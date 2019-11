Pagellone di mercato Premier League: arrivi e giudizi per ogni squadra

ARSENAL (6.5):

All'Emirates ci hanno dato dentro. Cambiate per intero la catena di destra dove in difesa si è passati da Sagna (passato al City a 0) - Jenkinson (ora al W.Ham in prestito) a Debuchy (Newcastle, 15 mln) - Chambers (Southampton, 20 milioni): un upgrade non da poco visto e considerato che l'inglese è stato preso anche per fungere da centrale dietro Koscielny e Mertesacker. E' stato però ceduto Vermaelen (Barcellona) senza che sia stato rimpiazzato: l'assenza di un quarto centrale può pesare. In mezzo Kallstrom è tornato in Russia mentre sulla linea di trequarti è giunto Alexis Sanchez (Barcellona, 42.5 milioni), che sarà stabilmente nei tre dietro l'unica punta. Unica punta che si chiama Giroud o - in alternativa - Danny Welbeck, rimpiazzo del francese durante l'infortunio, giunto dallo UTD per 20 mln, capace anche eventualmente di giocare con Giroud. Il punto debole sta nei forse troppi trequartisti: Ozil, Santi Cazorla, Podolski, Oxlade-Chamberlain, Gnabry, Walcott oltre a quel Ramsey che il meglio di sé lo dà da dietro le punte. Questa è un'altra pecca dei Gunners. E' arrivato poi il secondo portiere Ospina (Nizza, 4 mln), ottima alternativa a Szczesny al posto dello svincolato Fabianski (ora allo Swansea).

Principali trafserimenti (saldo: -86 milioni di euro):

IN : Ospina, Chambers, Debuchy, Alexis Sanchez, Welbeck

OUT : Vermaelen, Djorou, Fabianski, Viviano (fp), Kallstrom (fp), Miquel (p)

ASTON VILLA (6.5):

Buona sessione per i Villans che hanno infatti già raccolto 7 dei 9 punti disponibili in Premier. La tanto attesa partenza di Vlaar non si è realizzata e gli arrivi a centrocampo di Carlos Sanchez (Elche, 6 mln) e Cleverley (M.Utd, prestito) in mezzo rafforzano un centrocampo privato dalle cessioni di Albrighton (Leicester a 0), Gardner (Brighton in prestito), Sylla (prestito all'Ericyesspor) ed El Ahmadi (Feyenoord per 700 mila euro). In difesa l'innesto di Cissokho (Valencia, sostituisce Luna, passato al Verona per 2.5 milioni) garantisce una catena intrigrante, formato anche da Richardson (Fulham, a 0), altro acquisto. I due potrebbero giocarsi un posto da terzini sinistri come giocare insieme da terzino e mezzala. sulla trequarti ecco l'acquisto dell'esperto Joe Cole (W.Ham a 0) che contenderà il posto a N'Zogbia nel caso di 4-3-1-2 ma potrà anche scivolare sull'esterno per dare ricambio a Weimann ed Agbonlahor: sostanzialmente copre il vuoto lasciato da Tonev (Celtic in prestito). Dietro è arrivato l'espero Senderos (Valencia a 0), uomo più navigato dei giovincelli Ciaran Clark e Baker.

Principali trasferimenti (-7.3 milioni di euro):

IN : Vlaar, Cleverley (p), Carlos Sanchez, Richardson, Cleverley, Joe Cole

OUT: El Ahmadi, Gardner (p), Tonev (p), Luna (p), Sylla (p), Albrighton

BURNLEY (6-):

Come da copione per una neopromossa il mercato del Burnley è stato improntato sull'acquisto di giocatori di categoria. Unica eccezione gli arrivi di Chalobah e Micheal Keane in prestito dalle grandi Chelsea e Manchester United. Budget ridotto quindi niente nomi altisonanti. Solo giocatori funzionali: sugli esterni di difesa dentro Steven Reid (WBA, a 0) e Stephen Ward (Wolverhampton, a 0). Larghi per il 4-4-2 ecco Matthew Taylor (W.Ham, a 0) e Kightly (Stoke per 1.9 mln). Davanti Sordell (Bolton per 630 mila euro) e Jutkiewicz (Middlesbrough per 3.1 milioni) sostituiscono l'infortunato Vokes. L'uomo di punta messo dentro si chiama George Boyd (Hull per 3.8 mln), mezzapunta. In porta è arrivato il 12° Gilks (a 0 dal Blackpool). Treacy (Barnsley, a0), Edgar (Brimingham, a0) e Baird (WBA, a 0) le più importanti cessioni.

