Doppietta di Muller, La Germania supera la Scozia

Riparte col piede giusto la Germania Campione del Mondo. Nell'esordio per le Qualificazioni ad Euro 2016, i tedeschi piegano la Scozia per 2-1 grazie alla doppietta del solito Mueller che sblocca la partita, al 18’ con un colpo di testa che piega la resistenza scozzese su un cross di Sebastian Rudy. I britannici trovano il pareggio al 66’ con Anya, ma dura ben poco. Perché al 70’ lo stesso Müller trova il 2-1 definitivo

I Campioni del Mondo scendono in campo con il 4-2-3-1: Gotze (preferito al contestatissimo Gomez) punto di riferimento avanzato, alle cui spalle agisce il talentuoso terzetto Muller-Reus-Schurrle, mentre in difesa – complici alcuni defezioni di peso – Low s’inventa Rudy (di professione mediano) esterno basso destro. La Scozia di Strachan è imbattuta da un anno in partite ufficiali ed ha destato un’ottima impressione nelle ultime amichevoli disputate.

Viene da dire, Meno male che c'è Thomas Müller: Infatti i campioni del mondo devono ringraziare il proprio cannoniere che le risolve i problemi. Prmia sfiora il gol all’ottavo, che – clamorosamente lasciato solo dalla disattenta difesa scozzese – stacca indisturbato all’interno dell’area di rigore, ma non inquadra lo specchio della porta, poi l'attaccante del Bayern segna il gol dell'1-0 di testa,al 18'.La Germania non è sazia e preme costantemente nella metà campo avversaria, con la Scozia messa sovente in difficoltà nel contenere i funambolici giocatori offensivi avversari.

Strachan prova a cambiare lo spartito del match, sbilanciando la squadra con gli innesti di Steven Fletcher e McArthur in luogo di Darren Fletcher e Bannan. Nel secondo tempo, complice la stanchezza, i tedeschi calano di ritmo e la Scozia trova il gol del momentaneo pareggio: Gotze sbaglia ad impostare nella metà campo scozzese e lancia il contropiede avversario che viene finalizzato dal rapidissimo Anya, abile nel freddare Neuer con un piatto destro sul palo più lontano.La Germania soffre maledettamente sulle fasce, dove Rudy e Durm vengono messi in difficoltà dalla velocità di Anya e Maloney. La Germania si sveglia e solo dopo 4 minuti ritorna in vantaggio con il solito Thomas Müller. Preoccupano, e non poco, le condizioni di Reus, uscito anzitempo dal rettangolo verde: nelle prossime ore si avrà un quadro più certo della condizioni del giocatore del Borussia, che pochi mesi fa è stato costretto a saltare il Mondiale per un brutto infortunio Nonostante la sconfitta, la Scozia torna a casa con il sorriso sulle labbra.

I RISULTATI DELLA SERATA:

GRUPPO D



Germania-Scozia 2-1



Gibilterra-Polonia 0-7



Classifica: Irlanda, Polonia e Germania 3 punti, Georgia, Scozia e Gibilterra 0.