Ligue 1, 5a giornata: si ferma il Psg, vola il Marsiglia

Rischia di terminare, dopo una sola stagione, la scalata europea del Monaco del russo Ryboblev. Il ridimensionamento tecnico e economico, palesato dalle cessioni di James Rodriguez e del Tigre Falcao, porta in dote una squadra priva di prospettive e in grande difficoltà dopo cinque giornate. Arriva, per Jardim, un'altra sconfitta, questa volta sul campo del Lione. Non basta il gol di Ocampos, decide la gara Tolisso.

Non decolla nemmeno il Psg. In una giornata in cui non brilla la stella di Ibrahimovic, il club parigino trova comunque il vantaggio grazie a Camara, ma subisce il ritorno del Rennes, bravo a riequilibrare la partita con Ntep. Splendida esibizione di Verratti. Nella ripresa Blanc prova a giocarsi la carta Lavezzi, ma non basta.

Gongola El Loco Bielsa. Il Marsiglia sembra aver finalmente assimilato i dettami del tecnico e con l'Evian arriva un'altra prestazione superlativa. 3-1, firmato Gignac - Thauvin, con l'autorete di Mensah a completare l'opera. Marsiglia a un sol punto dalla vetta, occupata dal Lille. Prima sconfitta invece per il Bordeaux, battuto 2-1 dal Guingamp.

Questi i risultati:

Olympique Lyonnais 2 - 1 AS Monaco

Stade Rennais FC 1 - 1 Paris Saint-Germain

SC Bastia 1 - 1 RC Lens

Montpellier Hérault SC 1 - 0 FC Lorient

OGC Nice 1 - 0 FC Metz

Stade de Reims 2 - 0 Toulouse FC

AS Saint-Etienne 1 - 0 SM Caen

LOSC Lille 2 - 0 FC Nantes

EA Guingamp 2 - 1 Girondins de Bordeaux

Evian TG FC 1 - 3 Olympique de Marseille