Principali trasferimenti (-8.8 milioni di euro):

IN : Gilks, Micheal Keane (p), Ward, Reid, M.Taylor, Chalobah (p), Kightly, G.Boyd, Sordell, Jutkiewicz

OUT: Edgar, Treacy, Baird

CHELSEA (8):

Un saldo tutto sommato non catastrofico e la capacità di aver innalzato il Chelsea da contender a favorita al titolo. Lì davanti cambia tutto: da Eto'o (Everton, a 0), F.Torres (Milan, in prestito) e Ba (Besiktas a 6 mln) a Diego Costa (Atletico Madrid per 38 mln), Remy (QPR per 13.2 mln) e Drogba (svincolato). Ed è un miglioramento. A centrocampo dentro Fabregas (Barcellona, per 33 mln) per Lampard (New York, a 0) ed anche qui c'è l'upgrade. Sulle fasce dentro Filipe Luis (Atletico Madrid per 20 mln) e fuori A.Cole (Roma, a 0): ancora meglio. Dietro è stato perso a peso d'oro David Luiz (PSG per 49.5 mln) ed è stato reclutato dopo 6 mesi di prestito Kurt Zouma (Saint-Etienne). Anche da queste parti di Londra manca un quarto centrale, forse anche a centrocampo - dopo la dipartita di van Ginkel (Milan, prestito oneroso a 400 mila euro) - la rosa è corta. Ma in avanti c'è l'imbarazzo della scelta con Diego Costa già in formato bestia e Remy capace di giocare largo così come è Schurrle capace di giocare punta. In porta dentro Courtois (Atletico Madrid, fine prestito) e Cech a fare - da buon professionista - il dodicesimo come è giusto che sia visto il valore del belga. Prestati parecchi giovincelli come Bertrand, Pasalic, Oriol Romeu, lo stesso van Ginkel, Piazon, il fratello di Hazard ed Atsu. Ceduta l'eterna promessa Lukaku (Everton a 35.36 mln) e lo svalutato van Aanholt (Sunderland, 2 mln). Un ottimo lavoro di sliding doors che permetterà a Mou di lottare per il titolo.

Principali trasferimenti (-9,6 milioni di euro):

IN : Courtois (fp), K.Zouma (fp), F.Luis, Fabregas, Drogba, Diego Costa, Remy

OUT: David Luiz, Bertrand (p), van Aanholt, Kalas (p) , A.Cole, Marin (p), van Ginkel (p), Lampard, Lukaku, Ba, F.Torres (p), T.Hazard (p), Piazon (p)

CRYSTAL PALACE (6):

A Pulis erano stati concessi i rivedibili Hangeland e Kelly oltre al futuribile F.Campbell (1.14 mln al Cardiff). Una volta arrivate le dimissioni del manager, a Warnock (il sostituto) è stata concessa ben altra libertà di manovra: non appena arrivato il nuovo allenatore è tornato Zaha (prestito dallo UTD), è stato chiuso l'arrivo di McArthur (Wigan, 8.8 mln) e quello di Kevin Doyle (in prestito dal Wolverhampton). Conclusa anche la trattativa per Fryers (3.8 mln al Tottenham). A dire addio al Palace sono stati Campaña (1.8 dalla Sampdoria), Dikgacoi (a 0 al Cardiff), Parr (a 0 all'Ipswich), Gabbidon ( a 0 al Cardiff) e Moxey (a 0 al Blackburn), gli ultimi tre sostituiti da appunto Hangeland, Kelly e Fryers. Rosa rinforzata ma forse troppo larga. In ogni caso sarà tutta da sudare la salvezza.

Principali trasferimenti (-13.9 milioni di euro):

IN: Hangeland, Fryers, Kelly, McArthur, Zaha (p), K.Doyle (p), F.Campbell

OUT: Parr, Moxey, Gabbidon, Dikgacoi, Campana, Glenn Murray (p).

EVERTON (6+):

I ritorni di Lukaku (35 mln al Chelsea) e Barry (a 0 dal City), dopo i prestiti dell'anno scorso, riconsegnano a Martinez le chiavi per quantomeno ripetere la scorsa annata dei record. E' stato aggiunto un altro attaccante importante come Eto'o (a 0 dal Chelsea), primo rimpiazzo di Romelu il belga mentre dietro forse manca un centrale che possa degnamente figurare al posto dei troppo lenti Jagielka e Distin, che non possono fare affidamento all'affiatamento e basta per molto altro tempo. Sono arrivati Atsu in prestito al posto di Deulofeu (tornato al Barcellona) e Besic a titolo definitivo (4.8 mln al Ferencvaros). Di poco conto le cessioni: Lacina Traoré torna al Monaco, Vellios e Gueye si svincolano.

Principali trasferimenti (-38.2 milioni di euro):

IN : Barry, Besic, Atsu (p), Lukaku, Eto'o

OUT: Deulofeu (fp), Vellios, Gueye, Lacina Traoré (fp)

HULL CITY (6.5):

