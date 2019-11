Alex Song riparte dal West Ham

E' finita ieri la poco felice esperienza al Barcellona di Alex Song, almeno momentaneamente. L'ex Arsenal ha infatti ultimato il suo passaggio al West Ham in prestito per un anno. Il calciatore camerunense, che non ha brillato nemmeno con la sua Nazionale al Mondiale, torna quindi nel campionato inglese dopo aver comandato la mediana dei Gunners per anni.

E' stato ieri presentato prima della gara interna degli Hammers, gara persa per 1-3 contro il Southampton. Il giocatore messo sul mercato dal club catalano una volta promosso Sergi Roberto ad ufficiale riserva di Busquets, è diventato oggetto d'interesse anche di Galatasaray e Napoli. Ma a casa se lo porta Allardyce, a quanto pare vero mentore del trasferimento. "Quando ho parlato con Allardyce mi ha dato dei buoni consigli. Con lui ho intrattenuto una buona conversazione ed è il motivo per il quale sono qui", le parole del giocatore che ha messo insieme 65 presenze ed 1 rete con il Barça.

"Dobbiamo fare meglio di quanto fatto l'anno scorso (la squadra giunse 13°, n.d.r.). Penso che il club abbia buone ambizioni e spero di poter raggiungere le posizioni per l'Europa con la squadra. Sarebbe una cosa davvero ottima per la società. Il West Ham sta programmando per essere un grandissimo club nel futuro. Il club ha un grande progetto con grandi ambizioni. Penso sia fantastico per i tifosi che la società voglia essere una delle migliori in Inghilterra. E' il motivo per il quale sono venuto qui. Ho sempre detto che nel caso avessi lasciato il Barcellona sarei tornato in Premier League. E' stata una decisione difficile scegliere il West Ham piuttosto che squadre che giocano in Champions League. Ma volevo venire in Premier".

E' il settimo acquisto estivo degli Hammers dopo Enner Valencia, Kouyaté, Diafra Sakho, Cresswell, Poyet, Zarate e Jenkinson. Sarà presumibilmente la prima alternativa a Diamé se non il titolare lì nella mediana a 2 del West Ham. West Ham che in tre giornate conta tre punti. All'Arsenal fu protagonista di 204 presenze e 10 reti. Questo l'annuncio del club