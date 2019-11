Sorteggio gironi UEFA Europa League 2014 da Nyon

13.57 - Per questo sorteggio di Europa League è tutto, Giorgio Dusi e Vavel vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano un buon proseguimento di giornata.

13.54 - Anche alla Fiorentina non è andata per niente male. Il PAOK è una squadra buona, ma sicuramente inferiore ai viola, e hanno perso uomini importanti in estate, come Stoch e Natkho. Le uniche insidie di Aalborg e Dinamo Minsk sono le trasferte lunghe e fredde, ma problemi in campo ce ne saranno pochi.

13.52 - Benissimo invece il Napoli: squadre agevoli e trasferte corte. Sparta Praga, Young Boys e Slovan Bratislava sono le avversarie per gli uomini di Benitez. Non sono sicuramente squadre che possono mettere in difficoltà Higuain e compagni.

13.49 - Non è andata troppo bene all'Inter nel gruppo F. Il Dnipro è una squadra molto forte guidata da Konoplyanka e Zozulya, e il Saint Etienne era probabilmente una delle due squadre da evitare della terza fascia. Agevole la trasferta in Azerbaigian, almeno sul campo, sarà un problema di tempo e clima però.

13.46 - Il Torino finisce nel gruppo B e pesca tre squadre molto abbordabili: il Copenhagen, il Brugge e l'Helsinki. Due trasferte difficili al nord, ma di certo poteva andare molto peggio.

13.45 - I gironi più belli e combattuti sono senza dubbio il girone G e il girone H: tantissima qualità e incertezza.

13.43 - Ecco tutti i gironi completi:

13.41 - Poteva andare meglio all'Inter, ottimi sorteggi invece per Fiorentina, Napoli e Torino.

13.40 - Si è chiuso il sorteggio!

13.40 - Il LOKEREN è l'ultima estratta e va nel gruppo H.

13.40 - DINAMO MINSK per la FIORENTINA, con PAOK e GUINGAMP.

13.39 - NAPOLI, SPARTA PRAGA, YOUNG BOYS, SLOVAN BRATISLAVA: ecco il gruppo I.

13.39 - GRUPPO H: LILLE, WOLFSURG, EVERTON, KRASNODAR.

13.37 - INTER, SAINT-ETIENNE, DNIPRO e QARABAG. Ecco il girone F.

13.36 - La formazione rumena dell'ASTRA è con SALISBURGO, CELTIC e DINAMO ZAGABRIA, nel gruppo D.

13.35 - L'ASTERAS TRIPOLIS è nel gruppo C, con TOTTENHAM, BESIKTAS E PARTIZAN.

13.35 - Il TORINO trova l'HELSINKI nel gruppo B, con COPENHAGEN e BRUGGE. Ottimo davvero per i granata.

13.35 - L'APOLLON LIMASSOL è nel gruppo A con VILLAREAL, GLADBACH e ZURIGO.

13.34 - Si chiude l'urna 3, via con la quarta fascia.

13.33 - LEGIA VARSAVIA che chiude il gruppo L, con METALIST e TRABZONSPOR.

13.33 - FIORENTINA, PAOK e GUINGAMP nel gruppo K. Molto buono questo sorteggio.

13.33 - L'INTER trova il SAINT ETIENNE oltre al DNIPRO. Non esattamente facile il gruppo F.

13.33 - RIO AVE con DYNAMO KIEV e STEAUA nel gruppo J.

13.32 - L'ESTORIL va con il PSV e il PANATHINAIKOS nel gruppo E.

13.31 - Lo YOUNG BOYS è nel girone del NAPOLI, con lo SPARTA PRAGA. Molta fortuna per i partenopei nel gruppo I.

13.30 - Con SALISBURGO e CELTIC c'è la DINAMO ZAGABRIA, gruppo D.

13.30 - Girone H spettacolare: con LILLE e WOLFSBURG c'è l'EVERTON.

13.30 - Nel gruppo C con TOTTENHAM e BESIKTAS va il PARTIZAN.

