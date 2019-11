Champions League: Ecco i gironi

Il sorteggio conclusosi pochi minuti fa a Montecarlo ha visto la Champions League prendere forma, tramite la classica estrazione manuale a più fasi.

Ecco qui di seguito gli otto gruppi, cerchiamo di analizzarne le squadre e di fare un minimo di previsione. Quali tra queste 32 squadre avranno accesso alla fase ad eliminazione diretta?

Gruppo A: Atlético Madrid FC/Juventus/Olympiacos/Malmö

Sorteggio in linea di massima onesto per i bianconeri, che pescano una big come l'Atletico Madrid ma anche due squadre abbordabili come Olympiacos e Malmö. Da non sottovalutare le trasferte in Grecia e in Svezia, che potrebbero riservare delle insidie. Parte ovviamente favorito l'Atletico, seguito dalla Juve per l'accesso alla fase ad eliminazione diretta. Più indietro greci e svedesi, con gli ellenici in vantaggio per l'Europa League.

Gruppo B: Real Madrid/Basilea/Liverpool/Ludogorets

Girone che presenta uno scontro di alto livello il B, quello tra due squadre storiche come Real Madrid e Liverpool. Inutile dire che partono nettamente davanti alle altre due compagini, che dovrebbero giocarsi l'Europa League, con il Basilea che parte con qualche punto in più sulla carta.

Gruppo C: Benfica/Zenit S.Pietroburgo/Bayer Leverkusen/Monaco

Interessante il girone C, privo di vere big e pieno di ottime outsider, semplicemente impossibile fare un pronostico ad oggi. Delle quattro il Benfica ha qualche chance in più per il fatto di poter contare su una buona esperienza europea, decisamente più staccato il Monaco, in particolare se dovesse perdere Falcao come sembra.

Gruppo D: Arsenal/Borussia Dortmund/Galatasaray/Anderlecht

Due squadre, Arsenal e Borussia, che si ritrovano dopo un anno sempre ai gironi, tuttavia, a differenza dell'edizione 2013/2014, questa volta non ci sarà il Napoli come terza forza ma il duo turco-belga. Menzione d'onore per Prandelli che dovrà fare un miracolo per accedere agli ottavi, più probabile un suo approdo in Europa League come ripescato.

Gruppo E: Bayern München/Manchester City/CSKA Mosca/Roma

Il girone della morte: non poteva capitare sorteggio peggiore per la squadra di Garcia. I giallorossi dovranno compiere un'impresa titanica per prevalere su due corazzate come quella tedesca e inglese, lo spauracchio di rivedere un Napoli 2.0 in questa edizione c'è, speriamo per il calcio italiano che il risultato sia differente.

Gruppo F: Barcellona/Paris Saint Germain/Ajax/APOEL

Catalani e parigini in carrozza a braccetto, difficile, se non addirittura impossibile, che Ajax o APOEL possano approdare agli ottavi. Interessantissima la sfida al vertice, un po' meno quella tra olandesi e ciprioti, che lotteranno per il terzo posto.

Gruppo G: Chelsea/Schalke 04/Sporting Lisbona/Maribor

A Mourinho va di lusso per il secondo anno consecutivo: il suo Chelsea può stare tranquillo. Anche i tedeschi di Gelsenkirchen possono rilassarsi, il girone e' molto fattibile sulla carta e molto probabilmente l'accesso agli ottavi e' già deciso prima ancora di giocare, con i portoghesi davanti agli sloveni per la terza piazza.

Gruppo H: Porto/Shakhtar Donetsk/Athletic Bilbao/Bate Borisov

Altro girone senza un vera big (proprio come il C, dove peraltro presenzia il Benfica), ma pieno di scontri molto incerti. Paradossalmente per il primo anno parte favorita una squadra della terza fascia (assieme al Porto, ma occorre valutare la situazione Jackson Martinez), il Bilbao in questo caso, che ha ben impressionato durante il preliminare. Più staccati gli ucraini dello Shakhtar ed i bielorussi del Bate Borisov, con i primi in vantaggio per l'Europa League.

Ecco il riepilogo generale delle urne di Montecarlo: