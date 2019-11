Risultato della partita Chelsea 4-2 Swansea di Premier League 2014

18:00 - Continua la marcia della squadra di Mourinho che prosegue a punteggio pieno e vola da sola in testa alla classifica dopo quattro giornate, la situazione dice +5 sul Manchester City e +6 sull'Arsenal. Importanti conferme per Mourinho che può sentirsi in una botte di ferro per quanto riguarda il reparto offensivo, meno per quello che dovrebbe essere il punto di forza delle sue squadre: la difesa, o meglio, i due centrali, apparsi più volte lenti ed impacciati. Buona la prova dei ragazzi di Monk, che reggono benissimo per 25' salvo poi calare con il passare del tempo, a nulla serve il gol della speranza finale con Shelvey. Anche per questo live di VAVEL Italia è tutto, un saluto ed un ringraziamento da parte di Rubens Mari.

17:52 - E finisce qui, partita bellissima, finita 4-2!! Ennesima prova di forza del Chelsea che si sbarazza (non senza qualche difficoltà) anche di un convincente Swansea, mattatore dell'incontro, neanche a dirlo, un certo Diego Costa...

93' - Buono spunto per Salah che prova il sinistro a giro sul secondo palo, il suo pallone esce di poco. Non passano nemmeno 20'' che Matić manda in porta Rémy, il suo destro esce di un soffio

86' - GOL DELLO SWANSEA CHE ACCORCIA SUL 4-2!! SEGNA SHELVEY CHE SI DIMOSTRA FREDDO DAVANTI A COURTOIS!!

82' - Esce un fantastico Fàbregas, autore di 5 assist in 4 partite, dentro Salah

81' - HAZARD SCHERZA CON TUTTI, CEDE PALLA AD OSCAR CHE SERVE REMY: IL FRANCESE APRE IL PIATTO AD INCROCIARE E SEGNA SUBITO AL DEBUTTO!!!

76' - Esce un buon Gomis, entra Bony

72' - Esce un MONUMENTALE Diego Costa, salutato con un'ovazione dallo Stamford Bridge, entra e debutta con la maglia blu Rémy

71' - Oscar ed Ivanović provano in tutti i modi a segnare, anche di tacco, ma non arriva il 4-1!!

68' - ALTRO GOL DEL CHELSEA!! ALTRO GOL DI DIEGO COSTA!! FERMATELO, SEGNA SEMPRE LUI!! BRUTTO TIRO DI RAMIRES CHE DIVENTA UN ASSIST PER LO SPAGNOLO, CHE A POCHI PASSI DALLA LINEA DI PORTA NON PUO' FAR ALTRO CHE SEGNARE!!

65' - Gran botta di Hazard ma Fabiański respinge, sul ribaltamento di fronte Gomis tutto solo davanti a Courtois prova il pallonetto ma pecca di precisione, due grandi occasioni in meno di 1'!!

63' - Destro violento di Gomis, Courtois blocca senza problemi

61' - Gran destro di Shelvey da 30 m, palla fuori di poco!!

57' - AZIONE MERAVIGLIOSA DEL CHELSEA!!! TUTTA CLASSE QUELLA PRESENTE NEI PIEDI DI HAZARD E FABREGAS, CHE SERVONO MERAVIGLIOSAMENTE DIEGO COSTA, CHE SEGNA L'ENNESIMO GOL, NON SBAGLIA MAI!!

53' - Chelsea indiavolato in questo inizio di ripresa, Hazard prosegue da solo ma il suo tiro risulta debole e centrale, innocuo

52' - Diego Costa vicino al raddoppio!! Il suo sinistro viene deviato da Ivanović che lo toglie dallo specchio della porta

51' - Ammonito Taylor per un brutto fallo su Oscar

46' - Subito due cambi, uno per parte: escono Schürrle ed Amat, dentro Ramires e l'ex Napoli Fernández

16:47 - Finisce qui un primo tempo decisamente frammentato: lo Swansea decide di scendere in campo con il vestito elegante e domina i primi 25' minuti di partita, dal primo giallo ad Amat il Chelsea trova sempre più fiducia tanto da alzare sostanzialmetne il ritmo. Il forcing finale non può che concludersi con un gol meritato, non può che concludersi con un gol di Diego Costa.

