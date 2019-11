Live sorteggio gironi Champions League in da Montecarlo

19.07 - Dal Grimaldi Forum di Montecarlo possiamo dire che è tutto, Giorgio Dusi e Vavel vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una buona serata.

19.03 - "Il duro lavoro paga sempre, sono molto contento. Ringrazio i miei compagni e la mia famiglia. Mancava questo trofeo nel mio museo, quindi sono molto felice." Queste le parole del vincitore.

19.02 - E, come da pronostico, vince Cristiano Ronaldo! Tanto scontato quanto meritato per il numero 7 del Real Madrid.

19.01 - Anche Platini sul palco per premiare il vincitore, ecco arrivare la busta.

18.58 - I tre nominati salgono sul palco, il pubblico ha appena votato.

18.56 - Intanto al Grimaldi Forum è il momento di premiare il miglior calciatore della scorsa edizione: i candidati sono Robben, Neuer e Cristiano Ronaldo, anche se sembra facile decidere il vincitore.

18.55 - Curioso anche come Zlatan Ibrahimovic ritrovi nei gironi due sue ex squadre: Barcellona e Ajax. Sarebbe stato ancora meglio se in quarta fascia, al posto dell'Apoel, avesse pescato il Malmoe.

18.53 - Intanto a Montecarlo, Nadine Kessler vince il premio come miglior giocatrice femminile UEFA 2014.

18.51 - Accoppiamenti curiosi: l'Arsenal e il Borussia Dortmund si ritrovano per la terza volta in quattro anni ai gironi, come anche Bayern Monaco e Manchester City, che ritrovano anche per il secondo anno di fila il CSKA di Mosca. Secondo anno di fila invece per Barcellona e Ajax insieme, come anche per Chelsea e Schalke 04.

18.50 - Il girone più difficile è sicuramente quello della Roma, l'E, anche se il City e il Bayern partono nettamente come favorite. Il più facile potrebbe essere quello del Chelsea, che non dovrebbe avere problemi a concludere a punteggio pieno.

18.46 - Ecco il risultato completo di questo sorteggio:

18.44 - Si conclude qua il sorteggio degli 8 gironi. Bene la Juve, che affronterà, ricordiamo, Atletico Madrid, Olympiakos e Malmo. Roma invece che trova un girone difficilissimo con Bayern Monaco, Manchester City e CSKA Mosca. Subito Benatia contro la Roma.

18.42 - Ultima estratta la sfortunatissima ROMA, che va a pescare BAYERN MONACO, MANCHESTER CITY e CSKA MOSCA. Sfortunatissima la squadra di Garcia, difficile prender girone peggiore dell'E.

18.41 - Il BATE BORISOV va nel gruppo H, quello di PORTO, SHAKHTAR e ATHLETIC BILBAO.

18.40 - Il MARIBOR vien sorteggiato nel girone G, quello di CHELSEA, SCHALKE 04 e SPORTING LISBONA. Ancora fortuna per il Chelsea di Mourinho.

18.39 - L'ANDERLECHT giocherà invece nel girone D, con ARSENAL, BORUSSIA DORTMUND e GALATASARAY.

18.38 - Il MALMO sarà invece avversario della JUVENTUS, nel gruppo A, insieme a ATLETICO MADRID e OLYMPIAKOS.

18.37 - L'APOEL va nel girone F, insieme a BARCELLONA, PSG e AJAX. Attenzione ai ciprioti.

18.35 - Una delle due mine vacanti, il MONACO, va a finire nel girone C, con BENFICA, ZENIT e LEVERKUSEN. Equilibrio in questo gruppo.

18.34 - Il primo estratto è il LUDOGORETS, che va nel gruppo B, quello di REAL MADRID, BASILEA e LIVERPOOL. Fortunati i campioni in carica.

18.33 - Ecco la composizione della quarta fascia: Roma, Monaco, Maribor, Ludogorets, APOEL, Bate Borisov, Malmo, Anderlecht.

18.33 - Ancora una leggenda del Real Madrid per questa conclusione del sorteggio, Francisco Gento.

18.32 - Finisce il sorteggio della terza fascia.

18.31 - In conclusione, il GALATASARAY va nel gruppo D con ARSENAL e BORUSSIA DORTMUND.

18.30 - Il BAYER LEVERKUSEN va per forza nel gruppo C, con ZENIT e BENFICA.

18.29 - Lo SPORTING LISBONA va nel gruppo G, con SCHALKE e CHELSEA.

18.29 - La JUVENTUS trova invece l'OLYMPIAKOS nel gruppo A, insieme all'ATLETICO MADRID. Ottimo sorteggio.

