Live Real Madrid - Basilea in Champions League

Un autogol, Bale, Ronaldo, James Rodriguez e Benzema regalano la vittoria al Real Madrid in Champions League. L asquadra di Ancelotti non ha dato il 100% nel secondo tempo, ha lasciato fare al Basilea la partita (Gonzalez ha sfiorato per ben due volte il secondo gol, una volta a causa di un'imprecisione di Varane, un'altra grazie ad un'azione personale). Il gol di Benzema a dieci minuti dalla fine ha chiuso definitivamente una partita ormai archiviata già da tempo. La difesa del titolo, della Decima, per ora é al sicuro. Il Madrid si siede in testa al gruppo B con 3 punti (per la differenza reti) ed il Liverpool si accomoda al secondo posto sempre con 3 punti. Basilea e Ludogorets a 0 punti.

90' - Assurdo ciò che sta succedendo a Liverpool: pareggio del Ludogorets ed ora rigore concesso ai Reds. E' finita 2-1 per la squadra di Rodgers ma sopratutto è finita 5-1 al Bernabeu per il Real Madrid.

88' - Gonzalez continua a correre ed a creare occasioni per il Basilea. Il Real ormai attende solo il fischio finale.

86' - Mancano pochi minuti al termine della gara. Intanto per quanto riguarda il gruppo B c'è il Liverpool che conduce 1-0 sul Ludogorets (gol di Mario Balotelli).

85' - Cartellino giallo per Pepe, terzo ammonito della gara.

83' - Fuori Fabian Frei e dentro Delgado per il Basilea.

82' - E' arrivato il momento del Chichatiro Hernandez. Fuori Benzema, autore del quinto gol blanco, e dentro l'ex Manchester United.

79' - RETE DI KARIM BENZEMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Che hanno fatto los Blancos?! Kroos per Ronaldo, Ronaldo tocco leggero per Benzema. Rapido uno-due tra il portoghese ed il francese e gran mancino del numero #9 madridista.

76' - PALO DI SCHAR! Serie di uno-due che permettono al difensore di arrivare in una posizione di tiro, appena dentro l'area, la sua conclusione scuote il palo!

75' - Embolo scarica per Xhaka sulla destra, Xhaka mette in mezzo un bel cross ma non ci arriva nessuno.

73' - Due cambi: dentro Embolo (classe 1991) per Streller nel Basilea e dentro Illaramendi per Modric nel Real Madrid.

70' - Risposta di Vaclik! James Rodriguez infila un bel passaggio tra la difesa per Bale ed il gallese punta l'angolino basso. Il portiere del Basilea cimette una gamba.

67' - GRANDISSIMO SALVATAGGIO DI CASILLAS! Sarebbe stato sicuramente il secondo gol del Basilea. Il colpo di testa all'indietro di Varane viene intercettato da Gonzalez, il paraguayano colpisce la palla al balzo ma Casillas è reattivo.

65' - Cambio anche tra le fila del Real Madrid: fuori Sergio Ramos 8applaudito) e dentro Raphael Varane. Non cambia nulla tatticamente: esce un centrale di difesa per un centrale.

64' - La manovra del Real Madrid é meno fluida di quella vista nei primi quarantacinque minuti. Il Basilea non cerca però il gol, non manda più uomini avanti, forse ha paura di subire altre reti in tal caso.

63' - Primo cambio della partita: fuori Samuel (appena ammonito) e dentro Yoichiro Kakitani.

61' - Questo volta Ronaldo lascia il calcio di punizione a Sergio Ramos. L'uomo che ha regalato la Decima al Madrid prende la rincorsa e lancia il pallone in tribuna. Fischi del Bernabeu stadio dal palato fine e dal "boo" facilissimo.

60' - Il secondo cartellino giallo della gara é per Walter Samuel, conoscenza italiana.

58' - Benzema controlla un pallone squisito e punta la porta da 20 metri. Il tiro é deviato ed é perciò facile per Vaclik parare.

55' - Primo ammonito della gara: Mohamed Elneny.

52' - Fallo su James Rodriguez. Calcio di punizione concesso al Real Madrid quasi dal limite dell'area. Sergio Ramos, Rodriguez, Ronaldo e Kroos sul pallone. Batterà Ronaldo.

49' - Il Basilea sta facendo del suo meglio per conservare il possesso palla e non permettere ai padroni di casa di sviluppare azioni pericolose. Nonostante tutto, gli svizzeri fanno fatica ad uscire dalla propria metà campo.

