Inter, contro lo Stjarnan con il tandem Alvarez-Osvaldo. Ancora bocciato Guarin, out Dodò

Torna in campo l’Inter. Domani sera, infatti, la squadra di Walter Mazzarri tornerà a calcare il prato del Meazza per il ritorno del play-off di Europa League contro lo Stjarnan. Forte del 3-0 dell’andata fuori casa, i nerazzurri sono già con un piede e mezzo alla fase ai gironi della vecchia Coppa Uefa.

Il tecnico toscano, come per l’andata, punterà nuovamente sul 3-5-2, o meglio sul 3-5-1-1, con qualche novità in vista dell’inizio del campionato. In porta riposo per Handanovic, che lascerà con ogni probabilità il posto a Carrizo. Nel terzetto difensivo, invece, potrebbe tornare titolare Marco Andreolli sul centro-destra, con Ranocchia centrale e Juan Jesus.

A centrocampo tocca subito a D’Ambrosio, che ha convinto nelle amichevoli estive e segnato all’andata in Islanda. A sinistra torna Nagatomo, vista anche l’assenza per un’infiammazione da sovraccarico per Dodò. In mezzo riposerà Hernanes, con Jonathan adattato al ruolo di mezz’ala. A completare il reparto M’Vila e Kovacic.

In attacco, infine, turno di riposo per Mauro IcardI: debutterà dal primo minuto Daniel Pablo Osvaldo, supportato da Ricky Alvarez.

Questa, dunque, la probabile formazione: (3-5-1-1) - Carrizo; Andreolli, Ranocchia, Juan Jesus; D'Ambrosio, Jonathan. M'Vila, Kovacic, Nagatomo; Alvarez; Osvaldo.