Live Inghilterra - Norvegia in amichevole

22.57 - Il gol su rigore di Rooney

22.53 - Il gol di Rooney era il suo numero 41 con la maglia biancorossa addosso. Superato Owen. Quarta posizione in solitaria per Roo che è adesso a tre segnature Jimmy Greaves, a 7 da Gary Lineker ed ad 8 dal leader sir Bobby Charlton

94° - Finisce così a Wembley. Una sufficiente Inghilterra batte di misura una Norvegia migliore nel secondo tempo ed arrendevole nella prima frazione. Hogmo ed i suoi avrebbero potuto strappare un pareggio di lusso se avessero giocato sin dal 1° minuto. A decidere la gara un gol di Rooney che va a sommarsi ad un altro rigore non assegnato (all'Inghilterra) ed ad un paio di chance capitate sui piedi di Sturridge per disegnare il quadro delle occasioni dell Nazionale di Hodgson. Adesso testa alle qualificazioni.

91° - Sterling e la sua innata voglia di dribblare che si materializza anche al 91° di una inutile amichevole ormai segnata

90° - Partita che si avvia a chiudersi sull'1-0. Ritmo della gara completamente distrutto dalla girandola di sostituzioni. Sranno 4 i minuti di recupero.

89° - Altro cambio inglese: fuori Sturridge per il compagno di squadra Rickie Lambert

88° - Occasione per Milner in contropiede. Welbeck lancia Sterling, sulla destra l'ala del Liverpool accelera ma aspetta l'inserimento di Milner. Milner a rimorchio non riesce a mandare il tiro oltre la gamba di Johansen, che devia

87° - Fa ingresso in campo anche Morten Gamst Pedersen. Esce Jenssen

83° - Terzo capitano della serata per l'Inghilterra. La fascia passata da Rooney a Cahill passa ora ad Hart visto l'ingresso di Jagielka al posto del centrale del Chelsea

81° - Welbeck accelera. Supera il primo, il secondo, si accanetra dalla fascia sinistra ma trova il difensore numero tre a sbarrargli la strada

80° - Altro deb dopo Stones e Delph dentro. Chambers prende il posto dello stesso Stones. Positivo il ragazzo dell'Everton

79° - Nella Norvegia sostituzione: entra Ola Kamara ed esce Elyounoussi

78° - Sterling mette palla a terra e prova a far sganciare la bomba dal limite a Welbeck. Il nuovo Gunner fa velo e lascia a Henderson. Palla alta sul tiro potente del centrocampista

77° - Esce un'altra ala, King, ed entra l'attaccante Havard Kallevik Nielsen. Ora Norvegia col 4-3-3 ed Elyounoussi, Elyouhoussi e Nielsen davanti.

75° - Si cercano e si trovano welbeck e Sturridge con il primo a suggerire per il secondo. Sturridge cerca un tiro potente con poco specchio a disposizione, la palla rotola fuori. Inghilterra più entusiasmante ora

71° - Nonostante l'1-0 l'Inghilterra - come da inizio secondo tempo - fatica contro la pressione dei orvegesi

68° - Nell'Inghilterra Delph prende il posto di Oxlade-Chamberlain e Welbeck di Rooney. Dentro anche Milner per Wilshere Partita dolce per il gol ma amara per la reale resa quella di Roo

68° - Girandola di cambi: dentro Elyohoussi per Skjelbred nella Norvegia

67° - ROONEY ROMPE LA PORTAAA. 1-0 DAL DISCHETTO. PRIMA RETE DA CAPITANO PER WAYNE. 1-0 INGHILTERRA

66° - CALCIO DI RIGORE PER L'INGHILTERRA. ELABDELLAOUI ATTERRA STERLING DOPO UN DRIBBLIND DEL FANTASISTA DEL LIVERPOOL. IL DIFENSORE TOCCA PRIMA LA PALLA. RIGORE CHE POTEVA ANCHE NON STARCI

63° - La botta al capo presa da Sturridge costringe l'arbitro a fermare il match. Intanto Gary Neville mostra a Milner le indicazioni per quando entrerà in campo

58° - Inghilterra cher fatica a ripetere l'impatto dato alla gara nel primo tempo. Male nel secondo i Tre Leoni. Intanto si prepara Rickie Lambert

