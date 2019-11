VIDEO Il Benfica dilaga, esordio per Cristante

Bryan Cristante chiude la porta col passato. Dopo le parole al vetriolo dei giorni scorsi, con la non velata accusa al Milan, reo di non investire sui giovani di stampo italiano, ecco il primo assaggio con la nuova maglia, quella del Benfica. Uno scampolo di partita per prendere confidenza con il campionato portoghese, in una scorpacciata, contro il Vitoria Setubal, che lancia le Aquile in vetta.

Segna tre volte Talisca, completano l'opera Salvio e Ola John. Cristante entra in campo al minuto 73. Si piazza davanti alla difesa, col doppio compito di interditore e regista. Diligente, in una partita ormai chiusa.

Strana storia quella del ragazzo, rivelatosi improvvisamente nella scorsa stagione. Qualche prestazione eccellente, prima dell'improvvisa partenza estiva, per finanziare l'approdo a Milanello di Biabiany. Sfumata la trattativa per l'esterno del Parma, il diavolo sceglie di investire i 6 milioni del Benfica su Bonaventura, con buona pace di Cristante, ormai emigrato in Portogallo.

Queste le azioni più significative di Vitoria Setubal - Benfica: