Live Manchester City - Liverpool, Premier League in Diretta

23.15 - Per questa sera è tutto. Grazie di aver vissuto insieme a Valvel Italia la diretta di Manchester City - Liverpool. Buon proseguimento di serata da Vincenzo Esposito.

23.08 - Il Manchester City raggiunge Tottenham, Chelsea e Swansea in testa alla classifica a punteggio pieno. Il Liverpool si ferma 3 punti. Diamo uno sguardo alla classifica aggiornata.

23.05 - E' senza dubbio Stevan Jovetic il Man of The Match. Dopo un'annata vissuta tra tribuna e panchina, è arrivato finalmente il momento della ribalta per l'attaccante Montenegrino.

23.00 - Un cinico Manchester City ha la meglio su un volenteroso Liverpool. Bugiardo il risultato, soprattutto dopo un primo tempo dove l'equilibrio l'aveva fatta da padrone. I Reds pagano gli errori dei singoli e di una difesa che ha ancora bisogno di tempo per assimilare gli automatismi. E' comunque una grande vittoria per i Citizens che dimostrano ancora una volta di essere una delle più forti squadre d'Inghilterra. Saper soffrire e riuscire ad approfittare del minimo errore dell'avversario è sicuramente una dote vincente. E con un Jovetic così sarà davvero dura togliere lo scettro ai Campioni della Premier.

L'arbitro Oliver mette fine all'incontro. Il Manchester City batte il Liverpool 3-1. Decidono il match una doppietta di Jovetic e una rete di Aguero.

94'- Ci prova Aguero che colpisce l'esterno della rete.

92'- Il City amministra il possesso palla.

Sono 5 i minuti di recupero.

90'- Altra tegola per i Reds. Si fa male anche Moreno. Il terzino sinistro spagnolo per stoppare la palla esce fuori dal campo e perde l'appoggio sull'erba sintentica. Rientra zoppicante.

86'- Oltre al danno la beffa per il Liverpool. A cambi finiti si fanno male prima Johnson e poi Skrtel. Brutta torsione al ginocchio per il difensore Slovacco, che stringe i denti e resta in campo. Johnson invece è costretto ad abbandonare il campo.

84'- Pazzesco. Il Liverpool ci crede e per pochissimo non rientra in partita. Salvataggio sulla linea di Kompany. La rete del 3-1 non è di Lambert, ma è un'autorete di Zabaleta.

83'- Riapre il match il Liverpool. Lambert riaccende le speranze dei Reds.

82'- Angolo per il Manchester City.

80'- Doppio cambio: nel City entra Fernandinho ed esce Jovetic; nel Liverpool esce Sterling ed entra Lambert. Standing ovation meritata per Stevan Jovetic.

76'- Esordio in Premier League anche per Can, che si fa subito ammonire.

75'- Secondo cambio per Brendan Rodgers, entra Emre Can ed esce Joe Allen.

Aguero porta sul 3-0 i Citizens. El Kun, servito da un ottimo passaggio di Navas, entra in area e batte Mignolet con un tiro beffardo. Troppe le lacune difensive del Liverpool.

69'- Agueroooooooooooooooooooooo. El Kun appena entrato fa 3-0. Dimostrazione di netta superiorità del City.

67'- Scontro tra Dzeko e Skertel. L'attaccante Bosniaco sembra avere la peggio. Intanto si scalda Aguero. Esce Dzeko.

65'- Primo cambio per Pellegrini. Entra Jesus Navas ed esce David Silva.

64'- Si fa vedere Sturridge, che entra in area e prova la conclusione. Tiro potente che finisce di molto a lato.

61'- Entra con personalità Markovic, che subito mette in difficoltà la retroguardia dei Citizens.

60'- Esordio con la maglia del Liverpool per il neo-acquisto Markovic; esce Coutinho.

58'- Balla la difesa del Liverpool. Il secondo goal è stato un duro colpo per i Reds, che adesso rischiano tantissimo. Jovetic vicino all'Hattrick.

Ancora un'indecisione per la difesa del Liverpool, che si lascia infilare da Nasri. Il trequartista francesce mette in mezzo un cioccolattino che Jovetic deve solo scartare. Doppietta per l'attaccante Montenegrino.

55'- Jojoooooooooo. Ancora lui. Raddoppio per il City.