L'Hull City è stata la squadra più attiva ed agitata nell'ultimo giorno di mercato. La Deadline Day ha portato in dote a Bruce due trequartisti dal tocco imprevedibile come Gaston Ramirez dal Southamtpon ed Hatem Ben Arfa dal Newcastle in prestito. I loro acquisti, uniti agli arrivi di Thomas Ince (a 0 dal Blackpool) e Robert Snodgrass (7.5 mln al Norwich) lasciano presagire un passaggio al 4-3-3: torppe le ali per un semplice 3-5-2. Tuttavia Bruce ha cominciato la stagione col modulo che tanto bene ha reso l'anno scorso. Lì davanti - arrivata un'offerta irrinunciabile per Long (14.9 mln dal Southampton) - si è deciso di acquistare Abel Hernandez (12 mln al Palermo) per sostituirlo. In mezzo dentro Diamé (per 4.4 mln dal West Ham, anche lui acquisto dell'ultimo giorno) e Livermore (che viene acquistato, per 7 mln, dopo il prestito dell'anno scorso) mentre in difesa si sono aggiunti l'esperto Dawson (Tottenham, 3.7 mln) oltre ad i giovani Robertson (Dundee, 3.6 mln) e Maguire (Shef.Utd, 3.16 mln). I partenti, oltre a Long,: George Boyd (Burnley, 3.8 mln), Koren (gratuitamente al Melbourne City) e Proschwitz (gratuitamente al Brentford). Insomma, un mercato niente male ma forse cinque ali sono un po' troppe per chi non ci gioca con esse. Se non il 4-3-3, il 3-4-3 con Jelavic centrale e due a rotazione fra Ince, Ben Arfa, Ramirez e Snodgrass (ora rotto) larghi potrebbe essere una soluzione al contempo intrigante ed utile a far coesistere tutti questi galli nello stesso pollaio.

Principali trasferimenti (-22.7 milioni di euro):

IN : Dawson, Maguire, Robertson, Livermore, Diamé, Snodgrass, Ince, Ben Arfa (p), Gaston Ramirez (p), Abel Hernandez

OUT: Koren, G.Boyd, Long, Proschwitz

LEICESTER (5.5):

Non una grancassa mediatica la campagna acquisti del Leicester, squadra neopromossa. Il più grande investimento è stato fatto in avanti dove è arrivato l'attaccante del Brighton, Leo Ulloa, per 10.12 mln di euro, cifra record per il piccolo club. L'ispano-argentino sta già cominciando a ripagare i soldi spesi a suon di gol. Tanti giovani sono stati messi nel motore: da Barmby (0) a Lawrence (1.26 mln) per finire a Kris Scott (cifra non resa pubblica) e Nick Powell (prestito). Le Foxes hanno poi chiuso per uomini dal carisma innato come Upson (a 0 dal Brighton) e Cambiasso (sempre a 0 dall'Inter). Rinforzata la catena di destra con gli arrivi di Danny Simpson (2.5 mln dal QPR) e Albrighton (a 0 dall'Aston Villa). Dentro anche il dodicesimo, Hamer, a parametro zero. Hanno salutato nomi di poco conto se si fa eccezione per Kevin Phillips, ritiratosi. Un saluto a Futacs (a 0 al Mersin Idma Yurdu), Lloyd Dyer (a 0 al Watford) e St.Ledger. Un mercato in cui il budget ridotto l'ha fatta da padrone. La squadra è stata rafforzata di poco e si lotterà per la salvezza fino all'ultima giornata. Uno o due nomi fra Nugent, Vardy e Wood poteva essere ceduto visto e considerato il sovraffollamento in avanti.

Principali trasferimenti (-13.8 milioni di euro):

IN: Hamer, Upson, Danny Simpson, Albrighton, Cambiasso, Powell (p), Lawrence, Barmby, Ulloa

OUT: Kevin Phillips (ritiro), St.Ledger, L.Dyer, Futacs

LIVERPOOL (8-):

Il principale obiettivo dei Reds di Brendan Rodgers durante questa estate era quello di rimpiazzare Luis Suarez, passato per l'astronomica cifra di 81 milioni al Barcellona. La punta ha creato un vuoto enorme ed il suo posto l'ha numericamente preso, solamente nel rush finale, Mario Balotelli, il colpo dell'estate, per 20 milioni dal Milan. Quella di Liverpool è stata una vera e propria rivoluzione. Dal Southampton sono arrivati in tre: Lovren (già titolare in difesa, preso per 25.3 mln), R.Lambert (sarà la quarta punta, esperto marcantonio giunto per 5.5 mln) ed Adam Lallana (deve ancora inserirsi, ha sulle gambe un infortunio, trequartista su cui si sono puntati ben 31 mln). In fascia sono arrivati Manquillo (prestito oneroso a 2 mln dall'Atletico Madrid) ed Alberto Moreno (18 mln al Siviglia) mentre fra centrocampo e trequarti ecco Emre Can (21 mln al Bayer Leverkusen) e Lazar Markovic (25 mln al Benfica). In attacco Origi è stato preso per l'anno prossimo (acquistato per 12.6 mln e lasciato in prestito in Francia). Altrettanto numerose le uscite: via i veterani Agger (4 mln dal Brondby) e Reina (3 mln dal Bayern Monaco), i talenti inespressi Kelly (2 mln dal Crystal Palace) e Robinson (1.25 dal QPR) ed Aly Cissokho (tornato al Valencia e poi accasatosi all'Aston Villa). Giro di prestiti larghissimo visti i tanti giovani: Ibe al Derby, Wisdom al WBA, Coates al Sunderland, Tiago Ilori al Bordeaux, Luis Alberto al Malaga e Ngoo al Kilmarnrock. Di diverso motivo i prestiti di Assaidi (prestito al solito Stoke) e Iago Aspas (ringraziamento al Siviglia per la disponibilità a trattare la cessione di Alberto Moreno). Un parziale fallimento la permanenza di Borini ma c'è da dire che è stato il ragazzo ad impuntarsi contro ogni offerta. Adesso farà panchina. Sfumata anche la cessione di Kolo Touré.

