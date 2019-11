Live Everton - Chelsea, Premier League in diretta

20:26 - Finisce 3-6 una partita memorabile, piena di ribaltamenti di fronte da ambo le parti!! Occorre fare i doverosi complimenti sia all'Everton che al Chelsea!! Onestamente risulta difficile bocciare qualcuno, al di fuori della coppia difensiva Jagielka-Distin, se da una parte sugli scudi ci sono assolutamente Diego Costa, Fàbregas, Ramires e Courtois per il Chelsea, dall'altra si esaltano Naismith, McCarthy ed il nuovo acquisto Eto'o per i padroni di casa. Anche per questo live di VAVEL Italia è tutto, un saluto ed un ringraziamento da parte di Rubens Mari.

20:24 - E finisce qui una partita memorabile, finita 3-6!! Spaventosi i colpi di scena sia da una parte che dall'altra, match che rischia seriamente di essere il più spettacolare di questa Premier!!

90' - GRAN GOL DI DIEGO COSTA!!!! FENOMENALE AVVIO DI STAGIONE PER LO SPAGNOLO!! CHE GIOCATORE, FA SDRAIARE DISTIN CON UN DOPPIO PASSO E INSACCA IN RETE!!

89' - Arriva anche il momento di Drogba, che rileva Fàbregas, nell'Everton esce Lukaku per Bešić

83' - Esce Hazard, entra e debutta con la maglia del Chelsea Filipe Luís

81' - Ammonito Fàbregas per un fallo in ritardo su Naismith

80' - Azione meravigliosa dell'Everton ma superbo Courtois!!! Coleman tocca per Mirallas che colpisce di prima, ma Courtois manda sul palo!!! Partita stupenda a Goodison Park!!

77' - CLAMOROSO 3-5!!! RAMIRES COLPISCE DI PUNTA DOPO UN DIALOGO CON MATIC E FA TIRARE UN MOMENTANEO SOSPIRO DI SOLLIEVO AI TIFOSI BLUES!!

76' - ETO'O INCREDIBILE!!! SEGNA DI TESTA E IMPATTA SUL 3-4!!! IL GOL DELL'EX, IL CAMERUNESE VENDICA L'ADDIO AL CHELSEA!!

75' - Primo cambio anche per Mourinho, che decide di togliere Willian per inserire Obi Mikel, facendo avanzare Ramires

74' - GRAN GOL DI MATIC!! CHELSEA AVANTI 2-4!!! GRAN COLPO DA FUORI AREA CHE PRENDE IL PALO E SI INSACCA IN RETE!!

70' - Arriva il momento di Samuel Eto'o, che rileva McGeady

69' - RIACCORCIA LE DISTANZE L'EVERTON CON NAISMITH!! McGEADY PARTE PALLA AL PIEDE E SERVE NAISMITH CHE DA SOLO DAVANTI A COURTOIS NON PUO' SBAGLIARE!!

67' - 1-3 DEL CHELSEA!! IL BELGA SCAPPA VIA SULLA SINISTRA E PROVA A METTERE IN MEZZO PER DIEGO COSTA, COLEMAN DEVIA E MANDA IL PALLONE IN RETE BEFFANDO HOWARD!!

65' - Punizione interessante per Mirallas da 25, ma il belga colpisce la barriera

62' - A centrocampo si sta combattendo una vera e propria battaglia

60' - Chelsea in leggera difficoltà, fa visibilmente fatica a ripartire ora, che sia necessario un cambio??

59' - Aumenta il forcing dei Toffees!!

56' - I tifosi di casa fanno sentire tutto il loro calore, vera e propria linfa vitale per l'Everton

53' - Altra conclusione dello spagnolo che trova lo specchio della porta da posizione defilatissima, Howard controlla!!

52' - Diego Costa si divora il gol davanti ad Howard!! Il portiere statunitense devia in angolo, che occasione sprecata per i Blues!!

51' - Partita molto più tattica in questo avvio di ripresa, il Chelsea ha incassato il colpo dell'Everton

48' - Partenza a razzo dei padroni di casa, determinati a trovare il gol del pareggio!!

19:28 - Ed ecco l'esultanza contenuta di Mirallas che fa sperare i tifosi dei Toffees

19:27 - Questa l'esultanza di Ivanović, partito fortissimo in questa stagione

19:17 - Finisce un bel primo tempo, che si è aperto e concluso con ben tre gol. Everton scioccato da un avvio terribile, ma bravo ad uscire con il passare dei minuti grazie al carisma di Naismith e Mirallas, completamente da cambiare la coppia centrale Jagielka-Distin, apparse sempre in difficoltà. Bene nel Chelsea i soliti Ivanović, Fàbregas e Diego Costa, mentre è da rivedere il pressing di alcuni giocatori (Willian su tutti), che permettono di concedere occasioni agli avversari.

46' - GOL DELL'EVERTON!!! MIRALLAS ACCORCIA LE DISTANZE!! GRAN CROSS DI COLEMAN CHE SERVE IL BELGA CHE CON UN GRAN STACCO IMPATTA E FA ESPLODERE GOODISON PARK!!

