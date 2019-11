Inghilterra: infortuni, polemiche e Svizzera

Wembley mezzo vuoto non è uno spettacolo gradevole, tutt'altro. Il trending topic durante Inghilterra - Norvegia "#ThingsBetterThanBeAtWembleyNow" era a metà fra l'esilarante ed il doloroso. Le critiche al gioco ed alla Nazionale inglese sono state la goccia che fatto traboccare il vaso. Dopo il misero 1-0 ottenuto contro la Norvegia in amichevole, Hodgson non si è risparmiato:

"Soli due tiri in porta? Sono fottute cazzate. Avete visto l'Inghilterra dominare per 45 minuti contro un buon avversario. Ci avete visto lavorare duro per creare delle occasioni, avete visto giocatori tagliare dietro i difensori avversari e non raccogliere cross, sì, di questo non sono felice. Mi sarebbero piaciuti migliori, quei cross. [...]. Mi sarebbe piaciuto che il magnifico sforzo di Sturridge, su quel fantastico passaggio, non fosse finito sulla parte alta della rete".

La prestazione dell'Inghilterra, è vero, è stata abbastanza noiosa ma è al contempo giusto definirla dominante. Dominio da non leggere in chiave di assedio. E' stato un dominio sterile, innocuo e poco efficace, capitalizzato dal gol su rigore di Wayne Rooney.

"Ho il diritto ad essermi rotto delle vostre domande, vero? Quando fate domande tipo "Avete fatto due tiri in porta..." beh, non possiamo liberarci di quel peso: non possiamo ri-giocare le partite contro Italia ed Uruguay, non possiamo cambiare il dato di fatto che abbiamo giocato un brutto Mondiale. Se avessimo giocato male oggi, se qualcuno dei nostri avesse giocato in maniera pessima, se la qualità dei nostri passaggi e dei nostri movimenti non fosse stato ciò che avrei voluto vedere e se la nostra difesa non fosse stata compatta, aggressiva ed organizzata come lo è stata per larghi tratti, sarei il primo a dirlo. Ma di certo non lo dirò solamente perché abbiamo fatto un brutto Mondiale."

Hodgson, che sta cercando di far ripartire in maniera pertinente il movimento dell'Inghilterra nonostante il disamoramento totale del popolo, ha schierato un 4-4-2 molto quadrato, con ali veloci come Sterling ed Oxlade-Chamberlain pronte a creare la superiorità ed i traccianti per i tagli di Rooney e Sturridge là davanti. Wayne, il nuovo capitano dell'Inghilterra, ha continuato la discesa lungo lo scivolo delle sue ultime pessime annate: quasi passivo, quasi non più animato dal furore agonistico che lo caratterizzava. Ecco come Hodgson si è espresso sui singoli:

"John Stones, che ha giocato in maniera dura tutti i match recenti dell'Everton, si è messo in posizione di terzino destro facendo un'ottima prestazione. E anche Chambers quando è entrato ha fatto bene. Henderson e Wilshere, secondo me, sono stati eccellenti. Delph è entrato per la prima volta in campo con la maglia dell'Inghilterra ed ha mostrato buone cose e, naturalmente, Sturridge è stato magnifico per tutta la durata del match. Welbeck entrando ha mostrato il suo potenziale. Quello che vi sto dicendo è di giudicare ogni partita per quella che è. Il punto è : prima del Mondiale, con tutta l'euforia, giocammo con 75000 persone contro il Perù. Adesso ce ne sono 40000 a vederci giocare contro un avversario più difficile da affrontare. Non posso farci nulla, non posso mandare indietro l'orologio, ma ciò che posso fare è analizzare cosa ho visto e giudicarlo attraverso i miei occhi e non perché qualuno mi sta dicendo "Ehi avete fatto solamente due tiri in porta", perchè, per me, scusatemi, ma sono delle grandi cazzate".

L'Inghilterra si sta preparando per la gara inaugurale del gruppo E delle qualificazioni al prossimo Europeo. L'avversario sarà l'ostica Svizzera arresasi solamente a Dio Di Maria ai supplementari in quel di Brasile 2014. Ancora meno facile pensare alla vittoria se si pensa che mancherà proprio quello Sturridge, ormai stella dell'Inghilterra, visto il fastidio riscontrato nell'allenamento di ieri mattina. Per il giocatore del Liverpool subito il ritorno a casa. Dovrebbe stare fuori per 3-4 settimane. Hodgson dovrà quindi - per forza di cose - cambiare la formazione anti-Svizzera, inizialmente molto vicina a quella che ha affrontato la Norvegia. Facile ipotizzare l'ingresso di Welbeck al posto di Sturr. Da valutare se il modulo sarà un 4-2-3-1 con Welbeck largo a sinistra e Sterling trequartista centrale dietro Rooney o 4-4-2 con Danny e Rooney davanti più Sterling e The-Ox larghi.

Ci sarà invece Cahill, che ieri non si è allenato ma sarà in grado di giocare la partita di Basilea. Fuori causa Forster e Colback, già non arruolabili per la gara contro la Norvegia. Hodgson è stato interrogato anche sul perché abbia deciso di non chiamare nessuno a sostituire il portiere ed il centrocampista, lasciando così la rosa a quota 19 giocatori disponibili:

"Il punto è che non ne abbiamo molti altri (giocatori convocabili, n.d.r.). Ci sono quattro o cinque giocatori che non sono qui per colpa di infortuni: Smalling e Shaw in difesa, e Ross Barkley e Lallana in mezzo. C'è Flanagan, che ci piace e che speriamo di rivedere presto, ed ovviamente ci sono i giocatori fermi per più tempo come Jay Rodriguez"