Live Inter - Stjarnan in Europa League

A Torino trionfano i granata: 1-0 che dà il pass contor l'RNK Spalato. Vanno avanti anche Tottenham, Villarreal, Borussia Moenchengladbach ed Hull City fra le grandi

L'Inter impallina lo Stjarnan a San Siro. Finisce con il rotondissimo risultato di 6-0 la sfida di ritorno per l'accesso all'Europa League. Sommato al 3-0 dell'andata fanno nove reti. Stasera Mazzarri ed i suoi offrono una prestazione incredibile e nonostante la pochezza avversaria (gli islandesi perdevano palla appena usciti dall'area di rigore) dà un grande segnale di forza. Scambi nello stretto molto buoni. Le reti portano le firme di Kovacic (alla prima segnatura ufficiale) che una volta assaggiata la torta non si fa bastare una fetta ma ne vuole tre, Icardi - subentrato a Kovacic stesso -, mattatore del secondo tempo, ed Osvaldo, anche lui al primo gol con la maglia nerazzurra: grande colpo di testa. Da segnalare, per bellezza, il 6-0 firmato Icardi ed il 2-0 di Kovacic. Inter avanti a testa alta. Domani conoscerà i suoi avversari nel girone di EL

88° - Unica occasione sbagliata dall'Inter nel secondo tempo. Icardi non riesce a battere Jonsson quando il settimo gol sembrava cosa fatta

86° - L'Inter chiude palleggiando nella sua metà prima che D'Ambrosio cercasse l'ennesimo tiro dalla lunga distanza della sua serata

83° - Osvaldo ha il coraggio di chiedere un rigore all'83° sul 6-0. Penalty per fallo di mano che non c'era

80° - 6-0, DICO 6-0!!! SEGNA ANCORA ICARDIIIIIIIIII! VINCE LA BATTAGLIA DI SPALLATE COL MARCATORE, SI APPROCCIA A JONSSON E LO SUPERA CON UNO SCAVETTO. COMPLESSIVO 9-0 PER L'INTER. STORICA SERATA

80° - L'Inter non si accontenta, vuole la grande abbuffata e continua a spingere. Tiro a giro di Juna Jesus sul primo palo. C'è Jonsson

74° - 16 minuti alla fine quando D'Ambrosio cefca la gloria personale dopo la rete dell'andata. Niente da fare

72° - Un Inter sciolta ed al contempo spietata sta veramente dando spettacolo a San Siro

66° - MANITA DELL'INTER! 5-0 NERAZZURRO. SEGNA MAURO ICARDI. GRANDE GOL DI MAURITO CON UN TIRO PRECISO inIN CADUTA ED A GIRO CHE SI INFILA IN PORTA

70° - Ultimo cambio nell'Inter: fuori un Hernanes da 6.5 pieno e fuori Jonathan. Il divino va a fare la mezzala

68° - Osvaldo prova a lasciar lì il pallone ad Icardi dopo un lancio lungo ricevuto. Appoggio troppo corto. Ora nelle prove di convivenza fra i due centravanti argentini viene coinvolto anche Kuzmanovic, lanciato a rete ma uscito a mani vuote dalla sortita

63° - Doppio cambio islandese: dentro Aegisson per Finsen e Runarsson per Atili Johannsson. Per Sigmundsson sono finiti i cambi

58° - Sostituzione da ambo le parti: fuori Obi e Gunnarsson, dentro Kuzmanovic e dentro gardar Johannsson. Nell'Inter non cambia nulla

55° - Osvaldo scappa a tutti, supera Jonsson con uno scavetto ma Vemmelund salva sulla linea

53° - Esce adesso, dopo aver svolto il compito alla perfezione, Kovacic. Standing ovation e riposo per il giovanissimo. Entra Icardi e si passa al 3-5-2 con Hernanes a centrocampo

51° - E SON QUATTROOOOO! TRE TUTTI DI MATEO KOVACIC. E' LA SUA SERATA, GRANDISSIMO IL CROATO CHE CALIBRA ALLA PERFEZIONE IL TIRO MORBIDO MORBIDO RASOTERRA SUL SECONDO PALO DOPO UN PAIO DI DRIBBLING UBRIACANTI DI NAGATOMO! E' SHOW HAT-TRICK!