13.29 - Il FEYENOORD sarà avversario di SIVIGLIA e STANDARD LIEGI nel gruppo G. Non male.

13.29 - Ecco il TORINO! Sarà nel gruppo B con COPENHAGEN e BRUGGE. Ottimo sorteggio.

13.28 - Primo estratto lo ZURIGO, nel girone A con VILLAREAL e BORUSSIA MOENCHENGLADBACH.

13.28 - si parte subito con l'urna numero 3.

13.27 - In conclusione, il TRABZONSPOR prende il METALIST, nel gruppo L.

13.27 - La FIORENTINA trova il PAOK, nel gruppo K.

13.27 - La STEAUA pesca la DYNAMO KIEV, nel gruppo J.

13.26 - Il DNIPRO sarà avversario dell'INTER, poteva andar meglio nel gruppo F.

13.26 - Il PANATHINAIKOS va con il PSV, nel gruppo E.

13.26 - Lo SPARTA PRAGA va nel gruppo I, con il NAPOLI. Buon sorteggio.

13.25 - Il WOLFSBURG sarà avversario del LILLE nel gruppo H.

13.24 - Il CELTIC finisce nel girone D, quello del SALISBURGO.

13.24 - Il BESIKTAS torna a Londra, contro il TOTTENHAM nel gruppo C.

13.24 - Lo STANDARD LIEGI va nel gruppo del SIVIGLIA, il G.

13.24 - Il BRUGGE va nel gruppo B col COPENHAGEN.

13.24 - Il BORUSSIA MOENCHENGLADBACH va nel gruppo A col VILLAREAL.

13.23 - Si parte subito con la seconda fascia.

13.22 - Ultimo estratto nel gruppo L è il METALIST.

13.22 - Nel gruppo K finisce la FIORENTINA.

13.21 - La DYNAMO KIEV viene estratta nel gruppo J.

13.21 - Il NAPOLI va nel gruppo I.

13.21 - L'INTER è la prima italiana estratta e va nel gruppo F.

13.20 - Il LILLE è nel gruppo H.

13.20 - Il gruppo E sarà quello del PSV Eindhoven.

13.20 - Il SALISBURGO finisce nel gruppo D.

13.19 - Gruppo C che vede il TOTTENHAM.

13.19 - Nel gruppo B va il COPENHAGEN.

13.18 - I campioni del SIVIGLIA vanno quindi nel gruppo G.

13.18 - Primo estratto è il VILLAREAL, che va nel gruppo A.

13.17 - A questo punto è tutto pronto, si comincia.

13.16 - Come anche in Champions League, le squadre Ucraine non potranno incontrare quelle russe.

13.15 - Ecco anche Giorgio Marchetti, direttore delle competizioni UEFA.

13.12 - Ecco l'ambasciatore della finale 2015 a Varsavia: Jerzy Dudek, ex portire che fece molto male al Milan nel 2005, nella finale di Istanbul, quando vestiva la maglia del Liverpool.

13.10 - Quest'anno il vincitore dell'Europa League verrà ammessa di diritto ai preliminari di Champions League e i cartellini gialli saranno azzerati dai quarti di finale: ecco le due novità principali, oltre allo spray per i calci piazzati.

13.09 - Sarà ovviamente Gianni Infantino a gestire l'estrazione delle palline.

13.08 - Ricordiamo la composizione della prima fascia: Inter, Napoli, Fiorentina, Siviglia, PSV, Tottenham, Villarreal, Dynamo Kiev, Salisburgo, Metalist, Lille, Copenhagen.

13.06 - Il primo ospite a salire sul palco è l'ex Inter Djorkaeff.

13.01 - Kate Abdo e Andre Tulett presenteranno il sorteggio.

12.45 - Tutto pronto a Nyon per il sorteggio.

12.44 - Questo è il pallone ufficiale per i match di Europa League:

12.40 - Potete trovare invece qui i principali highlights e tutti i risultati dei match di ieri sera.

12.35 - Ecco gli highlights del match di ieri sera dell'Inter.

