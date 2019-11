VIDEO I gol delle principali sfide di Europa League, tutto facile per Tottenham e Villareal

Conferme e sorprese. La notte di Europa League regala emozioni contrastanti. Procede a gonfie e vele il cammino del Tottenham. Gli inglesi travolgono 3-0 l'AEL Limassol con le reti di Kane, Paulinho e Townsend. Tutto facile anche per il Villarreal. Dopo il 3-0 dell'andata, arrivano quattro reti nel ritorno in casa. Doppietta di Vietto e firme di Bruno Soriano e Leiva. Il Psv scopre l'asso Depay, in luce al Mondiale con la maglia dell'Olanda di Van Gaal, mentre a impressionare è l'uscita di scena del Lione.

Dopo la sconfitta per 2-1 patita alla Gerland, contro l'Astras i ragazzi di Fournier non vanno oltre l'1-0, rete di Ferri, e abbandonano mestamente la competizione. Sorprende, per proporzioni, anche la debacle della Real Sociedad, ammutolita in Russia dal Krasnodar. 3-0 il finale. Fuori anche gli olandesi del Twente. Gli azeri del Quarabag godono del vantaggio del gol in trasferta.

