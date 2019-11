L'Inghilterra rinasce in Svizzera: decide una doppietta di Welbeck

L'Inghilterra si mette il Mondiale alle spalle con una buona prestazione e 3 punti guadagnati contro la Svizzera. Vittoria importante per il Tre Leoni, che ricominciano da Rooney e soprattutto da Welbeck, autore dei due gol decisivi, e iniziano in maniera impeccabile il cammino verso Euro 2016. La Svizzera non è sembrata la squadra ammirata al Mondiale, quella squadra che aveva messo in difficoltà l'Argentina. Dovrà ancora lavorare Petkovic per conquistare la qualificazione e per migliorare il gioco della nazionale elvetica, apparso troppo difensivista.

Le scelte

Alla prima uscita ufficiale alla guida della Svizzera, per le qualificazioni ad Euro 2016, Vladimir Petkovic si affida al 4-3-3, che in fase passiva si trasforma in un difensivo 4-1-4-1. L’ex allenatore della Lazio manda in campo i migliori 11 disposizione, con nessuna sorpresa; tra i pali il solito Sommer, difesa a quattro guidata da Lichtsteiner e centrocampo nelle mani del capitano Inler. In attacco tridente con Seferovic, Mehmedi e Shaqiri.

Roy Hodgson, dopo il deludente Mondiale, cambia modulo e si affida al 4-4-2 provato anche in amichevole. Tra i pali Hart, in difesa riproposto Stones sulla destra con il compagno di squadra Baines sulla sinistra, a centrocampo parte a sorpresa titolare Delph (preferito ad Oxlade-Chamberlain), con Wilshere, Henderson e Sterling a completare il reparto. Rooney e Welbeck in avanti

Primo Tempo

L’Inghilterra parte più forte e prova a prendere le redini del match, ma una Svizzera ben messa in campo chiude tutti gli spazi e respinge costantemente al mittente gli attacchi inglesi. Partita dura e giocata a ritmi elevati, che vede subito Delph, forse un po’ emozionato, finire già al 9° minuto sul taccuino dell’arbitro Cakir. Bisogna aspettare il 12° minuto per vedere la prima occasione da gol. Sterling, servito da Rooney, spreca malamente tirando malissimo verso Sommer. Dopo 2 minuti sempre Sterling approfitta del rinvio sbagliato di Von Bergen per servire Rooney, che calcia troppo centralmente. La Svizzera prova ad innescare i 3 attaccanti, ma i Tre Leoni sono molto concentrati e non lasciano nulla al caso. Al 28°minuto l’Inghilterra sfiora il vantaggio. Welbeck manda a farfalle Von Bergen e s'invola verso la porta dalla sinistra ma sbaglia il facile passaggio verso il centro dove Rooney era tutto solo. Al 31° ci prova Lichtsteiner con un tiro dal limite che finisce di poco alto. E’ poi Seferovic a impegnare Hart, che si supera e salva i suoi con una super-parata. Si va negli spogliatoio con Sommer che tiene il risultato sullo 0-0 compiendo un autentico miracolo su un colpo di testa di Jones.

Secondo tempo

La ripresa inizia con gli stessi 22, e con un'Inghilterra più propositiva, ma è della Svizzera la prima azione gol, con Lichtsteiner che calcia altissimo di sinistro. Gli elvetici provano ad avanzare il baricentro, ma nel loro momento migliore vengono puniti dall’Inghilterra. Gravissimo errore di Inler che perde un pallone sanguinoso, Rooney ne approfitta e fa partire il contropiede servendo sulla sinistra il velocissimo Sterling, che arrivato al limite dell’area, mette al centro una palla al bacio per Welbeck: Danny deve solo spedirla in porta. Inghilterra in vantaggio. Petkovic prova a scuotere i suoi con un cambio, dentro Drmic e fuori uno spento Mehmedi. Si fa subito vedere l’attaccante del Leverkusen: partito sul filo del fuorigioco riceve palla, salta Hart in dribbling e tira a colpo sicuro, ma Cahill in scivolata salva sulla linea. Hodgson si copre togliendo Wilshere ed inserendo Milner, alla 50° presenza con i Tre Leoni. Petkovic inserisce anche Dzemaili ma la Svizzera non riesce a creare azioni degne di nota. Ci prova Inler all’85° minuto con un tiro da fuori che sfiora la traversa. Gli elvetici si buttano tutti in avanti e l'Inghilterra ne approfitta andando a segnare il 2-0 e a chiudere la partita. Lambert serve in area Welbeck, che di destro indirizza la palla all'angolino. Svizzera - Inghilterra 0-2. Decisivo Welbeck con la sua doppietta.