56° - Ufficiale il cambio: fuori Daelhi, oggi molto bene, e dentro Konradsen. Un'ala per un centrale, vediamo come modificherà l'assetto Hogmo

54° - Gioco fermo. A terra Daelhi che ha preso un colpo nel contrasto con Sterling. Si prepara Konradsen per la Norvegia

52° - E' ANCORA HART A DIRE DI NO A KING. GRANDISSIMA AZIONE IN CONTROPIEDE DELL'ATTACCANTE DEL BLACKBURN CHE SI FA BEFFE DEL MARCATORE INGLESE E SI APPRESTA A CALCIARE A RETE DOPO UNA BELLA CORSA. HART PARA COI PIEDI. HART PRONTO A SMENTIRE LE CRTICIHE STASERA

48° - PARATA STRAORDINARIA, TUTTA D'ISTINTO, DI HART SUL COLPO DI TESTA CALIBRATISSIMO DI KING, CHE AVEVA SUPERATO STONES. RIPETO: UN PARATONE DI HART. OCCASIONE IN MANO ALLA NORVEGIA

47° - Gran cross da posizione decentrata di Daehli. La palla finisce in calcio d'angolo

47° - Deve uscire Phil Jones per portar via il pallone alla Norvegia, che ha cominciato con un altro piglio. Elyonoussi commette fallo sul difensore dello UTD ma Jorge Sousa lascia proseguire

46° - Daehli ancora una volta pungente contro Baines. Riesce a crossare, il biondo esterno. Hart trattiene la palla in uscita bassa

46° - Tocca alla Norvegia far ripartire le azioni. Eccoci di nuovo in campo con Inghilterra - Norvegia. Non ci sono cambi

22.01 - Le squadre rientrano in campo

21.54 - Intanto fa rumore il parziale di 0-4 dell'Argentina ai danni della Germania. Reti di Aguero, Lamela, Federico Fernandez e Di Maria

21.52 - L'immagine di un semideserto Wembley. Intanto in Inghilterra un top trending recita: "#ThingsBetterThanBeingAtWembleyRightNow"

A Wembley una bella Inghilterra non riesce a capitalizzare il possesso palla praticamente esclusivamente proprio. Rooney fa poca paura, il terrore lo mettono Sturridge e Sterling mentre fluidificano tanto e bene i due terzini: Baines e l'esordiente Stones. Gira in maniera buona anche la coppia di centrocampisti Henderson - Wilshere mentre dietro si soffrono un poco le rare sortite della Norvegia. C'è bisogno del gol per partire col piede giusto. 0-0 fra Inghilterra e Norvegia

45° - Dopo i due minuti di recupero concessi Elabdellaoui scende la fascia per la seconda volta in pochi secondi. Il suo cross insida Hart che pericolosamente lo controlla solo in due tempi lasciando col fiato sospeso i tifosi fra una presa e l'altra

41° - Chiaro rigore negato all'Inghilterra. La scivolata di Nordtveit prende in pieno la gamba di Wilshere. L'arbitro fa erroenamente proseguire

38° - Si rende pericolosa la Norvegia conDaehli servito da King . L'attaccante del Cardiff viene a contatto con Hart. Il portiere riesce a strappare la palla dai piedi dell'attaccante. Buon lavoro di Baines che rallenta Daehli

34° - Probelmi per Linnes. Il suo infortunio causa un'interruzione del gioco. I giocatori ne approfittano per un break mentre Hogmo manda dentro Flo per il suo terzino destro ammaccato

31° - Scende Stones ed a dispetto del suo fisico e del suo ruolo naturale mette molto bene il cross al centro. Il destinatario è Sturridge che salta un centimetro troppo basso. Sullo sfondo Sterling non riesce a tenere in campo la sfera

28° - Mitica l'azione della catena di sinistra dell'Inghilterra. Sterling stoppa di petto ed aspetta la sovrapposizione di Baines. Il terzino arriva al tiro in corsa ma la gioia del gol gli viene negata da una parata di Nyland

26° - Raro frangente in cui la palla è in mano alla Norvegia. Molto positiva l'Inghilterra in questo avvio nonostante non abbia ancora segnato