43' - Diego Costa viene lanciato a tu per tu con Howard, lo spagnolo salta lo statunitense ma colpisce in palo! L'azione era stata fermata per fuorigioco, che non c'era assolutamente

35' - Destro a giro di Mirallas indirizzato all'angolino, il connazionale Courtois para senza problemi

30' - Chelsea vicinissimo al terzo gol!! Fàbregas prova la conclusione rasoterra da fuori area, tiro che viene deviato da Distin che per poco non beffa Howard!!

28' - Impressionante l'azione del primo gol del Chelsea, che con soli tre passaggi (quattro tocchi in tutto) manda in porta Diego Costa, da segnalare il quarto assist in tre partite per Fàbregas, rinato nel suo vero ruolo da centrocampista centrale

25' - Ritmo che sta leggermente calando, soprattutto per gli ospiti che giocano con il pilota automatico. Commovente il ritorno dell'Everton, guidato da un Naismith indemoniato

21' - Altra chance per Naismith!! Il suo tiro viene salvato quasi sulla linea da Cahill, Everton che getta il cuore oltre l'ostacolo!

17' - Gran tiro dalla distanza di Naismith, la sua conclusione passa di poco alle spalle di Courtois e finisce sul fondo!! Buona la reazione dei Toffees!

16' - GOL ANNULLATO ALL'EVERTON!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Lukaku svetta sopra tutti e c'entra in pieno la traversa, il più lesto a ribattere in rete è Distin, ma in chiara posizione irregolare

15' - Chelsea in totale controllo del match, Everton che prova a salire ma gli ospiti recuperano e tengono palla con estrema facilità

9' - CLAMOROSO ERRORE della terna arbitrale e in particolare del GUARDALINEE!!! HOWARD blocca la sfera con le mani da fuori area, era ESPULSIONE NETTA!!

8' - Sostenitori dei Toffees in chiara difficoltà, sia loro che i giocatori devono ancora entrare in partita

3' - RADDOPPIO DEL CHELSEA!! PARTENZA A RAZZO PER GLI OSPITI CHE ATTACCANO A RIPETIZIONE, RAMIRES TROVA IVANOVIC CHE SEGNA SENZA PROBLEMI DAVANTI AD HOWARD!! DA SEGNALARE IL FUORIGIOCO DEL TERZINO DESTRO SERBO!!

1' - GOL DI DIEGO COSTA!!!!!! CLAMOROSO AVVIO DEI BLUES CHE PARTONO DECISISSIMI, FABREGAS TROVA IL PASSAGGIO PER DIEGO COSTA CHE DAVANTI AD HOWARD NON SBAGLIA!!

18:29 - Svelato il motivo dell'assenza di Oscar, problema alla caviglia per il brasiliano, che non finisce nemmeno in panchina

18:25 - Tutto pronto per l'inizio della contesa, Everton in maglia blu, Chelsea in maglia gialla

17:52 - Pensieroso José Mourinho, consapevole che, in caso di vittoria, il Chelsea potrebbe iniziare a scappare via rispetto alle altre big

17:45 - Ecco arrivare Hazard, uno dei protagonisti di questa contesa

17:43 - Tifosi che iniziano a riempire il Goodison Park

17:41 - Svelate anche le riserve dei Blues: Cech, F.Luís , Zouma, Obi Mikel, Schürrle, Salah, Drogba

17:40 - Rivelati anche gli 11 di José Mourinho, che come da previsione sceglie un 4-3-3 più accorto, preferendo Williand ad Oscar in attacco e schierando Diego Costa al posto di Drogba: Courtois, Ivanović, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Matić, Fàbregas, Willian, Hazard, Diego Costa

17:38 - Diramata anche la panchina dei Toffees: Joel, Gibson, Bešić, Osman, Stones, Alcaraz, Eto'o.

17:35 - Ecco gli 11 titolari di Roberto Martínez, che sceglie un 4-2-3-1 con McGeady schierato come ala destra e Naismith dietro le punte: Howard, Coleman, Jagielka, Distin, Baines, McCarthy, Barry, McGeady, Naismith, Mirallas, Lukaku

Eto'o e Lukaku allo stadio, possibile una presenza assieme nel match?

17.30 - Buon pomeriggio e benvenuti da VAVEL Italia e da Rubens Mari alla diretta live e scritta di Everton - Chelsea, gara della terza giornata di Premier League. La partita si svolgerà al Goodison Park di Liverpool, a partire dalle 18:30 italiane

17:00 - Le due compagini si sono affrontate 170 volte nel corso della loro storia: in 52 di esse han prevalso i Toffees, 52 volte è finita in parità, mentre le rimanenti 66 gare sono state vinte dai Blues. Curioso notare come il Chelsea nelle recenti partite contro l'Everton, a Liverpool, ne abbia perse quattro delle ultime cinque. L'anno scorso gli scontri son terminati entrambi con uno scarto minimo, con una vittoria per parte in casa, 1-0.