Principali trasferimenti (-58.4 mln milioni di euro)

IN : Lovren, Manquillo (p), Alberto Moreno, Emre Can, Lazar Markovic, Lallana, Balotelli, R.Lambert

OUT: Reina, Agger, Robinson, Kelly, Cissokho (fp), Coates (p), Wisdom (p), Tiago Ilori (p), Ibe (p), Luis Alberto (p), Iago Aspas (p), Assaidi (p)

MANCHESTER CITY (6.5):

Che a tenere buono Mansour sia stato il FFP oppure la consapevolezza di avere già una squadra mostruosa, questo non si sa. Cosa si sa è che il Manchester City ha sostanzialmente rinforzato la panchina e la seconda truppa delle varie coppie. Come partner di Hart dentro Caballero (8 mln dal Malaga) e via Pantilimon (a 0 al Sunderland), come compagno di Zabaleta dentro Sagna (a 0 dall'Arsenal) e via Richards (1 mln per il prestito dalla Fiorentina), e come riserve a centrocampo ecco Zuculini (2.5 milioni dal racing de Avellaneda, prestato poi al Valencia) e Lampard (in prestito dal NYC). Gli acquisti più importanti per il City sono quelli di Mangala (53.8 mln al Porto) e Fernando (15 mln sempre ai Dragões), potenzialmente titolari al posto di Nastastic (è stato ad un passo dall'addio) e Fernandinho. Davanti è stato forse un errore cedere l'unica riserva di Dzeko, Alvaro Negredo, passato al Valencia in prestito mentre sono state più remunerative di quanto ci si potesse aspettare le cessioni dei due centrocampisti Javi Garcia (16.8 mln dallo Zenit) e Rodwell (12.6 mln dal Sunderland), chiusi dai quasi omonimi Fernando e Fernandinho, da Yaya Touré e da Lampard. In difesa quattro centrali bastano eccome quindi hanno fatto le valigie Lescott (a 0 al WBA) e Rekik (altro prestito al PSV). Sempre in tema di prestiti ecco quello di Marcos Lopes al Lilla mentre è definitivo l'addio a Barry, passato a 0 all'Everton.

Principali trasferimenti (-45.7 milioni di euro):

IN : Caballero, Sagna, Mangala, Fernando, Lampard (p), Zuculini

OUT: Pantilimon, Richards (p), Lescott, Rekik (p), Barry, Rodwell, Javi Garcia, Zuculini (p), M.Lopes (p), Negredo (p)

MANCHESTER UNITED (7+):

"Non faremo panic-buy" aveva detto van Gaal. La sostanza invece è che i panic-buy sono stati la prerogativa di quest'estate. A molti sembreranno irrazionali gli acquisti di tre giocatori prettamente abituati a giocare a sinistra come Rojo, Shaw e Blind, presi rispettivamente per 20, 17 e 37.5 milioni, come sembrerà un controsenso l'acquisto di due uomini di qualità a centrocampo come Di Maria (74 milioni al Real) ed Ander Herrera (36 milioni all'Athletic Bilbao). Probabilmente sarebbe servito molto di più un centrale di livello come Hummels o Benatia visti gli addii delle colonne Vidic (a 0 all'Inter) e Rio Ferdinand (a 0 al QPR). In attacco non si poteva perdere l'occasione Falcao, una volta capito che El Tigre aspettava ancora la proposta giusta ad un giorno dalla fine del calciomercato. Rimpiazzati i partenti Chicharito Hernandez (in prestito per 2.5 mln al Real) e Danny Welbeck (20 mln dall'Arsenal). Radamel contenderà il posto a van Persie e Rooney ma siamo convinti che tre punte bastino per tutte le competizioni che il 3-5-2 di LVG dovrà affrontare? Dietro i soliti noti stata sfoltita la rosa con le partenze di Kagawa (8 mln dal Borussia Dortmund), Bebè (3 mln dal Benfica), Tom Lawrence (1.2 mln dal Leicester), Nani (prestito allo Sporting Lisbona), Nick Powell (prestito al Leicester), Angelo Henriquez (prestito alla Dinamo Zagabria), Macheda (prestito al Cardiff) e Zaha (prestito al Crystal Palace). A centrocampo non è partito Fellaini ma Cleverley (prestito all'Aston Villa) ed in difesa è stata smontata la fascia sinistra: Evra ad 1.5 milioni alla Juventus e Büttner a 5.9 mln alla Dinamo Mosca. Infine la partenza di Micheal Keane , difensore che avevamo visto all'opera nell'emergenza di inizio Premier, direzione Burnley in prestito. Non è stato piazzato Anderson, tornato dal prestito alla Fiorentina. Insomma il portafoglio è stato aperto ma la rosa a disposizione fa luccicare gli occhi

