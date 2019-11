Manchester United, si apre il cancello: via Zaha, Kagawa e Cleverley

Sono ben tre i ragazzi che potrebbero lasciare molto presto Manchester United. E' arrivato infatti - e finalmente - il momento di sfoltire la rosa in casa Red Devils.

Shinji Kagawa:

Partiamo da Kagawa che è molto vicino a rivestire la maglia del Borussia Dortmund di Jürgen Klopp. Shinji, talento giapponese, cresciuto nel BVB dopo il trasferimento che lo aveva portato in Germania dal Cerezo per 350.000 euro, a Dortmund ha vissuto due anni. Quanto è bastato per ergersi a trequartista dal colpo soft e dalla giocata micidiale. Venduto al Manchester United due estati faper 16 milioni di euro, ora il 25enne potrebbe far ritorno a Dortmund. Le voci di un suo ritorno tornano a rincorrersi dopo essere in realtà scoppiate a Luglio, quando il trequartista ha inizialmente rifiutato l'opportunità di tornare in Germania.

Toccato però con mano che nemmeno con Van Gaal sembi funzionare, Shinji pare aver cambiato opinione e sarebbe intenzionato ad accettare di buon cuore il trasferimento al BVB. Kagawa non ha infatti impressionato nemmeno nei primi tratti di questa stagione: tenuto in panchina per 90 minuti in entrambe le gare di Premier League, ha preso parte alla disfatta di coppa con l'MK Dons senza incidere. La prospettiva di passare altro tempo nel limbo degli incompiuti tormenta Shinji, che di certo non vuole ripetere le due annate inglesi che sommate contano 57 caps e 6 reti (30 e 0 l'anno scorso). L'offerta dei gialloneri parrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni ed Hummels ha aperto al coming-back dell'asiatico: "Lo accoglieremmo a braccia aperte, giocare con Marco (Reus, n.d.r.), Henrik (Mkhitaryan, n.d.r.) e Shinji sarebbe affascinante".

Wilfried Zaha:

Avevamo ipotizzato la dipartita di Zaha ieri con quest'articolo non appena era stato chiaro come, da nuovo allenatore del Crystal Palace, Warnock avesse come conditio sine qua non l'arrivo in prestito della giovane ala. Ieri, in men che non si dica, il trasferimento si è concretizzato ed il due volte Nazionale inglese ha firmato con il Palace tornando dove ha trovato fortuna e dove è esploso. Zaha è infatti cresciuto e diventato giocatore a Selhurst Park, dove ha segnato 18 gol in 143 presenze prima di passare al Manchester United nell'estate del 2013 dopo la promozione delle Eagles (era diventato un Red Devils sei mesi prima ma lo UTD aveva concesso ai londinesi un prestito fino a Giugno) per 11.75 milioni di euro.

Assaggiato con i propri denti cosa significasse trovare spazio all'Old Trafford, Zaha si è trasferito per la seconda parte della scorsa stagione al Cardiff. In Galles, però, il ragazzo ha fallito: 13 presenze e 0 reti. Tornato allo United ha trovato di nuovo la strada sbarrata. Ecco il motivo del nuovo prestito in attesa della consacrazione in Premier League. Nel 4-4-2 di Warnock si giocherà il posto con Puncheon nello slot di ala destra.

Tom Cleverley:

Il nome più caldo però sembra quello di Tom Cleverley, fra ieri ed oggi finito in cima a tanti taccuini di operatori di mercato. Ieri la voce che l'Aston Villa fosse pronto ad aprire e chiudere il discorso in poche ora era bella forte. Stamattina, i newspapers londinesi, hanno rilanciato anche le ambizioni dell'Hull City mentre a mattinata inoltrata è arrivata la notizia dell'inserimento abbastanza deciso del Valencia. Van Gaal, che potrebbe essere costretto a cedere il centrocampista inglese a meno del dovuto visti gli appena 12 mesi rimasti sul contratto, non si sarebbe opposto al movimento in uscita. Le cifre dell'offerta spagnola sembrano ben più alte rispetto a quelle di Aston Villa ed Hull, una somma importante che il Manchester United accetterebbe al volo.

Cleverley, 79 presenze e 5 reti con la maglia rossa addosso, fa parte del nucleo fin troppo folto dei centrocampisti centrali in forza al Manchester: almeno due fra lui, Fellaini ed Anderson lasceranno lo United. Fletcher, Carrick ed Ander Herrera sembrano ben più avanti nelle gerarchie di LVG sebbene Cleverley abbia messo insieme già una presenze nelle tre gare ufficiali giocate dal Manchester, approfittando del leggero infortunio occorso allo spagnolo e quelli belli pesanti di Carrick e Fellaini. C'è da dire però che, qualora la cessione si materializzasse prima del weekend, van Gaal con i soli Anderson e Darren Feltcher in mezzo. Vuoi vedere che l'intenzione è quella di piazzare Di Maria al centro?