49° - Punizione di Hernanes non da distanza esagerata. Punizione che gira sopra la barriera sul primo palo. Jonsson blocca in due tempi

47° - SI SBLOCCA ANCHE OSVALDOOOOOOOOOOOOOOOOO! N3-0 INTER, INTER 3 - STJARNAN 0 . CHE GRAN COLPO DI TESTA AD ANTICIPARE IL CENTRALE ISLANDESE DELL'ARGENTINO SU CROSS DI NAGATOMO. IL GOL ERA NELL'ARIA PER PABLO DANIEL, CHE DA INIZIO GARA NON FACEVA CHE SURCLASSARE IL DIRIMPETTAIO

46° - Siamo appena ripartit qui a San Siro. Nessun cambio a quanto pare

Parole del protagonista indiscusso all'intervallo, Mateo Kovacic: "Penso che quest'anno diventerò più forte con il mister che mi chiede di andare in area a far gol, sono felice. I gol? Dovevano arrivare prima"

Un Inter molto divertente domina il primo tempo contro lo Stjarnan. Nerazzurri che piantano le tende sulla trequarti islandesi e si divertono a costruire cateti ed ipotenusa di triangoli con Osvaldo, Hernanes e Kovacic molto pimpanti. Osvaldo, capace anche di allargarsi, prende una traversa ed è protagonista di alcuni colpi ad effetto, così come Hernanes - molto in forma -, prima che Kovacic si prenda la scena con i suoi primi gol ufficiali in carriera. Prima fa sua una palla vagante in area colpendo al volo, poi - in contropiede - alza la parabola del 2-0 disegnando un bellissimo pallonetto.

45° - Finisce così il primo tempo a San Siro. Inter - Stjarnan 2-0

43° - Botta potentissima da distanza probitiva per M'Vila. La potenza fa tremare Jonsson ma la mira gli asciuga il sudore freddo. Fuori

40° - Partita che perde subìto di ritmo. Il 5-0 complessivo ha placato gli animi bellicosi. L'Inter però vuole ancora impressionare

33° - Carrizo, con un'uscita alta, disinnesca l'unica azione dello Stjarnan del primo tempo

32° - RADDOPPIA KOVACIC, RADDOPPIA L'INTEEEEEEEEEEEEER. 2-0 NELLA SERATA DEL TALENTO CROATO. PALLONETTO MERAVIGLIOSO DI ESTERNO A TU PER TU CON JONSSON. E' ESPLOSO!

29° - Osvaldo temporeggia e poi mette un cross in mezzo. Dall'altra parte raccoglie Obi cui controcross non è efficace

27° - MATEOOOOOO KOVACIC FINALMENTE IN GOOOOOOOOOL . 1-0 DEL NERAZZURRO MAI IN RETE IN CARRIERA. CROSS D' D'AMBROSIO, PALLA VAGANTE IN AREA, MATEO METTE DENTRO CON LA VOLEE. 1-0 INTER. KOVACIC PONE FINO AL DIGIUNO. QUALIFICAZIONE ORMAI ARCHIVIATA

26° - Funziona in maniera grandiosa l'intesa fra Osvaldo ed Hernanes. tacco dell'argentino sulla fascia per il break del Profeta. Palla larga per Nagatomo che crossa ma la palla si perde

23° - Adesso tira Hernanes, appena entrato in area, dall'angolino destro. Palla alta, troppo alta

21° - Stjarnan impotente finora, ed inesistente. Inter padrona di prestazione e risultato

20° - Molto vivo Osvaldo che adesso prova la soluzione dalla distanza con un tiro a fil di palo, sul secondo palo. Di poco fuori

18° - Bei triangoli sulla trequarti dell'Inter. Hernanes per Osvaldo, Osvaldo per Kovacic e così via. Si giochicchia ma non si trova il gol dell'1-0.

15° - Arnason interviene regolarmente con una scivolata sull'inserimento esterno di D'Ambrosio in area dettato da Kovacic dopo un bel recupero palla del croato

13° - Un eccitato Osvaldo cerca di arpionare un pallone altissimo avvitandosi in area. Nulla da fare. Bene l'Inter finora, stabilmennte nella metà campo avversaria da 10 minuti

11° - Altra traversa colpita da Osvaldo dopo quella dell'andata. Anticipo di testa sul centrale e parte superiore della traversa. Nel prosieguo dell'azione Kovacic azzarda una rabona per crossare. calcio d'angolo

10° - Troppo sul portiere il cross di Nagatomo da sinistra. Il passaggio di Hernanes per il giapponese era scaturito da un'altra bella intuizione del Profeta

8° - Bello stop di Kovacic che mette giù la sfera a metà campo, sprinta e dona il pallone ad Osvaldo. L'attaccante sul centro sinistra punta un centrale, non lo salta e fa in modo che Jonsson in uscita raccolga la sfera

6° - Partita dal ritmo basso. Non ci sono intenzioni lesive da ambo le parti

4° - Prova il tiro estemporaneo e da fuori Hernanes su sponda di Osvaldo. Palla facile preda del portiere

4° - Cerca uno dei suoi filtranti magici Kovacic. Trova l'intercetto du Arnason però. Palla persa

2° - Rovina una buona trama in contropiede Osvaldo partita da un tacco di D'Ambrosio. Danistone sbaglia l'apertura su Nagatomo

1° - L'Inter perde palla dopo aver provato a gestirla da dietro ed averla persa sul centro-destra

20.44 - Calcio d'inizio calciato da Osvaldo e Kovacic. Si parte: all'Inter il primo possesso. Prima divisa per l'Inter

20.41- Gunnarsson e Ranocchia si scambiano i gagliardetti. Sono loro i capitani

20.40 - Giocatori in campo. Strette di mano e convenevoli vari. Fra poco si comincia

20.39 - Thohir in tribuna con Ghelfi. Moratti non si vede

20.17 - Queste le dichiarazioni di Erik Thohir invece a Mediaset Premium:

Oggi è l'inizio di una nuova era. Quali le sue sensazioni?

"Ottime, ottime sensazioni. L'Inter torna in Europa e abbiamo costruito una buona squadra. Ora ci vuole continuità nei risultati".

Il mercato sta per chiudere in pochi giorni...

"Non possiamo annunciare chi non ha firmato. Mancano ancora 3-4 giorni alla chiusura e c'è anche una finestra a gennaio. Con i nuovi acquisti come Dodò, M'Vila, Osvaldo, Vidic abbiamo costruito una squadra molto bilanciata".

Quante possibilità per far firmare Lavezzi?

"Non posso promettere nulla. Non si promette mai nulla finché non ci sono le firme".

20.12 - Breve virgolettato per il terzino destro nerazzurro, Danilo D'Ambrosio, in rete all'andata: "Non pensiamo già alla fine del torneo, pensiamo a giocare partita per partita. Ciò che conta è la voglia, la determinazione con cui andiamo in campo"

20.02 - Anche nello Stjarnan c'è una novità: niente Runarsson in mezzo, dentro Toft lì davanti. La formazione dovrebb variare e diventare un 4-1-4-1 molto offensivo con Bjorgvinsson e Finsen larghi e Punyed e Gunarsson centralmente a supporto di Toft. Unico mediano Atili Johansson. Ecco l'XI titolare: Jonsson; Vemmelund, D.Laxdal, Rauschenberger, Arnason; Atili Johannsson; Bjorgivinsson, Punyed, Gunarsson, Finsen; Toft

19.58 - Aggiornamenti per quanto riguarda le formazioni. Una sola sostanziale novità nell'Inter rispetto alle attese: al posto di Jonathan, come mezzala destra, gioca Hernanes. Il ruolo del brasiliano dietro Osvaldo viene preso da Kovacic. Mezzala sinistra c'è la novità Obi, colui che sostanzialmente prende il posto di Jonathan. Per il resto tutto confermato. Ecco la formazione nel dettagio: Carrizo; Andreolli, Ranocchia, Juan Jesus; D'Ambrosio, Hernanes, M'Vila, Obi, Nagatomo; Kovacic; Osvaldo

19.46 - Si sussurra che i tifosi dello Stjarnan abbiano fatto un discreto casino in città

19.45 - Buonasera a tutti e benvenuti da VAVEL Italia ed Antonello Angelillo alla diretta live scritta di Inter - Stjarnan, ritorno dei playoff di Europa League. Seguiremo la gara dei nerazzurri con aggiornamenti in tempo reale sul punteggio e sulle azioni di gioco!