52'- Sterilng guadagna un'ottima punizione sui 25 metri. Gerrard prova uno schema; sorpresa la difesa del City, Lovren controlla in area, ma Zabaleta salva con una chiusura strepitosa.

50'- Si rivede il City, che guadagna un corner. Ci prova Jovetic, tiro fuori.

49'- Fuorigioco millimetrico di Sturrdige. L'attaccante della Nazionale inglese era riuscito a battere Hart.

47'- Alza il baricentro il Liverpool. La squadra di Rodgers alla ricerca del pareggio.

22.02 -Inizia la ripresa. Primo pallone giocato dal Liverpool.

22.01 - Squadre in campo. Tutto pronto per l'inizio della ripresa. Si aspetta soltanto l'arbitro Oliver.

21.55 - Finisce il primo tempo all'Etihad Stadium con i Citizens in vantaggio grazie ad una rete di Jovetic. Match abbastanza equilibrato con pochissime occasioni da goal. La partita si è giocata soprattutto a centrocampo, con il City che sofferto a tratti il dinamismo dei giocatori del Liverpool. Quando le squadre sembravano orami aspettare la fine della prima frazione, un'errore di Moreno ha spianato la strada del Goal a Jovetic, che è stato bravissimo ad approfittare dell'incertezza del terzino spagnolo e a freddeare Mignolet.

21.46 - Il signor Oliver fischia la fine del primo tempo. Manchester City - Liverpool 1-0.

45'- Si giocherà fino al 46° minuto.

Ci ha pensato Jovetic a sbloccare la partita. E' stato bravissimo l'attaccante Montenegrino a sfruttare l'indecisione di Moreno. Un gioco da ragazzi poi mettere la palla in rete.

41'- Reteeeeeeeeeeeeeeeee. Jojoooooo. Clamorosa disattenzione di Moreno, ne approfitta Jovetic, che tutto solo davanti a Mignolet realizza il goal del vantaggio per il City.

39'- Triangolazione tra Dzeko e Zabaleta sul vertice dell'area di rigore, chiusura tempestiva di Gerrard.

37'- Henderson cerca l'inserimento di Coutinho. Palla troppa lunga che termina tra le mani di Hart.

33'- Che giocata di Sturridge. L'attaccante del Liverpool supera in dribbling Kompany e prova il tiro, attento Hart che respinge.

29'- Ammonito Toure per un fallo su Coutinho. Davvero generoso questo cartellino giallo.

28'- Grande intervento difensivo di Skertl, che in scivolata anticipa Dzeko.

25'- Partita giocata a ritmi davvero elevati. Tanta intensità in mezzo al campo, ma stentano ad arrivare le occasioni da goal.

23'- Zabaleta va via sulla fascia destra, Moreno chiude in corner. Sugli sviluppi dell'angolo fallo di Fernando su Mignolet.

22'- Punizione per il Liverpool. Battuta insidiosa di Gerrard, salva tutto Hart in uscita.

Spinge tantissimo il Liverpool. In difficoltà il City.

15'- Pericolo per il City! Hart smanaccia su un calcio d'angolo e salva i suoi.

14'- E' Sterling la spina nel fianco del City. Guadagna un corner, che non viene sfruttato dai Reds.

13'- Ripartenza velocissima del City. Jovetic serve Clichy sull'out sinistro, cross perfetto sul secondo palo per Zabaleta che si coordina male e tira altissimo.

10'- Ancora Sterling; il velocissimo attaccante inglese va via in velocità, Demichelis non può fare altro che stenderlo. Gerrard tira tra le mani di Hart.

9'- Ci prova Sterling. Tiro di poco fuori.

7'- Primo squillo del City. Silva serve Dzeko, che però tira debolmente a lato.

6'- Prima azione d'attacco per il Liverpool, chiude tutto Kompany.

5'- Nessuna azione da goal nei primi 5 minuti di gioco. Il Liverpool si chiude benissimo.

1' - Possesso di palla del City, il Liverpool aspetta nella propria metà campo.

21.00 - Fischia il calcio d'inizio l'arbitro Oliver. Partitiii

20.59 - Squadre in campo. I Capitani si scambiano i gagliardetti. Sarà il City a battere il fischio d'inizio.

20.55 - Le squadre sono pronte nel tunnel! Manca pochissimo!!

20.48 - Ci siamo, manca meno di un quarto d'ora all'inizio del match. Entrambi gli allenatori hanno parlato nella consueta intervista pre-partita. Pellegrini si è soffermato sulla partita: "è una partita davvero importante quella di stasera.Vogliamo vincere, è importante fare punti in casa contro squadre del calibro del Liverpool". Rodgers si è invece soffermato sull'acquisto di Mario Balotelli: "Mario è un giocatore fortissimo. Deve fare bene, perchè potrebbe essere l'ultima opportunità di giocare in un Top Club. Creso in lui".

Apr 2013/2014 Liverpool 3 – 2 Man. City

Dec 2013/2014 Man. City 2 – 1 Liverpool

Feb 2012/2013 Man. City 2 – 2 Liverpool

Aug 2012/2013 Liverpool 2 – 2 Man. City

Jan 2011/2012 Man. City 3 – 0 Liverpool

Nov 2011/2012 Liverpool 1 – 1 Man. City

E’ stato Edin Dzeko il migliore in campo dei Citizens all’esordio contro il Newcastle. E’ lui l’uomo chiave per il gioco del Manchester City in grado di accentrare l’attenzione degli avversari su se stesso e lasciare ampi spazi per gli inserimenti dei trequartisti. Sarà quindi compito di Lovren e Skertel limitare la straripante fisicità dell’attaccante Bosniaco, risultato decisivo contro i Magpies con uno splendido assist di tacco per il goal dell’1-0 di Silva.



Per i Reds è stata invece la coppia Sturridge-Sterling ad essere decisiva nel primo incontro. Sturridge con i suoi goal, Sterling con la sua velocità e i suoi dribbling. Da quando ha messo piede in campo il giovanissimo Raheem ha stupito tutti, anche i più scettici. Un giocatore strabiliante, che riesce ad abbinare velocità e tecnica, mettendo in difficoltà tutte le difese che provano a fermarlo. Questa sera saranno lui e Sturridge a provare a far dimenticare Luis Suarez.

20.10 - Questa invece la formazione scelta da Brendan Rodgers per cercare di violare l'Etihad Stadium



20.05 - Diramate le formazioni. Per il Liverpool Moreno viene preferito a Manquillo e Joe Alle ad Emre Can, per il resto tutto confermato. Per il City invece Zabaleta viene preferito a Kolarov, con Aguero ancora in panchina.

19.45 - Buona sera e benvenuti da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia alla diretta scritta live ed del Monday Night della Barclays Premier League, che vedrà affrontarsi Manchester City e Liverpool. Manca poco più di un'ora all'Etihad Stadium per l'inizio del match, che si prospetta spettacolare, e assolutamente da non perdere.

Anche l'allenatore del Liverpool, Brendan Rodgers, ha parlato in conferenza stampa, cercando soprattutto di caricare i suoi senza soffermarsi sugli avversari: "sono contento del precampionato disputato dalla mia squadra e di ciò che ho visto nella prima giornata contro il Southampton. L'atmosfera e l'ambiente intorno alla squadra è molto positivo, e ciò mi fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Vedere la squadra vincere negli ultimi dieci minuti è stato un segnale importante, stiamo migliorando tantissimo. E' presto per dire se siamo in grado di lottare per il titolo come lo scorso anno, ma se continuiamo su questa strada, ci toglieremo grosse soddisfazioni.

Risultato Manchester City - Liverpool, Premier League in Diretta

19.30 - Manchester City



Nessun problema di formazione per Manuel Pellegrini, che deve rinunciare soltanto ad Alvaro Negredo, ancora ai box dopo l’infortunio di quest’estate. L’allenatore Spagnolo dovrebbe confermare gli 11 che hanno battuto il Newcastle, ma ha un dubbio; schierare o meno Aguero dal primo minuto. Fernando dovrebbe spuntarla ancora una volta su Fernandinho, e con molte probabilità sarà Demichelis a fare compagnia al Capitano Kompany al centro della difesa. In attacco confermatissimo Edin Dzeko, man of the match della prima giornata.