45' - GOL DI DIEGO COSTA!!!!! PAZZESCO RENDIMENTO DELLO SPAGNOLO, ALTRO GOL PER LUI, QUESTA VOLTA SU CALCIO D'ANGOLO, SPIZZANDO DI TESTA, CHE VALE IL PAREGGIO DEL CHELSEA!!

38' - Altra chance per il Chelsea che sembra crederci sempre di più, il tiro a giro di Oscar viene tuttavia parato comodamente da Fabiański

36' - Oscar sciupa una ghiotta occasione!! Cross di Ivanović, Diego Costa viene sbilanciato e non trova l'impatto con il pallone, il brasiliano colpisce la sfera ma manda alto

33' - Sul calcio di punizione assegnato Schürrle fa partire il destro che viene deviato dal portiere in angolo

32' - Shelvey abbatte il belga, che subisce un fallo molto duro per la seconda volta, Friend non può far altro che ammonire



26' - Amat travolge Hazard poco prima dell'area di rigore, giusto il giallo per lui

20' - Ennesima occasionissima per gli Swans!!!! Dyer incanta tutti sulla destra e tocca al centro, palla che arriva sull'out di sinistra a Routledge che di prima sceglie di incrociare, palla a fuori di un soffio!!

19' - Altra occasione per lo Swansea con Gomis che schiaccia ma colpisce troppo forte, palla che finisce alta sopra la traversa

18' - Blues visibilmente sotto schock, pubblico di Stamford Bridge che sta incominciando a dare i primi segni di disagio

14' - Azione di pura prepotenza di Gomis, che sfugge via a tre avversari e scarica il bolide, palla a lato, ma che inizio per gli ospiti, Chelsea in difficoltà!!

11' - LO SWANSEA PASSA IN VANTAGGIO!! GRANDE AZIONE DEGLI OSPITI CHE TROVANO UN VARCO SULL'OUT DI SINISTRA, TAYLOR CROSSA IN MEZZO E TERRY DEVIA INVOLONTARIAMENTE NELLA PROPRIA PORTA

8' - Partita a ritmi bassi dopo il sussulto iniziale firmato Routledge, bene gli ospiti che ripartono veloci sugli esterni

3' - Occasione per lo Swansea con Routledge che al volo cerca di incrociare: palla alta di poco!!

15:52 - Tutto pronto a Stamford Bridge, le squadre stanno per scendere in campo

E passiamo a quella degli ospiti: Tremmel, Tiendalli, Fernández, Carroll, Montero, Emnes, Bony

15:45 - Ufficializzate anche le due panchine, vediamo quella dei padroni di casa: Čech, F.Luís, Zouma, Ramires, Salah, Willian, Rémy

15:40 - Ecco gli 11 di Monk, che mantiene l'ossatura della vigilia, attuando due soli cambi nel suo 4-2-3-1: Fabiański, Rangel, Amat, Williams, Taylor, Ki, Shelvey, Dyer, Sigurðsson, Routledge, Gomis

Ecco arrivare i giocatori allo stadio, nella foto il tedesco Schürrle

15:35 - Diramate le formazioni ufficiali, tutto confermato per i Blues, Mourinho opta nuovamente per il 4-3-3: Courtois, Ivanović, Cahill, Terry, Azpilicueta, Fàbregas, Matić, Oscar, Schürrle, Hazard, Diego Costa

15:30 - Buon pomeriggio e benvenuti da VAVEL Italia e da Rubens Mari alla diretta live di Chelsea-Swansea, gara della quarta giornata di Premier League. La partita si svolgerà allo Stamford Bridge di Londra, a partire dalle 16:00 italiane.