19.40 - Quella che si terrà stasera a San Siro ha tutti i requisiti per essere una grande festa. In primis sarà la prima gara ufficiale dell'Inter 2014-15 a San Siro ed in secundis si parte da un punteggio abbastanza largo: lo 0-3 ottenuto a Reykjavik, infatti, permette ai nerazzurri di scendere in campo con meno pressione e più spensieratezza ma anche di dedicare la maggior parte dei pensieri all'esordio in Campionato che avverrà contro il Torino domenica sera.

19.29 - Come l'Inter, il Torino, è impegnato nell'ultimo step prima di raggiungere i gironi di Europa League ma - a differenza della squadra di Mazzarri - deve ancora guadagnarsi gran parte del pass visto lo 0-0 a Spalato contro l'RNK. Se il Torino in terra croata è parso imballato, l'Inter d'Islanda è piaciuta molto per come ha fatto sua la qualificazione in men che non si dica, giocando un calcio offensivo ed arioso. Ovviamente va fatta la tara agli avversari ma - tutto sommato - l'Inter può dirsi più che soddisfatta dal viaggio all'estremo Nord.

19.22 - Lo 0-3 firmato Icardi, Dodò, D'Ambrosio ha contribuito anche a rallegrare il morale in casa Inter dopo i due passi falsi effettuati a Francoforte (3-1) e Salonnico (0-0). Hanno brillato sopratutto lo stesso Dodò, la difesa che quest'anno sembra pronta a non far passare nemmeno una mosca, ed Osvaldo, subentrato e subito attivo con una traversa. Pablo Daniel sarà oggi titolare nell'attacco che ha in mente Mazzarri. Una buona sgambata per mettergli minuti nelle gambe e ritenerlo abile ed arruolabile per la formazione anti-Torino che dovrà fare a meno di Palacio (ancora out) e Ricky Alavrez (a metà fra l'acciaccato ed il saluto, destinazione Sunderland). Dietro Osvaldo, oggi, ci sarà Hernanes, proprio come successo ad Icardi in Islanda. Maurito quest'oggi riposerà dopo i carichi di lavoro pesanti affrontati in preparazione e la stanchezza accumulatasi durante le amichevoli.

19.18 - Il centrocampo a 5 sarà invece formato da Nagatomo e D'Ambrosio larghi, Jonathan e Kovacic mezzali e M'Vila mediano. E' una linea pressoché obbligata vista l'assenza contemporanea di Dodò, Medel (non in lista) e delle punte di cui sopra. Così Jonathan è costretto a migrare in mezzo per sopperire all'avanzamento di Hernanes. L'unica variante che sembra poter prendere corpo è quella che vede un Kuzmanovic in più ed un Jonathan in meno. La difesa sarà per 2/3 la classica: l'unico a rifiatare sarà Vidic. Ranocchia tornerà ad essere il centrale con Juan Jesus alla sua sinistra ed Andreolli sulla destra. In porta probabilmente ci sarà Carrizo nonostante all'andata fra i pali comandasse Handanovic. Panchina anche per Guarin, Bonazzoli, Icardi, Berni e Obi.

19.12 - Non sono invece previsti cambi rispetto alla formazione schierata all'andata per lo Stjarnan. Saranno presenti anche i due giocatori che hanno colpito Mazzarri all'andata: il mediano Atili Johannsson e Finsen, l'ala sinistra del 4-2-3-1 nordico che prevede anche Jonsson in porta; Vemmelend, Rauschenberger, D.Laxdal ed Arnason in difesa; Runarsson in mezzo; Bjorgvinsson e Punyed sulla trequarti e Gunnarsson davanti.

19.09 - Se l'Inter, ai play-off, ci è arrivata senza preliminare di sorta gli islandesi guidati da Sigmundsson hanno dovuto superare ben tre turni per concedersi questo palcoscenico. Al primo turno hanno eliminato i gallesi del Bangor City con un doppio 4-0, al secondo gli scozzesi del Motherwell dopo due 2-2 fra andata e ritorno (a decidere un gol ai supplementari dello Stjarnan). Infine, al terzo turno, colpaccio contro il Lech Poznan: 1-0 a Reykjavik e 0-0 da duri in Polonia.