Principali trasferimenti (-151.7 milioni di euro)

IN: Blind, Rojo, Shaw, Ander Herrera, Di Maria, Anderson (fp), Falcao

OUT: Vidic, Ferdinand, Evra, Büttner, M.Keane (p), Cleverley (p), Zaha (p), Kagawa, Powell (p), Bebè, Lawrence, Nani (p), Angelo Henriquez (p), Macheda (p), Hernandez (p), Welbeck

NEWCASTLE (6+):

Non sempre acquistare tanti buoni giocatori risulta fruttuoso. E' il caso del Newcastle che pesca a piene mani dal mercato, sopratutto transalpino, senza mai però performare come dovrebbe nonostante la rivoluzione in rosa. Ben nove acquisti, tutti giocatori che potrebbero regalare qualcosa nell'immediato. La coesione fra loro è però tutta da scoprire. In difesa via Yanga-Mbiwa (prestito alla Roma per 1.26 mln) e Debuchy (dall'Arsenal sono arrivati 15 mln) con solamente il terzino rimpiazzato, dall'acquisto di Daryl Janmaat per 6 mln dal Feyenoord. Il centrocampo il reparto maggiormente rafforzato: innestati il fantasioso Cabella (10 mln, dal Montpellier), l'incursore Siem de Jong (8.7 mln all'Ajax, da non confondere con il fratello Luuk, tornato al Moenchengladbach dopo il prestito ai Magpies) ed il Ginger Pirlo (copyright Hodgson) Jack Colback (beffato agli arci-rivali del Sunderland per 0 euro) mentre sono partiti Romain Amalfitano (passato al Dijon gratuitamente), Gosling (parametro zero che passa al Bournemouth), Ben Arfa (prestito all'Hull) e Sylvain Marveaux (prestito al Guingamp). Davanti per uno Shola Ameobi che va via lasciando quella che era casa sua (passa al Gazientepspor a 0) dentro ben tre punte: Rivière per 6.3 mln dal Monaco, il promettente Ayoze Perez per 2 mln dal Tenerife e l'occasione Facundo Ferreyra, desideroso di lasciare le turbolenze guerrigliere di Donetsk (prestito). Guardando al futuro sono stati comprati dal e lasciati in prestito un altro anno al Nottingham Forrest il portiere Dallow ed il centrale Lascelles.

Principali trasferimenti (- 16.7 milioni di euro):

IN: Dallow, Janmaat, Siem de Jong, Lascelles, Cabella, Ayoze Perez, Rivière, Facundo Ferreyra (p)

OUT: Dallow (p), Debuchy, Yanga-Mbiwa (p), Lascelles (p) M.Amaflitano, Ben Arfa (p), S.Marveaux (p), Gosling, Shola Ameobi

Queens Park Rangers (6.5)

Solita estate movimentata anche a Loftus Road. Il movimento che condiziona il giudizio è la cessione nell'ultima settimana utile di uno scontento come Loic Remy, dal quale si è riusciti a guadagnare comunque una bella cifra (13.2 milioni dal Chelsea). E' stato piazzato anche l'altro scontento, Julio Cesar, in prestito al Benfica mentre l'altro epurato, Taarabt, è dovuto rimanere. Acquisti interessanti che fanno alzare il voto a Redknapp e soci. Presi per la nuova difesa Rio Ferdinand (a 0 dal Manchester United) e Caulker (10.7 milioni al Cardiff). Difenderanno Green oppure il nuovo acquisto Alex McCarthy, acquistato per 3.78 milioni dal Reading. Sugli esterni i nuovi volti sono Isla (prestito oneroso per 1.20 milioni dalla Juventus) e Jack Robinson (1.25 al Liverpool, subito dopo girato all'Hudersfield). Salto di qualità in mezzo con gli acquisti di Fer (10 milioni tondi al Norwich), Mutch (7.5 al Cardiff) e Sandro (ben 12.6 milioni al Tottenham) mentre in avanti il nome che spicca è quello di Edu Vargas (in presito dal Napoli). Di corredo il ritorno di Kranjcar in prestito dalla Dinamo Kiev. Oltre a Remy lasciano i difensori Danny Simpson (2.5 mln dal Leicester), Gary O'Neil (al Norwich a zero), Aaron Hughes (al Brighton a 0) ed i centrocampisti Granero (4 mln dalla R.Sociedad), M'Bia (a 0 euro), Benayoun (svincolatosi passa al Maccabi Haifa), Samba Diakité (anche lui a zero passa all'Al Ittihad), Ephraim e Jermaine Jenas (attualmente senza squadra). Si ritirano anche Park Ji Sung, tornato dal prestito al PSV, e Luke Young.