15:00 - Le avversarie di quest'oggi, Chelsea e Swansea, si sono affrontate solamente 27 volte nel corso della loro storia: in 12 di esse han prevalso i Blues, 6 volte han vinto gli Swans mentre in 9 occasioni la partita è finita in pareggio. L'anno scorso, nel duplice confronto di Premier League, la squadra londinese è riuscita ad ottenere due vittorie con il minimo sforzo, imponendosi sia all'andata che al ritorno segnango solo un gol ed incassandone zero.

15:05 - José Mourinho mette in scena il solito spettacolo in conferenza stampa, decidendo di toccare diverse tematiche. Il primo pensiero è rivolto alla squadra avversaria, che ha incominciato la stagione nel migliore dei modi: "Rispetto, si può avere solo rispetto nei loro confronti. Hanno un'ottima pianificazione, agiscono bene sul mercato e lavorano duro per ottenere i risultati sin dal loro ritorno in Premier League. Non mi stupisco del fatto che abbiano nove punti, sono al top della classifica, giocano un buon calcio"

Non mancano certamente chiarimenti sulla rosa a disposizione, inerenti il dualismo Courtois-Čech ed il possibile impiego di Diego Costa: "Sono molto contento del rinnovo di Thibaut. E' un ottimo portiere, giovane, sempre attento e propenso a migliorarsi, ho sempre desiderato il suo rinnovo sin dal suo ritorno a Londra. Riguardo a Petr, non posso che ammirarlo, si allena sempre con la stessa intensità e la stessa determinazione, sono entusiasta di avere due portieri del genere in rosa. Per quanto riguarda l'attacco Diego Costa ha qualche chance di giocare titolare, ma dovremo attendere la rifinitura, è tornato acciaccato dagli impegni con la nazionale, vedremo. In ogni caso abbiamo altri due ottimi attaccanti, Didier Drogba e Loïc Rémy, che possono tranquillamente partire dall'inizio."

Infine stronca sul nascere il rumor che vedrebbe il Chelsea interessato a Cristiano Ronaldo: "Noi interessati a Ronaldo? Lasciate stare dai, prossima domanda..."

15:15 - Il coach degli Swans, Garry Monk, ha così commentato: "Sappiamo che non sarà facile, loro sono una grande squadra con grandi campioni e con un grande allenatore. Rispetto Mourinho, è un top manager che ha vinto dappertutto, appartiene all'élite. Uno può non condividere le sue teorie ma non può non rispettarlo, gli stringerò la mano in ogni caso. Il nostro obiettivo è quello di dare il massimo per ottenere più punti possibili"

15:20 - In casa Chelsea l'unico dubbio riguarda Diego Costa, alle prese con la solita tendinite al ginocchio che si trascina da mesi. In caso di forfait, pronti per un posto nello Starting XI uno tra l'ivoriano Drogba ed il francese Rémy. Per gli ospiti da valutare le condizioni del bomber Wilfrid Bony, che deve recuperare un leggero affaticamento patito in nazionale. Certe le assenze di Tate (tendinite), Britton ed Emnes (entrambi problemi al ginocchio).

15:25 - Lo Special One dovrebbe riaffidarsi al consueto 4-3-3, con il belga Courtois tra i pali, difesa a quattro formata dagli intoccabili Ivanović-Cahill-Terry-Azpilicueta (dovrebbe sedersi ancora una volta in panchina F.Luís), chiavi del centrocampo in mano al trio Fàbregas-Matić-Oscar (quest'ultimo leggermente avanzato), attacco completato dalle due ali Schürrle-Hazard dietro all'unica punta, che dovrebbe essere Diego Costa (disponibili anche Drogba e Rémy)

15:30 - Schieramento leggermente diverso quello che adotterà Monk, che in linea di massima si affiderà ad un 4-2-3-1, con Fabiański in porta, linea dei difensori composta da Rangel-Fernández-Williams-Taylor, mediana a due formata dal duo Ki-Shelvey, con il reparto avanzato che prevede il trio delle meraviglie Dyer-Sigurðsson-Routledge, a sostegno dell'attaccante centrale Bony.