23° - CHIARA OCCASIONE PER STURRIDGE CHE RICEVE PALLA IN PROFONDITA, SOTPPA IN AREA DOPO ESSERSI LASCIATO DIETRO I CENTRALI E CERCA DI SCAVALCARE NYLAND CON IL PALLONETTO. PALLA LEGGERMENTE ALTA

19° - Prova il tiro al volo di Elyonoussi e. Soluzione interessante, si distende Hart. Sul ribaltamento ubriacanti dribbling di Sutrridge che mette al centro ma non trova compagni

18° - 76% a 24% il possesso palla per l'Inghilterra

18° - Rooney prova ad addomesticare un pallone in area e cerca ad appoggiarlo dietro ma non trova sponda. Palla persa

16° - Cercano l'uno-due Oxlade-Chamberlain e Wilshere. Grande duetto fra i giocatori ma The Ox viene anticipato bene dall'uscita di Nyland, attento. Nessun difensore aveva seguito l'ala dell'Arsenal

14° - Magia del fenomeno Sterling che sul filtrante in area azzarda un tacco per chiudere il triangolo con Baines. Il terzino dell'Everton arriva un pelo in ritardo ed evita il gollazo e la celebrazione a Sterling

12° - Davvero poco possesso palla per la Norvegia che non mantiene palla le poche volte che la conquista

12° - Vista la poca efficacia di fraseggio ecco che si tenta il lancio lungo: Stones per Rooney perso fra i centrali. Palla alla Norvegia

10° - Sturridge prende le misure per il tiro da fuori ma esita troppo e perde palla, inseguito com'era dai difensori avversari

8° - Rooney prova a raccogliere la palla in acrobazia ma il cross dalla destra è troppo lontano dal capitano

7° - Subisce fallo Raheem Sterling mentre tentava di involarsi in contropiede. Il pubblico già invocava una delle sue famose percussioni

6° - Prosegue il possesso palla dell'Inghilterra. A toccar palla maggiormente sono i difensori. Linea alta per la retroguardia e Stones chiamato in causa più volte. Manca l'acuto sulla trequarti

4° - Ci prova Leighton Baines sulla punizione di cui sotto. Palla alta per il veterano e specialista dei costless-kick

3° - Prima sortita offensiva dell'Inghilterra: si tenta il filtrante per il taglio di Rooney ma la difesa avversaria chiude. Punizione per i Tre Leoni sul proseguimento

2° - Fallo di Jenssen su Oxlade-Chamberlain. Punizione per l'Inghilterra che sta mettendo sotto con il posesso palla, gli avversari

1° - Da un minuto l'Inghilterra gestisce il possesso. La Norvegia non ha ancora toccat la sfera.

1° - Partiti, l'Inghilterra gestisce il primo possesso e si appoggia a Stones

20.58 - Squadre in campo, inni giuà cantati, si comincia!

20.55 - Jorge Sousa ed una triade portoghese saranno i direttori di gara

20.44 - Capitan Rooney durante l'uscita per il riscaldamento:

20.42 - Wembley, che oggi sarà un po' vuoto. Rooney a riguardo ha detto di capire i tifosi inglesi, spazientiti dopo il Mondiale

20.31 - Un po' di pepe lo aggiunge il difensore norvegese che oltre ad aver definito "pauroso" la prospettiva di giocare contro l'attacco inglese ha addiatto Rooney come "chubby" , aggettivo traducibile con paffutello e cicciottello

20.28 - Hodgson ha invece detto: "Questa è una squadra con annovera interessanti giocatori con enorme potenziale. Uno o due giocatori non avrebbero giocato tante gare (senza gli infortuni, n.d.r.). I giovani devono dimostrare e fare in modo di buttarsi giù".