Principali trasferimenti (-27.4 milioni di euro):

IN : McCarthy, Caulker, Rio Ferdinand, Jack Robinson, Isla (p), Fer, Mutch, Sandro, Kranjcar (p), Edu Vargas (p)

OUT: Julio Cesar (p), G.O'Neil, A.Hughes, Luke Young (ritiro), Granero, M'Bia, Benayoun, Samba Diakitè, Ephraim, J.Jenas, Park Ji Sung (ritiro)

SOUTHAMPTON (6+)

Non potevamo giudicare in maniera migliore una squadra che ha praticamente venduto ogni pezzo pregiato: Shaw, Chambers, Lovren, Lallana e Rickie Lambert hanno salutato il St.Mary's che li ha resi celebri. Solamente le offensive per Schneiderlin (erano interessate Arsenal, UTD, Liverpool e Tottenham) e Jay Rodriguez sono state respinte. In secondo piano le cessioni di Osvaldo (l'Inter l'ha preso in prestito), Fox (Nottingham Forest, prestito), Hooiveld (Norwich, in prestito) e Gaston Ramirez (in prestito all'Hull). Ecco i nomi che prenderanno i posti dei ceduti: al posto di Chambers ci sarà Alderweireld (prestito dall'Atletico Madrid), che sarà impiegato anche al centro, proprio come il giovane inglese. Bertrand (prestito dal Chelsea) al posto di Shaw mentre numericamente, al posto di Lovren ci sarà Gardos (scommessa da 6.8 mln dalla Steaua Bucarest ma inizialmente al centro vedremo Fonte e Yoshida). Sadio Mané (15 mln al Red Bull Salzburg) e Dusan Tadic (14 mln al Twente). In attacco invece l'investimento è stato doppio, per accontentare Koeman: oltre a Graziano Pellé (10 milioncini al Feyenoord) ecco Shane Long, più seconda punta che prima (14.9 mln dall'Hull). Curioso il caso di Taïder, riuscito a strappare in prestito dall'Inter nell'operazione Osvaldo e poi richiesto dai nerazzurri ad Agosto inoltrato così da poter accontentare le richieste del Sassuolo, che all'algerino prosepettava un posto da titolare. Infine colpo in porta dove nonostante Boruc avesse fatto una più che discreta stagione lo scroso anno è stato acquistato il quotato Forster dal Celtic per 12.5 mln. Ricostruire non sarà facile ma partire da giocatori dal talento indiscusso è gia qualcosa. Non aspettatevi però i Saints dell'anno scorso.

PRINCIPALI TRASFERIMENTI (+46.3 milioni di euro):

IN : Forster, Gardos, Bertrand (p), Alderweireld (p), Taider (p), Long, Mané, Tadic, Pellé

OUT: Shaw, Chambers, Hooiveld (p), Fox (p) Lovren, Taider (fp), Lallana, Gaston Ramirez (p), Rickie Lambert

STOKE CITY (6+):

Proseguire con l'evoluzione del suo Stoke City anche quest'anno è l'obiettivo di Mark Hughes che, dopo tanto sudore, è riuscito a riportare al Britannia Stadium Oussama Assaidi in prestito dal Liverpool per 1.25 mln nonostante fossero già stati acquistati Bojan Krkic (per solamente 1.8 mln) e Moses (in prestito dal Chelsea). Sei ali di buona fattura se si contano anche Arnautovic, Odemwingie e Walters (troppe?). Davanti, partito Jerome per 1.9 al Norwich, è arrivato anche l'obiettivo di tante sessioni Mame Biram Diouf dall'Hannover a parametro zero: un giocatore che consente di passare al 4-4-2 in cui Crouch è l'altra punta. A destra in difesa è partito Shotton (prestito al Derby) ed è arrivato Bardsley gratuitamente dal Sunderland. In mezzo aggiunto Sidwell dal retrocesso Fulham a zero. E' arrivato anche il promettente centrale Dionatan Teixeira dalla Slovenia che copre il buco del quarto centrale mancante. Si è resistito agli assalti per capitan Shawcross mentre hanno salutato Etherington (svincolato) e Kightly (al Burnley per 1.9 milioni)

PRINCIPALI TRASFERIMENTI (+750 mila euro):

IN : Bardsley, Dionatan Teixeira, Sidwell, Bojan, Assaidi (p), Moses (p), Mame Biram Diouf

OUT : Shotton (p), Kightly, Etherington, Jerome

SUNDERLAND (5.5):

