Premier League: la preview della terza giornata

Burnley (0)- Manchester United (1): Prima vittoria o ennesima delusione per Van Gaal?

Essere eliminati in League Cup ci sta, ma perdere 4-0 contro una squadra di League One è stata un umiliazione incredibile per i Red Devils. La sconfitta di Milton Keynes ha aperto ancora di più la ferita, che Louis Van Gaal dovrà rimarginare quanto prima. Errori o battute d’arresto non saranno più ammissibili, soprattutto dopo aver speso €172 milioni in estate per quattro giocatori. Acquisti che, tuttavia, lasciano ancora la rosa dello United incompleta e sprovvista in alcuni ruoli chiave (la difesa su tutte). Serve poi un segnale forte dagli uomini più esperti, primi su tutti Rooney e Van Persie. Il Burnely non ci starà comunque a passare come vittima sacrificale, specie al Turf Moor.

Manchester City (6) – Stoke City (1): Pellegrini alla ricerca del tris

E’ iniziato bene il campionato in casa City: dopo la cocente sconfitta del Community Shield la squadra si è ricompattata ed il rientro dei titolari ha ridato di nuovo sicurezza e solidità. Il Manchester City ha vinto quasi in scioltezza, seppur senza brillare in termini di spettacolo e con alcuni uomini ancora sotto tono – vedi Yaya Touré per esempio. All’Eithad Stadium arriverà lo Stoke City, squadra combattiva che bada al sodo. Sulla carta non c’è storia, specie in casa dei Citizens, ma in Premier League mai dire mai…

Newcastle (1)- Crystal Palace (0): Subito una prova del fuoco per Neil Warnock

La panchina del Crystal Palace ha finalmente un padrone: Neil Warnock. Il tecnico sarà alla guida delle Eagles già dalla prossima gara, la difficile trasferta sul campo del Newcastle. Se i londinesi sono alla ricerca dei primi punti, gli uomini di Alan Pardew puntano alla vittoria, dopo la sconfitta casalinga contro il City ed il pareggio del Villa Park. I nuovi acquisti si sono dimostrati volenterosi ma finora gli attaccanti hanno faticato a trovarsi in area di rigore, dando l’impressione che la squadra sta ancora cercando i giusti meccanismi.

QPR (0)- Sunderland (2): Redknapp disperatamente in cerca di punti

Harry Redknapp avrebbe sicuramente sognato qualcosa di differente per il suo ritorno al White Hart Lane, invece gli Spurs hanno confezionato per il suo ex allenatore il più brutto dei regali. Il 4-0 ha lasciato il segno pesantemente, i Queen Park Rangers sono apparso fiacchi ed anche la difesa a 3 è stata un disastro: la correzione fatta all’intervallo (difesa a 4) ha portato pochi miglioramenti e l’impressione è che ci sarà da soffrire. Tutto gira per il verso sbagliato, compreso la sconfitta infrasettimanale in League Cup. Contro il Sunderland serve un segnale forte, ma soprattutto un risultato positivo che porti punti e morale.

Swansea (6)- WBA (2): Problemi di condizione fisica in casa West Brom

“Varela non sarà della contesa sabato prossimo, non è ancora in forma” ha dichiarato al Birmingham Mail il manager del West Bromwich Albion, Alan Irvine, aggiungendo che “né Samaras né Lescott saranno arruolabili per il weekend.” Queste assenze si vanno ad aggiungere alla scarsa condizione fisica dell’attaccante nigeriano Ideye che ha costretto finora Irvine a ripiegare sul deludente Anichebe. Dall’altra parte, la capolista Swansea è intenzionata a fare di nuovo bottino pieno. Garry Monk ha detto in conferenza stampa che il Liberty Stadium dovrà essere una fortezza per gli Swans e spera di poter arrivare al break con nove punti, ma allo stesso tempo tiene un occhio vigile sul mercato: il manager vorrebbe un terzino sinistro ed un esterno offensivo per completare la rosa.

West Ham (3)- Southampton (1): Pellè voglioso di segnare il primo goal in Premier

Graziano Pellè si è finalmente sbloccato, andando a segno nel 2-0 rifilato dai Saints al Millwall. ”Fin da bambino il mio sogno era di giocare in Premier League ed adesso si è avverato,” ha dichiarato l’ex di Lecce, Parma, AZ e Feyenoord al Daily Echo. Arrivato sulla scia dei 50 goal realizzati in due stagioni a Rotterdam, Pellè ha fin qui stentato, sembrando ancora spaesato sui campi inglesi. Il Southampton ha però bisogno dei suoi gol per risollevare la testa e quella col West Ham potrebbe rappresentare la sfida ideale per rilanciare le proprie quotazioni come bomber.

Everton (2)- Chelsea (6): Eto’o e Lukaku pronti a vendicarsi di Mourinho.

Strana la vita. Samuel Eto’o se ne va da Londra, dopo alcuni attriti con Jose Mourinho e dopo nemmeno tre mesi ecco che i due si ritrovano faccia a faccia di nuovo. “Non ho nessun problema con Josè [Mourinho], gli stringerò la mano sabato” il recente commento di Eto’o riportato dal Guardian. Già perché nel frattempo l’ex centravanti di Inter e Barcellona si è accasato con l’Everton ed i Blues saranno i suoi prossimi avversari. Se a parole Eto’o sembra tranquillo, di sicuro vorrà far parlare il campo a suo favore e all’Everton troverà Lukaku, un altro che non vede l’ora di smentire l’allenatore portoghese. Il belga è però in dubbio per la sfida contro il Chelsea per via di un problema alla caviglia.

Aston Villa (4)- Hull City (4): Lambert di nuovo sotto pressione

Quattro punti in due gare, due clean sheet – quasi una rarità per i tifosi dell’Aston Villa – eppure Paul Lambert vive sempre in stato di allerta. E’ bastata l’eliminazione casalinga in League Cup contro il Leyton Orient ad accendere di nuovo l’ira dei tifosi. Al fischio finale alcuni di quelli più agitati sono stati bloccati dagli steward mentre altri più pacati hanno semplicemente urlato al manager scozzese di dimettersi. L’Hull City arriva invece all’appuntamento del Villa Park dopo la cocente eliminazione nel preliminare di Europa League per mano del Lokeren. Steve Bruce aveva puntato molto sull’avventura europea, ma si ritrova adesso a concentrarsi solo sulla stagione inglese. Forse non proprio la fine del mondo.

Tottenham (6)- Liverpool (3): Spurs in cerca di rivincite mentre Balotelli è già atteso al varco dai tifosi avversari

Lo scorso dicembre il Liverpool massacrò il Tottenham 5-0 al White Hart Lane segnando la fine dell’era Andre Villas-Boas. I Reds poi non fecero sconti nemmeno al nuovo tecnico Tim Sherwood: il 4-0 di Anfield fu un'altra umiliazione che i ragazzi di Pochettino vorranno cancellare. Mario Balotelli poi potrebbe debuttare con il Liverpool, aggiungendo ancor più pepe ad una sfida davvero interessantissima. L'ex attaccante del Milan è ben ricordato dai tifosi degli Spurs per aver colpito Scott Parker con calcio alla testa ai tempi in cui Super Mario indossava la maglia del Manchester City. All'epoca Balotelli riuscì ad evitare il cartellino rosso e segnò addirittura il gol della vittoria per il City. Sono passati oltre due anni, ma i tifosi del Tottenham non hanno dimenticato.

Leicester (1)- Arsenal (4): ancora un duro test per l’Arsenal

A prescindere che arrivi un nuovo attaccante o meno– Giroud è out fino al 2015 – l’Arsenal sembra destinato a soffrire in questo inizio di stagione. Non che il segnale sia completamente negativo, sia chiaro, ma finora i Gunners hanno fatto stare con l’ansia i propri tifosi, abituati si a soffrire, ma desiderosi anche di qualche momento di relax. Dalla vittoria contro il Crystal Palace fino al preliminare di Champions League, le gare sono state combattute ed incerte fino all’ultimo. Segno di carattere e di persistenza, ma indicazione anche che qualcosa ancora non quadra nei meccanismi. E quella con il Leicester sarà un’altra gara thriller: i locali hanno imposto il pareggio all’Everton e fatto poi soffrire il Chelsea e di sicuro non faranno sconti nemmeno a Wenger.