Atletico Madrid, Cerci: "E' un sogno per me, spero di infiammare la tifoseria con le mie giocate"

E' il giorno di Alessio Cerci all' Atletico Madrid . Il calciatore, visibilmente emozionato , è stato presentato ufficialmente alla stampa e ai suoi nuovi tifosi questa mattina: "Arrivo qui con grande entusiasmo, ho sempre sognato di indossare la maglia di un club così importante come l'Atletico. Le mie prime impressioni sono buone sia a livello di gruppo sia per quanto riguarda l'allenatore. Come ruolo posso giocare in più posizioni, ma quella che preferisco è esterno offensivo destro".

Tra gli obiettivi dell' ex Torino c'è chiaramente quello di rientrare nel giro della nazionale, anche se non è stato chiamato da Conte in vista del doppio impegno contro Olanda e Norvegia: "Non sono scontento per la mancata convocazione, era prevedibile visto che non ho giocato partite col Torino. Spero di poter avere la possibilità di mettermi in mostra col mio club e riconquistare così la nazionale italiana. Non ho preferenze tra goal e assist, spero di poter giocare bene e di poter fare sia assist che goals. Sono convinto che come squadra potremo fare bene sia in Champions che nella Liga".

Contratto fino al 2017 e maglia numero 22, Cerci ha gia’ avuto modo di incontrare i nuovi compagni e il tecnico Simeone “e la prima impressione e’ stata molto positiva. Nuovo modulo, nuovo modo di giocare: "Nel Torino giocavamo molto compatti, tutti gli undici in campo dovevano dare una mano sia in fase difensiva che in fase offensiva. Grazie al Torino credo di essere pronto a potermi adattare alle diverse situazioni di gioco. Visto che qui c'è una tifoseria molto calda spero di poterla infiammare ben presto con le mie giocate".

Enrique Cerezo, il presidente dei Colchoneros, si è dichiarato soddisfatto dell'arrivo di un giocatore a lungo seguito: "Diamo il benvenuto ad un giocatore che l'anno scorso è stato uno dei migliori del campionato italiano. Lo abbiamo preso perchè in questo modo vogliamo continuare ad essere competitivi sia in campo nazionale che internazionale. Speriamo che ben presto in campo possa dare il suo contributo".