19.25 - Liverpool



Brendan Rodgers è intenzionato a schierare una squadra molto corta, con avanti i velocissimi trequartisti pronti a far ripartire l’azione e a far male alla difesa dei Citizens. La difesa dovrebbe essere riconfermata in blocco; uno ballottaggio tra i neo-acquisti Manquillo e Moreno. A centrocampo dovrebbe tornare in panchina Lucas Leiva, con Joe Allen favorito su Emre Can. Ad agire da unica punta sarà il solito Sturridge, con Coutinho e Sterling tra le linee.



19.15 - L’argomento che ha tenuto banco per tutta la settimana a Liverpool ed in Italia è stato il trasferimento ai Reds di Mario Balotelli. L’attaccante della Nazionale Italiana non sarà però dell’incontro, perché tesserato in ritardo per essere inserito nelle convocazioni. Balotelli si trasferisce a Liverpool per circa 20 milioni di €uro, dopo aver realizzato 30 reti in 54 partite con la maglia del Milan. L’ormai ex attaccante del Milan è stato la ciliegina sulla torta del mercato di Brendan Rodgers, che dopo la cessione di Luis Suarez ha portato a Liverpool ben 7 nuovi giocatori, spendendo in totale circa 150 milioni di €uro: Lallana, Lambert, Lovren, Markovic, Alberto Moreno, Emre Can e Javir Manquillo.

E’ stata una spettacolare giornata di Premier, quelle che si concluderà con il match di stasera. Il Chelsea di Mourinho ha confermato quanto fatto vedere nella 1^giornata, battendo per 2-0, anche se non senza difficoltà, il neo-promosso Leicster. Decisivi Diego Costa, 2 goal in 2 partite per lui, e Courtois. Bellissima partita tra Everton e Arsenal, terminata con uno scoppiettante 2-2. Bravissimi i Gunners a crederci fino alla fine e a trovare il pareggio al 90°minuto con Olivier Giroud. Grandissima prestazione del Tottenham di Pochettino, che ha vinto in scioltezza per 4-0 su uno spaesato QPR. In testa alla Classifica, insieme alle due Londinesi, la sorpresa Swansea, che ha battuto per 1-0 il Burnley. Stenta ancora lo United di Van Gaal, che non va oltre l’1-1 a Sunderland.

Gli altri match:



Southampton – WBA 0-0

Crystal Palace – West Ham 1-3

Hull City – Stoke City 1-1

Aston Villa - Newcastle 0-0

19.00 - Il Manchester City ha cominciato la Premier da dove l’aveva lasciata, battendo il Newcastle. Vittoria arrivata con qualche difficoltà in più del previsto, con i Magpies che avrebbero di sicuro meritato miglior sorte. Decisiva ancora una volta la classe dei singoli a disposizione di Pellegrini. Con la vittoria ai danni dei Magpies sono salite a 6 le vittorie consecutive dei Citizens in Premier. Esordio vincente anche per il Liverpool, che è riuscito a battere il Southampton per 2-1, grazie alle reti di Sterling e Sturridge. Anche per i Reds è stata una partita abbastanza difficile, risolta solo grazie alla classe di Sturridge, che ha tolto Rodgers dall’imbarazzo di un esordio senza vittoria. I Reds hanno comunque dimostrato, a differenza delle passate stagioni, di riuscire a vincere partite difficili, ad ulteriore conferma del passo in avanti fatto rispetto al passato.

18.50 - Sarà il big match del Monday Night tra Manchester City e Liverpool a chiudere una spettacolare 2^Giornata di Premier League. City e Liverpool di nuovo contro, dopo il bellissimo duello che le ha viste protagoniste nella passata stagione, e che ha visto alla fine prevalere i Citizens. Di sicuro non sarà un match decisivo ai fini della classifica, essendo solo la seconda giornata, ma nessuna della due squadre in campo vorrà perdere. Seguiremo insieme una partita che sarà sicuramente spettacolare.

Pronostico



Le prime due classificate della scorsa Premier League si affrontano in un match che le ha sempre viste segnare tanto, sono ben 21 i goal realizzati nelle ultime 6 partite tra Manchester City e Liverpool. In una partita dal difficile pronostico, consigliamo quindi il Goal (quotato a 1.50), l’Over 2,5 (quotato a 1.60) e per i chi è alla ricerca di una quota maggiore la combo X+Goal (quotata a 4.50).