12.30 - Buongiorno da Vavel e Giorgio Dusi, e benvenuti a questo sorteggio di Europa League, in diretta da Nyon. Oggi si decideranno i 12 gironi della prima fase, che si disputerà dal 18 settembre all'11 dicembre 2014. Questo il calendario completo:

12.20 - Le squadre italiane nell'urna sono quattro: Inter, Napoli, Fiorentina e Torino. Le prime tre sono in prima fascia, e rischiano quindi relativamente poco, mentre potrebbe essere più difficile il compito per i granata, inseriti in terza fascia. Ecco nel dettaglio le quattro fasce:

L'Italia, con le sue quattro partecipanti, è la squadra che ha portato più club in Europa League per questa stagione. La Fiorentina si è qualificata direttamente per la fase a gironi come quarta classificata in Serie A e finalista in Coppa Italia, mentre Inter e Torino hanno avuto bisogno di giocare dei turni preliminari: i nerazzurri hanno battuto complessivamente per 9-0 lo Stjarnan, mentre i granata hanno dovuto vedersela con Brommapojkarna e NK Spalato, battendo entrambe e tornando così ufficialmente in Europa dopo 20 anni. Diversa invece la storia del Napoli, che si ritrova in Europa League dopo l'eliminazione dai preliminari di Champions League per mano dell'Athletic Bilbao.

12.10 - Tra le squadre in prima fascia, probabilmente la meno quotata è il Metalist Kharkiv, squadra ucraina che è ormai un'habituè della competizione. Rispetto a squadre come il Siviglia campione in carica, il Tottenham e le stesse tre italiane è comunque molto più indietro. Altre due squadre con cui il Torino se la giocherebbe sarebbero il Salisburgo, eliminato dal Malmo ai preliminari di Champions ma capace di grandi cose nella scorsa edizione dell'Europa League, e il Copenhagen, squadra però con grande esperienza internazionale.

In seconda fascia le due squadre più pericolose sono senza dubbio le due tedesche: il Wolfsburg e il Borussia Moenchengladbach. I primi hanno ampliato una rosa già di grandissima qualità, mentre i secondi hanno messo a segno colpi mirati, ma sulla carta molto efficaci. Occhio anche al Besiktas, che ha fatto soffrire non poco l'Arsenal nel preliminare di Champions League. Sarebbe invece un bene prendere squadre come Sparta Praga o Club Brugge, che oltre a un paio di individualità sono poca roba. Quotazioni basse anche per Steaua, PAOK e Panathinaikos, mentre attenzione all'incognita Celtic: pessimo inizio di stagione, ma mai scommetterci contro.

12.00 - La terza fascia, quella del Torino, vede tre squadre che sicuramente possono creare grattacapi alle teste di serie. Prima menzione ovviamente per l'Everton, che con l'acquisto di Eto'o ha trovato tantissima esperienza internazionale, e potrebbe tranquillamente arrivare fino in fondo, vista la super stagione dello scorso anno. Occhio anche al Feyenoord, che nonostante le cessioni sta continuando a macinare bel gioco e punti, e al Saint-Etienne, che cerca di tornare ad alti livelli come la sua storia gli impone, e sembra star trovando la quadratura del cerchio. Tra le squadre meno quotate, Guingamp e Rio Ave: i francesi si son qualificati grazie alla coppa di lega, ma hanno perso molto sul mercato. Idem i Portoghesi, senza esperienza internazionale. "Accettabili" anche le due svizzere e il Partizan.

In quarta fascia, la più tranquilla, ci sono solo tre insidie, una di queste abbastanza ingombrante: la Dinamo Mosca di Kuranyi e Valbuena. I russi hanno agito alla grande sul mercato, formando una rosa di qualità, ed è meglio evitarli. Attenzione anche al Krasnodar di Izmaylov, alla prima esperienza internazionale. Un occhio di riguardo anche per il Rijeka e l'Astra Gurgiu. Le altre non dovrebbero creare troppi grattacapi.

Parte dunque oggi la corsa alla finale di Varsavia, il 27 maggio 2015 allo stadio Narodowy.