18.28 - L'AJAX, unica olandese in lizza, finisce del gruppo F, con BARCELLONA e PSG. Sorteggio poco fortunato.

18.27 - Il CSKA di mosca invece affronterà BAYERN MONACO e MANCHESTER CITY, come lo scorso anno, nel gruppo E.

18.26 - La mina vagante LIVERPOOL va nel gruppo B, quello di REAL MADRID e BASILEA. Pericolo scampato per la Juve.

18.25 - Primo estratto il giustiziere del Napoli, l'ATHLETIC BILBAO, che va nel gruppo H, con PORTO e SHAKHTAR.

18.23 - Ecco la terza fascia: Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao, Galatasaray, Sporting Lisbona, Ajax, CSKA Mosca, Liverpool, Olympiakos.

18.22 - Si conclude la seconda fascia, per l'estrazione della terza ecco Manuel Sanchis, altra star del Real Madrid.

18.21 - Ed ovviamente lo SCHALKE 04 trova il CHELSEA, per il secondo anno consecutivo.

18.20 - La JUVENTUS finisce nel girone A, contro l'ATLETICO MADRID. Non benissimo, ma poteva andare peggio.

18.19 - Il BASILEA prende invece il REAL MADRID, nel girone B.

18.19 - BORUSSIA DORTMUND nel girone D, con l'ARSENAL, terza volta in quattro anni.

18.18 - Il MANCHESTER CITY va per esclusione con il BAYERN MONACO, altro match spettacolare, nel girone E.

18.17 - Lo SHAKHTAR DONETSK finisce nel girone del PORTO, l'H.

18.16 - PSG estratto insieme al BARCELLONA, subito spettacolo nel girone F.

18.15 - Lo ZENIT finisce nel girone C, quello del BENFICA.

18.14 - Composizione della seconda fascia: Juventus, Borussia Dortmund, Schalke 04, PSG, Basilea, Manchester City, Zenit, Shakhtar.

18.13 - Concluso il sorteggio della prima fascia, ecco Fernando Hierro per estrarre le palline della seconda fascia.

18.12 - Per esclusione, il CHELSEA è destinato al gruppo G.

18.11 - L'ATLETICO MADRID finisce nel gruppo A.

18.10 - Il PORTO va invece nel gruppo H.

18.09 - Va nel gruppo F il BARCELLONA.

18.08 - L'ARSENAL finisce nel gruppo D.

18.08 - Estratto il BENFICA nel gruppo C. Il migliore da prendere probabilmente.

18.07 - Il REAL MADRID è invece nel gruppo B.

18.06 - Prima estratta è il BAYERN MONACO, che va nel girone E.

18.04 - Ricordiamo la composizine della prima fascia: Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Arsenal, Atletico Madrid, Porto, Benfica.

18.00 - Ora si comincia ufficialmente, anche Riedle estrarrà le palline per questa prima fascia.

17.59 - Riedle sarà l'ambasciatore della finale 2015, che si giocherà a Berlino.

17.58 - Sta per cominciare il sorteggio, ecco Gianni Infantino, che aiutato da Casillas estrarrà le squadre della prima fascia, assegnandole nei rispettivi gironi.

17.56 - Si rende omaggio ancora a Di Stefano, insieme a Eusebio, due personaggi che ci hanno lasciato negli ultimi mesi, dopo aver scritto pagine incredibili nella storia di questo sport.

17.54 - Iker Casillas sale sul palco per "rimettere in palio la coppa", lui capitano del Real Madrid che circa tre mesi fa l'ha alzata al cielo.

17.52 - Si ricorda ora Alfredo di Stefano con un video commemorativo, ricordando anche le 10 Champions League vinte dal Real Madrid.

17.46 - Comincia la cerimonia: sul palco a presentare Peter Schmeichel, ex portiere danese che ha vinto la Champions League nel 1999 con il Manchester United.

17.43 - Voci da Montecarlo intanto dicono che l'Arsenal stia facendo un tentativo forte per Falcao, anche se sembra molto vicino Cavani. Anche la Juve ha parlato con Jorge Mendes, procuratore del Tigre.

17.41 - Nessuna sorpresa per la notizia annunciata da Michel Platini, che non si candiderà alla presidenza della FIFA, visto il netto svantaggio con cui sarebbe partito rispetto agli avversari. Verrà molto probabilmente confermato quindi alla presidenza della UEFA.

17.35 - Lo Shakhtar Donetsk, unica squadra ucraina in lizza, non potrà affrontare squadre russe. La UEFA ha preso questa decisione visti i noti problemi politici. Le due squadre russe sono lo Zenit e il CSKA Mosca.