17:05 - Roberto Martínez ha voluto ammonire i suoi ragazzi, ritenendosi soddisfatto del gioco espresso ma non dai risultati ottenuti nelle prime due giornate (due pareggi contro Leicester ed Arsenal, dopo aver dominato per larghi tratti entrambe le gare): "Certamente abbiamo espresso un buon gioco di squadra, caratterizzato da compattezza di squadra, dialoghi veloci e ripartenze letali, ma questo non è bastato. Se vogliamo puntare a migliorare il piazzamento dell'anno scorso dovremo diventare molto più cinici sotto porta ed aver più tenuta fisica, le partite durano 90 e passa minuti, non 45. Sappiamo che domani affronteremo una grande squadra, candidata assieme al Manchester City alla vittoria finale del campionato, ma se riusciremo a tenere fisicamente potremmo avere serie chance di regalare un gran giornata ai tifosi."

Sulla nuova coppia di attaccanti a disposizione: "Romelu è un gran prospetto, ma deve ancora migliorare molti aspetti del suo gioco ed è per questo che abbiamo affiancato a lui un attaccante esperto come Samuel Eto'o. Il mio intento e quello della società è di permettere ad entrambi gli attaccanti di giocare partite importanti, ovviamente non le giocheranno tutte ma non dovrà esserci competizione, dobbiamo essere un gruppo unito."

17:10 - Logico aspettarsi che i due giocatori più attesi siano proprio il belga ed il camerunese, entrambi con un passato tutt'altro che esaltante con i Blues di Londra. L'ex scudiero di José Mourinho ha voluto, almeno davanti ai microfoni, sotterrare l'ascia di guerra con lo Special One: "Rispetto molto José Mourinho e gli stringerò la mano. Nel corso della mia carriera è stato un allenatore molto importante per me, mi ha dato l'opportunità di vincere trofei e di farmi conoscere due campionati prestigiosi. Le parole saltate fuori certamente non mi hanno fatto piacere, ma è innegabile che lui mi ha dato fiducia ed ha creduto in me, e posso solo ringraziarlo."

17:15 - In casa Chelsea, lo Special One ha voluto distogliere l'attenzione dalla partita (già di per se difficile rispetto agli scontri con Burnley e Leicester), volendo concetrarsi su Diego Costa e su Fernando Torres (le dichiarazioni risalgono alla giornata di ieri, prima dell'annuncio ufficiale del trasferimento al Milan): "Diego si è allenato con il gruppo oggi ma ha saltato due sedute nei giorni scorsi. E' in dubbio, lo sottoporremo ad un test e se il suo corpo reagirà positivamente sarà pronto per giocare, altrimenti vedrà la gara dalla tribuna. Per quanto riguarda Fernando, a me come calciatore piace, è un nostro attaccante e se rimarrà per me va bene. Se dovesse decidere di lasciare la squadra posso capirlo, specie se vuol fare una nuova esperienza, in un nuovo campionato, in ogni caso ho bisogno di tre attaccanti."

17:20 - Per Roberto Martinez peseranno e non poco le diverse defezioni con cui deve convivere la squadra, in dubbio Eto'o e Lukaku (entrambi non al top della forma fisica), decisamente out Oviedo (gamba fratturata), Pienaar (fastidio all'inguine), Barkley e Koné (tutti e due infortunati al ginocchio destro), senza dimenticare Atsu (in prestito proprio dal Chelsea). Per lo Special One nessuna assenza certa, con i soli Diego Costa e André Schürrle in dubbio (il primo per la tendinite al ginocchio che si trascina dai primi mesi del 2014, il secondo per un problema al piede destro avuto nella gara contro il Leicester).

17:25 - Roberto Martínez rimane fedele al suo 4-2-3-1, con 10/11 della formazione ben delineata, l'unico ballotaggio dovrebbe riguardare il trequartista dietro la punta centrale, giocherà Osman oppure Naismith, favorendo l'inserimento di McGeady sulla fascia destra? Per il resto in porta sicurissimo Howard, difesa a quattro formata da Coleman-Jagielka-Distin-Baines, centrocampo composto dal duo McCarthy-Barry, con i tre fantasisti che dovrebbero essere Naismith-Osman-Mirallas, dietro al bomber Lukaku.

17:30 - José Mourinho rinconferma il 4-3-3 vincente delle prime due uscite, tuttavia potrebbe adottare un atteggiamento più prudente, con l'inserimento del brasiliano Ramires nel centrocampo a tre (garantisce più dinamismo e copertura, oltre ad un solido pressing in fase di non possesso) e l'avanzamento del connazionale Oscar al fianco di Hazard, dietro a Drogba, che parte avvantaggiato su Diego Costa. Tra i pali dovrebbe esserci la riconferma di Courtois dopo la prestazione monstre di sabato scorso, difesa affidata al quartetto delle garanzie Ivanović-Cahill-Terry-Azpilicueta (non sembra esserci spazio per il nuovo acquisto Filipe Luís), il trio di centrocampo dovrebbe essere composto da Ramires-Matić-Fàbregas, con l'attacco formato dal duo Oscar-Hazard, che dovranno supportare e servire Drogba.