19.00 - La squadra con reale sede a Garðabær (giocano a Reykjavik per questioni di stadio e logistica) ha naturalmente cominciato il campionato ben prima di quanto accada in Europa centrale. Il clima infernale degli inverni impongono lo svolgimento del torneo in estate. Nella Úrvalsdeild 2014 sono state attualmente svolte 16 giornate. Ne mancano 6 e lo Stjarnan si ritrova in lotta per la prima posizione con l'Hafnarfjörður, giunto secondo l'anno scorso davanti allo Stjarnan terzo ma eliminato dall'Elsborg dall'attuale Europa League. Lo Stjarnan dista 2 punti dall'Hafnarfjörðu con le due squadre che si contendono l'accesso ai preliminari di Champions League, l'anno scorso finito nelle mani del Reykjavik. L'attuale capocannoniere di squadra è Finsen che conta 7 marcature tenendo conto anche della Coppa Islandese, dalla quale lo Stjarnan è stato eliminato agli ottavi.

18.57 - Mentre lo Stjarnan era impegnato nelle varie partite di Campionato, l'Inter svolgeva la preparazione, accoglieva e salutava nuovi e vecchi giocatori e cominciava a far volteggiare le gambe in amichevoli varie. Se del mercato efficiente messo in piedi da Ausilio sapete senz'altro (con pochi euro si è accaparrato Medel, Dodò, Vidic, Osvaldo, M'Vila e Berni) quello dello Stjarnan vi è sicuramente sconosciuto: due gli arrivi principali: Toft, centravanti ex Aalborg arrivato a costo zero, e Johan Laxdal (non Daniel, il titolare di stasera), terzino destro. E' invece partito Jeppe Hansen, altro centravanti, destinazione Fredericia (Norvegia), autore di 6 reti in 10 presenze con lo Stjarnan.

18.51 - L'Inter arriva alla partita di Reykjavik dopo due vittorie (Stjarnan e Roma), due sconfitte (Eintracht e Manchester UTD) ed un pari (PAOK) nelle ultime cinque partite. Il ruolino di marcia sommato dallo Stjarnan nelle ultime cinque è invece questo: due vittorie (Valur e Thor Akureyri), due pari (Lech Poznan e Breidablik) ed una sconfitta (Inter). Nell'ultima gara di Campionato (giocata cinque giorni fa) ha pareggiato col Breidablik per 2-2. Finsen ha portato lo Stjarnan sull'1-0 prima che gli ospiti rimontassero. All'83° il 2-2 finale di Gunnarsson e nel finale l'espulsione per Rauschenberger. Pareggio che è costato la vetta vista la vittoria dell'Hafnarfjörður che ha quindi effettuato il sorpasso sullo Stjarnan in classifica. Da segnalare le premature sostituzioni di D.Laxdal e Finsen, rispettivamente all'11° ed al 45°. Che si siano infortunati? Stasera lo scopriremo. Il prossimo impegno che attende lo Stjarnan cade fra tre giorni contro il Reykjavik.

18.47 - Non ci sono precedenti fra Inter e Stjarnan se non l'andata. E non esistono nemmeno precedenti fra Inter e squadre islandesi e quantomeno fra Stjarnan e squadre italiane.

18.43 - Queste le parole come sempre caute e poco votate al divertimento di Mazzarri alle quali si aggiungono quelle senz'altro più "piccanti" di Thohir, che stamattina - intercettato al suo arrivo a Milano dove assisterà alla gara con Moratti - ha affermato :"Lavezzi? Vediamo, è difficile trattare col PSG. Mazzarri è soddisfatto" ed a quelle liberatorie di Icardi, che si è raccontato a Sky: "Non faccio caso a ciò che la gente dice sul mio conto, ma ascolto solo quelli che mi vogliono bene. Questo mi aiuta tanto a essere forte mentalmente. Dicevano che pensavo più alle questioni extra-calcio, ma in campo, anche l'anno scorso, ho sempre dato il massimo, aiutando la squadra e facendo gol quando ne ho avuto la possibilità. Wanda Nara? Mi aiuta tanto avere al fianco una come lei, stare bene in famiglia. E dico che ero già maturo prima, non è che lo sono diventato adesso. Non programmo prima le esultanze. Non so se ne ho una pronta per l'arrivo del bambino", alcune parole dell'estratto.

18.37 - La gara si giocherà alle 20.45 in quel di San Siro, Milano. L'arbitro della gara sarà il signor Lechner, austriaco, coadiuvato dagli assistenti Staudinger e Kolbitsch. Quarto uomo: Hameter. Sul capoluogo lombardo sono previste nubi sparse e la tempratura dovrebbe aggirarsi sui 22 gradi.