48' - Fallo da dietro di Samuel ai danni di Bale. Sarà calcio di punizione per il Real Madrid. Punizione affidata a Cristiano Ronaldo. Il numero 7 del Madrid non calcia benissimo.

46' - I giocatori rientrano in campo. Non ci sono sostituzioni.

Nelle ultime 10 partite in casa contro il Basilea, il Real conta una media di 4.2 gol a partita, quindi alla squadra di Ancelotti non resta che fare un altro gol per confermare la tradizione.

Si chiude sul 4-1 il primo tempo al Bernabeu. In circa mezz'ora il Real si porta in vantaggio con quattro gol, il primo é opera di una sfortunata autorete di Suchy, il secondo é frutto di un passaggio spettacolare del croato Modric per Bale, il terzo é firmato Cristiano Ronaldo e l'ultimo é partorito direttamente dai piedi di James Rodriguez (gol al debutto col Real in CL). Prima della fine, a smorzare gli alti spiriti all'interno dello stadio é Gonzalez con la rete del 4-1.

45' - Ci sarà solo un minuto di recupero al Bernabeu.

44' - Lotta tra Streller e James Rodriguez. Il giocatore del Basilea parte in contropiede, il colombiano lo insegue, riesce a prenderr il pallone ed a farlo suo.

40' - Ancelotti non è sicuramente felice del gol subito. Appena Ramos ha fatto qualche passo più avanti, la difesa ha immediatamente perso forma consentendo di essere colpita nel più semplice dei modi.

38' - GOOOOL DERLIS GONZALESSSSSSSSSSSSS! GOL DEL BASILEAAAAAAAAAAAAAA! ANCHE L'ATTACCANTE DEL bASILEA SEGNA NEL SUO DEBUTTO CON LA MAGLIA SVIZZERA IN CHAMPIONS LEAGUE! Sono bastati due passaggi per tagliare in due la difesa del Madrid. Assust di Zuffi per il paraguayano che tennta il tiro-cross che finisce all'angolino basso.

36' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL JAMES RODRIGUEZZZZZZZZZ! 4-0, IL REAL NON SI FERMA PIU' ! Il colombiano va in rete al suo debutto in Champions League con la maglia blanca. Colpisce da distanza ravvicinata su un tiro di Benzema parato da Vaclik.

33' - Ora a Ronaldo servono altri due gol per pareggiare il record el Real Madrid di Raul Gonzalez Blanco (71 reti) in Champions League.

32' - I tre gol del Real Madrid arrivano dalle fasce scoperte, il lavoro delle ali del Basilea non sta dando i frutti sperati.

31' - GOOOOOOOOL CRISTIANO RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Modric lascia il pallone sulla destra a Bale, tocco del gallese, Vaclik è disorientato, Ronaldo è pronto per metterla dentro!

29' - GOOOOOOOOOOOOOL GARETH BALE! MERAVIGLIA DI MODRIC HCE GLI REGALA UN PASSAGGIO SENSAZIONALE E BELISSIMO TOCCO DI BALE COL PIEDE SINISTRO!

26' - MARCELO! Il terzino sinistro del Real spinge in avanti e addirittura prova lui stesso a centrare la porta!

22' - Buona intenzione di Elneny che parte da centrocampo e corre palla al piede verso la porta di Casillas. Purtroppo il suo tiro non impegna neanche lontanamente il portiere madridista.

20' - Kroos si fa rubare palla a centrocampo da Zuffi ed il Basilea prova a ripartire con Streller. Pepe, esperto, anticipa l'avversario e si riprende la sfera, aspetta, e poi costruire il gioco del Madrid

18' - Ci prova Streller con una giocata intelligente. L'attaccante riceve un passaggio dalla sinistra da Safari e subito pensa ad innescare il compagno di squadra Zuffi che però non arriva in tempo sul pallone

16' - In campo il Basilea si é disposto secondo un 3-4-2-1 con Schar, Xhaka, Samuel a comporre la linea difensiva; Suchy, Elneny, Frei, Safari a centrocampo; D.Gonzalez, Zuffi i due trequartisti dietro l'unica punta Streller

13' - Dovrebbe essere autogol e non gol di Nacho.

13' - GOL REAL MADRID! GOOL NACHO! Tacco di spalle di James Rodriguez per il difensore spagnolo che lascia partire il tiro, tiro che viene deviato dal difensore avversario. Vaclik non può nulla.

10' - Streller scatta via ma viene pescato in posizione di fuorigioco.

