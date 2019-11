Verratti - Psg, il matrimonio continua

In un inizio di stagione non scintillante, con un Psg fermato già tre volte in cinque uscite in Ligue 1, superato in classifica dal redivivo Marsiglia del Loco Bielsa e a 2 punti dalla vetta occupata dal convincente Lille, la nota lieta, in casa Al Kheliafi, porta il simbolo tricolore. Marco Verratti assume sempre più i contorni del leader e guida ormai con consumata sicurezza una mediana di stelle e milioni. Nel club di Ibra e Cavani, Lucas e Pastore, brilla la classe del ragazzo esploso a Pescara.

Non a caso, da Madrid, terra soggetta a fantasie esose, Carlo Ancelotti ha lanciato l'offensiva per assicurarsi un giocatore in grado di restituire alla marea blanca equilibrio, dopo l'addio amaro di Xabi Alonso. Nemmeno lo scenario del Bernabeu ha però convinto Verratti, ormai perfettamente calato nell'elegante Parigi.

A confermare la volontà espressa sui social "Psg la miglior scelta", arriva ora un contratto nuovo, con scadenza nel 2019, adeguato alle qualità del calciatore. "Voglio ricambiare la fiducia del Psg e raggiungere obiettivi importanti anche in Nazionale", queste le parole del ragazzo dopo la firma sul rinnovo.

Questa, infine, la foto con Jean-Claude Blanc e l'agente, Donato Di Campli: