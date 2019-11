Capital One Cup review: escono QPR ed A.Villa, bene Sunderland e Stoke

E' terminato ieri sera il secondo turno di Capital One Cup cominciato ieri con questi risultati. Ieri sono andate in scena le ultime cinque gare che hanno visto ben due squadre di Premier League eliminate al 90°: trattasi di QPR ed Aston Villa, che si uniscono a Leicester, Burnley, West Ham e Manchester United non qualificatesi ieri sera.

Il Queens Park Rangers ha ceduto in maniera clamorosa sul campo del Burton Albion, squadra di quarta divisione, per 1-0. Rete decisiva di McGurk e pessimo momento di forma che continua per i londinesi dopo le due sconfitte con cui è cominciato il campionato. La formazione schierata da Redknapp ha visto Brian Murphy fra i pali; Simpson, Onuoha, Hill e Dunne in difesa; Matt Phillips e Shaun Wrigh-Phillips larghi fra Faurline Karl Henry e davanti Adel Taarabt dietro Hoilett. Nemmeno gli ingressi di gente di spessore come Fer, Zamora e Mutch ha cambiato le sorti della gara messasi in salita per i Rangers al 77°.

Simile figuraccia la vive l'Aston Villa che cade in casa per mano del Leyton Orient (terza divisione) per colpa di un gol in zona Cesarini firmato da Vincelot. Lambert non aveva nemmeno schierato una squadraccia: Given; Hutton, Baker, Senderos, Bacuna; Joe Cole, Westwood, Carlos Sanchez, Richardson; Grealish; Darren Bent. L'intento di dare una sterzata alle operazioni con l'ingresso di Weimann al 62° non ha fruttato ed all'87°, quando i supplementari stavano per diventare realtà, ecco il gol della beffa.

Tondi 3-0 in chiave positiva, invece, per le altre due squadre di Premier League impegnate ieri sera. Lo Stoke City ha avuto la meglio del decaduto Portsmouth dell'allenatore italiano Salvatore Trotta per 3-0 grazie alle reti di Walters (2) e Crouch. Questa la formazione dei Potters: Butland; Wiliknson, Huth, Shawcross, Muniesa; Adam, Cameron; Walters, Moses, Odemwingie; Crouch (suebntrati Sidwell, Shenton ed Arnautovic).

Mentre arrivava il rinforzo Ricky Alvarez, sul campo il Sunderand le suonava al derelitto Birmingham (seconda divisione) sempre con il risultato di 0-3. I gol tutti nel quarto d'ora finale: apre Jordi Gomez, prosegue Adam Johnson, chiude Wickham. Poco turnover per Poyet che questa competizione non la snobba. In campo c'erano Pantilimon in porta; Billy Jones, Brwon, O'Shea e Vergini in difesa; Bridcutt davanti alla difesa; Larsson e Jordi Gomez mezzali creative; Adam Johnson e Wickham larghi a supporto di Altidore. All'81° l'ingresso di un ritrovato Giaccherini.

Chiude il programma il trionfo del Bradford (terza divisione) che ha la meglio del Leeds (seconda) in un altro upset. La squadra di Cellino non esce dal tunnel e dopo esser andata avanti con il gol di Smith all'82° ne ha subìti ben due nei seguenti cinque minuti (Knott, Hanson). Un uno-due da k.o. che ha mandato a tappeto il Leeds.

Intanto ieri è stato sorteggiato il prossimo turno, fase del torneo che vedrà l'ingresso i gara delle sette squadre di Premier League con in ballo impegni europei. Il 22 settembre si comincia. Partecipano 14 squadre di PL, 11 di Championship, 5 di League One e due di League Two. Questo l'esito del sorteggio:

Chelsea - Bolton, Arsenal - Southampton, WBA - Hull City, C.Palace - Newcastle, Leyon Orient - Sheffield UTD, Cardiff - Bournemouth, Sunderland - Stoke, Derby - Reading, Liverpool - Middlesbrough, MK Dons - Bradofrd, ;.City - Sheffield Wednesday, Burton Albion - Brighton, Swansea - Everton, Shrewsbury - Norwich, Fulham - Doncaster, Tottenham - Nottingham Forest.

Ben quattro sfide in salsa Premier League. Chi trionferà accederà agli ottavi di finale