Terry salva molto bene chiudendo su Mahrez, che avvio per il Leicester!!

19' - Pericolo per gli uomini di Pearson!!! Schmeichel rischia tutto uscendo a vuoto!! Difesa del Leicester che riesce a spazzare alla fine

17' - Buona trama corale dei Foxes, Ivanović sventa tutto e mette in angolo

16' - Fallo di Matić su Schlupp, solo un richiamo verbale per il serbo

12' - Diego Costa cerca la gloria personale, il suo tiro a giro però si perde sul fondo

11' - Buon avvio degli ospiti che riescono quasi sempre a ripartire sull'out di sinistra grazie alla velocità di Schlupp

9' - Alto il tentativo di André Schürrle, che in precedenza aveva levato la palla dai piedi di Diego Costa

7' - Occasione per il Chelsea con Oscar, il brasiliano sembra non crederci e trova una deviazione

5' - Squadre piuttosto accorte in queste prime battute

2' - Primo tiro della gara del tedesco Schürrle, ribattuto

15:40 - Mourinho sull'ivoriano: "Giocherà oggi, se non staremo vincendo entrerà a gara in corso, se staremo vincendo è comunque molto probabile un suo ingresso, deve essere acclamato dai tifosi"

15:39 - Drogba visibilmente emozionato per il suo ritorno a casa, da giocatore del Chelsea: "Non vedo l'ora di uscire la fuori e vedere i fan, ma ancora meglio non vedo l'ora di aiutare questa squadra con i miei gol, rispetto a 10 anni fa siamo cambiati tanto, ma la mentalità vincente è rimasta invariata"

15:38 - Esattamente 11 anni fa il proprietario Roman Abramovich debuttò in casa contro il Leicester City

15:36 - Gli 11 uomini dei Foxes in panchina sono Hamer, Albrighton, Hopper, Taylor-Fletcher, Knockaert, Wasilewski, Wood

15:33 - Ecco i sostituti per il Chelsea: Cech, Zouma, F.Luís, Obi Mikel, Ramires, Willian, Drogba

15:31 - Pearson cambia leggermente rispetto alle attese della vigilia, opta per un 4-4-2 con Schmeichel, De Laet, Morgan, Moore, Konchesky, Mahrez, King, Hammond, Schlupp, Ulloa, Nugent

15:27 - Diramate le scelte dei due allenatori, Mourinho ripropone l'11 di lunedì, 4-3-3 formato da Courtois, Ivanović, Cahill, Terry, Azpilicueta, Fàbregas, Matić, Oscar, Schürrle, Hazard, D.Costa

15:15 - Buon pomeriggio e benvenuti da VAVEL Italia e da Rubens Mari alla diretta live di Chelsea-Leicester City, valida per la seconda giornata di Premier League. La partita si svolgerà allo Stamford Bridge a partire dalle 16:00 (ora italiana)

15:10 - Le due compagini si sono affrontate 102 volte nel corso della loro storia: - in 49 di esse ha prevalso il Chelsea, 29 volte è finita in parità, mentre le rimanenti 24 gare sono state vinte dal Leicester City.

15:05 - Nelle ultime tre sfide (due sole volte negli ultimi 10 anni) i Blues han dilagato, vincendo 4-0 nel 2004 in Premier, 4-3 nel 2007 nella Carling Cup (ora Capitol One) e 5-2 in FA Cup nel 2012.

15:00 - In conferenza stampa José Mourinho ha parlato della squadra avversaria, invitando a non sottovalutare l'avversario di medio-basso livello (i suoi Blues dovrebbero saperne qualcosa dato il passato campionato, molto convincente contro le grandi, ma gettato al vento contro le piccole): "Questa è la mia sesta stagione in Premier League, non ho bisogno che la gente mi dica che ogni partita è difficile, che l'avversario è da prendere con le molle. Certamente la gara sarà difficile, il Leicester è campione della Championship ed è salito in Premier con una mentalità vincente, che gli consente di avere solide motivazioni e sufficienti aspettative per rimanere nella massima divisione. Sanno benissimo che per loro ogni punto può essere fondamentale per restare in questa lega, e combatteranno per ottenerne quanti più possibile"

Lo Special One è voluto entrare in merito riguardo al dualismo Čech-Courtois: "Petr è una persona fantastica ed un professionista incredibile, si sta allenando con la stessa intensità di sempre e gliene sono grato, ma penso che ad oggi non sia soddisfatto, specie con una partita alla settimana. Siamo solo ad agosto, quando a settembre partiranno anche le coppe la situazione sarà diversa, ci saranno più gare alla settimana e di conseguenza più opportunità per giocare" (possibile quanto successo l'anno scorso al Real Madrid? Con il belga che farebbe il Diego López della situazione, titolare in campionato, ed il ceco il Casillas, titolare nelle coppe?).

Infine un commento sul trasferimento di Mario Balotelli, suo ex calciatore ai tempi dell'Inter, dal Milan al Liverpool: "Non parlo di giocatori di altre squadre, stando alle voci è un giocatore che sta passando al Liverpool, o forse già lo ha fatto. Posso solo auguragli il meglio a lui, come a tutti i miei ex calciatori."

14:55 - L'allenatore dei Foxes, Nigel Pearson, reduce da un brillante 2-2 in casa contro l'Everton, ha così commentato: "Ho parlato con tutti i calciatori e sono impazienti di giocare, questo per me è davvero importante, tutti i giocatori sono carichi e per nulla intimoriti. Sicuramente affrontare una grande squadra come il Chelsea, per di più a Stamford Bridge, non sarà semplice, ma il nostro impegno ci sarà al 100%. Dovremo sfruttare al massimo le occasioni che ci capiteranno, non possiamo andare in casa loro e dettare il gioco, ma nemmeno rinchiuderci in area. Se faremo un grande sforzo collettivo, le possibilità di uscire con uno o più punti sono reali."

14:45 - Nessuna assenza da segnalare per lo Special One, che potrà contare sul ritorno di Ramires (scontate le 4 giornate di squalifica assegnate l'anno scorso) a centrocampo. Avrà ben altri problemi Pearson, che dovrà fare a meno di Upson (problema la piede destro), Drinkwater (tendinite al ginocchio) e James (problema al polpaccio); in dubbio fino all'ultimo Vardy (problema all'inguine) e Albrighton (problema all'anca).

14:40 - José Mourinho rinconferma il 4-3-3 vincente di lunedì, tuttavia potrebbe esserci qualche leggera modifica, come l'inserimento di Filipe Luís al posto di Azpilicueta o quello di Willian al posto di Oscar, apparso fuori forma al Turf Moor. Pearson molto probabilmente si affiderà al classico 4-4-2, ridando fiducia agli 11 della partita di sabato scorso, con Hammond al posto dell'infortunato Drinkwater.