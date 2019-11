Napoli: Tutto in una Notte

Dopo 8 giorni di lunga attesa, finalmente è arrivata la serata che ci dirà che ruolo avrà il Napoli nella stagione 2014/2015. Al Nuovo San Mames di Bilbao, in quello che viene chiamato "l'inferno dei vivi" Higuain e compagni si giocheranno l'accesso alla Champions League, ma non solo. La partita di questa sera sarà anche uno spartiacque per capire quale sarà il destino del Napoli sul mercato, fin ora bloccato. Il passaggio ai giorni della Champions League garantirebbe a De Laurentiis di monetizzare e di poter quindi puntare i giocatori che il tecnico Benitez ha richiesto dall'inizio del ritiro di Dimaro. Non passare sarebbe un segnale davvero negativo, sia per la piazza, che aspetta desiderosa di potersi giocare alla pari la Serie A con Roma e Juventus, sia per la squadra, che di certo non gradirebbe l'esclusione dalla Champions. Un Segnale forte è arrivato da Callejon in conferenza stampa: "dobbiamo pensare solo a vincere, rispetto l'Athletic e il valore dei suoi giocatori, ma noi siamo il Napoli, e non ci sono mezzi termini, dobbiamo vincere". E' stato abbastanza chiaro l'attaccante spagnolo, tutti uniti verso la vittoria.

La partita dell'andata

La partita del San Paolo, terminata 1-1, ha dato tanti segnali. L'Athletic è una squadra arcigna e davvero ben organizzata, guidata da un allenatore validissimo, quel Valverde che in Grecia ha vinto 3 scudetti in altrettante stagioni alla guida dell'Olympiakos. I Baschi sono stati in grado di mettere il Napoli in difficoltà per ben 50 minuti, con un pressing asfissiante e con il talentuoso Muniain, autentica spina nel fianco della difesa azzurra. Soltanto una perla del Pipita Higuain e l'ingresso di Dries Mertens sono riusciti a dare la svolta ad una partita che sembrava indirizzata verso la sconfitta per i Partenopei. Questa sera servirà sicuramente un altro Napoli per uscire dal San Mames con la qualificazione.

Athletic Bilbao

Sono intervenuti ieri, nella consueta conferenza stampa pre-partita, il tecnico Valverde e l'attaccante Aduriz. L'attaccante basco, autore di una partita mediocre al San Paolo, ha affermato che la squadra non cercherà assolutamente di difendere lo 0-0, ma che si spingerà in avanti alla ricerca del goal. "Loro sono una grandissima squadra, con delle individualità che possono fare la differenza. Dobbiamo fare molta attenzione, soprattutto ad Higuain, ma con il San Mames dalla nostra parte sarà tutto più semplice", ha chiosato Aduriz, lasciando la parola al suo allenatore. "Ci sentiamo pronti per la sfida, ma tutto dipenderà dal risultato. Preparare queste partite è più semplice, i giocatori sono concentrati e ci pensano da mesi, bisognerà solo controllare la tensione. A Napoli nei primi minuti ci siamo trovati in difficoltà, domani inauguriamo San Mames per la prima volta con la capienza completa e sarebbe fantastico farlo con una qualificazione", ha così esordito Valverde, che si è poi soffermato sull'importanza di giocare la partita decisiva davanti al pubblico amico: "il pubblico sarà fondamentale, al San Paolo abbiamo avvertito la pressione dei tifosi locali e domani sappiamo che ci saranno i nostri a spingerci verso un risultato positivo".

Valverde è intenzionato a schiera lo stesso 11 sceso in campo al San Paolo, nonostante la probante partita di sabato contro il Malaga, terminata con la vittoria degli Andalusi per 1-0.

Napoli

Per il Napoli sono intervenuti in conferenza stampa Callejon ed il mister Rafa Benitez; l'intento di entrambi è stato quello di trasmette alla squadra ed ai tifosi la voglia di portare a casa la qualificazione. "Vogliamo assolutamente passare il turno, sarà sicuramente una partita difficilissima , ma il nostro obiettivo è soltanto la vittoria", Callejon non usa mezzi termini, ha fiducia in se stesso e nei mezzi della squadra. E' stato poi il turno di Benitez: "abbiamo fiducia in noi stessi, abbiamo rispetto per l'Athletic e per questo stadio, ma giocheremo per vincere. L'Athletic ha fatto una grande partita all'andata, e nonostante ciò abbiamo avuto almeno 4/5 occasioni da goal, quindi è nostro dovere provare a portare a casa la qualificazione". Il tecnico Spagnolo non si è lasciato scappare l'11 anti-Bilbao, affermando che anche la rifinitura sarebbe stata decisiva per le sue scelte.

Benitez dovrebbe apportare alcune modifiche rispetto alla gara del San Paolo. Dovrebbe rivedersi dal primo minuto Ghoulam, che prenderà il posto di Britos, in difficoltà nel match di andata. Ballottaggio Mertens - Insigne, con il folletto Belga leggermente favorito; l'ultimo dubbio del tecnico spagnolo è chi schierare a centrocampo: si giocano 2 posti Inler, Jorginho e Gargano.

Ecco la probabile formazione Azzurra:

Questa sera, sempre su vavel.com, dalle ore 19.45, potrete seguire il Live della partita.