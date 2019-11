Blind - Manchester UTD, è la volta buona

Sembra sempre più vicino un altro degli obiettivi a lunga gittata della tormentata estate del Manchester United. Daley Blind è molto vicino ai Red Devils, secondo quanto riporta la stampa inglese. L'Ajax avrebbe infatti accettato un'offerta del club di Manchester ed avrebbe permesso a Van Gaal e soci di imbastire il discorso con il difensore/centrocampista per quanto riguarda i termini contrattuali.

Questo il tweet e l'annuncio con cui la società olandese dichiara il tutto:

Sicuramente non ci vorrà molto prima che il figlio d'arte e pupillo di Van Gaal trovi l'accordo con lo United. Il trasferimento, se andasse a buon fine, avverrebbe per la cifra di 17.5 milioni di euro.

Pedina fondamentale nello scacchiere Orange di Van Gaal a Brasile 2014, Blind è il quinto acquisto di spicco che arriva ad Old Trafford dopo quelli di Ander Herrera, Shaw, Rojo e Di Maria. Molta curiosità suscita la celata idea del santone olandese: come vorrà schierare tutti i suoi assi? Noi ci proviamo, azzardando un 3-4-3 con Rojo mezzo-sinistro in difesa, Shaw largo a sinistra, Ander Herrera con Blind in mezzo, Di Maria alto a destra e Mata dietro RVP e Rooney. Difficilmente li vedremo tutti insieme ma provate ad immaginarli...

Il difensore ha destato un'ottima impressione al Mondiale, dove con l'Olanda è arrivato in semifinale facendo la spola continuamente fra la fascia sinistra (largo nel 3-4-3) e la mediana (mezzala del 3-5-2 ma anche regista del 3-4-3). E' stato il punto più alto della sua carriera. Carriera vissuta solamente per una piccola parentesi, dal Gennaio al Giugno 2010, lontano da Amsterdam (passò in prestito per 6 mesi al Gronigen): è infatti legato ai lancieri sin dai suoi primi passi. Nel Gennaio 2009 l'ingresso in prima squadra, dove finora ha sommato 143 presenze e 3 reti di cui 44 ed 1 l'anno scorso, stagione in cui ha vinto l'MVP dell'Eredivisie. Vanta anche 4 campionati olandesi ed 1 supercoppa olandese. E' un giocatore dotato dal grande spirito di sacrificio, dal piede molto dolce sebbene nasca terzino e capace di far girare palla in maniera egregia.

Dalla fine del Mondiale ad oggi ha praticamente vissuto da separato in casa all'Ajax, visti i mille rumor sul suo conto, allenandosi a parte ed aspettando impaziente la mossa preannunciata dello United.