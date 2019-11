Qualificazioni Euro 2016: ecco i primi risultati

Gruppo D:

Georgia - Irlanda 1-2

(McGeady; Okriashvili; McGeady)

Georgia (4-1-4-1) : Loria (46° Kvaskhvadze); Lobzhanidze, Kverkvelia, Khubutia, Kvirkvelia; Kashia; Daushvili, Okriashvili (88° Mcedlidze), Ananidze (63° Targamadze), Kankava; Gelashvili

Irlanda (4-2-3-1) : Forde; Coleman, O'Shea, Marc Wilson, Ward; Whelan, McCarthy (91° Meyler); Walters, Quinn (76° Brady), McGeady; Robbie Keane (76° Long)

Germania - Scozia (20.45)

Gibraltar - Polonia (20.45)

Vittoria in zona cesarini per l'Irlanda di Martin O'Neill capace di fare tre punti in casa georgiana. Stampo Premier League per la squadra irlandese che schiera ben 9/11 fra giocatori attualmente impegnati nel campionato inglese. Il vantaggio è dell'ala McGeady nel primo tempo L'esterno dell'Everton si ripeterà al 90° donando ai suoi i primi tre punti della campagna verso Francia 2016. Il pareggio georgiano era stato messo a segno, sempre nel primo tempo da Okriashvili. L'Irlanda prova a fare la rincorsa alla Germania partendo da qui.





Classifica: Irlanda 3, Polonia* 0, Germania* 0, Gibraltar* 0, Scozia* 0, Georgia 0

Gruppo F:

Ungheria - Irlanda del Nord 1-2

(Priskin; McGinn, Lafferty)

Ungheria (3-4-3) : Gulacsi; Vanczak, Liptak, Juhasz; Gyurcso (58° Lovrencsics), Varga, Toszer, Balogh; Rudolf (70° Rudolf), Nikolic (46° Priskin), Dszdszudzak

Irlanda del Nord (4-4-2) : Carroll; McLaughin, McAuley (72° Cathcart), Hughes, Brunt; C.Davis, Steven Davis, Norwood (79° McKay), Baird; Ward (66° McGinn), Lafferty

Isole Fer Oer - Islanda (20.45)

Grecia - Romania (20.45)

Uno dei gironi più incerti ed equilibrati (Romania, Irlanda del Nord, Far Oer, Grecia, Finlandia ed Ungheria) non poteva mancare la sorpresa. Colpo dell'Irlanda del Nord in casa dell'Ungheria per 1-2. Succede tutto nell'ultimo quarto d'ora con il vantaggio magiaro di Priskin al 75°. L'Irlanda del Nord si ribella e dall'81° pareggia con McGinn ed all'88° trova l'1-2 con l'ex Palermo Lafferty.





Classifica: Irlanda del Nord 3, Romania* 0, Far Oer* 0, Grecia* 0, Finlandia* 0, Ungheria 0

Gruppo I :

Danimarca - Armenia 2-1

(Mkhitaryan; Hojbjerg, Kahlenberg)

Danimarca (4-2-3-1) : Schmeichel; Ankersen, Kjaer (57° Okore), Bjelland, Boilesen; Kvist (74° Kahlenberg), Hojberg; Schone (56° Vibe), Eriksen, Krohn-Dehli; Bendtner

Armenia (4-1-3-2) : Berezovskiy; Hovhannisjan, Haroyan, Mkoyan, Hayrapetyan; Arzumanjan (66° Voskanjan); Hovsepjan, Mkhitaryan (71° Pizzelli), Yedigaryan; Manucarjan (84° Dashyan), Ghazaryan

Portogallo - Albania (20.45)

Buona e sudata vittoria danese nell'esordio del gruppo I. La Danimarca di Morten Olsen batte l'Armenia per 2-1 schierata con l'offesivo 4-1-3-2 e molto volenteroso, come provato dall'Italia che doveva qualificarsi per il Mondiale. Sono infatti gli ospiti a passare avanti con la rete della loro stella Mkhitaryan, abile nel mandare a pesci due difensori fintando il tiro al volo e mirando di precisione con un diagonale dopo averli beffati. Al 65° il pareggio di un altro "tedesco" presente: gol di Hojbjerg, centrocampista centrale, a segno con una bellissima volée improvvisata. All'80° il colpo di coda dei nordici: 2-1 firmato dal veterano Kahlenberg, di testa, su imprevedibile cross di Bendtner. Primi tre punti per la Danimarca.





Classifica: Danimarca 3, Portogallo* 0, Serbia* 0, Albania* 0, Armenia 0