20.22 - Le parole di Rooney ieri: "I titolari di domani (stasera, n.d.r.), a parte Stones, sono tutti giocatori che hanno fatto il Mondiale e sentono addosso la delusione. Aspetto questa gara dal momento in cui il Mondiale è terminato. Sono stato eccitato per questa partita, voglio tornare e provare a vincere per l'Inghilterra. Sono sicuro che anche gli altri giocatori vogliano farlo. E' arrivato il mio momento (per essere capitano, n.d.r.). Ho sempre giocato il mio gioco, giocando in maniera rumorosa (spronando gli altri, si intende, n.d.r.), chiedendo sempre tanto da me stesso. Sono sempre stato duro con me e con i miei compagni, chiedendo tanto anche a loro’’

20.20 - Curiose le dichiarazioni del C.T. norvegese risalenti a Gennaio: "Il modo in cui difendiamo ha molto dell'Atletico Madrid, con 4-4-2 ed un estremo movimento di blocchi. Questo modo di giocare ci porta via molto, ma è il modo è in cui vogliamo giocare. In attacco sembriamo il Manchester City, siamo quasi un 2-2-4-2".

20.09 - Cambia qualcosa nella formazione della Norvegia. I terzini non sono Hedenstad ed Hogli ma Linnes a destra ed Elabdellaoui a sinistra. I centrali rimangono quelli. A centrocampo niente Tettey, dentro Johansen del Celtic. King e Daehli gli esterni (fuori Pedersen). Davanti Elyounoussi mentre in porta c'è Nyland e non Jarstein

20.08 - Lo spogliatoio dei Tre Leoni:

20.07 - Ecco la formazione ufficiale dell'Inghilterra. Tutto confermato, logicamente, come da previsione dopo le parole di Hodgson

20.06 - La probabil formazione della Norvegia:

20.04 - La probabile formazione dell'Inghilterra:

20.00 - Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta live e scritta dell'amichevole internazionale Inghilterra - Norvegia, un saluto da Antonello Angelillo e da VAVEL Italia. Vi aggiorneremo con costanti interventi testuali e punteggio aggiornato in tempo reale.

La gara amichevole fra le due Nazionali si terrà in quel di Wembley a Londra ed il calcio d'inizio è programmato per le 21. Inghilterra e Norvegia useranno quest'amichevole come riscaldamento in vista della prima gara di qualificazione agli Europei 2016. La squadra inglese esordirà nelle qualificazioni del Gruppo E contro la Svizzera in terra elvetica, (lunedì, ore 20.45) ed il girone annovera anche le selezioni nazionali di Estonia, Slovenia, Lituania e San Mariano. La Norvegia fa invece parte del gruppo H con la nazionale italiana. Italia - Norvegia sarà la gara inaugurale delle qualificazioni per quel gruppo e si terrà martedì alle 20.45).

Questa la lista dei convocati delle due squadre per il doppio impegno.

Inghilterra: Fraser Forster (Southampton), Ben Foster (West Bromwich Albion), Joe Hart (Manchester City); Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Calum Chambers (Arsenal), Phil Jagielka (Everton), Phil Jones (Manchester United), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Everton); Jack Colback (Newcastle United), Fabian Delph (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), James Milner (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) Raheem Sterling (Liverpool), Andros Townsend (Tottenham Hotspur), Jack Wilshere (Arsenal); Rickie Lambert (Liverpool), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Danny Welbeck (Manchester United).

Norvegia: Andre' Hansen (Odds BK), Rune Jarstein (Herta Berlino), Orjan Nyland (Molde); Tom Høgli (Copenaghen), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Vegard Forren (Molde), Steefen Hagen (Odds BK), Per Egil Flo (Molde), Martin Linnes (Molde), Frederik Sembe Berge (Brondby), Vegard Hedenstad (Eintracht B.) ; Per Ciljan Skjelbred (Herta Berlino), Alexander Tettey (Norwich), Ruben Yttergård Jenssen (Kaiserslautern), Stefan Johansen (Celtic), Anders Konradsen (Rennes), Havard Nordtveit (Borussia M.); Morten Gamst Pedersen (Rosenborg), Molle Dæhli (Cardiff), Tarik Elyounoussi (Hoffenheim), Joshua King (Celtic), Håvard Kallevik Nielsen (Eintracht B.),Mohamed Elyohoussi (Molde), Ola Kamara (Austria Vienna).

L'Inghilterra viene da un Mondiale deludente (finita ultima nel girone dell'Italia) ma, al contrario di quanto ci si potesse aspettare, ha proseguito con il medesimo progetto e quindi con sostanzialmente la stessa rosa di giocatori, e con lo stesso allenatore. L'obiettivo è centrare i quarti agli Europei. La rosa e la sua qualità consentono all'obiettivo di essere ampiamente alla portata. Rispetto a Brasile 2014 sono quattro le importanti novità: dentro il promettente Chambers, terzino destro ma anche centrale di difesa, e Danny Rose in difesa e Colback e Delph a centrocampo. Questi i nomi nuovi ma sono tutte da scoprire le probabilità che questi giocatori facciano parte del progetto: sono più che altro gli infortuni altrui (Kyle Walker, Ross Barkley, Theo Walcott, Glen Johnson, Luke Shaw, Michael Carrick, Jon Flanagan, Adam Lallana, Chris Smalling, Kieran Gibbs, Jay Rodriguez and Andy Carroll), ed i ritiri di Gerrard e Lampard che hanno fatto sì che venissero convocati.

Ieri in conferenza stampa Hodgson ha praticamente confermato il probabile undici con il quale l'Inghilterra scenderà oggi in campo. Coppia d'attacco sulla carta micidiale composta da Sturridge e Rooney. Sarà per 2/4 Toffee la difesa, composta dal giovanissimo Stones nel ruolo inedito di terzino, Cahill e Phil Jones in mezzo e Baines a sinistra. A centrocampo larghi Oxlade-Chamberlain e Sterling pronti a battere l'uomo in fascia con Henderson e Wilshere a fare legna. Insomma, nonostante i tanti infortuni, questa non è una squadraccia. Non ci sarà Welbeck, fattosi male in allenamento. Si ripartirà dal nuovo capitano Wayne Rooney.

Qualche critica ad Hodgson è stata mossa per aver lasciato a casa due giocatori in formissima come Shawcross (Stoke) e Nathan Dyer (Monk, il suo allenatore allo Swansea, ha lamentato un "overlooking" del C.T. ai suoi boys) mentre l'allenatore ha risposto a chi prendeva in giro Colback con un "Chi lo conosce bene lo chiama il Ginger Pirlo" con chiaro riferimento al suo capello ed al colore della nota bevanda. Il centrocampista centrale sarà tuttavia out per stasera visto il piccolo infortunio riportato nella gara fra il suo Newcastle ed il Crystal Palace.

La Norvegia, 53° nel Ranking FIFA, ha convocato appena 20 giocatori ed in panchina fa sedere Per-Mathias Hogmo, ormai in carica da quasi un anno. I norvegesi non hanno presto parte ai Mondiali e sperano di piazzarsi bene come terza dietro le prevedibili Croazia ed Italia nel suo girone di qualificazioni per ottenere il pass per la Francia. Il modulo è il 4-4-2 e stasera in campo ci saranno questi undici, si presume: Jarstein dell'Herta Berlino in porta; Hogli del Copenaghen e Hedenstad del Bruanschweig larghi con Nordtveit (centrale ma sopratutto mediano) del Borussia Moenchengladbach e Forren (Molde) centralmente; a centrocampo inizialmente la squadra potrebbe schierarsi a 5 con ali Pedersen del Rosenborg e Daehli (Cardiff) più Tettey (Norwich), Skjelbred (Herta Berlino) e Jenssen (Kaiserslautern) a fare da frangiflutti e trampolini per l'unica punta Elyonoussi (Hoffenheim). Un'alternativa potrebbe essere rappresentata dall'inserimento di Havard Kallevik Nielsen, bell'attaccante di casa in Bundesliga, con l'esclusione di Jenssen per un'assetto più spregiudicato.

Manca il baby prodigio Ødegaard di cui si è scritto forse anche troppo. A 15 anni, in estate, ha esordito con la Nazionale maggiore norvegese dopo aver attirato su di sé gli occhi di parecchie big. Trequartista dal tocco favoloso, non è stato però chiamato da Hogmo, forse per preservarli la troppa pressione che si sta venendo a creare.

Se per l'Inghilterra è la prima gara dopo il Mondiale per la Norvegia si tratta della prima dopo due pareggi di matrice completamente diversa. Un fiasco lo 0-'0 ottenuto il 27 agosto contro gli Emirati Arabi, rassicurante l'1-1 pre-Mondiale con la Russia con rete di Konradsen. Ritiratosi dagli impegni internazionali Hangeland, il capitano diventa Skjelbred.