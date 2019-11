Due giorni di amichevoli internazionali: spicca Germania - Argentina

Come ogni anno, arriva la prima settimana di Settembre e tornano in campo le Nazionali. Si parte con una due giorni ricca di amichevoli, dove scenderanno in campo tutte le nazionali più importanti, su tutti i Campioni del Mondo della Germania che sfideranno in un remake della Finale Mondiale, l'Argentina del neo-Ct Martino.

Sarà un programma fitto quello di questi due giorni, ecco le amichevoli più importanti:



Germania - Argentina, in campo questa sera alle 20.45; Inghilterra - Norvegia, in campo questa sera alle 20.45 Repubblica Ceca - Usa, in campo questa sera alle 20.15; Belgio - Australia, in campo domani sera alle 20.45; Italia - Olanda, in campo domani sera alle 20.45; Francia - Spagna, in campo domani sera alle 21.00.

Germania - Argentina

Questa sera occhi puntati sull'Esprit Arena di Dusseldorf, dove Germania e Argentina daranno vita alla rivincita della Finale della Coppa del Mondo. Tanta curiosità per rivedere in campo in neo-Campioni del Mondo, che fra quattro giorni ospiteranno a Dortmund la Scozia per la prima gara di qualificazione a Euro 2016. I Tedeschi sono inseriti nel Gruppo D con Gibilterra, Repubblica d'Irlanda, Polonia e Georgia, insomma un girone tutt'altro che impegnativo. Joachim Löw, privo dei veterani Lahm, Klose e Mertesacker, ha convocato soltanto 18 elementi, confermando in blocco i giocatori che lo hanno portato ad alzare la Coppa del Mondo, con la sola novità Rudiger (difensore dello Stoccarda classe 1991) e con il ritorno di Mario Gomez. Si rivede anche Reus dopo l'infortunio che l'aveva costretto a saltare la Coppa del Mondo.

Ecco i convocati del Ct Tedesco.

Portieri: Neuer, Weidenfeller, Zieler;

Difensori: Boateng, Durm, Ginter, Grosskreutz, Howedes, Hummels, Rudiger;

Centrocampisti: Kramer, Kroos, Khedira, Ozil, Schurrle, Draxler;

Attaccanti: Gomez, Gotze, Múller, Podolski, Reus.

A sfidare la Germania sarà l'Argentina del Tata Martino, reduce dall'esperienza non proprio positiva alla guida del Barcellona. Il nuovo Ct della Seleccion Albiceleste riparte dal gruppo che aveva portato Sabella a giocarsi la Finale Mondiale, escludendo ancora una volta Cariltos Tevez. Martino avrà a disposizione un lungo periodo di tempo per formare il gruppo che andrà a giocarsi la Coppa America 2015, che si disputerà in Cile. Non ci sarà Messi, infortunatosi nella partita di domenica contro il Villarreal, al suo posto convocato Lamela. Oltre al problema accorso alla Pulce, nella mattinata si è parlato di un'infortunio per Higuain.

Ecco la lista dei convocati di Martino:

Portieri: Romero (Sampdoria), Andujar (Napoli).

Difensori: Zabaleta (Manchester City), Fernandez (Swansea), Garay (Zenit), Marcos Rojo (Manchester United), Campagnaro (Inter), Basanta (Fiorentina), Demichelis (Manchester City).

Centrocampisti: Mascherano (Barcellona), Di Maria (Real Madrid), Biglia (Lazio), Alvarez (Inter), Fernandez (Celta), Perez (Benfica).

Attaccanti: Lamela (Tottenham), Aguero (Manchester City), Higuain (Napoli), Palacio (Inter), Lavezzi (Paris Saint Germain).

Probabili Formazioni:

Inghilterra - Novergia

L'altra amichevole che sarà sotto osservazione questa sera è Inghilterra - Norvegia. Tanti gli spunti derivanti da questo match, a partire dalla nuova Inghilterra forgiata da Roy Hodgson, a finire con l'esordio del baby-fenomeno Oedegaard. Chi sicuramente guarderà la partita, è il CT della Nazionale Azzurra Antonio Conte. Conosciamo tutti la meticolosità dell'ex tecnico della Juve, che stasera studierà la Norvegia, prossima avversaria dell'Italia per le qualificazioni ad Euro 2016.

Tante le novità nell'Inghilterra. I Tre Leoni saranno guidato dal nuovo capitano Wayne Rooney, che cercherà di caricarsi sulle spalle una nazionale tutta nuova e ricca di tantissimi giovani. Infatti sono tanti i volti nuovi ad affollare la lista dei convocati: Fabian Delph, Calum Chambers, Danny Rose e Jack Colback su tutti.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Fraser Forster (Southampton), Ben Foster (West Bromwich Albion), Joe Hart (Manchester City);

Difensori: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Calum Chambers (Arsenal), Phil Jagielka (Everton), Phil Jones (Manchester United), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Everton);

Centrocampisti: Jack Colback (Newcastle United), Fabian Delph (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), James Milner (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling (Liverpool), Andros Townsend (Tottenham Hotspur), Jack Wilshere (Arsenal);

Attaccanti: Rickie Lambert (Liverpool), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Danny Welbeck (Manchester United).

La timida e modesta Norvegia, inserita nel Girone H con Italia, Bulgaria, Azeraigian, Croazia e Malta, questa sera vedrà il debutto del fenomeno 15enne Oedegaard. Da maggio, con la maglia dello Stroemgodset, il giovane talento, seguito da tutti i Top Club d'Europa, ha segnato tre gol e sei assist in 14 partite.

Probabili formazioni:

Inghilterra: Hart; Stones, Jones, Cahill, Baines; Henderson, Wilshere; Sterling, Rooney (c), Welbeck; Sturridge.

Norvegia: Jarstein; Hagen, Linnes, Forren, Flo; Tettey, M. Elyounoussi, Gamst Pedersen, Oedegaard; T. Elyounoussi, King.