Niente da fare per riportare allo Stadium of Light l'obiettivo numero uno dell'estate dei Black Cats, Fabio Borini, che ha preferito restare a Liverpool e non giocare. L'alternativa Will Buckley è stato fatto proprio dal Brighton per 3.1 milioni mentre Ricky Alvarez è il vero nuovo titolare lì davanti, preso dall'Inter in prestito per 1 milione. E' cambiato tantissimo in difesa: sono andati via Roberge (prestito al Reims), Marcos Alonso (la Fiorentina non ha concesso il ritorno dello spagnolo), Dossena (svincolatosi), Diakitè (tornato dopo il prestito alla Fiorentina ma passato al deportivo la Coruña a 0), Celutska (tornato al Trabzonspor) e Cuellar (a zero al Norwich). Di minor calibro i rimpiazzi: Billy Jones, terzino destro dal WBA a zero; Coates in prestito dal Liverpool e van Aanholt per 2 milioni dal Chelsea. Fortuna che Poyet sia riuscito a far suo nuovamente Vergini per il lasso temporale di 12 mesi. In porta, persi, Ustari (accasatosi gratuitamente al Newell's) e Keiren Westwood (sempre gratis, allo Sheffield Wednesday) è stato affidato a Pantilimon (gratis dal City) il ruolo di secondo goalkeeper. Dal City è arrivato il rinforzo più importante: presa la vecchia stella nascente Rodwell per 12.6 milioni. Al reparto che aveva perso Gardner (al WBA a 0), Colback (al Newcastle a 0) e Vaughan (a 0 al Nottingham Forrest), viene aggiunto anche Jordi Gomez (preso gratuitamente dal Wigan) oltre a Cabral (rientrato dal Genoa ed ora parte integrante della rosa). Non fa la stessa fine N'Diaye, prestato al Betis, tornato in Inghilterra e ceduto a titolo definitivo ai biancoverdi per 3.5 milioni. In avanti partono Scocco, bocciato: preso a 3.6 milioni dall'Internacional di Porto Alegre e rivenduto a 5 al Newell's, e Karlsson venduto al Nordsjaelland dopo il prestito al Kilmarnock, per mezzo milione.

PRINCIPALI TRASFERIMENTI (-9.7 milioni di euro):

IN : Pantilimon, Coates (p), Vergini (p), Billy Jones, van Aanholt, Cabral (fp), Rodwell, Jordi Gomez, Buckley, R.Alvarez (p)

OUT: Westwood, Ustari, Roberge (p), M.Alonso (fp), Diakité, Celutska (fp), Dossena, Colback, Vaughan, Gardner, Borini (fp)

SWANSEA (7-):

Non sempre il mercato positivo o negativo ci indica esattamente come una squadra possa performare nella stagione. E' il caso dello Swansea che nessuno si aspettava a punteggio pieno dopo tre giornate dopo aver ceduto alcuni pilastri della vecchia guardia. L'insediamento di un nuovo (o quasi) manager quale Monk non ha dato , inoltre, effetti catastrofici, anzi. Persi Vorm e Ben Davies (complessivamente il Tottenham ha versato una cifra intorno ai 18 milioni), Chico e Pablo Hernandez (destinazione Qatar per 10 milioni totali) ed altri totem del vecchio Cigno di Laudrup quali Michu (1.25 dal Napoli per il restito) e Cañas (a zero all'Espanyol) i replacements arrivati sono di tutto rispetto. Fabianski, per anni secondo all'Arsenal, gratuitamente per la porta; Federico Fernandez dal Napoli a 10 milioni al posto di Chico; il giovane Kingsley dal Falkirk al posto di Davies (sarà la riserva di Neil Taylor); il vecchio eclettico amico Sigurdsson per 10 mln dal Tottenham a prendere il posto di Michu dietro Bony; il ritorno dal prestito di Ki Sung, mal visto da Laudrup ma evidentemente apprezzato (ed a ragione) da Monk, sostituto di De Guzman (tornato al Villarreal); Jefferson Montero per una cifra stracciata (5 mln dal Monarcas) sostituisce Pablo Hernandez; Emnes (1.7 milioni al Middlesbrough) ed il colpaccio Bafetimbi Gomis addirittura a zero dal Lione a prendere il posto degli scartati N'Gog (passa al Reims a zero), Pozuelo (gratuitamente al Rayo), Alvaro Vazquez (prestito dal Getafe terminato) e Lamah (prestito dall'Osasuna terminato). Senza dubbio il maggior colpo è stato fatto in attacco dove è stato trattenuto il corteggiato Bony. Intrigante il prestito di Tom Carroll ottenuto dal Tottenham.

Principali trasferimenti (+2.9 milioni di euro)

IN: Fabianski, F.Fernandez, Kingsley, Ki Sung (fp), Sigurdsson, T.Carroll (p) J.Montero, Gomis, Emnes

OUT: Vorm, Chico, Ben Davies, Cañas, de Guzman (fp), Pablo Hernandez, N'Gog, Pozuelo, A.Vazquez (fp), Lamah (fp)

TOTTENHAM (6+):

Non la solita frenetica estate a White Hart Lane. Sarà l'arrivo del più equilibrato Pochettino o qualcos'altro. In difesa i maggiori cambiamenti: Dawson, 3.7 milioni da parte dell'Hull, viene rimpiazzato da Fazio, 10 mln al Siviglia; Fryers, 2 milioni dal Crystal Palace, da Ben Davies, 5 milioni allo Swansea. Dentro anche i futuribili Eric Dier per 5 milioni e DeAndre Yedlin (2.6 milioni ai Seattle Sounders dove è stata prestato per altri 12 mesi). In porta fuori Heurelho Gomes, passato al Watford per nemmeno un euro, e dentro Vorm (altri 5 milioni allo Swansea). A centrocampo tanto sfoltimento: le riserve di Eriksen sono partite (Holtby all'Amburgo in prestito, Carroll e Sigurdsson allo Swansea in prestito e per 10 milioni; ora l'alternativa al danese sarà Dembelé), su Iago Falqué s'è fatto vivo il Genoa ed è stato lasciato partire per 2 mln e Livermore è stato ceduto definitivamente all'Hull per 7 milioni. Infine avvicendamento fra Sandro (partito per 12.6 milioni) e Stambouli (5.9 milioni al Montpellier). Davanti non è cambiato nulla: sempre Adebayor e Soldado punte più Lennon, Lamela, Townsend e Chadli ali.