8' - Assolo di Cristiano Ronaldo! Il portoghese beffa i suoi avversari e scocca il tiro che finisce pochi metri oltre la porta. Rimessa dal fondo per il Basilea.

5' - Tentativo di Luka Modric dal limite dell'area, il pallone finisce sopra la traversa

4' - Cristiano Ronaldo spara dalla distanza ma la palla si infrange sulla difesa

20.45 - Calcio d'inizio! Champions League is back!

20.40 - Suona l'inno della Champions. I giocatori sono tutti allineati nel Bernabeu.

20.35 - I giocatori sono nel tunnel. A breve entreranno in campo.

20.15 - Gli ospiti si affidano invece ad un 4-4-2 (modulo incerto, potrebbe variare a gara in corso o addirittura dal primo minuto). Vediamo nel dettaglio la formazione. Vaclik; Suchy, Samuel, Schar, Safari; Zuffi, Frei, Elneny, Xhaka; Gonzalez, Streller.

20.10 - Abbiamo le formazioni ufficiali: 4-2-3-1 per la squadra di Ancelotti. Unica bocciatura Alvaro Arbeloa, al suo posto il giovane Nacho. Qui l'XI completo: Casillas, Nacho, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric; Bale, James Rodriguez, Cristiano Ronaldo; Benzema

20.05 - Il Real si riscalda sull'erba del Bernabeu.

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Real Madrid - Basilea, incontro valido per la prima giornata della Uefa Champions League 2014/2015. Al Santiago Bernabeu il Real di Ancelotti punta al riscatto dopo il recente passo falso nel derby, mentre il Basilea, terza forza del girone, cerca punti per sperare nel miracolo qualificazione.

19.30 - Real Madrid e Basilea sono inserite nel girone B con Liverpool e Ludogorets. Sicuramente Real e Reds partono con i favori del pronostico per la qualificazione agli ottavi, ma niente è scontato. Sia Ancelotti che Rodgers alla vigilia hanno dichiarato che la strada verso Berlino è lunga e parte da queste partite del girone, che servono ad ambientarsi alla competizione. Tanta attenzione e molta diffidenza nei confronti di due squadre che venderanno cara la pella e che non hanno molto da perdere. Il Basilea, rispetto agli ungheresi, hanno più blasone sicuramente, e vogliono confermare quanto di buono fatto nelle ultime stagioni in campo Europeo.

19.15 - Esordio stagionale in Europa dei Campioni in carica, 10 volte sul tetto d'Europa, tra quella che una volta si chiamava Coppa Campioni e l'odierna Champions League, nessuno come i galacticos nel Vecchio Continente. I blancos vogliono cancellare la falsa partenza in campionato : soltanto tre i punti collezionati in campionato, a fronte di tre partite giocate; dopo la prima vittoria casalinga (2-0 contro il Cordoba), Ronaldo e compagni sono stati sconfitti per 4-2 contro la Real Sociedad e 2-1 nel derby contro l’Atletico di Simeone al Bernabeu. Atletico inoltre che aveva soffiato dalle mani dei cugini rivali anche la supercoppa spagnola ad inizio stagione. La gara con gli svizzeri può essere l'occasione giusta per zittire le tante critiche piovute addosso ai madrileni in queste prime settimane, che hanno coinvolto in primis il presidente Florentino Perez e il suo "mercato delle figurine".

Critiche si sono incentrate soprattutto su come la società ha portato avanti il mercato, smantellando in pratica l’ossatura della squadra Campione d’Europa in carica. Dal Bernabeu hanno fatto le valigie sia Xabi Alonso che Angel Di Maria, due uomini cardine delle vittorie ancelottiane. Il primo era il pilastro del centrocampo, metronomo instancabile che oltre alla precisione dei suoi lanci e passaggi, garantiva anche molto equilibrio alla squadra in fase difensiva. Ok, è arrivato Kroos, ma non sembra la stessa cosa. Per quanto riguarda la sostituzione di Angel Di Maria, invece, l’aver preso James Rodriguez, forse ancora un po’ acerbo per il Bernabeu e la camiseta blanca, rappresenta, al momento, un grave errore di valutazione. Di Maria è stato decisivo in tutte le gare giocate nel finale di stagione, dai quarti di finale di Champions alla volata campionato. Inoltre, sostituire due pezzi cosi importanti in uno spogliatoio di fenomeni, è davvero impresa ardua.

