Il Tottenham chiude per Stambouli

E' il Tottenham ad aver trovato per primo il giusto accordo con il Montpellier per il centrocampista Stambouli. Il mediano d'impostazione francese era seguito anche da Swansea e Fiorentina ma alla fine vestirà il bianco degli Spurs. Così annuncia la società francese sul proprio sito:

"Montpellier e Tottenham hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Benjamin Stambouli. Nelle prossime ore sarà a Londra per effettuare le visite mediche".

Sarà il sesto acquisto estivo del Tottenham, che fin qui ha rinforzato sopratutto la difesa visti gli acquisti di Dier, Yedlin, Fazio e Ben Davies, ed arriva come rimpiazzo per il mancato acquisto di uno dei pochi assi rimasti al Southampton, il pupillo di Pochettino Schneiderlin. Il 24enne sarà il quinto centrocampista centrale dopo Capoué, Bentaleb, Paulinho, Sandro e Dembele. L'arrivo di Stambouli apre ad una cessione last-minute di Sandro, oggetto del desiderio del Napoli.

Al Montpellier dal 2010, aveva un contratto che lo legava ai francesi fino al prossimo 30 Giungo, discriminante che contribuirà ad un ribasso del prezzo del cartellino per il passaggio a White Hart Lane. Col Montpellier ha giocato ben 129 volte (segnando 4 reti) in quattro stagioni e qualche scorcio di quinta (quella appena comincianta), dove ha disputato per due volte 90 minuti (alla terza giornata si è accomodato in tribuna praticamente annunciando la sua cessione) nella squadra in cui è cresciuto, conquistato per 14 volte la Nazionale Under 21 e vinto il miracoloso Campionato 2011-12. Con i galletti francesi dell'Under 21 ha conquistato la maglia da titolare nel 2010 per poi perderla l'anno dopo a favore di Guilavogui.

Fa della resistenza (vedasi il fatto che ha giocato 37 delle 38 gare di Ligue 1 2013-14 senza mai essere sotituito) e della regìa senza fronzoli il suo credo. E' capace anche, in casi di emergenza, di adattarsi ai ruoli di difensore centrale e di trequartista. E' stato otto volte capitano del suo team l'anno scorso contribuendo alla salvezza ed al 15° posto. In Premier League ritroverà il suo ex-compagno Cabella, passato dal Montpellier al Newcastle. In Francia sarà Lasne, preso dall'Ajaccio, a prendere il suo posto nel 4-2-3-1 dell'MHSC