PRINCIPALI TRASFERIMENTI (-2.3 milioni di euro):

IN : Vorm, Ben Davies, Dier, Yedlin, Fazio, Stambouli

OUT: Gomes, Yedlin (p), Holtby (p), Carroll (p), Livermore, Sigurdsson, Sandro, Iago Falqué

WEST BROMWICH ALBION (5.5):

Al nuovo coach Alan Irvine è stata concesso di far cantare moneta nel mercato sperando che la salvezza dello scorso anno diventasse un lontano ricordo. La realtà è che anche quest'anno i Baggies dovranno vendere cara la pelle nonostante alcuni buoni (e nulla più) innesti. E' cambiata la difesa, e l'affiatamento sarà da recuperare. Fuori Billy Jones (a 0 al Sunderland), Ridgewell (a 0 al Portland), Lugano (svincolatosi), Steven Reid (a 0 al Burnley) e Popov (prestito dalla Dinamo Kiev terminato). Cinque i nuovi nella retroguardia bianco-blu: il nome più importante è di Lescott (a zero dal City), al quale seguono quelli dei "Mondiali" Davidson (dall'Heracles) e Gamboa (2.4 mln al Rosenborg) più Pocognoli (1.5 mln all'Hannover) e Wisdom (prestito dal Liverpool). La mediana ha accolto due mestieranti quali Baird a 0 dal Burnley e Gardner a 0 dal Sunderland ed ha perso Thorne, passato al Derby per 2 milioni o poco più. Impoverita la zona trequartisti che ha visto partire Gera (al Ferencvaros) con più spazio per James Morrison. Sulle ali buoni innesti quelli di Varela (prestito dal Porto), Blanco (2 mln al Metalist Kharkiv) e Samaras (era svincolato). Accanto al youngster Berahino ci sarà Brown Ideye per il quale sono stati sborsati 10 milioni. Perse le buone riserve della seconda parte di stagione 2013-14 Thievy Bifouma, Morgan Amalfitano e Vydra (fine prestito)

PRINCIPALI TRASFERIMENTI (-13.8 milioni di euro):

IN: Wisdom (p), Lescott, Davidson, Gamboa, Pocognoli, Baird, Gardner, Varela (p), Samaras, Blanco, Ideye

OUT: Billy Jones, Ridgewell, Lugano, Steven Reid, Popov (fp), Thorne, Gera

WEST HAM (6.5):

Un mercato di grande stile per gli Hammers che mirano ad un cambio di rotta. Da brutti e concreti a belli e vincenti. Prova ne sono due trequartisti o seconde punte che poco c'entrerebbero col sistema di gioco di Allardyce: Zarate (dal Velez), Morgan Amalfitano (dal Marsiglia per 1 mln) ed Enner Valencia (15 milioni, dal Pachuca) garantiranno cambio di passo e dribbling oltre che un'alternativa all'infortunato Carroll. Il vero sostituto dell'ex Liverpool pare però essere Carlton Cole con in seconda battuta il nuovo acquisto Diafra Sakho (5 mln al Metz). L'addio di Diamé passato per 4.4 milioni all'Hull è meno doloroso se si pensa che Alex Song, in prestito dal Barcellona è il sostituto. Partito Matthew Taylor (al Burnley per 0) è arrivato il figlio di Gus, Diego Poyet come jolly di mezzo. Gli addii di Armero (fine prestito) e McCartney (svincolato) hanno imposto un acquisto sulla sinistra: è Cresswell, pagato 4.75 mln. Kouyaté é la scommessa: pagato 7.5 milioni può fare sia il centrale di difesa che quello di centrocampo. Se ne sono andati anche Joe Cole (a zero all'Aston Villa), Jack Collison (svincolatosi), Spence (svincolatosi, al suo posto ecco il prestito di Jenkinson), Alou Diarra (svincolatosi), Maiga (è passato in prestito al Metz nell'ambito dell'operazione Sakho) oltre a Borriello e Nocerino (tornati in Italia dopo il prestito).

PRINCIPALI TRASFERIMENTI (-28.8 milioni di euro):

IN: Jenkinson (p), Cresswell, Kouyaté, Diego Poyet, Alex Song (p), Mauro Zarate, M.Amalfitano, E.Valencia, Diafra Sakho

OUT: Spence, Armero (fp), McCartney, Diamé, Matthew Taylor, Collison, A.Diarra, J.Cole, Nocerino (fp), Borriello (fp), Maiga (p)