19.05 - Cristiano Ronaldo, sicuramente il “go to guy” per le merengues, è stato il capocannoniere della competizione nella scorsa edizione. 11 partite, 17 gol (tutti i gol nel video). L’intento del nativo di Madeira è di migliorare il suo score e vuole iniziare già da questa sera. Tra le polemiche di inizio stagione c’è da registrare anche il battibecco, seppur a distanza, tra Perez ed il suo campione. Il presidente madrileno aveva riferito, dopo aver ceduto Di Maria al Manchester, che l’argentino aveva chiesto uno stipendio superiore rispetto a quello percepito dal portoghese. Ronaldo ha tuonato : “Ho un’opinione molto chiara sul mercato del club, ma non posso dire quello che penso. Se lo facessi domani mi ritroverei sulle pagine di tutti i giornali e non voglio che accada. Semplicemente posso dire che se fosse dipeso da me fare il mercato mi sarei comportato in maniera differente, ma se il presidente pensa che quanto fatto sia il meglio per il club, allora non posso che rispettare e supportare questa decisione". Sergio Ramos, invece, dalla sua ha ribattuto dicendo che i giocatori che fanno parte di un club devono soltanto pensare a scendere in campo, rispettando le regole che sono in vigore nella società. Di certo non è tutto rose e fiori nello spogliatoio del Real.

18.50 - Nella classica conferenza stampa pre partita, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così commentato l'esordio in Champions League con il Basilea da campione in carica: "Credo che questa partita arrivi nel momento giusto, dobbiamo mostrare una reazione basandoci sulle nostre qualità. Spero di vedere una buona partita e di cominciare bene una competizione in cui crediamo molto. I portieri? Il dibattito da noi non esiste, è solo fuori e io non lo alimenterò. Non parlerò mai di portieri in questa stagione". Per il tecnico italiano la formazione è quasi fatta, unico dubbio è la scelta del terzino sinistro : il ballottaggio è tra Marcelo e Coentrao.

Real Madrid: (4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Kroos; Ronaldo, James Rodriguez, Bale; Benzema Allenatore Ancelotti

18.40 - I Campioni di Svizzera, attualmente secondi in classifica, vengono anche loro da un sabato no, superati nettamente (3-1) dal Grasshopers. Per il Basilea questa del Bernabeu, malgrado qualche scherzetto di cui sono capaci, resta una trasferta da missione impossibile, o quasi. Il club elvetico è stato affidato alle cure di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Paulo Sousa: l'ex juventino, all'esordio da allenatore in una competizione vinta due volte da calciatore, si è ritrovato una rosa completamente rinnovata, a causa delle partenze di elementi di spessore come Sommer, Sauro, Stocker e Dragovic. Qualche dubbio per Sousa, che dovrebbe proporre un 3-4-2-1 piuttosto abbottonato. Due i ballottaggi: Gashi o Gonzalez per il ruolo di trequartista, Streller o Sio in avanti. Indisponibili gli infortunati Degen e Ivanov e lo squalificato Diaz.

Sousa è intervenuto in conferenza stampa dichiarando, ovviamente, che a discapito delle poche possibilità di fare risultato, i suoi ragazzi ce la metteranno tutta per non sfigurare : “Stiamo iniziando un nuovo percorso tutti assieme e stiamo avendo buoni risultati e dei buoni riscontri. E’ un tipo di calcio propositivo quello che voglio proporre, cercando di sfruttare ogni singolo giorno a nostra disposizione per allenarci. Non abbiamo alcun complesso di inferiorità e veniamo a Madrid con coraggio e carattere. Quando sei di fronte ad un club come il Real Madrid il cattivo risultato ci può stare. Sono sicuro che risolveranno i loro problemi in fretta, ma spero non da domani. Se saremo propositivi e competitivi, avremo delle chance per uscire indenni dal Bernabeu”.

Basilea: (3-4-2-1): Vaclik; Schar, Xhaka, Samuel; Calla, Frei, Die, Safari; Delgado, Gashi; Streller. Allenatore Sousa

18.30 - I PRECEDENTI - Due soli i precedenti storici, nell'edizione della Coppa Uefa 1971, il Real Madrid vinse entrambe le partite con l'identico punteggio di 2 a 1, in gol in tutte e due le partite uno dei tanti miti Real, il bomber Santillana. I campioni d'Europa nella loro gloriosa storia continentale si sono incrociati complessivamente 20 volte con avversarie svizzere, mai un pareggio, 16 vittorie e 4 sconfitte. Il Basilea invece ha giocato in Europa 14 volte contro squadre spagnole, 2 le vittorie, 4 pari e 8 sconfitte.