17.32 - Intanto arriva la prima notizia da Montecarlo: come confermato da Valentini, segretario UEFA, lo stadio Giuseppe Meazza di Milano ospiterà la finale di Champions League nella stagione 2015/16.

17.30 - Buon pomeriggio a tutti da Vavel e Giorgio Dusi, e benvenuti a questa diretta scritta del sorteggio di UEFA Champions League. Oggi dall'urna usciranno gli 8 gironi della prima fase della competizione più prestigiosa d'Europa.

Dopo l'eliminazione del Napoli per mano dell'Athletic Bilbao, sono solo due le italiane rimaste: Juventus e Roma. Minimo storico toccato dal nostro calcio, visto che anche il Portogallo, con tre squadre, ci supera. Come noi anche la Francia, che ha perso il Lille. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati dei preliminari, che si sono conclusi ieri sera:

ANDATA RITORNO Besiktas ARSENAL 0-0 0-1 Napoli ATHLETIC BILBAO 1-1 1-3 Copenhagen BAYER LEVERKUSEN 2-3 0-4 Salisburgo MALMO 2-1 0-3 Steaua Bucarest LUDOGORETS 1-0 0-1 (5-7 d.c.r) Aalborg APOEL NICOSIA 1-1 0-4 Lille PORTO 0-1 0-2 MARIBOR Celtic 1-1 1-0 Slovan Bratislava BATE BORISOV 1-1 0-3 Standard Liegi ZENIT 0-1 0-3

17.20 - Queste quindi sono le quattro fasce in cui sono suddivise le 32 squadre:

FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 Real Madrid Schalke 04 Bayer Leverkusen Anderlecht Barcellona Borussia Dortmund Olympiakos Roma Bayern Monaco Juventus CSKA Mosca APOEL Nicosia Chelsea PSG Ajax Bate Borisov Benfica Shakhtar Donetsk Liverpool Ludogorets Atletico Madrid Basilea Sporting Lisbona Maribor Porto Zenit Galatasaray Monaco Arsenal Manchester City Athletic Bilbao Malmo

17.10 - La Juventus in seconda fascia può stare relativamente tranquilla, visto che le uniche insidie che può trovare in terza e in quarta fascia sono il Liverpool e il Monaco. Certo, non bisogna sottovalutare realtà come l'Athletic Bilbao, chiedere al Napoli per maggiori informazioni, ma l'impressione è che sulla carta la squadra di Allegri possa comunque giocarsela con tutte le squadre. Discorso diverso invece per quanto riguarda la prima fascia: tutti sperano di pescare Benfica e Porto, sicuramente le peggiori tra le teste di serie. Nel peggiore dei casi, i bianconeri potrebbero vedersela con Real Madrid, Liverpool e Monaco; il girone più agevole sarebbe invece con Porto, Olympiakos e Ludogorets.

Soffrirà invece di più la Roma in quarta fascia: i rischi in questo caso sono tanti e molto alti. L'assenza dalla massima competizione europea per 4 anni ha abbassato vertiginosamente il coefficiente dei capitolini, che hanno raccolto brutte figure anche in Europa League in questi anni. L'ultima apparizione in Champions League risale al 2010/11, quando fu lo Shakhtar a eliminare la squadra allora guidata da Ranieri prima e da Montella poi. Il risultato complessivo di quell'ottavo di finale fu 6-2 per gli ucraini. Oggi la Roma potrebbe proprio pescare ancora la squadra di Lucescu, ma dovrebbe quasi ritenersi fortunata in questo caso, vista la possibilità di finire in un girone infernale con Real Madrid, PSG e Liverpool.

17.00 - Ai nastri di partenza si presentano come favorite le solite quattro: Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Chelsea. Forti dei nuovi acquisti, sono loro le maggiori candidate ad alzare la coppa dalle grandi orecchie. Partono leggermente dietro invece Manchester City, PSG, Arsenal, Borussia Dortmund e Atletico Madrid, sicuramente le avversarie più credibili. Ma attenzione alle sorprese, che sono sempre dietro l'angolo.

Negli ultimi due anni, le due finali sono stati due derby: nel 2013 a Londra fu Bayern Monaco - Borussia Dortmund, nel 2014 a Lisbona addirittura una stracittadina, Real Madrid - Atletico Madrid. Due sorprese e due realtà di fatto. La finale di questa edizione, la 60esima, sarà all'Olympiastadion di Berlino il 6 giugno. Chi arriverà a disputarla? Intanto, ecco tutto il calendario completo di questa Champions League.